SUA

Tragedie feroviară

Cel puţin patru persoane au murit şi alte 67 au fost rănite în urma deraierii unui tren de navetişti, ieri dimineaţă, în staţia Spuyten Duyvil din cartierul Bronx din New York, au declarat surse apropiate investigaţiei, citate de CNN. Aproximativ 100 de pompieri s-au deplasat la faţa locului, în timp ce numeroase persoane au fost rănite. Între două şi cinci vagoane au deraiat la scurt timp după ora locală 7.00, au declarat oficiali din cadrul departamentului de pompieri pentru postul de televiziune WCBS, afiliat CNN. Acestea nu au ajuns însă în apă, afirmă televiziunea, după ce iniţial se anunţase că unul dintre vagoane se prăbuşise în apele râului Hudson. Un pasager a declarat pentru WABC că trenul se deplasa mai rapid decât în mod obişnuit.

Accidentul de tren de ieri nu a fost singura tragedie petrecută în zona New York-ului la sfârşitul săptămânii trecute. Şapte persoane au fost rănite după ce un feribot a lovit un ponton pe râul Hudson, în zona New York - New Jersey. Feribotul se îndrepta spre World Financial Center. Accidentul a avut loc în timpul manevrelor de intrare în port. La bordul navei se aflau 24 de pasageri şi trei membri ai echipajului. Cinci pasageri şi doi membri ai echipajului au fost răniţi în incident.

ITALIA

Grav incendiu

Patru persoane au murit şi alte două au fost rănite şi sunt în stare gravă, în urma unui incendiu declanşat ieri într-o fabrică chineză de textile situată în împrejurimile Florenţei, în Toscana. Incendiul s-a declanşat ieri dimineaţă, la ora 6.00 GMT, la Prato, un oraş industrial din apropierea Florenţei, iar un trecător a alertat pompierii, care au intervenit cu numeroase vehicule. Cele două persoane grav rănite au suferit arsuri pe tot corpul, în timp ce o femeie a fost intoxicată cu fum, dar starea ei nu este considerată gravă. Cauzele incendiului nu sunt cunoscute încă, dar flăcările ar fi provocat surparea unei părţi a clădirii ce cuprindea dormitoare cu microcamere folosite de muncitorii chinezi, 14 în total. În 20 de ani, comunitatea chineză a preluat controlul tututor etapelor producţiei de îmbrăcăminte din Prato, ”capitala” de secole a industriei textile italiene. Prato număra oficial 17.000 de cetăţeni chinezi în 2010, dar numărul lor real atingea 50.000, însumând şi imigranţii ilegali, în general plătiţi cu salarii foarte mici. Numeroase firme italiene au fost nevoite să se închidă, fiind incapabile să reziste acestei concurenţe într-un sector care avea, până recent, 60.000 de angajaţi.

ITALIA

Mafiot mâncat de viu de porci

Liderul unui clan al grupării infracţionale ‘Ndrangheta, activă în sudul Italiei, a fost răpit de facţiuni rivale, care, după ce l-au bătut cu răngi, l-au dat la porci, relatează site-ul ziarului ”Il Fatto Quotidiano”. Francesco Raccosta, liderul unui clan al organizaţiei calabreze ‘Ndrangheta, a dispărut în martie 2012, fiind răpit de o grupare rivală, ca răzbunare faţă de asasinarea unuia dintre adversarii săi, Domenico Bonarrigo. Cadavrul lui Raccosta nu a fost găsit. Pe baza afirmaţiilor făcute de unul dintre presupuşii asasini, interceptat de autorităţi, anchetatorii au stabilit că Raccosta a fost bătut cu răngi, după care a fost aruncat la porci, care l-au mâncat de viu. Asasinatele sunt rezultatul rivalităţii care durează de 60 de ani între clanurile mafiote Ferraro-Raccosta şi Polimeni-Mazzagatti-Bonarrigo, active în zona Oppido Mamertina, în regiunea italiană Calabria. Autorităţile italiene au arestat 20 de suspecţi în acest caz.

