SĂGEATA ARE DOI JUCĂTORI CONVOCAŢI LA NAŢIONALA DE TINERET

Selecţionerul naţionalei de fotbal tineret a României, Bogdan Stelea, a anunţat, ieri, lotul pentru partida cu reprezentativa similară a Muntenegrului, programată marţea viitoare (10 septembrie), de la ora 20.30, la Podgorica, în Grupa a 6-a a preliminariilor Campionatului European, ediţia 2013-2015, informează site-ul oficial al FRF. Printre cei 19 jucători convocaţi se numără şi doi fotbalişti de la Săgeata Năvodari, fundaşul Andrei Peteleu şi atacantul Mihai Roman II. Componenţa lotului - portari: Brănescu (Juve Stabia), Buzbuchi (FC Viitorul), Greab (Gaz Metan Mediaş); fundaşi: C. Nica (Atalanta Bergamo), Peteleu (Săgeata), Marc (Ceahlăul Piatra Neamţ), Leca (Concordia Chiajna), Puţanu (FC Viitorul), Ştefan Popescu (Ajaccio); mijlocaşi: Cârstocea, Al. Băluţă, Gavra şi Năstăsie (toţi de la FC Viitorul), Ţîru (FC Voluntari), Bărbuţ (ACS Poli Timişoara), G. Iancu şi N, Stanciu (ambii de la Steaua Bucureşti); atacanţi: C. Ţîră (ADO Den Haag) şi Mihai Roman II (Săgeata). Reunirea jucătorilor este programată astăzi, la ora 12.00, la Centrul de Fotbal de la Mogoşoaia.

ALEXANDRU MAXIM, DOUĂ GOLURI PENTRU VFB STUTTGART

Mijlocaşul Alexandru Maxim a marcat două goluri şi a dat două pase decisive în partida pe care echipa sa, VfB Stuttgart, a câştigat-o ieri, pe teren propriu, cu 6-2 (3-1), în faţa formaţiei TSG 1899 Hoffenheim, în etapa a 4-a a campionatului Germaniei. Maxim, care a jucat până în min. 68, a marcat în min. 28 şi 55 şi a dat centrările la golurile înscrise de Rudiger (min. 12) şi Ibisevic (min. 20). Internaţionalul român a primit un cartonaş galben după ce a reuşit cel de-al doilea gol, pentru că şi-a scos tricoul. Celelalte goluri ale gazdelor au fost marcate tot de Ibisevic, în min. 48 şi 63, în timp ce pentru oaspeţi au înscris Volland (min. 26) şi Firmino (min. 87).

KEŞERU A MARCAT PRIMUL SĂU GOL PENTRU BASTIA

Atacantul român Claudiu Keşeru a marcat primul său gol pentru SC Bastia, sâmbătă seară, în meciul câştigat cu 2-1 în faţa formaţiei FC Toulouse, în etapa a 4-a a campionatului Franţei. Keşeru a fost titular la corsicani şi a deschis scorul în min. 43, după o combinaţie cu Khazri, deşi gazdele jucau în zece oameni din min. 37, când a fost eliminat Palmieri. Keşeru a contribuit decisiv şi la al doilea gol al corsicanilor, centrând perfect pentru Romaric, care a marcat în min. 67. Internaţionalul român, convocat pentru meciurile naţionalei României cu Ungaria şi Turcia, din preliminariile CM de fotbal din Brazilia, din 2014, a mai avut două şuturi periculoase, în min. 4 şi 73, ambele apărate de portarul Ahamada, şi a scos un cartonaş galben, în duelul cu fundaşul Uros Spajic. Keşeru a fost schimbat, în min. 88, cu Julien Sable. Pentru Toulouse, echipa lui Mihai Roman (accidentat), a înscris Martin Braithwaite, în min. 57. La Ajaccio, care a remizat în deplasare cu Sochaux, 0-0, au jucat ambii români: Adrian Mutu a fost schimbat, în min. 56 cu Lasne, iar Ştefan Popescu a intrat în min. 90+3 în locul lui Pedretti. Lorient a dispus, cu 1-0, de Valenciennes, iar la oaspeţi a jucat din min. 83 şi Aurelian Chiţu, în locul lui Melikson. Valenciennes a terminat în zece oameni după eliminarea lui Rudy Mater, din min. 85.

NICOLIŢĂ, PASĂ DE GOL PENTRU ST. ETIENNE

Mijlocaşul Bănel Nicoliţă a dat o pasă de gol în partida pe care echipa sa, AS Saint-Etienne, a câştigat-o ieri, pe teren propriu, cu 2-1 (1-0), în faţa formaţiei Girondins Bordeaux, în etapa a 4-a a campionatului Franţei. Nicoliţă, care a jucat până în min. 72, a centrat din partea dreaptă la golul reuşit de Hamouma, în min. 7. Celălalt gol al gazdelor a fost marcat de Perrin, în min. 50. Pentru Bordeaux a înscris Obraniak, în min. 90+1.

CHIRICHEŞ ŞI-A ÎNDEPLINIT VISUL

Fotbalistul Vlad Chiricheş, transferat săptămâna trecută de la Steaua Bucureşti la Tottenham Hotspur, a declarat, pentru Spurs TV, că a sperat că va ajunge la o echipă din Premier League şi că visul său s-a împlinit. „Sunt foarte bucuros de acest transfer. Sunt mândru că am ajuns la un club cum este Tottenham. Pentru mine este ceva incredibil. Urmăream tot timpul meciurile din Premier League şi speram că într-o bună zi voi juca pentru o echipă din Premier League. Visul meu s-a împlinit. Tottenham joacă un fotbal foarte bun. Am văzut echipa jucând în campionatul Angliei şi în Liga Europa, a avut foarte multe meciuri bune. Am vorbit cu Gică Popescu şi Ilie Dumitrescu înainte de a veni aici şi mi-au spus că este un club foarte mare, cu istorie, şi că acest transfer va fi ceva incredibil pentru mine. Sper să am oportunitatea de a juca şi să joc bine în acest sezon”, a spus Chiricheş.

