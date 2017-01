GERMANIA

Tragedie la cumpărături

Cel puţin o persoană şi-a pierdut viaţa şi cinci au fost rănite după ce o macara a căzut ieri peste un magazin Aldi din Bad Homburg, oraş situat în apropiere de Frankfurt, în vestul Germaniei. Doi dintre răniţi sunt în stare gravă, iar autorităţile verificau dacă nu mai existau persoane prinse sub dărâmături, a declarat un purtător de cuvânt al Poliţiei germane. O parte din magazin s-a prăbuşit în urma impactului. Cauza accidentului era în continuare necunoscută, ieri la prânz. Grupul Aldi nu era în măsură să ofere precizări. Una dintre cele două persoane rănite grav este operatorul macaralei, care a căzut cu utilajul.

RUSIA

Acoperiş prăbuşit

Acoperişul unei clădiri administrative din nordul Moscovei s-a prăbuşit ieri, însă, potrivit primelor informaţii, incidentul nu a făcut victime. Surse ale Ministerului rus pentru Situaţii de Urgenţă au precizat că nu sunt oameni sub dărâmături şi că toţi angajaţii au părăsit clădirea înainte de prăbuşirea acoperişului. Clădirea cu trei etaje aparţine unei bănci ruseşti, iar cauza prăbuşirii acoperişului ar fi fost stratul mare de zăpadă. Mai multe echipe de salvare s-au deplasat la faţa locului.

AFGANISTAN

Atentat sinucigaş

Un kamikaze şi-a detonat, ieri, maşina încărcată cu explozivi în apropierea unui convoi militar NATO care intra în aeroportul capitalei afgane, Kabul, au anunţat oficiali, potrivit cărora accidentul nu s-a soldat cu victime. Explozia s-a auzit în mai multe cartiere din Kabul, un oraş care, în general, a fost ferit de atacuri în ultimele luni, după un început de an marcat de asalturi de anvergură ale rebelilor împotriva unor sedii ale organizaţiilor străine, în apropierea Curţii Supreme şi Preşedinţiei. Atacul comis împotriva aeroportului din Kabul, care adăposteşte o bază NATO şi de unde sunt operate zboruri civile către Golful Persic, India şi Pakistan în special, nu s-a soldat cu nicio victimă în rândul civililor, a precizat purtătorul de cuvânt al Ministerului afgan de Interne. Astfel de atentate sunt comise în general de către rebelii talibani, care s-au aflat la putere în perioada 1996-2001 şi care intenţionează să revină după retragerea majorităţii forţelor NATO până la sfârşitul anului 2014.

TURCIA

255 de persoane inculpate

Biroul procurorului din Istanbul a inculpat oficial, marţi, 255 de persoane, printre care şapte cetăţeni străini, pentru participarea lor la protestele violente antiguvernamentale care au avut loc în cel mai mare oraş din Turcia, în iunie. Aceste persoane au fost acuzate de o serie de delicte, printre care încălcarea dreptului la protest, daune aduse proprietăţii private sau lăcaşurilor de cult, lovirea şi vătămarea unor membri ai forţelor de ordine sau furturi. Acest val de inculpări este cel mai important lansat după revolta politică fără precedent care a vizat Guvernul islamo-conservator aflat la putere din 2002. Nicio dată nu a fost stabilită pentru un eventual proces. Alte procese legate de aceste proteste au fost deja începute, mai ales împotriva poliţiştilor suspectaţi că au cauzat moartea unor manifestanţi. Câteva mii de persoane au fost arestate de Poliţie în timpul protestelor care au reunit peste 2,5 milioane de oameni în aproape 100 de oraşe turce, în decursul primelor trei săptămâni ale lunii iunie. Revolta a început după mobilizarea unui grup restrâns de ecologişti care se opuneau distrugerii parcului Gezi, o mică grădină publică din apropierea pieţei Taksim din Istanbul, în cadrul unui proiect controversat de amenajare urbană. Reprimarea violentă a acestui grup de protestatari a degenerat într-o mişcare politică de masă împotriva premierului Recep Tayyip Erdogan, acuzat că este autoritar şi că vrea să islamizeze Turcia. Confruntările între Poliţie şi manifestanţi s-au soldat cu şase morţi şi peste 8.000 de răniţi.

MAREA BRITANIE

Trafic perturbat

Ceaţa densă care s-a instalat în sud-estul Angliei a provocat întârzieri şi chiar anulări de zboruri, ieri, pe aeroportul londonez Heathrow, a anunţat compania British Airways, perturbând şi serviciile de feribot. Serviciul de meteorologie a avertizat publicul în legătură cu perturbarea transporturilor, vizibilitatea scăzând sub 50 de metri în unele zone. Compania Wightlink Ferries, care operează feriboturi pe rutele dintre Hampshire şi insula Wight, a anunţat, de asemenea, întârzieri.

ITALIA

Vot de încredere

Executivul italian de mare coaliţie între stânga şi dreapta, condus de Enrico Letta, a obţinut, ieri, un vot de încredere în Camera Deputaţilor. Premierul Enrico Letta (moderat de centru-stânga) a evocat principalele linii ale programului său de guvernare, în perspectiva faptului că Italia va deţine Preşedinţia UE în cel de al doilea semestru al anului 2014. După ieşirea partidului Forza Italia din majoritatea de la guvernare, actualul Executiv poate conta pe o coaliţie diferită, mai redusă, dar mai unită şi bazată pe încredere reciprocă, a spus Letta, care a adăugat că Partidul Democrat are un nou lider, Matteo Renzi, primarul oraşului Florenţa, şi există un nou partid de dreapta, Noul Centru-Dreapta, fondat recent de vicepremierul Angelino Alfano. Italia are nevoie să îşi relanseze economia şi să îşi sporească competitivitatea, reducând în acelaşi timp datoriile publice colosale, de peste 2.000 de miliarde de euro, a mai spus premierul, care a anunţat, de asemenea, o luptă decisă împotriva şomajului, ajuns la procentul-record de peste 12,5%, noi infrastructuri, susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii şi mai multe investiţii din străinătate.