MAREA BRITANIE

Elicopter prăbuşit

Opt persoane şi-au pierdut viaţa după prăbuşirea, vineri seara, a unui elicopter deasupra unui pub din Glasgow. Şeful Poliţiei scoţiene, Stephen House, a precizat că este vorba de trei membri ai echipajului - doi agenţi şi un pilot civil - şi de cinci persoane aflate în interiorul localului. Alte 140 persoane, dintre care 32 au fost spitalizate, au suferit răni în urma accidentului survenit vineri, la ora 22.25 GMT.

SUA

Avion prăbuşit

Cel puţin patru oameni au rănit, iar alţi şase au fost grav răniţi după prăbuşirea unui avion de dimensiuni medii în statul american Alaska, anunţă autorităţile americane. Un avion de tip Cessna 208 s-a prăbuşit vineri seară în zona Saint Marys din Alaska. Aparatul decolase de la Bethel şi se îndrepta spre Saint Marys, având la bord zece persoane. Pilotul şi trei pasageri au murit în urma prăbuşirii avionului, iar celelalte şase persoane sunt grav rănite. Avionul s-a prăbuşit la şase kilometri de localitatea Saint Marys.

IRAK

Bilanţ tragic

Aproape 950 de persoane au murit în Irak, în luna noiembrie, majoritatea civili, potrivit datelor Ministerelor Sănătăţii, de Interne şi al Apărării, publicate ieri. În total, 948 de persoane - 852 de civili, 53 de poliţişti şi 43 de soldaţi - au murit în violenţele care îndoliază aproape zilnic această ţară, de la începutul anului. În octombrie, 964 de persoane şi-au pierdut viaţa în Irak, aceasta fiind cea mai sângeroasă lună din 2008 încoace. Ieri, cel puţin 12 persoane au murit într-un atentat sinucigaş comis la funeraliile fiului unui şef de trib, membru al miliţiilor anti-al-Qaida, la nord de Bagdad.

COREEA DE NORD

American deţinut

Coreea de Nord a confirmat, sâmbătă, deţinerea unui cetăţean american în vârstă de 85 de ani, acuzat de activităţi ostile, publicând mărturia acestuia despre presupusele infracţiuni comise. Merrill Newman a fost arestat în octombrie, după ce a intrat în Coreea de Nord prezentându-se ca fiind turist, precizează agenţia oficială nord-coreeană. Zilele trecute, soţia acestui veteran al războiului intercoreean a lansat un apel pentru eliberarea sa. Merrill Newman, originar din statul California, participa la o excursie organizată în Coreea de Nord, fiind arestat pe 26 octombrie, pe aeroportul din Phenian. Agenţia KCNA a precizât că bătrânul este acuzat de comiterea unor delicte atât în calitate de turist, cât şi în timpul participării la războiul dintre cele două Corei, care a avut loc în perioada 1950-1953.

UNGARIA

Seism

Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 pe scara Richter a fost înregistrat ieri dimineaţă în sud-vestul Ungariei. Epicentrul cutremurului, care a avut loc la ora 7.40, a fost localizat în apropiere de Erdosmecske. Localnicii au simţit cutremurul timp de zece secunde, dar nu au fost înregistrate pagube materiale.

CROAŢIA

Referendum

Croaţii au început să voteze, ieri, pe tema unei revizuiri a Constituţiei ce urmăreşte să împiedice căsătoriile între persoanele de acelaşi sex, un vot cerut de organizaţiile neguvernamentale conservatoare, dar denunţat ca discriminator de millitanţii pentru drepturile omului. Întrebarea la care au fost chemaţi să răspundă alegătorii este dacă sunt de acord cu definirea căsătoriei prin Constituţie drept o uniune între un bărbat şi o femeie în această ţară cu 4,2 milioane de locuitori, devenită recent membru UE şi unde Biserica Catolică, ce susţine pe deplin organizarea acestui referendum, joacă un rol foarte important. Sâmbătă, peste 1.000 de persoane au mărşăluit la Zagreb, sfidând ploaia şi scandând ”Constituţia nu este o jucărie”, pentru a cere alegătorilor să voteze împotriva revizuirii Constituţiei care, în forma actuală, nu conţine nicio definiţie a căsătoriei. Înconjuraţi de un important dispozitiv de Poliţie, manifestanţii purtau pancarte pe care se putea citi ”Homosexualitatea nu este o alegere, dar ura este” sau ”Votează pentru demnitatea ta”. În paralel, militanţi favorabili interzicerii căsătoriei între persoane de acelaşi sex distribuiau, în Zagreb, fluturaşi pe scria: ”O femie + un bărbat = un copil, fiecare copil are nevoie de un tată şi o mamă”. Aproximativ 30 de medici ginecologi din cadrul principalei maternităţi din Zagreb au ieşit în faţa spitalului pentru a-şi exprima opoziţia faţă de căsătoria între persoane de acelaşi sex. Potrivit unui sondaj, 68% dintre alegători susţin că vor să voteze în favoarea amendării Constituţiei, faţă de 27% care afirmă că vor vota împotrivă. În 2003, Croaţia a acordat cuplurilor de acelaşi sex aceleaşi drepturi ca celor heterosexuale care trăiesc în uniune liberă, între care un fel de recunoaştere a deţinerii în comun a unor bunuri.

