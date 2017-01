RUSIA

Arşi de vii

37 de persoane au murit într-un incendiu care a distrus un spital de psihiatrie, în cursul nopţii de joi spre vineri, în regiunea rusă Novgorod. În plus, o infirmieră a murit salvând pacienţi. Incendiul a fost cauzat de un act de neglijenţă al unui pacient, a anunţat comitetul de anchetă. Incendiul a izbucnit la ora locală 3.00 şi a distrus complet una dintre cele nouă clădiri ale spitalului de psihiatrie situat în apropierea satului Luka, la 220 de kilometri sud-est de Sankt Petersburg. O anchetă a fost deschisă pentru ucidere din culpă. Acest incendiu a avut loc la cinci luni de la o dramă identică produsă în regiunea Moscova. În aprilie, un incendiu a distrus, în circumstanţe similiare, un spital de psihiatrie, soldându-se cu 38 de morţi. Clădirea din lemn data din 1952 şi avea gratii la ferestre. Rusia are numeroase instituţii perimate, adesea construite din lemn. Incendiile s-au soldat cu numeroase victime în spitale de psihiatrie, cămine şi aziluri, în ultimii ani.

AFGANISTAN

Atac la consulatul SUA

Cel puţin o persoană a fost ucisă, iar alte 18 rănite, într-un atac lansat vineri dimineaţa de un grup de persoane înarmate împotriva consulatului american de la Herat, în vestul Afganistanului. Departamentul de Stat american a anunţat că nu s-a înregistrat nicio victimă în rândul americanilor. Un paznic afgan al consulatului a fost ucis, iar alţi doi au fost răniţi, precum şi doi poliţişti. Ceilalţi 14 răniţi sunt civili. Atacul a fost comis, în jurul orei locale 5.30, de şapte persoane înarmate, care au detonat o maşină din apropierea consulatului. Un al doilea vehicul a explodat lângă intrarea principală a clădirii, avariind o barieră, personalul consulatului refugiindu-se într-un adăpost. A avut loc un schimb de focuri între cinci kamikaze şi forţele de securitate afgane. Toţi atacatorii au fost ucişi. Anterior, Forţa Internaţională a NATO în Afganistan (ISAF) a anunţat, de asemenea, că atacatorii au fost ucişi. Atacul a fost revendicat de un purtător de cuvânt al insurgenţilor talibani, Qari Yousuf Ahmadi. „Scopul nostru a fost să arătăm că americanii nu sunt în siguranţă oriunde în Afganistan”, a declarat el. Herat, un oraş mare din vestul Afganistanului, a fost mai puţin afectat de violenţe, în comparaţie cu alte regiuni ale ţării. Un kamikaze a detonat, vineri, un camion-capcană în Paktika, o provincie instabilă, la frontiera cu Pakistanul. În urma acestui atac au fost răniţi zece poliţişti, doi militari şi doi membri ai serviciilor secrete afgane. Intensitatea violenţelor din Afganistan provoacă nelinişte în ţară, în contextul viitoarelor alegeri prezidenţiale, în aprilie, şi al retragerii mai multor trupe NATO de pe teritoriul ţării, până la sfârşitul lui 2014.

SUA

Inundaţii mortale

Cel puţin trei persoane au murit, iar alte câteva sute au fost evacuate în urma unor ploi torenţiale care au provocat inundaţii în statul american Colorado. Două persoane au fost găsite moarte în apropiere de oraşul universitar Boulder, situat la nord-vest de Denver, iar un alt corp neînsufleţit a fost găsit de pompieri la Colorado Springs. După trei zile de ploi torenţiale care au măturat nord-estul statului, serviciile meteorologice au îndemnat locuitorii să se refugieze în zone mai înalte şi să o facă rapid, pentru a-şi salva viaţa.

GRECIA

Violenţe

Opt tineri comunişti au fost răniţi vineri dimineaţă, la Atena, în timp ce lipeau afişe, într-un atac atribuit unui grup din cadrul partidului neonazist Zori Aurii, a declarat Poliţia. Incidentul a avut loc în cartierul Perama, a precizat Poliţia, adăugând că persoanele rănite au fost spitalizate, iar gravitatea rănilor nu este cunoscută pentru moment. Victimele fac parte dintr-un grup de 30 de tineri comunişti care lipeau afişe pe străzi. Aceştia au fost atacaţi de aproximativ 50 de persoane înarmate cu bâte, dintre care cel puţin două sunt membre ale partidului Zori Aurii, potrivit unor declaraţii date Poliţiei. Zori Aurii este o forţă politică aflată în creştere în Grecia, ţară afectată de o criză economică dură şi de nemulţumirea unei părţi a populaţiei faţă de partidele tradiţionale, acuzate că nu au făcut nimic pentru a combate corupţia. Zori Aurii a obţinut anul trecut 18 mandate în Parlament şi ocupă în prezent a treia poziţie în sondajele de opinie. Acest partid este suspectat că a orchestrat atacuri împotriva unor imigranţi, acuzaţii pe care le dezminte, iar mai mulţi dintre deputaţii săi sunt urmăriţi penal pentru comiterea unor violenţe.

