PAKISTAN

Tragedie rutieră

Cel puţin zece persoane au murit, ieri, după ce autobuzul la bordul căruia călătoreau a căzut într-o prăpastie, în regiunea Kashmirului pakistanez. Autobuzul, care a plecat de la Rawalpindi, oraş vecin cu Islamabadul, a căzut într-o prăpastie adâncă de 150 de metri, la Forward Kahuta, o localitate în Kashmir. Zece dintre cei 20 de pasageri au murit, iar alţi patru au fost răniţi. Cauzele accidentului erau încă necunoscute, au spus autorităţile. Pakistanul este una dintre cele mai periculoase ţări din lume în ceea ce priveşte accidentele rutiere, provocate de o reţea slab întreţinută, vehicule în stare proastă şi şoferi temerari.

GRECIA

Inundaţii mortale

O femeie în vârstă de aproximativ 60 de ani a fost găsită moartă, înecată în subsolul locuinţei, inundat de ape, la Argos, în Peloponez, o regiune afectată, duminică seara şi în noaptea de duminică spre luni, de ploi torenţiale. Corpul victimei a fost găsit de pompieri, care şi-au multiplicat intervenţiile la Argos, unde străzile au fost inundate, dar şi în nord-estul Peloponezului, afectat de furtuni şi ploi foarte puternice. Regiunea Corint a fost, de asemenea, deosebit de afectată de intemperii, care au început duminică seara şi au continuat o parte din noaptea de duminică spre luni. Numeroase alunecări de teren şi drumuri blocate erau semnalate ieri, după ce ploile puternice s-au oprit.

AZERBAIDJAN

Grănicer ucis

Un grănicer azer a fost ucis, iar alţi doi au fost răniţi într-un schimb de focuri cu persoane necunoscute la frontiera fostei republici sovietice cu Iranul, a anunţat serviciul de frontieră. Confruntarea a avut loc duminică, în regiunea Lankaran din sudul Azerbaidjanului, în momentul în care persoane necunoscute venind dinspre Iran au încercat să traverseze în mod ilegal frontiera. Incidentul a avut loc după închiderea temporară, luna trecută, a unor puncte de trecere aflate de-a lungul frontierei dintre Iran şi enclava azeră Naxcivan, în urma unui incident implicând focuri de armă. Baku şi Teheranul întreţin relaţii tensionate. Azerbaidjanul, o republică majoritar musulmană, dar în mod oficial laică, a acuzat Iranul că se află în legătură cu un grup care căuta să lanseze un val de atacuri pe teritoriul său în cursul festivalului Eurovision, în mai 2012. Ţara caucaziană întreţine, în schimb, relaţii bune cu SUA şi Israelul şi a devenit un furnizor de energie tot mai important pentru Europa. Frontiera dintre Azerbaidjan şi Iran se află pe ruta traficului de droguri dinspre Asia Centrală spre Rusia şi apoi Europa.

FRANŢA

45 de persoane reţinute

Ieri dimineaţă, 45 de persoane au fost reţinute în Franţa, în cadrul unei anchete asupra unei activităţi vaste de trafic internaţional de arme, a anunţat Jandarmeria. Operaţiunea de reţinere s-a desfăşurat în mai multe locuri, în regiunea pariziană, în centrul şi în sudul Franţei şi în teritoriile de peste mări. La 14 februarie 2012, în timpul unei percheziţii efectuate la domiciliul unui locuitor din Haute-Marne (est), suspectat de tăinuire de furt, jandarmii au descoperit 20 de pistoale şi puşti, dar şi mii de cartuşe. Primele investigaţii i-au orientat pe jandarmi spre o filieră slovacă. În cursul anchetei, jandarmii au identificat bărbaţi care au cumpărat arme şi piese de armament de la aceeaşi filieră şi au relevat o a două filieră, originară din ţări balcanice. Mai multe sute de arme, între care arme de război, muniţii şi piese de schimb, au tranzitat, începând din 2009, prin intermediul acestei reţele. Printre persoanele reţinute figurează bărbaţi care au legături cu mediul criminal, potrivit anchetatorilor.

