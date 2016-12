RUSIA

Elicopter prăbuşit

Trei persoane au murit în Marele Nord rusesc, ieri, după ce un elicopter a fost nevoit să efectueze o aterizare forţată. Un semnal de salvare a fost emis de un Eurocopter-120, înainte de o aterizare dură, în nordul Peninsulei Kola din regiunea Murmansk. Potrivit unor informaţii neconfirmate, ar fi murit trei persoane, care se pare că se aflau la sol. După decolare, elicopterul s-a înclinat şi a căzut pe o parte. Trei persoane care se aflau la sol au murit din cauza rănilor, a declarat o sursă din cadrul Agenţiei ruse pentru Aviaţie „Rosaviaţia“. Foreign Office a anunţat că investighează informaţii potrivit cărora doi cetăţeni britanici s-ar afla între cele trei persoane care au murit în Rusia, relatează BBC News online. Potrivit unor informaţii de presă, britanicii se aflau în regiune ca turişti, la pescuit, iar a treia persoană moartă ar fi ghidul lor rus.

IRAK

Atentate sângeroase

Un val de atentate cu bombă a făcut 65 de morţi şi peste 190 de răniţi, sâmbătă seară, la Bagdad şi împrejurimile sale, în cel mai sângeros atac coordonat din această lună, potrivit unor surse din securitatea irakiană. Zece maşini şi un dispozitiv-capcană au explodat în diferite cartiere, mai ales şiite, ale capitalei irakiene, în timp ce a doua bombă a lovit Madain, la 20 km sud de Bagdad. În cartierul Karrada din centrul oraşului, două explozii au avut loc la interval de câteva minute în jurul orei 20.30, când mulţimea era adunată în stradă după o zi de post pentru Ramadan. Celelalte explozii au urmat timp de aproape o oră. Aceste atacuri coordonate ridică la peste 500 numărul morţilor în Irak de la începutul lunii iulie. Vineri, cel puţin 20 de persoane au fost ucise şi 40 rănite într-un atentat sinucigaş comis la ora de rugăciune săptămânală într-o moschee sunită din apropiere de Baquba, la nord-est de Bagdad. Irakul cunoaşte de la începutul anului un val de violenţe ce ridică temerile revenirii la anii sumbri ai conflictului confesional din perioada 2006-2007.

SIRIA

Familie lichidată

Corpurile a 13 membri ai unei familii, inclusiv şase copii, au fost găsite ieri în locuinţa acesteia, la Al-Beyda, un sat situat în regiunea de coastă în Siria, după ce au fost împuşcaţi de membri ai unei miliţii loiale regimului, a anunţat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, un ONG cu sediul în Marea Britanie care se sprijină pe o largă reţea de activişti şi surse medicale.

CHINA

Protest extrem

Un călugăr tibetan, Kunchok Sonam, în vârstă de 18 ani, a murit după ce s-a autoincendiat în sud-vestul Chinei, în semn de protest faţă de tutela Beijingului, a anunţat, ieri, Radio Free Asia. Kunchok Sonam s-a autoincendiat sâmbătă, în apropiere de o mănăstire, în prefectura Aba din provincia Sichuan. Înainte de acest gest, tânărul călugăr a lansat îndemnuri la libertate tibetanilor. Aceasta este prima autoincendiere a unui tibetan în China în ultimele cinci săptămâni. Începând din 2009, aproximativ 120 de tibetani s-au sinucis în acest fel sau au încercat să facă acest lucru. China afirmă că a eliberat în mod paşnic Tibetul şi a ameliorat situaţia populaţiei acestuia, finanţând dezvoltarea economică a acestei regiuni sărace şi izolate. Însă numeroşi tibetani nu mai suportă ceea ce ei consideră o dominaţie tot mai puternică a etnicilor han, etnia ultramajoritară în China, şi reprimarea religiei şi culturii lor.

FRANŢA

Femen în flăcări

Sediul Femen din Paris a fost afectat de un incendiu, a cărui cauză este necunoscută, în noaptea de sâmbătă spre duminică, a anunţat şefa filialei franceze a organizaţiei. Incendiul a izbucnit în jurul orei 5.00, a declarat şefa filialei Femen în Franţa, Inna Şevcenko, care nu a fost prezentă la sediu la momentul respectiv. Cauza incendiului, care a devastat al doilea etaj şi a fost controlat după o jumătate de oră, nu era stabilită încă ieri, iar nicio persoană nu a fost rănită, potrivit filialei organizaţiei şi Prefecturii de Poliţie din Paris. Femen, un grup de feministe ucrainene instalat la Paris, cunoscut începând din 2010 pentru acţiunile sale topless, denunţă sexismul, homofobia, prostituţia şi religia.