LOTUL TURCIEI PENTRU MECIURILE CU ROMÂNIA ŞI ANDORRA

Federaţia Turcă de Fotbal (TFF) a anunţat sâmbătă, pe site-ul oficial, lotul convocat de tehnicianul Fatih Terim pentru meciurile cu România şi Andorra, din Grupa D de calificare la Campionatul Mondial din Brazilia, din 2014. Din lot fac parte câte şase jucători de la Fenerbahce Istanbul şi Beşiktaş Istanbul, patru de la Galatasaray Istanbul şi opt de la alte echipe, între care şi Arda Turan (de la Atletico Madrid) şi Nuri Şahin (de la Borussia Dortmund). Cei 24 de jucători convocaţi pentru cele două partide sunt următorii - portari: Volkan (Fenerbahce), Tolga (Beşiktaş), Kıvrak (Trabzonspor); jucători de câmp: Şahan, Gökhan Töre, Gülüm, Özyakup şi Pektemek (toţi de la Beşiktaş), Potuk, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Hasan Ali şi Mehmet Topal (toţi de la Fenerbahce), Burak Yılmaz, Umut Bulut, Selçuk İnan şi Semih Kaya (toţi de la Galatasaray), Salih Dursun (Kayserispor), Aykut Demir (Trabzonspor), Arda Turan (Atletico Madrid), Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Toprak (Bayer Leverkusen), Çalhanoğlu (SV Hamburg) şi Erdinç (Rennes). Reprezentativa Turciei va întâlni Andorra la 6 septembrie, pe teren propriu, şi România la 10 septembrie, la Bucureşti.

MUNCHEN, ALES ÎN LOCUL BERLINULUI PENTRU EURO 2020

Oraşul Munchen a fost reţinut pentru candidatura germană la găzduirea meciurilor EURO 2020 în detrimentul Berlinului, a anunţat Federaţia Germană de Fotbal (DFB). „A fost o decizie dificilă, întrucât Munchen şi Berlin au dovedit de multe ori capacităţile lor de a organiza evenimente de această amploare. Cu Munchen suntem siguri că vom avea o şansă foarte bună”, a comentat Wolfgang Niersbach, preşedintele DFB, care va lucra până pe 12 septembrie, data-limită de depunere a candidaturilor la UEFA, asupra celor două opţiuni oferite pentru EURO 2020, turneu disputat pentru prima oară în 13 ţări diferite. Prima opţiune priveşte găzduirea a trei meciuri din grupă, o optime sau un sfert de finală, iar a doua - pentru cele două semifinale şi finala. În primul caz, este nevoie de un stadion cu capacitate de minimum 60.000 locuri, iar în al doilea - o arenă care să poată adăposti cel puţin 70.000 spectatori, criterii la care răspunde „Allianz Arena“ din Munchen. Comitetul Executiv al UEFA va anunţa decizia în septembrie 2014.

MOURINHO A RENUNŢAT SĂ-L MAI TRANSFERE PE ROONEY

Managerul echipei engleze Chelsea Londra, portughezul Jose Mourinho, a renunţat să mai obţină transferul lui Wayne Rooney de la Manchester United, după cum a declarat după înfrângerea echipei sale în faţa lui Bayern Munchen, în Supercupa Europei de la Praga. De mai multe săptămâni, Mourinho a clamat dorinţa sa de a-l avea pe atacantul internaţional englez de 27 de ani, care, până acum, voia să părăsească Manchester United pentru Chelsea, echipă care a avansat două oferte, ambele respinse de Manchester. În schimb, atacantul ghanez al echipei FC Porto, Christian Atsu, a semnat, ieri, un contract pe cinci sezoane cu formaţia Chelsea Londra, a anunţat site-ul oficial al grupării engleze. În vârstă de 21 de ani, Atsu va fi împrumutat în acest sezon la echipa olandeză Vitesse Arnhem. Atsu a marcat trei goluri în cele 15 meciuri jucate pentru naţionala Ghanei.

PUKKI A SEMNAT PE PATRU ANI CU CELTIC

Internaţionalul finlandez al echipei Schalke ‘04 Gelsenkirchen, Teemu Pukki, a semnat un contract pe patru ani cu gruparea Celtic Glasgow, a anunţat clubul scoţian. În vârstă de 23 de ani, Pukki a fost selecţionat de 24 de ori în naţionala Finlandei. Atacantul finlandez îl înlocuieşte la Celtic pe Gary Hooper, plecat luna în iulie la Norwich City.

PRANJIC ŞI-A REZILIAT CONTRACTUL CU SPORTING LISABONA

Fotbalistul croat Danijel Pranjic şi-a reziliat contractul cu Sporting Lisabona, de comun acord cu conducerea clubului, a anunţat gruparea lusitană. Contractul fotbalistului în vârstă de 31 de ani, semnat în 2012, era valabil până în 2015. Achiziţionat de Sporting de la Bayern Munchen, Pranjic a evoluat doar în 18 meciuri oficiale şi nu a marcat niciun gol pentru echipa portugheză, care l-a împrumutat în ianuarie clubului spaniol Celta Vigo.