GRECIA

Alegeri locale şi europarlamentare

Grecii sunt chemaţi să-şi aleagă primarii şi prefecţii pe 18 şi 25 mai 2014, date ce coincid cu alegerile europene, a anunţat, ieri, ministrul de Interne, Yannis Mihelakis. Guvernul a decis să organizeze alegerile locale în acelaşi timp cu scrutinul european, din motive de economie, a afirmat Yannis Mihelakis. Ultimele alegeri locale, care sunt, de obicei, considerate un barometru politic, au avut loc în octombrie 2010, anul declanşării crizei datoriei. Recesiunea şi politicile de austeritate aplicate din 2009 au condus în ultimii ani la discreditarea unor partide tradiţionale, Noua Democraţie (dreapta) şi PASOK (socialiştii), şi la creşterea unor partide mici. La ultimele alegeri legislative, din iunie 2012, partidul Syriza, stânga radicală, şi-a triplat scorul, devenind principala formaţiune de opoziţie, în timp ce partidul neonazist Zorii Aurii a intrat în Parlament pentru prima dată, cu 6,9% din voturi. Potrivit unor sondaje efectuate recent privind intenţiile de vot, dreapta, prezidată de premierul Antonis Samaras, care conduce în prezent un Guvern de coaliţie cu PASOK, se află la egalitate cu Syriza, în timp ce Zorii Aurii este al treilea partid.

SUA

Actriţă... vinovată

O actriţă americană acuzată că a trimis trei scrisori cu ricină preşedintelui SUA, primarului New York-ului şi unui militant pentru controlul asupra armelor de foc şi-a recunoscut vinovăţia, marţi. Shannon Guess Richardson, de 36 de ani, arestată în 7 iunie, a recunoscut că a deţinut această otravă, pentru a o utiliza ca armă. Ea riscă o condamnare la închisoare pe viaţă, precizează Departamentul Justiţiei. Richardson a făcut, în lunile aprilie şi mai, mai multe cumpărături online de substanţe din care se fabrică ricina, o otravă mortală în caz de ingestie, inhalare sau injectare, împotriva căreia nu există antidot. Acuzata a introdus ricina în plicuri adresate lui Barack Obama, primarului New York-ului, Michael Bloomberg, şi militantului Mark Glaze şi le-a trimis dintr-un birou al poştei din New Boston, Texas, în 20 mai. În 30 mai, ea s-a prezentat la un comisariat de Poliţie din Shreveport, Louisiana, şi a povestit că soţul ei ar fi fost responsabil de trimiterea scrisorilor cu ricină. ”Dreptul de a purta arme este dreptul meu constituţional, dat de Dumnezeu, şi îmi voi exercita acest drept până la moarte. Ceea ce se află în scrisori nu este nimic în raport cu ceea ce am prevăzut pentru D-voastră”, îi scrisese ea primarului Bloomberg, ameninţând că va ucide cu un glonţ în cap pe oricine se va prezenta la ea. Michael Bloomberg, un miliardar de 71 de ani, a luat poziţie într-o dezbatere explozivă despre reglementarea deţinerii armelor de foc în SUA, anunţând lansarea unei campanii publicitare naţionale de 12 milioane de dolari împotriva puternicului lobby în favoarea armelor exercitat în SUA de National Rifle Association.

CHINA

Înalt demnitar arestat

Unul dintre cei mai influenţi politicieni chinezi din ultimul deceniu, Zhou Yongkang, fost director al Serviciului de Securitate Internă, a fost plasat în arest la domiciliu, fiind acuzat de acte de corupţie, afirmă surse din cadrul Partidului Comunist chinez. Zhou Yongkang este cel mai înalt demnitar chinez implicat în acte de corupţie după preluarea puterii de către Partidul Comunist chinez, în anul 1949. A fost şeful Serviciului de Securitate Internă şi membru al Comitetului Partidului Comunist până anul trecut, când s-a retras. Preşedintele Chinei, Xi Jinping, a ordonat, în noiembrie, declanşarea unei anchete de corupţie în cazul lui Zhou Yongkang, iar surse citate de Reuters au declarat că demnitarul a fost plasat în arest la domiciliu.

COREEA DE NORD

Aur de vânzare

Coreea de Nord a început să vântă cantităţi mari de aur Chinei, într-o încercare de a ieşi din criza economică, au declarat, ieri, surse familiare cu afacerile nord-coreene. Vânzarea ar putea să indice iminenţa unui colaps economic, în contextul în care este contrară ordinului lui Kim Il-sung, fondatorul regimului stalinist, de a nu vinde aurul ţării, potrivit surselor citate. Este pentru prima dată când Phenianul a vândut aur de la venirea la putere a lui Kim Jong-un, la sfârşitul lui 2011, după moartea tatălui său, a mai precizat sursa citată. Potrivit unor date de la Guvernul sud-coreean, regimul stalinist deţine aproximativ 2.000 de tone de rezerve de aur, în valoare de cel puţin opt miliarde de dolari. Situaţia economică a Coreei de Nord s-ar putea înrăutăţi în urma destiturii lui Jang Song-thaek, unchiul lui Kim Jong-un, având în vedere că el coordona toate proiectele economice cu alte ţări, a declarat altă sursă. Un colaps economic al Coreei de Nord ar putea conduce la o cooperare mai importantă cu Coreea de Sud, dar şi la sporirea riscului unor provocări de natură militară la adresa Seulului, în opinia unor experţi.