SUA

Satelit militar lansat

SUA au lansat vineri, de la baza Cape Canaveral din Florida, un nou satelit tactic, parte a sistemului MUOS (Mobile User Objective System), care ar trebui să îmbunătăţească semnificativ comunicaţiile Pentagonului cu aliaţii săi în întreaga lume, relatează Space.com şi publicaţia rusă „Vzgliad“. Lansarea satelitului a fost realizată de compania United Launch Alliance - un joint-venture dintre giganţii Boeing şi Lockheed Martin. Dispozitivul spaţial a fost închis într-o capsulă specială în partea de sus a rachetei purtătoare Atlas 5, care utilizează la prima treaptă un celebru motor de rachetă rusesc, RD-180 Energomaş. Sistemul MUOS este administrat de forţele navale ale SUA şi a fost dezvoltat de Lockheed Martin în scopul de a îmbunătăţi în mod semnificativ legătura dintre forţele americane şi aliaţii săi pe întregul glob. MUOS, care combină în mod eficient tehnologia modernă de comunicaţii de a treia generaţie, oferă o conexiune de zece ori mai rapidă decât sistemele prin satelit existente, inclusiv prin conexiunea de voce, transmiterea de imagini şi date. În plus, acest sistem prin satelit este compatibil cu terminalele de comunicaţii aflate la dispoziţia forţelor terestre. Primul satelit din cadrul acestui sistem a fost plasat pe orbită în februarie anul trecut, urmând ca alte cinci să fie adăugate acestuia, inclusiv unul de rezervă.

YEMEN

Diplomat iranian răpit

Persoane înarmate au răpit ieri, la Sanaa, un diplomat iranian, pe care l-au condus spre o destinaţie necunoscută, a declarat o sursă din cadrul serviciilor de securitate. Un ofiţer din cadrul serviciilor de securitate a evocat o pistă al-Qaida în această răpire. Yemenul este teatrul unor frecvente răpiri de străini, adesea revendicate de triburi puternic înarmate, care utilizează acest mijloc pentru a-şi impune revendicările autorităţilor. Însă al-Qaida este şi ea considerată vinovată de răpiri în Yemen, inclusiv de cea a unui diplomat saudit, Abdallah al-Khalidi, aflat în continuare pe mâna extremiştilor, după ce a fost răpit în martie 2012, la Aden. Sute de persoane au fost răpite în ultimii 15 ani, însă au fost eliberate tefere, în cele mai multe cazuri în schimbul plăţii unor răscumpărări.

NOUA ZEELANDĂ

Cutremur puternic

Un cutremur cu magnitudinea de 6,9 a avut loc, ieri, în largul coastelor capitalei neo-zeelandeze Wellington, într-o regiune în care s-a înregistrat o intensificare a activităţii seismice în ultimele zile, a anunţat Institutul Geofizic american USGS. Nicio alertă de tsunami nu a fost declanşată. Seismul a avut loc în mare, la ora locală 17.09. Epicentrul s-a situat la 57 kilometri sud-vest de Wellington, la o adâncime de 10,1 kilometri, potrivit USGS. O replică de magnitudinea 5,5 a fost înregistrată câteva minute mai târziu. Seisme recente, care nu au provocat pagube materiale semnificative, au avut loc la aproximativ 200 kilometri nord de Christchurch, al doilea cel mai important oraş din Noua Zeelandă, devastat în februarie 2001 de un cutremur soldat cu 185 de morţi. Noua Zeelandă este situată pe Centura de Foc a Pacificului, unde plăcile continentale intră în frecare, provocând frecvent o importantă activitate seismică.

ELVEŢIA

Seism provocat?

Teste efectuate recent în cadrul forărilor la un proiect geotermal în estul Elveţiei au provocat, sâmbătă, în regiune un cutremur cu magnitudinea 3,6. Nu sunt excluse alte cutremure în zilele următoare, a anunţat Serviciul Sesismologic elveţian din cadrul Şcolii Politehnice Federale din Zurich (EPFZ). Sâmbătă, la ora locală 5.30 (6.30, ora României), experţii au înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 3,6, la o adâncime de patru kilometri, în zona oraşului St. Gall.

