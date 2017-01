SUA

Furtună de gheaţă

Drumuri paralizate de nămeţi, viscol şi ger năprasnic: acesta este scenariul de coşmar cu care se confruntă o parte din SUA. Temperaturile au scăzut la minus 29 grade Celsius în anumite zone ale SUA. O persoană a murit în nordul Texasului, după ce un camion a mers pe un pod de gheaţă. În total, şase americani şi-au pierdut viaţa în accidente, în urma condiţiilor meteorologice. Patru oameni au murit de hipotermie în zona golfului San Francisco din California. De asemenea, mai multe drumuri au fost închise, iar peste patru sute de zboruri de la Aeroportul Internaţional Fort Worth din Dallas au fost anulate. Furtuna de zăpadă era aşteptată ieri şi la New York. Deja 3.700 de curse aeriene fuseseră anulate ieri. La Washington, agenţiile federale şi-au început activitatea cu o întârziere de două ore. Zăpada şi gheaţa creează probleme în New Jersey şi în statul New York. Poleiul de pe carosabil a probocat un accident în lanţ, duminică seară, în Bronx River Parkway, cu 20 de automobile implicate şi zeci de răniţi uşor. Şi la Philadelphia, căderile masive de zăpadă au provocat accidente, dintre care cel mai tragic s-a produs la Pennsylvania Turnpike, cu 50 de automobile implicate, o persoană decedată şi zeci de răniţi.

SINGAPORE

Violenţe extreme

Revolte violente au opus, în noaptea de duminică spre luni, la Singapore, sute de lucrători străini şi Poliţia, şocând oraşul-stat cu o imagine multietnică şi, în mod normal, foarte civilizat. 18 persoane au fost rănite şi mai multe maşini de Poliţie au fost arse în primele violenţe de acest gen din 1969 încoace, trezind amintirea revoltelor rasiste care au zguduit atunci Singapore. Potrivit Poliţiei, revoltele au avut loc după moartea unui indian lovit de un autobuz în cartierul Little India (Mica Indie), unde muncitorii în construcţii de pe subcontinentul indian se reunesc duminica pentru a profita de ziua de odihnă, abuzând de multe ori de alcool. Aproximativ 400 de persoane au atacat autobuzul incriminat, precum şi maşini ale Poliţiei. Zece poliţişti se numără printre răniţi. Dintre manifestanţi, 27 au fost arestaţi, iar trei maşini de Poliţie şi o ambulanţă au fost arse. Violenţele arată faţa ascunsă a bogatei capitale financiare, al cărei succes depinde de o cohortă de muncitori străini, în special indieni, care se consideră de multe ori marginalizaţi în miracolul economic singaporez. Prezenţa lor face din ce în ce mai des obiectul criticilor din partea singaporezilor, contrastând cu imaginea oficială a unui oraş multietnic foarte armonios.

MAREA BRITANIE

Protest anti-Cameron

Un protest faţă de presupusa atitudine de discriminare la adresa cetăţenilor români şi bulgari a avut loc ieri în faţa biroului premierului Marii Britanii, David Cameron, acţiunea fiind susţinută de patronate britanice, afirmă surse citate de site-ul Novinite.com. Informaţiile au fost prezentate de Emil Rusanov, editor la publicaţia bulgară ”Budilnik” şi unul dintre organizatorii acţiunii de protest. Protestul faţă de presupusa atitudine de discriminare la adresa românilor şi bulgarilor a început la ora 13.00. David Cameron a propus o serie măsuri dure împotriva aşa-numitului turism pentru beneficii sociale, afirmând că imigranţii din cadrul UE nu vor putea să pretindă sprijin din partea contribuabililor pe termen nelimitat. Marea Britanie ar trebui să elimine, din ianuarie 2014, toate restricţiile impuse cetăţenilor români şi bulgari pe piaţa muncii.

