AUSTRIA

Braconier ucigaş

Un suspect de braconaj din Austria a împuşcat trei poliţişti şi un angajat al serviciilor de ambulanţă şi ar fi luat ostatic un alt poliţist, după ce forţele de ordine au încercat să îl aresteze într-o pădure, în cursul zilei de ieri. Suspectul a părăsit locul incidentului cu o maşină, într-o pădure din apropierea localităţii Annaberg din Austria Inferioară, îndreptându-se către ferma sa din oraşul Melk, la circa 70 de kilometri depărtare, unde, la închiderea ediţiei, era înconjurat de forţele de ordine.

SUA

Victimă identificată

Un bărbat de 49 de ani, care a murit în atentatele de la 11 septembrie 2001 comise împotriva Turnurilor Gemene, la World Trade Center din New York, a fost identificat, a anunţat, luni, un medic legist la New York. Acest bărbat, a cărui identitate nu a fost făcută publică, la solicitarea familiei sale, este a 1.638-a victimă a atentatelor identificată în urma unor noi teste efectuate asupra rămăşiţelor umane descoperite imediat după atentate. În total, 2.753 de persoane au fost ucise în tragedia de la 11 septembrie 2001, la New York, după ce două avioane cu pasageri, pilotate de membri ai unor comando-uri al-Qaida, au lovit Turnurile Gemene. Până în prezent, doar 59% dintre aceste victime au putut fi identificate (1.638) pe bază de ADN. Însă nu s-a mai găsit vreo urmă pentru restul de 41%, adică 1.115 persoane. Autorităţile au colectat 21.906 de rămăşiţe umane, dintre care 63% au fost identificate. Testele continuă, profitând de progresul ştiinţei, pentru identificarea restului de 37%.

MAURITANIA

Şapte ostatici occidentali

AQMI, filiala al-Qaida în Africa de Nord, a dat publicităţii o înregistrare video în care apar şapte ostatici occidentali, agenţia mauritană de ştiri ANI, care a primit înregistrarea, afirmând că în aceasta apar inclusiv patru francezi răpiţi în Niger, în urmă cu trei ani. Toţi ostaticii, inclusiv un olandez, un suedez şi un sud-african care au fost răpiţi în nordul Mali, în noiembrie 2011, par să fie sănătoşi, apreciază ANI. Ministerul francez de Externe a anunţat că înregistrarea pare credibilă. Aceasta a fost trimisă ANI de către al-Qaida în Magrebul Islamic (AQMI). „Sunt sănătos, dar sunt ameninţat cu moartea”, a declarat francezul Daniel Larribe, în vârstă de 61 de ani, adăugând că el consideră autorităţile franceze responsabile de soarta sa, fără să facă alte precizări, potrivit agenţiei mauritane. Ceilalţi trei ostatici francezi sunt prezentaţi ca fiind Pierre Legrand, Thierry Dol şi Marc Feret. Olandezul Sjaak Rijke, suedezul Johan Gustafsson şi sud-africanul Stephen Malcolm au fost răpiţi în urmă cu aproape doi ani, dintr-un motel, la Timbuktu, în urma unui atac în care a fost ucis un german. Aceasta este prima înregistrare video cu ostatici de când Franţa a trimis trupe în Mali, în ianuarie, după ce militanţi afiliaţi al-Qaida ameninţau să preia controlul asupra capitalei Bamako.

MEXIC

Bilanţ tragic

Mexicul era afectat luni de puternice intemperii care au provocat cel puţin 44 de morţi, aproximativ 230.000 de sinistraţi şi zeci de mii de strămutaţi de sâmbătă, sub efectul a două furtuni tropicale: Manuel - pe coasta pacifică şi Ingrid - în estul ţării. De la începutul înregistrării condiţiilor meteorologice, ţara nu s-a confruntat niciodată cu un astfel de atac asupra celor două coaste în acelaşi timp. Ploile şi rafalele puternice de vânt care au afectat, în decursul weekend-ului, peste 20 dintre cele 32 de state mexicane au provocat inundaţii, alunecări de teren şi creşteri puternice ale cursurilor de apă, care au distrus numeroase locuinţe şi căi de comunicaţii. Preşedintele mexican, Enrique Pena Nieto, s-a deplasat luni seară în staţiunea balneară Acapulco, pe coasta pacifică, unde aproximativ 40.000 de persoane - turişti mexicani sau străini - sunt blocate. Ultimul bilanţ oficial stabilit de autorităţile federale menţiona 44 de morţi în întreaga ţară, după moartea a 12 persoane într-o alunecare de teren în statul Veracruz, din estul ţării