ITALIA

Serie de seisme

O serie de seisme, dintre care unul a atins magnitudinea de 4,9, a fost înregistrată în noaptea de sâmbătă spre duminică în regiunea Marche, la coasta adriatică, fără să provoace pagube, au anunţat, ieri, serviciile de salvare. Cel mai puternic cutremur a fost resimţit în apropiere de portul Ancona. Epicentrul s-a aflat în mare, la zece kilometri adâncime, în apropiere de coastă. Ulterior, au fost resimţite atât un alt cutremur, destul de puternic, cu magnitudinea 4, cât şi nouă replici mai slabe, cu magnitudinea în jur de 2, mai aproape de coastă. Populaţia locală, trezită în noaptea de sâmbătă spre duminică de primul cutremur, cu o durată destul de lungă, a ieşit în stradă, ca măsură de precauţie. Numeroase apeluri telefonice adresate pompierilor de persoane panicate nu au anunţat, totuşi, pagube.

GRECIA

Atentat

O explozie puternică, cauzată, potrivit primelor elemente furnizate de poliţie, de un atac cu bombă, a provocat, sâmbătă dimineaţa, pagube materiale importante, fără să producă victime, într-un imobil din centrul oraşului Larissa, în care locuieşte un magistrat. Potrivit agenţiei de presă ANA, acest procuror, care beneficia de protecţie din partea Poliţiei, nu se afla la domiciliu în momentul deflagraţiei. Numeroase ferestre au fost sparte, maşini şi pereţi de casă au fost avariaţi grav pe o rază de 80 de metri. Asociaţia profesională a judecătorilor şi procurorilor greci a îndemnat vineri, într-un comunicat, să le fie consolidată securitatea împotriva unui pericol extrem căruia îi sunt expuşi unii magistraţi. Ei reacţionau astfel în urma unei încercări de comitere a unui atentat care a vizat, miercuri, un tribunal de primă instanţă la Atena, unde a fost dezamorsat un colet-capcană trimis Baroului din capitală. Atentatele cu dispozitive explozive artizanale împotriva unor ţinte guvernamentale, diplomatice, economice sau judiciare sunt frecvente în Grecia, în ultimii ani, fiind imputate în general mişcării de stânga anarhiste.

CHINA

Atentat la Beijing

Un bărbat într-un scaun cu rotile a detonat, sâmbătă, o bombă pe care el ar fi confecţionat-o, în faţa porţii terminalului 3 al aeroportului din Beijing, rănindu-se, dar fără să producă alte victime, a anunţat agenţia oficială China Nouă. Ji Zhongxing, din provincia Shandong, a fost preluat de salvatori, iar viaţa nu îi este în pericol. Explozia avut loc la ora locală 18.24, în faţa holului pentru sosiri, la terminalul 3 al aeroportului, al şaselea cel mai important din lume ca trafic. Pe reţelele de socializare chineze, navigatori pe internet au difuzat un link către un blog atribuit autorului exploziei, identificat de Poliţie ca fiind Ji Zhongxing. În acest text, el afirmă că a muncit ca şofer de motocicletă-taxi în oraşul Dongguan, după care a fost bătut de poliţişti în 2005. Autenticitatea acestui blog nu a putut fi verificată imediat. Potrivit agenţiei China Nouă, primele elemente ale anchetei au permis să se stabilească faptul că bărbatul în scaun cu rotile a acţionat detonatorul bombei imediat după ce a fost împiedicat de poliţişti să distribuie fluturaşi. Niciun detaliu nu a fost furnizat despre conţinutul acestor fluturaşi sau despre eventuale revendicări ale acestui bărbat. Nici Poliţia şi nici serviciul de presă al aeroportului nu au putut fi contactate în urma incidentului, pentru informaţii. Rata criminalităţii este foarte scăzută în China, de aproximativ unu la 100.000 de locuitori în 2010, potrivit ONU. În schimb, corupţia şi hărţuirile din partea Poliţiei sunt denunţate cel mai frecvent în plângeri depuse de cetăţeni, dar acestea nu ajung vreodată în justiţie.