SIRIA

Blocaj informatic

Liniile de comunicaţii, inclusiv internetul, nu mai funcţionează în Siria, din cauza unei probleme la reţeaua de cabluri cu fibră optică, a anunţat, ieri, Ministerul sirian al Telecomunicaţiilor, fără a preciza dacă situaţia este cauzată de confruntările militare. Siria se confruntă, începând din martie 2011, cu revolte reprimate violent şi cu un conflict militar între forţele opoziţiei şi serviciile de securitate subordonate regimului Bashar al-Assad. Bilanţul violenţelor este, potrivit estimărilor ONU, de peste 100.000 de morţi.

R. MOLDOVA

Pază inedită

”Atenţie! Sector supravegheat de vecini” anunţă panouri afişate în comuna Răzeni din raionul Ialoveni, situat în centrul R. Moldova, unde vecinii s-au înţeles să-şi supravegheze unii altora gospodăriile atunci când nu sunt acasă. Astfel de panouri au fost afişate aproape în fiecare mahala din localitate, în cadrul unui proiect. Localnicii au fost instruiţi ca, atunci când observă o persoană suspectă în curtea vecinului plecat, să sune imediat la Poliţie. Fiecare sector al comunei are câte un şef supraveghetor. Oamenii iau situaţia în glumă. În schimb, iniţiatorii proiectului susţin că prin această acţiune urmăresc ca localnicii să se implice mai mult în viaţa aproapelui şi să îmbunătăţească relaţiile dintre vecini. Proiectul a fost împrumutat din Estonia, iar implementarea sa a costat aproape 30.000 de euro.

SERBIA

Vizită istorică

Premierul muntenegrean, Milo Djukanovic, a sosit ieri la Belgrad, în cadrul primei sale vizite oficiale în Serbia în ultimii zece ani. În cursul vizitei de două zile, şeful Guvernului muntenegrean va fi primit de preşedintele Serbiei, Tomislav Nikolic. Djukanovic va avea, de asemenea, convorbiri cu premierul sârb, Ivica Dacic, cu vicepremierul Alexandar Vucic, precum şi cu preşedintele forului legislativ, Nebojsa Stefanovic. Ultima dată când Djukanovic s-a aflat la Belgrad a fost în martie 2003, când a asistat la funeraliile fostului premier sârb asasinat Zoran Djindjic. Vizita lui Djukanovic, comentează B-92, survine într-un moment în care relaţiile dintre Serbia şi Muntenegru sunt din nou pe un trend ascendent. Noul Guvern din Serbia a procedat la o relaxare a relaţiilor dintre Belgrad şi Podgorica după 2006, când fostul preşedinte sârb Vojislav Kostunica nu i-a felicitat pe muntenegreni pentru independenţa lor, şi după 2008, când Muntenegru a recunoscut Kosovo şi Serbia l-a expulzat pe ambasadorul muntenegrean. După ameliorarea relaţiilor lor, Serbia şi Muntenegru au început să ia în considerare modalităţile de dezvoltare a cooperării lor economice, care este importantă pentru ambele ţări, şi să depună eforturi comune în vederea obţinerii de fonduri din partea UE pentru construirea de şosele şi linii de cale ferată. Cu toate acestea, chestiunile politice dificile rămân.

THAILANDA

Dizolvarea Parlamentului

Premierul thailandez a anunţat, ieri, dizolvarea Parlamentului şi convocarea de alegeri cât mai repede, pentru a încerca să scoată ţara din criza politică profundă, fără să reuşească însă să calmeze manifestanţii, hotărâţi să înlăture de la putere Guvernul său. Manifestanţii nu renunţă la solicitările lor de a se termina cu sistemul Thaksin, referindu-se la premierul înlăturat de la putere printr-o lovitură de stat, în 2006, pe care îl acuză că a rămas la conducere din umbră, prin intermediul surorii sale Yingluck.