GRECIA

Greve

Grevele în mai multe sectoare ale serviciului public au continuat ieri în Grecia, pentru a doua zi consecutiv, afectând în special şcoli şi spitale, o mobilizare care vizează contestarea unui vast plan guvernamental privind restructurarea sectorului public. În afară de profesori şi funcţionari din instituţii publice şi ministere, care sunt în grevă începând de luni, mişcarea s-a extins ieri în rândurile avocaţilor şi personalului din spitale. Zeci de angajaţi ai Ministerului Dezvoltării şi ai principalului fond de pensii, IKA, din centrul Atenei, au ocupat cladirile unde lucrează, protestând împotriva schimbărilor prevăzute de Guvernul de coaliţie dreapta-socialişti, condus de premierul conservator Antonis Samaras. Multe colegii şi licee din ţară erau închise din nou, în cadrul unei greve de cinci zile, lansată de sindicatul profesorilor din învăţământul secundar OLME. Profesorii protestează împotriva reducerii locurilor de muncă şi a materiilor secundare (limbi, desen, muzică) în cadrul unei restructurări a sectorului public. Universităţile, de asemenea, continuau să rămână închise, refuzând să-i prezinte Guvernului o listă cu angajaţii lor care ar putea fi disponibilizaţi. Medicii de la spitale s-au alăturat mobilizării, începând o grevă de trei zile, până mâine. Avocaţii, de asemenea, au început o grevă de două zile, protestând împotriva unei noi reglementări a profesiei, prin care este redusă remunerarea avocaţilor salariaţi. Nemulţumirea socială a crescut în Grecia, din nou, după anunţul făcut vara aceasta de Guvern, sub presiunea troicii creditorilor internaţionali (UE-BCE-FMI), privind disponibilizarea a 12.500 de funcţionari până la sfârşitul lui septembrie şi a încă 25.000 până la sfârşitul anului. Aceşti angajaţi sunt ameninţaţi cu concedierea, dacă vor refuza să fie mutaţi pe alte posturi, după opt luni de disponibilizare.

ITALIA

Pe linia de plutire

Impozantul pachebot de lux „Costa Concordia“ domina din nou ieri, după o operaţiune de rotire spectaculoasă şi reuşită, minusculul port din Giglio, unde va mai staţiona câteva luni. Pachebotul, uşor lovit în urma naufragiului de la 13 ianuarie 2012, provocat de o manevră riscantă în apropiere de ţărm, se detaşează foarte clar la orizont, fiind în poziţie verticală. Flancul drept, rămas sub apă 20 de luni, este ruginit de tot, iar celălalt este de un alb strălucitor. Nava se află cu două treimi sub apă şi o treime la suprafaţă, a anunţat inginerul Franco Porcellacchia, un responsabil de proiecte pentru Carnival, compania-mamă americană a Costa Crociere. Potrivit lui, etapa cea mai delicată a fost depăşită. Începând de la Protecţia Civilă, însărcinată cu acest proiect de către Guvernul italian şi consorţiul americano-italian Titan-Micoperi, până la Observatorul pentru Mediu, toată lumea s-a felicitat pentru colaborarea fructuoasă între privat şi public, la care a participat o echipă de 500 de persoane de 26 de naţionalităţi. Rotirea mastodontului de 114.000 de tone, eşuat la câţiva metri de insula Giglio, o premieră mondială, a durat aproximativ 20 de ore. În urma acestei operaţiuni, se va face verificarea condiţiilor de acces în navă, în următoarele zile, a precizat şeful Protecţiei Civile, Franco Gabrielli, după care va începe căutarea cadavrelor a două persoane date dispărute (dintre cei 32 de morţi ai naufragiului), o italiancă şi un indian. Elio Vicenzi, văduvul turistei de origine italiană, şi indianul Kevin Rebello, care îl caută pe fratele său, Russel, erau aşteptaţi ieri pe insulă. După operaţiunile de căutare, sunt prevăzute repararea flancului drept şi pregătirea pachebotului în vederea repunerii pe linie de plutire. Însă acest proces va dura câteva săptămâni sau chiar luni. Apoi, pachebotul va fi remorcat şi transportat către un port unde va fi dezmembrat, însă nu înainte de primul semestru al anului viitor. O altă sarcină a operatorilor Titan-Micoperi va fi recuperarea conţinutului din seifurile cabinelor celor aproximativ 4.000 de ocupanţi ai pachebotului. Este o clauză a contractului semnat cu Costa-Carnival, care a preluat efectuarea tuturor operaţiunilor pentru un cost care depăşeşte deja cele 600 de milioane de euro prevăzute iniţial.

EGIPT

Arestare

Purtătorul de cuvânt al mişcării islamiste egiptene Fraţii Musulmani, Gehad el-Haddad, a fost arestat ieri, anunţă surse din cadrul serviciilor de securitate egiptene. El-Haddad a fost arestat în baza mandatelor emise pe numele liderilor mişcării islamiste Fraţii Musulmani. Justiţia egipteană a ordonat, ieri, blocarea conturilor liderilor mişcării islamiste, susţinătorii fostului preşedinte Mohamed Morsi. Printre personalităţile vizate de această măsură se numără Mohamed Badie, liderul suprem al mişcării Fraţii Musulmani, adjuncţii lui - Khairat al-Shater şi Rashad al-Bayumi, precum şi liderul salafist Hazem Abu Ismail şi predicatorul Safwat Higazi.