SUA

Incendiu devastator

O promenadă la malul Oceanului Atlantic, în New Jersey, a fost devastată de un important incendiu, joi, după ce în urmă cu aproape un an a fost afectată de pagube imense produse de uraganul Sandy, au anunţat autorităţile. Incendiul a izbucnit la sediul unui magazin de pe promenadă, la Seaside Park, la ora locală 14.30 şi s-a extins rapid la alte zeci de magazine din care se ridicau coloane de fum gros. Potrivit unor posturi locale de televiziune, această promenadă de la malul oceanului a fost construită în parte de la zero, după ce a fost devastată de uraganul Sandy în octombrie. Originea sinistrului nu este cunoscută, dar sarcina pompierilor a fost îngreunată de forţa rafalelor de vânt.

MAREA BRITANIE

Program închis

Ministerul britanic de Interne a decis închiderea unui program de recrutare a muncitorilor sezonieri est-europeni, în principal români şi bulgari, în agricultură, decizia fiind contestată de asociaţiile fermierilor, care avertizează că preţurile la legume şi fructe vor creşte, scrie „The Guardian”. Din dorinţa de a stimula angajarea britanicilor, Ministerul de Interne de la Londra a închis un program de recrutare a est-europenilor ca sezonieri în agricultură. Secretarul de Stat pentru Imigraţie, Mark Harper, a anunţat că programul pentru sezonieri, în cadrul căruia 21.250 de români şi bulgari veneau anual la lucru în Marea Britanie, se va închide în decembrie. Programul, care exista de 60 de ani, permitea ca o treime dintre sezonierii care lucrează în agricultură să fie străini, în special est-europeni. Deputatul conservator Peter Luff acuză Guvernul că evaluează greşit situaţia din agricultură: „Câmpurile de legume şi fructe vor sta nerecoltate în următorul sezon. Experienţa ultimelor decenii arată că britanicii nu vor face această treabă”.

CROAŢIA

Arme confiscate

Vămile croate au confiscat mai multe containere cu arme, în special rachete, provenite din Serbia şi destinate Sudanului sau Emiratelor Arabe Unite, a anunţat, vineri, presa locală. Armele, rachete de tip S-8, lansatoare de rachete şi carburant, confiscate cu câteva zile în urmă în portul Rijeka din nordul Croaţiei, nu erau declarate şi aveau ca destinaţie Abu Dhabi. Serviciul vamal şi ministrul croat al Apărării nu au comentat aceste informaţii. Potrivit presei, aceste arme au legătură cu omul de afaceri sârb Slobodan Tesic, care figurează pe lista neagră a ONU privind traficanţii de arme care încalcă embargouri. Tesic a fost deja implicat în cazuri de vânzare a armelor în Liberia, Libia, Irak şi Yemen, potrivit presei.

INDIA

Violatori condamnaţi la moarte

Cei patru bărbaţi acuzaţi de violarea în grup, într-un autobuz, a unei studente la New Delhi, în decembrie, o faptă care a revoltat India, au fost condamnaţi vineri la moarte, de un tribunal din acest oraş. Tatăl tinerei, care a murit din cauza rănilor, s-a declarat fericit după această condamnare, apreciind că s-a făcut dreptate. Familia victimei cerea pedeapsa cu moartea. Judecătorul care a prezidat şedinţa a apreciat că acest caz face parte din categoria crimelor rare, justificând pedeapsa cu moartea. Unul dintre vinovaţi, Vinay Sharma, a izbucnit în lacrimi la anunţarea condamnării sale. Aplauze au izbucnit atât în sediul tribunalului, cât şi afară, la anunţarea verdictului. India prevede pedeapsa cu moartea pentru crime rare, iar execuţiile sunt excepţionale. În 2004, un bărbat a fost spânzurat pentru violarea şi uciderea unei adolescente de 14 ani. Studenta la fizioterapie, în vârstă de 23 de ani, a fost agresată cu o bară de metal şi violată într-un autobuz, pe 16 decembrie, în timp ce se întorcea de la cinematograf împreună cu prietenul ei. Ea a murit din cauza rănilor pe 29 decembrie, într-un spital în Singapore. Mii de indieni revoltaţi au manifestat în stradă în urma acestui viol.

ETIOPIA

Fermier de 160 de ani?

Un fost fermier din Etiopia, Dhaqabo Ebba, afirmă că are vârsta de 160 de ani şi că îşi aminteşte de invazia armatei italiene în ţara sa, în 1895, potrivit „Daily Mail”. Totuşi, etiopianul nu deţine un certificat de naştere sau alte documente care să-i ateste vârsta. Dacă afirmaţiile lui Ebba vor fi confirmate de medici, el va bate recordul mondial, depăşind-o pe japoneza Misao Okawa, în vârstă de 115 ani, care în momentul de faţă este considerată cea mai vârstnică persoană din lume. Mai mult decât atât, etiopianul va deveni cea mai vârstnică persoană care a trăit vreodată. În prezent, acest titlu aparţine Jeannei Calment, care a murit în 1997, în vârsta de 122 de ani. În Japonia locuiesc aproximativ 50.000 de persoane cu vârsta de peste 100 de ani.