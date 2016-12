RUSIA

Când Putin face confuzie

Preşedintele Putin a confundat steagul Transnistriei, regiunea separatistă din R. Moldova, cu cel al Belarusului. Incidentul a avut loc în cadrul Forumului Internaţional al Tineretului Seligher, la care a fost invitat şeful statului rus, pentru a răspunde la întrebările participanţilor. „Ce fel de drapel este acolo, cel cu seceră şi ciocan? Este al belaruşilor?”, a întrebat Putin. „Transnistria! Transnistria!”, i-au răspuns, strigând, unii participanţi. La acest forum, organizat pe malul Lacului Seligher, în regiunea rusă Tveri, au fost prezenţi delegaţi transnistreni. Acestora nu li s-a permis să-i adreseze întrebări lui Putin. Steagurile Transnistriei şi Belarusului se aseamănă, deoarece conţin dungi roşii şi verzi, însă cel transnistrean a păstrat simbolurile sovietice, secera şi ciocanul.

FRANŢA

Români arestaţi

Trei cetăţeni români au fost arestaţi, doi fiind puşi sub acuzare pentru că au jefuit un magazin de bijuterii din Cambrai, în nordul Franţei, a cărui proprietară a fost rănită. Unul dintre cei trei români, de 24 de ani, considerat a fi principalul agresor, a fost acuzat de tentativă de omor, conspiraţie şi jaf armat în bandă organizată cu violenţe provocate de arme. Cel de-al doilea individ, de 20 de ani, suspectat că ar fi fost şoferul, a fost pus sub acuzare pentru jaf armat comis în bandă organizată. Cel de-al treilea suspect, de 28 de ani, a fost arestat luni, într-o suburbie din Bruxelles şi urmează să fie extrădat în Franţa. În timpul jafului din 20 iunie, cei trei suspecţi au agresat-o pe proprietară, rupându-i braţul. Aceasta este văduva lui Herve Bouquignaud, ucis cu lovituri de cuţit pentru suma de 40 de euro, în 2011, în acelaşi magazin de bijuterii. Cei trei indivizi de etnie rromă, originari din România, sunt cunoscuţi de serviciile de poliţie sub mai multe identităţi pentru furturi comise pe întreg teritoriul Franţei, fiind căutaţi, pentru unele dintre aceste delicte, de un deceniu.

PAKISTAN

Inundaţii

Inundaţiile continuă să facă ravagii în Pakistan, bilanţul fiind de 58 de morţi şi peste 66.000 de oameni strămutaţi din calea apelor. Cea mai afectată este provincia Balucistan, unde şase persoane au murit luate de ape, iar nouă districte sunt afectate de inundaţii şi alunecări de teren. 27 de sate au fost complet acoperite de ape în districtul Jhal Magsi, iar la Nawan Killi, alunecările de teren au distrus câteva mii de case. Provincia tribală Balucistan este una dintre cele mai înapoiate zone de pe planetă, din cauza violenţelor tribale care împiedică orice investiţii sau schimbări decise de oficialii pakistanezi. Regiunile Punjab, Fata şi Azad Jammu Kashmir au fost afectate în măsură mai mică de inundaţii.

RUSIA

Magnat cu pedeapsă redusă

Curtea Supremă de Justiţie din Rusia i-a redus, ieri, cu două luni pedeapsa de 11 ani de închisoare fostului magnat rus al petrolului şi critic al Kremlinului Mihail Hodorkovski. Potrivit acestei decizii, pe care apărarea intenţionează să o conteste, fostul director al companiei Iukos va ieşi din închisoare în august 2014.

INDIA

Atac la forţele armate

Cinci soldaţi indieni au fost ucişi într-o ambuscadă pusă pe seama armatei pakistaneze, la postul de frontieră Chakanda Bagh, din sectorul Poonch, în apropiere de frontiera disputată cu Pakistanul, în regiunea Kashmirului, au anunţat ieri autorităţile indiene. „Trupele pakistaneze au atacat, pur şi simplu, soldaţi indieni, încălcând armistiţiul şi ucigând cinci dintre soldaţii noştri”, a declarat un oficial din cadrul armatei. Ambasadorul Pakistanului a fost chemat la sediul Ministerului Afacerilor Externe, dar a respins orice implicare. India şi Pakistanul, puteri nucleare puternic militarizate, au purtat trei războaie de la declararea independenţa lor, în 1947. Două dintre aceste conflicte s-au dus pentru Kashmir, regiune împărţită în două, dar revendicată de ambele ţări. Luna trecută, premierul pakistanez Nawaz Sharif a făcut un nou set de propuneri oficialilor indieni, dar acum India ameninţă să se retragă din tratativele de pace. Situaţia în Kashmirul indian, unde insurecţia separatistă ce a luat naştere în urmă cu peste 20 de ani a scăzut în intensitate în ultimii ani, este din nou tensionată după executarea, în luna februarie, a unui separatist local.