RUSIA

Reţea destructurată

Poliţia rusă a anunţat ieri că a destructurat o reţea de trafic de persoane, la Moscova, care obliga femei din R. Moldova, o fostă republică sovietică, la sclavie sexuală. Şase cetăţene moldovence au fost eliberate, iar un bărbat în vârstă de 45 de ani, cetăţean moldovean, a fost arestat în urma operaţiunii, potrivit unui comunicat emis de Poliţie. După ce a sosit în Federaţia Rusă, grupul a instalat femeile în apartamente sau case din regiunea Moscovei, le-a luat documentele şi, sub ameninţări sau prin bătaie, le-a obligat să se prostitueze, se arată în comunicat. Poliţia a precizat că femeile au fost recrutate în R. Moldova cu promisiunea unor locuri de muncă în cafenele şi baruri ruseşti. Moldovenii nu au nevoie de vize pentru a pătrunde pe teritoriul Rusiei. R. Moldova este cea mai săracă ţară din Europa, aproximativ un sfert din populaţie trăind sub pragul sărăciei, potrivit Băncii Mondiale.

MAREA BRITANIE

Cerşetori arestaţi

Guvernul britanic este supus presiunii să introducă măsuri legislative dure împotriva cerşitului agresiv, în perspectiva unui aflux de cerşetori din România şi Bulgaria, într-o scrisoare trimisă de cinci şefi ai unor consilii locale şi un comisar de Poliţie, relatează ”Daily Mail”. Potrivit publicaţiei, şefii consiliilor locale din Westminster, Birmingham, Nottingham, Southampton şi Slough cer în această scrisoare ca cerşetorii să poată fi arestaţi şi îndepărtaţi de pe străzi. Semnatarii solicită înăsprirea prevederilor unui proiect de lege (Antisocial Behaviour, Crime and Policing Bill) astfel încât cerşetorii să fie arestaţi dacă ignoră în mod repetat un nou tip de ordin administrativ privind liniştea şi ordinea publice (Injunction to Prevent Nuisance and Annoyance). Potrivit publicaţiei, scrisoarea a fost redactată în urma unor dificultăţi întâmpinate de către unele municipalităţi londoneze cu grupări de imigranţi est-europeni şi a fost semnată atât de şefii celor cinci consilii, cât şi de către comisarul de Poliţie din West Midlands, Bob Jones. Scrisoarea apare în contextul în care premierul britanic, David Cameron, a anunţat, săptămâna trecută, măsuri care vizează să facă Marea Britanie mai puţin atractivă pentru cetăţenii UE, inclusiv o serie de restricţii asupra cererilor de prestaţii sociale şi interdicţia de a reveni în ţară, timp de un an, impusă oricărui imigrant prins cerşind.

CANADA

Spion pentru China

Un canadian a fost arestat pentru spionaj şi transmitere către China a unor informaţii sensibile din domeniul apărării naţionale canadiene, a anunţat, duminică, Jandarmeria Regală a Canadei (GRC). Suspectul, Qing Quentin Huang, un bărbat în vârstă de 53 de ani, rezident la Toronto, a fost arestat sâmbătă şi inculpat duminică pentru tentativă de a comunica unei entităţi străine informaţii protejate de Guvernul federal în virtutea securităţii naţionale. Suspectul riscă închisoarea pe viaţă pentru acest tip de acuzaţii.

THAILANDA

Criză politică

Noi confruntări au avut loc ieri dimineaţă în capitala Thailandei, între forţele de ordine şi miile de manifestanţi ai opoziţiei care vor să înlăture actualul Executiv. Poliţia a recurs, după cum a făcut-o şi cu o zi în urmă, la gaze lacrimogene pentru a apăra sediul Guvernului, aflat sub înaltă protecţie, fiind înconjurat de blocuri din beton şi sârmă ghimpată. Manifestanţii au aruncat cu diferite obiecte în direcţia poliţiştilor, în special bare de metal. Ciocniri au avut loc şi în faţa sediului Poliţiei metropolitane, unde au fost lansate numeroase grenade cu gaze lacrimogene. Din motive de securitate, majoritatea universităţilor din Bangkok au rămas închise. În centrul mâniei manifestanţilor - o alianţă heteroclită a conservatorilor apropiaţi de Partidul Democrat, principalul partid de opoziţie, şi grupări ultramonarhiste - se află o ură profundă faţă de fratele premierului Yingluck Shinawatra, miliardarul Thaksin Shinawatra. Manifestanţii - care au fost duminică, conform Poliţiei, în număr de 70.000 la Bangkok, faţă de 180.000 în urmă cu o săptămână - îl acuză pe Thaksin, înlăturat de la putere printr-o lovitură de stat în 2006 şi aflat în prezent în exil în Dubai, că este, de fapt, în continuare adevăratul decident al politicii guvernamentale. Cea mai recentă apariţie a şefei Executivului datează de sâmbătă. Ea s-a întâlnit duminică seară cu liderii protestelor, dar nu a mai avut nicio apariţie televizată de atunci.