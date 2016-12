JAPONIA

Suspecţi de fraude

Poliţia japoneză a obţinut mandate de arestare pentru trei cetăţeni români, suspectaţi că ar avea legături cu o reţea care a furat 45 de milioane de dolari de la bănci din peste 20 de state, folosind carduri false. Cei trei români căutaţi sunt bărbaţi în vârstă de 28 de ani, suspectaţi de furtul a 11,5 milioane de yeni dintr-un bancomat din Tokyo, pe 20 februarie, folosind carduri de credit falsificate în baza datelor de la o bancă din Oman. Suspecţii au părăsit Japonia, iar Poliţia a cerut informaţii suplimentare de la autorităţile de imigrare. Suspecţii ar avea legături cu o organizaţie din domeniul criminalităţii cibernetice, ai cărei opt membri au fost puşi sub acuzare de către Departamentul de Justiţie al SUA, la începutul anului.

ITALIA

Atac cu toporul

Un imigrant român fără ocupaţie şi-a atacat cu toporul doi conaţionali, în apropiere de oraşul italian Milano, agresorul explicând gestul prin refuzul vecinilor de a-l împrumuta cu 150 de euro. Incidentul a avut loc ieri, în localitatea Desio, situată în provincia Monza, la nord de Milano. Cei doi români, treziţi de loviturile de topor, au început să ţipe, iar alţi vecini au alertat carabinierii. Agresorul, I.M., de 31 de ani, a fost arestat sub acuzaţiile de tentativă de omor calificat şi intrare prin efracţie. Cei doi români atacaţi au suferit răni în zona feţelor, braţelor şi picioarelor, fiind internaţi la terapie intensivă.

KOSOVO

Poliţişti EULEX, răniţi

Doi poliţişti din cadrul misiunii EULEX au fost răniţi luni, în nordul Kosovo, după ce manifestanţi etnici sârbi au aruncat cu pietre în vehiculul lor. Manifestanţii protestau faţă de arestarea, luni, în oraşul divizat etnic Kosovska Mitroviţa, a doi etnici sârbi suspectaţi de multiple tentative de omor anul trecut. Acesta este primul incident grav începând din aprilie, când Kosovo şi Serbia au încheiat un acord, mediat de UE, privind normalizarea relaţiilor bilaterale. Acordul, din cadrul căruia unele detalii rămân de precizat, oferă un anumit grad de autonomie celor aproximativ 40.000 de etnici sârbi care trăiesc în partea de nord a Kosovo, vecină cu Serbia, asupra căreia oficialii de la Priştina nu deţin controlul.

BULGARIA

Scăderea preţurilor

Comisia bulgară de reglementare a energiei (DKEVR) a anunţat o scădere a preţurilor la electricitate de până la 5%, măsură adoptată pentru a veni în ajutorul categoriilor sociale vulnerabile şi pentru a calma manifestaţiile antiguvernamentale care durează de 46 de zile. DKEVR a aprobat scăderea preţurilor la curent electric pentru clienţii a trei operatori, şi anume cel austriac, EVN, şi companiile cehe CEZ şi Energo-Pro. Măsura va intra în vigoare de la 1 august. Preţurile vor scădea cu o valoare cuprinsă între 4,12% şi 4,90% la curentul electric consumat în timpul zilei şi cu o valoare cuprinsă între 3,43% şi 6,82% la curentul electric consumat în timpul nopţii.

EGIPT

Turiste moarte

Două turiste de origine cehă, mamă şi fiică, au fost găsite moarte în staţiunea balneară Hurghada, pe malul Mării Roşii, în Egipt. O anchetă privind cauzele decesului lor a fost deschisă. Potrivit televiziunii publice cehe, cadavrele celor două persoane, în vârstă de 36, respectiv opt ani, au fost găsite în camera lor de hotel. Circa 140.000 de turişti cehi au mers anul trecut în Egipt, un număr în scădere netă faţă de cel de 200.000 înregistrat în 2010. Potrivit statisticilor Ministerului Afacerilor Externe, 385 de cehi au murit în străinătate în 2012.