VENEZUELA

Victorie socialistă

Partidul socialist aflat la putere în Venezuela a câştigat 196 de municipalităţi în alegerile locale defăşurate duminică, faţă de 53 pentru principala coaliţie a dreptei, a anunţat Consiliul Naţional Electoral, care a precizat că alte 80 de primării urmează să fie atribuite. La nivel naţional, Partidul Socialist Unit din Venezuela (PSUV), al preşedintelui Nicolas Maduro, a obţinut 49,2% din sufragii, faţă de 42,7% pentru Masa Unităţii Democratice (MUD, opoziţia). Dreapta, care a protestat duminică în legătură cu ritmul lent al desfăşurării votului, a reuşit să păstreze controlul celor mai mari oraşe ale ţării, Caracas şi Maracaibo. Din totalul de 337 de municipalităţi, numai opt au revenit altor formaţiuni politice decât PSUV şi MUD. Aproximativ 19 milioane de alegători au fost chemaţi duminică să aleagă primari şi 2.455 de concilieri municipali, sub supravegherea a peste 120.000 de soldaţi. Scrutinul, care s-a derulat fără incidente, a fost un test pentru preşedintele socialist, ales cu un scor strâns în luna aprilie, care speră să îşi stabilizeze legitimitatea şubrezită în plină criză economică.

COREEA DE NORD

Fotografii ciudate

Coreea de Nord a difuzat, ieri, fotografii cu unchiul liderulului Kim Jong-un înlăturat de pe scaun de către Poliţie, în timpul unei reuniuni, imagini neobişnuite pentru această ţară, ce evidenţiază decăderea bruscă a celui care era considerat numărul 2 în ierarhia de la Phenian. Coreea de Nord a confirmat demiterea influentului unchi, eminenţa cenuşie a regimului, care a fost acuzat că este un insurgent corupt, un bărbat afemeiat şi un toxicoman. Potrivit agenţiei de presă KCNA, unul dintre principalele canale ale propagandei regimului comunist, Jang a fost demis pentru că a comis acte criminale şi a condus un grup contrarevoluţionar. Înlăturarea acestui demnitar şi executarea a doi dintre consilierii săi apropiaţi au fost anunţate săptămâna trecută de serviciile de informaţii sud-coreene. Televiziunea publică - singura existentă în Coreea de Nord - a difuzat două fotografii ale lui Jang Song-Thaek, unde poate fi văzut cum este smuls din scaun de doi bărbaţi în uniformă, în timpul a ceea ce pare a fi o adunare politică, sub privirile înmărmurite ale înalţilor demnitari. Este extrem de rar în Coreea de Nord să se facă publice imagini în care sunt umiliţi oficiali de rang înalt. Alte imagini publicate de televiziunea nord-coreeană îl arată pe liderul Kim Jong-un în timp ce priveşte nonşalant adunarea de pe un podium şi înconjurat de alţi oficiali de rang înalt ai partidului, între care Kim Yong-Nam, preşedintele ţării (titlu onorific), şi Choe Ryong-Hae, confidentul liderului nord-coreean. Nu este sigur dacă aceste fotografii şi cele ale arestării unchiului au fost făcute în aceeaşi zi, respectiv duminică. Dinastia Kim conduce cu mână de fier Coreea de Nord de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, iar Kim Jong-un reprezintă a treia generaţie. Orice fel de opoziţie sau disidenţă este sufocată din faşă. Dar chiar şi într-o ţară atât de totalitară precum Coreea de Nord, publicarea imaginilor ce prezintă decăderea unui oficial de rang înalt este foarte rară, iar ultimul exemplu de acest fel datează de la sfârşitul anilor '70, subliniază Yang Moo-Jin, profesor la universitatea de studii nord-coreene. Kim Jong-un, în vârstă de aproximativ 30 de ani, a preluat conducerea ţării în decembrie 2011, la moartea tatălui său, Kim Jong-il. Jang Song-Thaek, în vârstă de 67 de ani, este soţul surorii lui Kim Jong-il şi era considerat regent în perioada de tranziţie, în slujba nepotului său. Dar influenţa şi reţeaua sa ar fi putut genera nemulţumirea tânărului, apreciază analiştii.