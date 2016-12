MEXIC

Atacuri sângeroase

Bărbaţi înarmaţi au atacat Poliţia federală în şase oraşe din statul Michoacan, provocând în total moartea a 22 de persoane, a anunţat, ieri, Ministerul de Interne al Mexicului. „În prezent, numărăm doi membri ai Poliţiei federale şi 20 de criminali ucişi şi 15 răniţi”, a anunţat Comisia Naţională de Securitate a Ministerului de Interne. În mai, Guvernul mexican a promis să menţină mii de militari în această regiune unde activează carteluri de droguri violente, până la reinstaurarea păcii. Ministrul de Interne, Miguel Angel Osorio Chong, a organizat o reuniune între forţele de securitate naţionale şi oficialii locali din capitala statului, Morelia, pentru a discuta despre un val de crime care a determinat mai multe oraşe să creeze grupuri de autoapărare. Aproximativ 4.000 de militari, precum şi 1.000 de poliţişti federali au fost mobilizaţi în această perioadă. Osorio Chong a declarat că militarii vor pleca doar atunci când condiţiile de securitate se vor ameliora şi când Guvernul acestui stat va fi în măsură să facă faţă singur. Michoacan a fost primul stat care a primit militari pe teritoriul său, atunci când fostul preşedinte Felipe Calderon a decis să mobilizeze zeci de mii de soldaţi în ţară, pentru a lupta împotriva cartelurilor de droguri, în 2006. Acestea din urmă există de decenii în acest stat din vestul ţării. Ele cultivă marijuana şi mac şi fabrică aici droguri sintetice în laboratoare improvizate, pe care le exportă în SUA.

ELVEŢIA

Avion prăbuşit

Un mic avion turistic s-a prăbuşit, marţi seară, la nord de Sarnen, în centrul Elveţiei, provocând moartea a două persoane, a anunţat Poliţia cantonului Obwald. Trei bărbaţi se aflau la bordul aparatului. Cel de-al treilea ocupant a fost grav rănit şi a fost transportat cu elicopterul la spitalul din Lucerne. Aparatul s-a prăbuşit la scurt timp după decolarea de pe aeroportul Kagiswil. Conform Poliţiei, victimele locuiau în regiune. O furtună violentă era în curs la momentul prăbuşirii. O anchetă a fost deschisă pentru a stabili cauzele accidentului. Este vorba de al treilea accident aerian mortal survenit în mai puţin de o lună în Elveţia. Două accidente de elicopter s-au soldat fiecare cu patru morţi în interval de câteva zile, la sfârşitul lunii iunie şi începutul lui iulie, în cantoanele Tessin şi Uri.

UNGARIA

Accident de autocar

Un autocar elveţian care transporta muncitori sezonieri sârbi s-a răsturnat ieri dimineaţă pe autostrada M1, între Viena şi Budapesta, în zona localităţii Nagyszentjanos (la 100 de kilometri vest de Budapesta), a anunţat Poliţia. Potrivit primelor informaţii, şoferul conducea prea repede, iar din acest motiv, vehiculul s-a răsturnat în şanţul de drenaj. Împotriva şoferului, în vârstă de 53 de ani, a fost iniţiată o anchetă pentru provocarea din neglijenţă a accidentului rutier.

AFGANISTAN

CIA a început închiderea bazelor secrete

Agenţia Centrală americană de Informaţii (CIA) a început închiderea bazelor clandestine din Afganistan, în contextul retragerii graduale a trupelor americane din această ţară, până la sfârşitul anului 2014, relatează „Washington Post”. Retragerea din Afganistan reprezintă un moment de răscruce pentru CIA, care îşi va concentra resursele spre alte zone problematice. Potrivit unor oficiali americani, CIA a început reducerea numărului angajaţilor din Afganistan, închizând şase din cele 12 baze care există în această ţară. Experţii americani au explicat că măsura se justifică prin diminuarea riscurilor reprezentate de reţeaua teroristă al-Qaida.

SUA

Erupţie de gaze

Marţi, 44 de muncitori au fost evacuaţi de pe o platformă de gaz natural din Golful Mexic, în urma unei erupţii de gaze, au anunţat oficialii, citaţi de CNN. Membrii echipajului de pe Hercules 265 pregăteau puţul pentru producţie, în momentul în care au descoperit, în mod neaşteptat, un buzunar de gaze. Nimeni nu a fost însă rănit şi nici nu au avut loc scurgeri de petrol. Ulterior, platforma a luat foc, a anunţat paza de coastă. Potrivit BBC News Online, paza de coastă americană şi oficialii federali încearcă să evalueze potenţialele riscuri, în timp ce o purtătoare de cuvânt a Biroului pentru Siguranţa şi Protecţia Mediului a declarat că nu este clar ce anume a declanşat incendiul. Experţii din domeniul industrial au venit la faţa locului pentru a găsi o modalitate de a controla flăcările. Platforma, situată la aproximativ 96 de kilometri sud-vest de Grand Isle, Louisiana, este închiriată de Walter Oil & Gas Corporation, cu sediul în Houston.

R. MOLDOVA

Grindină

Grindina a făcut ravagii în raionul Cahul din sudul R. Moldova, afectând, marţi seara, peste 26 de hectare de vii şi şase hectare de livezi. Potrivit unui comunicat al Serviciului Protecţiei Civile şi pentru Situaţii Excepţionale, rafale puternice de vânt au doborât mai mulţi arbori, stâlpi electrici şi au smuls ţigle de pe acoperişul căminului şi blocului administrativ al Şcolii Profesionale numărul 2. Grindina a afectat şase localităţi din raionul Cahul, Cotihana, Alexanderfeld, Zârneşti, Lebedenco, Pelinei şi Roşu. Comisii locale pentru situaţii excepţionale urmează să estimeze valoarea pagubelor materiale.

BRAZILIA

Ninsoare

O masă de aer polar a provocat ninsori în sudul Braziliei, unde anumite oraşe, precum Curitiba sau Florianopolis, nu au mai văzut zăpadă în ultimele decenii. Această masă puternică de aer polar care a ajuns în Brazilia a provocat ninsori în cel puţin 36 de oraşe ale statului Santa Catarina, a raportat site-ul institutului Somar Meteorologie. 15 localităţi din statul Rio Grande Do Sul, la frontiera cu Argentina, au înregistrat temperaturi sub zero grade. Pe dealurile din Cambirela, în apropiere de Florianopolis, capitala statului Santa Catarina şi celebră staţiune balneară din sud, a nins pentru prima dată în 58 de ani. Curitiba, capitala Parana, a văzut primele ninsori în 38 de ani. Este vorba de cel mai puternic front de aer rece din ultimii 15 ani în Brazilia.

PAKISTAN

Atac armat

Cel puţin trei persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost rănite într-un atac armat care a vizat miercuri un complex al serviciilor de informaţii din Pakistan. Patru bombe au fost detonate în apropierea complexului serviciilor de informaţii, în oraşul Sukkur, situat în provincia pakistaneză Sindh. După explozii, au izbucnit focuri de armă sporadice. Sukkur este situat la 500 de kilometri de Karachi, principalul oraş din provincia pakistaneză Sindh.