GRECIA

Seism

Un cutremur de intensitate medie s-a produs ieri, la scurt timp după ora 8.30, în nordul Mării Egee, între insula greacă Samothraki şi cea turcă Imbros. Cutremurul, a decărui magnitudine a fost stabilită la 4,6 grade pe scara Richter de Observatorul Naţional din Atena, a fost resimţit, de asemenea, la Istanbul, în Turcia, precum şi în Oresteiada, în nordul Greciei. Acesta a fost urmat de două replici. Centrul European de Seismologie a stabilit epicentrul la 320 de kilometri nord-est de Atena şi la 50 de kilometri nord-vest de Çanakkale, iar epicentrul - la o adâncime de doi kilometri. Nu există informaţii privind producerea unor victime sau pagube materiale.

SUA

Serie de explozii

Mai multe explozii au avut loc la o instalaţie de gaze în ţinutul Lake din Florida, 15 persoane fiind date dispărute, opt persoane fiind rănite şi trei case distruse. Exploziile au condus şi la evacuarea locuitorilor pe o rază de cel puţin 1,5 kilometri. Exploziile au început cu puţin înainte de ora locală 23.00 (6.00, ora României), la Blue Rhino, o afacere cu propan, şi au durat peste o jumătate de oră. Toate exploziile au avut loc în incinta instalaţiei, aruncând acoperişul în aer. Locuitorii au descris zgomote asemănătoare unor focuri de puşcă sau artificii şi au văzut exploziile pe deasupra copacilor. Blue Rhino, cu sediul central în statul Carolinade Nord, s-a mutat la Tavares în urmă cu şapte ani.

PORTUGALIA

Captură de cocaină

O cantitate de 811 kilograme de cocaină, ascunsă în lăzi cu banane provenind din America Latină, a fost confiscată în portul din Lisabona, a anunţat ieri Poliţia portugheză, confirmând arestarea a cinci persoane. Au fost confiscate şi două vehicule special modificate pentru transportarea drogurilor. Autorităţile nu au dezvăluit identitatea sau naţionalitatea persoanelor reţinute. Drogurile, provenind din America Latină, trebuiau să ajungă pe piaţa europeană.

MAREA BRITANIE

Suspecţi de crime de război

Un număr de 99 de persoane suspectate de comiterea unor crime de război trăiau pe teritoriul Marii Britanii în perioada ianuarie 2012 - martie 2013, potrivit unor date obţinute de BBC de la Ministerul britanic de Interne. Suspecţii sunt originari din Afganistan, Iran, Irak, Libia, Rwanda, Serbia şi Sri Lanka. Începând din ianuarie 2012 şi timp de 15 luni, Ministerul a efectuat anchete asupra a 800 de cazuri de persoane suspectate de comiterea unor de crime de război şi crime împotriva umanităţii, făcând recomandări defavorabile în 99 de cazuri pentru persoane care au solicitat cetăţenie britanică, azil sau reînnoire a vizei. Dintre cele 99 de persoane suspectate, trei au dost deportate anul trecut, 20 nu au primit azil, iar pentru 46 a fost refuzată cetăţenia britanică, dar ar fi rămas în Marea Britanie. Soarta celorlalte persoane nu este cunoscută.

GERMANIA

Acuzaţie de plagiat

Norbert Lammert, preşedintele Bundestagului, Camera Inferioară a Parlamentului german, este acuzat de plagiat la elaborarea tezei de doctorat, respingând acuzaţiile şi cerând Universităţii Bochum să reverifice lucrarea. Norbert Lammert este unul dintre numeroşii politicieni germani acuzaţi de plagiat în ultimii ani. Spre deosebire de foştii miniştri ai Educaţiei şi Apărării, găsiţi vinovaţi de copierea unor fragmente ale tezei de doctorat fără citarea surselor, politicianul conservator susţine că lucrarea a fost elaborată prin respectarea normelor academice. Un blogger anonim având numele Robert Schmidt susţine că 42 de pagini din teza de doctorat a lui Norbert Lammert au fost copiate. Acesta a obţinut titlul academic de doctor în 1975, la Universitatea din Bochum, în Ştiinţe Politice.