SUA

Focuri de armă la tribunal

Un bărbat înarmat a deschis focul în timpul unei reuniuni publice organizate în Ross Township, un mic oraş din Pennsylvania, ucigând cel puţin trei persoane. Alte trei persoane, precum şi autorul atacului au fost rănite. Potrivit martorilor, un responsabil local l-a împins pe atacator la pământ şi l-a împuşcat cu arma personală. Acesta din urmă era conştient atunci când a fost transportat de la faţa locului pe o targă, a raportat presa locală. Bărbatul a tras cel puţin zece focuri de armă prin pereţi, provocând nori de praf de tencuială în sala unde erau reunite circa 15 persoane. Atacatorul a fost identificat drept Rockne Newell, care avea de 18 ani un diferend cu autorităţile locale asupra unui permis de construcţie a unei case pe proprietatea sa. Nu se ştie ce a provocat furia bărbatului, pentru că situaţia casei sale nu era pe ordinea de zi a reuniunii.

MEXIC

Accident rutier

Nouă persoane au fost ucise şi 30 rănite într-un accident de autobuz produs în apropiere de Villa del Carbon. Din motive încă necunoscute, autobuzul a plonjat într-o prăpastie de 40 de metri. La bord se aflau credincioşi care mergeau în pelerinaj la Basilica Guadalupe din Mexico City.

CANADA

Piton ucigaş

Un piton scăpat dintr-un magazin de animale a ucis doi copii de cinci şi şapte ani în timp ce dormeau, duminică noapte, la Cambellton, în estul Canadei, a anunţat Jandarmeria regală canadiană. Veniţi în vizită la un prieten, cei doi copii dormeau într-o cameră aflată deasupra magazinului specializat în animale exotice, fiind strangulaţi de şarpe. Jandarmeria nu a comunicat date despre mărimea reptilei, care a fost capturată şi nu a fost restituită proprietarului. Pitonul, care a reuşit să intre în sistemul de ventilaţie, a scăpat dintr-o cuşcă aflată la parterul clădirii ce găzduieşte un magazin specializat în vânzarea de şerpi, aligatori şi peşti exotici. Mica localitate Cambellton, cu circa 7.000 de locuitori, din provincia New Brunswick, este îngrozită de tragedie. Primarul adjunct, Ian Comeau, a deplâns acest incident, amintind că oamenii nu sunt de acord cu existenţa magazinului de animale în comuna lor. Autorităţile vor revizui autorizaţia acordată magazinului de animale exotice.

ITALIA

Tunel închis

Tunelul Frejus, care leagă Franţa şi Italia, va fi închis circulaţiei în noaptea de asrăzi spre mâine, de la ora locală 22.30 la 6.15, din cauza lucrărilor la autostradă, a anunţat Centrul regional de informare şi coordonare rutieră. Această restricţie de circulaţie va fi din nou valabilă pe cele două sensuri de circulaţie pentru camioane şi în noaptea de joi spre vineri, între orele 22.15 şi 6.15. În schimb, pentru automobile, tunelul va fi închis în cursul aceleeaşi perioade doar pe sensul Franţa - Italia. Conducătorii auto care se îndreaptă spre Italia sunt invitaţi să ajungă la Milano şi Torino prin tunelul Mont-Blanc.

ITALIA

Recesiune îndelungată

Italia trece prin cea mai îndelungată recesiune începând din 1970, după ce Institutul de statistică ISTAT a anunţat o contracţie a PIB de 0,2% pentru trimestrul al doilea, al optulea consecutiv de declin. Ritmul de scădere a economiei s-a temperat faţă de primele trei luni ale anului, când PIB-ul Italiei a coborât cu 0,6% faţă de trimestrul anterior. Raportat la trimestrul al doilea al anului trecut, economia Italiei a scăzut cu 2%. Potrivit unui alt set de date prezentat ieri, producţia industrială a Italiei a crescut în iunie cu 0,3% faţă de mai, urcând de la o rată de creştere de 0,1% în luna anterioară. Cu toate acestea, producţia industrială a Italiei a scăzut cu 2,1% în iunie, raportat la aceeaşi lună a anului trecut. Banca centrală a Italiei estimează că economia se va contracta în acest an cu 1,9%.

FILIPINE

Maşină-capcană

Un atac cu maşină-capcană s-a produs ieri la Cotabato, în Filipine, cel puţin nouă persoane fiind ucise şi peste 33 rănite. Atentatul s-a produs pe bulevardul Sinsuat, cea mai aglomerată arteră din oraş. Şi în trecut Cotabato, un centru comercial înfloritor din Filipine, a mai fost vizat de miliţiile musulmane care luptă pentru un stat independent în sudul arhipelagului.

HONDURAS

Lupte între cartelurile de droguri

Cel puţin zece persoane au fost ucise într-o confruntare dintre clanuri rivale de traficanţi de droguri în La Mosquitia, o regiune greu accesibilă din Honduras. Zona este considerată un adevărat rai al traficanţilor de droguri, în lipsa controlului din partea autorităţilor. De la începutul anului, peste 3.000 de oameni au fost ucişi în violenţe asociate traficului de droguri. De altfel, Honduras are cea mai mare rată a criminalităţii din lume din această cauză.