SUA

Suspect inculpat

Un suspect, Walter Renard Jones, a fost inculpat în cazul descoperirii vineri a patru bărbaţi în vârstă sechestraţi de mai mulţi ani într-o locuinţă insalubră, dar şi a trei femei psihologic vulnerabile la Houston, în sudul SUA. Walter Renard Jones, în vârstă de 31 de ani, a fost inculpat pentru două capete de acuzare, pentru prejudicii provocate unor bătrâni, a anunţat „Houston Chronicle“. Potrivit CNN, ar fi vorba despre nepotul proprietarei locuinţei. Poliţia nu a confirmat această informaţie. Bărbaţii - în vârstă de 80, 74, 65 şi, respectiv, aproximativ 50 de ani - au fost atraşi într-un fost garaj, cu promisiunea că vor primi bere şi ţigări. Ei nu puteau ieşi şi au fost nevoiţi să dea cecurile de pensie răpitorului, a declarat Kese Smith, un purtător de cuvânt al Poliţiei. Ei dormeau pe sol, pe linoleum şi nu aveau acces la toalete. Trei femei au fost, de asemenea, descoperite în locuinţă. Ele trăiau în condiţii mai bune, dar Poliţia urmează să stabilească dacă erau ţinute captive şi cum au ajuns în această situaţie. Bărbaţii descoperiţi de Poliţie, altertată printr-un apel telefonic, au fost găsiţi într-o cameră transformată în închisoare, închisă cu cheia. Trei dintre ei, malnutriţi, au fost spitalizaţi. Unul dintre bărbaţi a declarat pentru televiziune că se afla acolo de şase luni şi că nu vrea să plece. Altul a declarat Poliţiei că se afla acolo de aproximativ zece ani, iar ceilalţi - de mai puţin timp. Un vecin, Robert Paris, a declarat pentru „Houston Chronicle“ că nu a văzut niciun bărbat în vârstă intrând sau ieşind, în cele trei luni de când locuieşte peste drum de locuinţă. Serviciile sociale însărcinate cu protecţia adulţilor au interogat femeile, care prezintă o diminuare a capacităţilor intelectuale, cu scopul de a stabili cum au ajuns în casă.

INDIA

Violatori închişi pe viaţă

Şase indieni acuzaţi de violarea în grup a unei turiste elveţiene, în vârstă de 39 de ani, care efectua o călătorie cu bicicleta în India, în martie, au fost condamnaţi la închisoare pe viaţă de un tribunal, în centrul ţării, a anunţat agenţia de presă PTI. Cei şase au fost arestaţi la puţin timp după comiterea faptei, în martie, în statul Madhya Pradesh. Victima a declarat Poliţiei că a fost violată de patru bărbaţi, în timp ce alţi doi bărbaţi au fost prezenţi în timpul agresiunii, într-o zonă împădurită, izolată, din districtul Datia, unde şi-a instalat tabăra împreună cu soţul ei. Acesta, în vârstă de 30 de ani, a fost legat de către agresori, care au furat mai multe bunuri personale ale victimelor, potrivit Poliţiei. În urma mărturiei victimelor, patru dintre agresori au fost acuzaţi de viol în grup, iar ceilalţi doi de agresiuni şi furturi. Violarea acestei turiste elveţiene a avut loc după trei luni de la cea a unei studente indiene, în vârstă de 23 de ani, care a decedat în urma acestei agresiuni comise într-un autobuz, la New Delhi. Acest caz a provocat un val de proteste în ţară, autorităţile şi justiţia fiind acuzate că neglijează violenţele ale căror victime sunt femeile. În urma acestei agresiuni, sistemul judiciar al Indiei a fost supus unei supravegheri sporite, într-un efort de eradicare a violenţelor comise împotriva femeilor.

ITALIA

Condamnări

Cinci dintre persoanele acuzate în procesul privind naufragiul pachebotului de lux „Costa Concordia“, în ianuarie 2012, soldat cu 32 de morţi, au fost condamnate sâmbătă de un tribunal italian la pedepse cuprinse între doi ani şi zece luni şi un an şi şase luni de închisoare, scrie presa italiană. Ele au beneficiat de o procedură cunoscută sub numele de „pattegiamento“, care permite încheierea unui acord pe cale amiabilă asupra sancţiunii în schimbul unei recunoaşteri cel puţin parţiale a vinei. Comandantului navei, Francesco Schettino, judecat în cadrul procesului începând de miercuri, i s-a refuzat până în prezent aplicarea acestui tratament de către Parchet, însă avocaţii săi l-au reclamat din nou. Dintre aceste cinci persoane condamnate, ai căror avocaţi au anunţat oficial cereri de negocieri a pedepselor în mai, într-o audiere preliminară, patru se aflau pe navă în momentul producerii dramei, a cincea fiind directorul Unităţii de criză din cadrul companiei Costa Crociere, Roberto Ferrarini. Ferrarini a primit pedeapsa cea mai aspră, doi ani şi zece luni de închisoare. Manrico Giampedroni, însărcinat cu cazarea la bord, a fost condamnat la doi ani şi şase luni de închisoare. Ofiţerul Ciro Ambrosio a fost condamnat la un an şi şase luni de detenţie. Timonierul indonezian Jacob Rusli Bin a primit un an şi opt luni de închisoare. Silvia Coronica, de asemenea ofiţer, a fost condamnată la un an şi şase luni, cea mai mică dintre pedepse. Parchetul a emis un aviz favorabil pentru „pattegiamento“ în cazul celor cinci persoane acuzate împreună cu Francesco Schettino, dar nu şi pentru acesta.