PAKISTAN

Evadare în masă

Un număr de 243 de deţinuţi, inclusiv zeci de combatanţi islamişti, au fost eliberaţi luni seară într-un atac comis de către talibani pakistanezi asupra închisorii din Dera Ismaïl Khan, un oraş în provincia Khyber Pakhtunkhwa, situată în apropiere de Waziristanul de Sud. Aceasta este o zonă tribală semiautonomă, unde se află bastioane ale rebelilor talibani şi ale altor grupări afiliate al-Qaida. Insurgenţii au atacat închisoarea cu zeci de dispozitive explozive, dintre care 14 au fost neutralizate. În închisoarea centrală din Dera Ismaïl Khan se află aproximativ 5.000 de deţinuţi, inclusiv 300 de insurgenţi încarceraţi pentru atacuri comise asupra forţelor de securitate pakistaneze sau atentate împotriva minorităţii musulmane şiite, potrivit şefului Poliţiei locale. Acest asalt este similar celui din aprilie 2012 împotriva închisorii din Bannu, situată de asemenea în nord-vestul ţării, în apropiere de frontiera cu Afganistanul, care a permis evadarea a aproximativ 400 de insurgenţi.

SUA

Alertă de furtună

Locuitorii arhipelagului american Hawaii şi turiştii se pregătesc pentru sosirea furtunii tropicale Flossie, care, deşi a slăbit în intensitate, urma să provoace ploi puternice şi rafale violente de vânt, potrivit autorităţilor. Ieri, Flossie era însoţită de rafale de vânt de 65 de kilometri pe oră, mai puţin decât cei 100 de kilometri pe oră înregistraţi cu o zi înainte, potrivit Centrului Uraganelor în Pacificul de centru, cu sediul la Honolulu, capitala acestui stat american. Parcurile naţionale au fost închise publicului, iar câteva zeci de zboruri au fost anulate.

MAREA BRITANIE

Abuzuri sexuale

Poliţia scoţiană a anunţat că a deschis o anchetă cu privire la acuzaţii de abuzuri sexuale comise de călugări asupra unor elevi într-un pensionat catolic situat pe malul lacului Loch Ness şi închis în prezent. Ancheta se referă la pensionatul privat Fort Augustus, deţinut în trecut de călugări benedictini. Într-un documentar difuzat luni seară de BBC şi intitulat „Păcatele părinţilor noştri”, foşti elevi ai pensionatului mărturisesc fapte din trecut, denunţând în total şapte cazuri de abuzuri sexuale şi violuri. Alături de clericii vizaţi de comiterea abuzurilor, doi responsabili ai pensionatului, închis în 1993, sunt acuzaţi că au ascuns aceste cazuri, care datează din anii '50, '60 şi '70. În documentarul BBC, câţiva bărbaţi îi acuză în special pe doi clerici australieni, dintre care doar unul mai trăieşte, celălalt fiind decedat din 2004. Un fost elev, Donald MacLeod, povesteşte că a fost agresat sexual, la 14 ani, de către un călugăr şi a alertat în van ierarhia instituţiei.

SUA

Grevă la fast-food

Sute de angajaţi de la McDonald's şi de la alte lanţuri de fast-food au intrat în grevă, la New York, pentru a cere salarii mai mari, sperând că acţiunea se va extinde în restul ţării. Organizatorii acţiunii au anunţat că greva afectează aproape 60 de restaurante din New York deţinute de McDonald's, Wendy's, KFC şi Burger King. Greviştii cer introducerea unui salariu minim de 15 dolari pe oră, adică peste dublul actualului salariu minim de 7,25 de dolari pe oră oferit de numeroase fast-food-uri. Salariul mediu în regiunea New York este de nouă dolari pe oră, dar, spre deosebire de baruri sau restaurante, angajaţii fast-food-urilor nu pot conta pe bacşişuri pentru a-şi suplimenta venitul lunar. Întreruperile de muncă i-au obligat, luni, pe unii manageri de la McDonald's să servească ei înşişi clienţii, în localuri situate în Times Square sau pe prestigiosul Fifth Avenue, în centrul Manhattanului. Proteste similare sunt aşteptate în această săptămână în oraşe din nordul şi centrul SUA, precum Chicago, Detroit, Flint, Kansas City, Milwaukee şi Saint-Louis.