GRECIA

Manifestaţie la Atena

Peste 1.000 de persoane au manifestat, sâmbătă seara, la Atena, la apelul unor organizaţii antifasciste, împotriva partidului neonazist Zori Aurii, care a făcut apel la o reuniune în cursul aceleiaşi seri, în centrul oraşului. Poliţia le-a interzis, vineri, manifestanţilor să defileze în centrul oraşului, pentru a evita incidentele. Centrul Atenei era interzis circulaţiei automobilelor, în timp ce în piaţa Syntagma erau mobilizaţi numeroşi scutieri pentru a menţine ordinea la manifestaţia la care au participat aproximativ 3.000 de simpatizanţi ai partidului Zori Aurii, în cursul serii, cu drapele ale Greciei şi torţe. Acuzate de lipsă de reacţie în faţa numeroaselor violenţe imputate membrilor Zori Aurii, în special împotriva imigranţilor, autorităţile elene au fost obligate să ia măsuri ferme în septembrie, după uciderea lui Pavlos Fyssas. Parlamentul a votat recent ridicarea imunităţii parlamentare a opt dintre cei 18 deputaţi ai partidului, acuzaţi de violenţe. Profitând de sărăcia generată de criza care afectează Grecia de patru ani, acest partid a intrat pentru prima dată în Parlament la încheierea alegerilor legislative din iunie 2012, obţinând 6,9% din voturi. De atunci, Zori Aurii a crescut în popularitate, unele sondaje creditând această mişcare cu peste 10% din intenţiile de vot. Dar asasinarea lui Pavlos Fyssas în septembrie, un incident care a şocat Grecia, a condus la scăderea scorului său în sondaje, în prezent partidul fiind creditat cu aproximativ 8% din voturi. Zori Aurii rămâne totuşi al treilea partid, după cel al dreptei şi socialişti, potrivit unor sondaje recente.

FRANŢA

Protest împotriva rasismului

Mii de persoane au manifestat sâmbătă, la Paris, împotriva rasismului, ca reacţie la recentele atacuri verbale la adresa ministrului francez al Justiţiei, Christiane Taubira. Manifestaţia a fost organizată la îndemnul grupului pentru lupta împotriva rasismului „SOS Racisme“, Ligii Internaţionale pentru Combaterea Rasismului şi antisemitismului (LICRA) şi al Ligii pentru Drepturile Omului. La manifestaţie au participat mai mulţi oficiali, inclusiv ministrul delegat pentru Reuşita Educativă, George Pau-Langevin. Ministrul francez al Justiţiei, o femeie de culoare, născută în Guyana, a fost comparată în repetate rânduri cu o maimuţă. Astfel, liderul formaţiunii naţionaliste Frontul Naţional (FN, extrema dreaptă), Jean-Marie Le Pen, a declarat, la 17 noiembrie, că ”Christiane Taubira a fost numită ministru nu pentru patriotismul său, nici pentru că ar fi un jurist talentat, ci pentru culoarea sa, care i-ar putea servi drept scut”. De asemenea, Frontul Naţional a anunţat în octombrie că a suspendat-o pe una dintre candidatele sale în alegerile municipale franceze din martie 2014, Anne-Sophie Leclere, care şi-a postat pe pagina de Facebook un montaj foto în care apar o maimuţă şi Taubira. Leclere a comentat că, în opinia sa, fotografia-montaj nu are nimic de-a face cu rasismul.