ITALIA

Un deţinut român s-a sinucis

Un deţinut român, în vârstă de 32 de ani, s-a sinucis marţi după-amiază, în penitenciarul din oraşul italian Terni, informează site-ul publicaţiei „Gazzetta del Sud”. Românul s-a spânzurat în celulă, folosind cordonul unui halat. Cadavrul a fost găsit, în jurul orei 19.00, de gardienii închisorii. Bărbatul urma să îşi încheie pedeapsa peste un an.

BELGIA

Român rănit într-un accident de muncă

Un muncitor român în vârstă de 36 de ani a fost grav rănit, marţi, când o placă metalică transportată de o macara a căzut peste el, a anunţat Poliţia din Louvain. Macaraua trebuia să ridice placa la etajul al treilea al unei construcţii metalice, dar aceasta s-a dezechilibrat din motive necunoscute şi a căzut peste muncitorul care lucra la sol, a afirmat Poliţia. Bărbatul a fost scos de pompieri şi a fost transportat la Spitalul Universitar din Louvain. Accidentul a avut loc pe un şantier al spitalului Sacré Coeur. Colegii victimei erau în stare de şoc şi au fost preluaţi de serviciul de ajutor al Poliţiei din oraş. Şoferul macaralei a fost supus unui test de alcoolemie, care s-a dovedit negativ. Inspecţia muncii a mers la faţa locului, iar Parchetul din Louvain a fost de asemenea avertizat.

RUSIA

Zeci de deţinuţi şi-au tăiat venele

39 de deţinuţi ai unei colonii penitenciare din Irkuţk, Siberia, şi-au tăiat venele, ieri, în semn de protest faţă de condiţiile de detenţie, au anunţat autorităţile penitenciare ruse. Toţi au primit îngrijiri medicale şi prognosticul lor vital este pozitiv, adaugă sursa citată. Deţinuţii reclamă o îmbunătăţire a condiţiilor de detenţie, precizează sursa, care subliniază că situaţia a revenit la normal după câteva ore. Potrivit Parchetului General, citat de agenţia RIA Novosti, deţinuţii se plâng de preţurile de la magazinul închisorii, de calitatea mâncării şi îngrijirilor medicale. Acţiunile de grevă a foamei şi mutilare a unor părţi ale corpului de către deţinuţi sunt forme de protest curente în închisorile din Rusia. Organizaţiile pentru apărarea drepturilor omului apreciază că aceste acţiuni sunt cauzate de bătăile, torturile şi abuzurile autorităţilor penitenciare, care îi constrâng adeseori pe deţinuţi să-şi denunţe colegii, sub promisiunea unei eliberări anticipate. Rusia înregistrează 640.000 de deţinuţi la o populaţie de 143 de milioane de locuitori.

CHINA

Revolte mortale

Revoltele s-au soldat cu 27 de morţi, ieri dimineaţă, în apropiere de Turpan, în regiunea chineză cu majoritate musulmană Xinjiang, a anunţat agenţia China Nouă. 17 persoane au fost ucise, dintre care nouă poliţişti şi paznici şi opt civili, înainte ca Poliţia să deschidă focul şi să ucidă zece manifestanţi, a anunţat un oficial sub acoperirea anonimatului. Ieri, în jurul orei 6.00, protestatarii înarmaţi cu cuţite au atacat posturile de Poliţie şi clădirea Guvernului local din oraşul Lukqun, situat la 250 de kilometri sud-est de capitala regională Urumqi, în apropiere de Turpan. Protestatarii au înjunghiat mai multe persoane şi au dat foc maşinilor de Poliţie, au declarat oficiali regionali din cadrul Partidului Comunist Chinez (PCC). Trei protestatari au fost arestaţi la faţa locului, iar Poliţia era în căutarea celor care au fugit. Aceste noi ciocniri au loc după confruntările armate soldate cu 21 de morţi, între care şase poliţişti, de la jumătatea lui aprilie, între separatiştii minorităţii uigure, populaţie turcofonă musulmană din Xianjiang, şi poliţişti, potrivit versiunii oficiale chineze. Regiunea Xinjiang este afectată frecvent de tulburări, din cauza tensiunilor puternice între etnia han, ultramajoritară în China, şi uiguri, invariabil acuzaţi de terorism sau separatism de autorităţi.

CANADA

Turişti în derivă

30 de turişti şi vânători inuiţi erau în derivă, marţi, pe plăci de gheaţă, în Oceanul Arctic, care s-au desprins din banchiză, a transmis televiziunea canadiană publică CBC. Elicoptere şi un avion al armatei canadiene au fost trimise în această zonă situată la 40 de kilometri nord de Arctic Bay, un sat inuit care se află în nordul extrem al insulei Baffin. 11 vânători erau în derivă pe o placă, în timp ce pe o alta era blocat un grup de turişti care efectua un safari cu ghizi în Arcticul canadian. Deşi rezervat unui număr redus de turişti bogaţi, turismul a cunoscut o popularitate în creştere, în ultimii ani, în Marele Nord canadian, mai ales după ce încălzirea climatică a accelerat topirea gheţii în timpul verii. Autorităţile canadiene dispun, totuşi, de mijloace limitate pentru a asigura supravegherea acestui teritoriu imens.

SUA

Lege invalidată

Curtea Supremă a SUA a invalidat, ieri, legea ce apără căsătoria definind-o ca pe o uniune între un bărbat şi o femeie. „Legea, care datează din 1976, este anticonstituţională, deoarece ea este o privare a accesului la libertate al persoanelor, care este protejat de al Cincilea Amendament”, a stabilit Curtea, plasându-se astfel de partea avizului administraţiei Obama. Această decizie permite cuplurilor homosexuale căsătorite legal în 12 dintre cele 50 de state şi în capitală, Washington, să aibă acces la aceleaşi avantaje federale ca şi cuplurile heterosexuale.

GERMANIA

Economie în creştere

Economia Germaniei va creşte cu 0,6% anul acesta şi cu 1,9% anul viitor, a estimat, ieri, Institutul de Cercetare Economică Ifo din Berlin, după ce în decembrie prognozase un avans de 0,7% în 2013. Totuşi, Ifo este mai optimist decât Banca Centrală a Germaniei (Bundesbank) şi Guvernul de la Berlin, care se aşteaptă la o expansiune de 0,3% şi, respectiv, de 0,5% a Produsului Intern Brut în acest an. De asemenea, Ifo a publicat, săptămâna aceasta, un studiu care arată că încrederea oamenilor de afaceri în economia Germaniei a crescut pentru a doua lună consecutiv în iunie, ceea ce semnalează că cea mai mare economie europeană se redresează. „Multe vor depinde de stabilizarea economiei în ţările lovite de criză din Zona Euro. De asemenea, o redresare susţinută a economiei mondiale este la fel de importantă pentru creşterea economiei germane”, a declarat, luna acesta, preşedintele Bundesbank, Jens Weidmann. Consumul privat a ajutat Germania să înregistreze o creştere modestă, de 0,1%, în primul trimestru al acestui an, care permite însă celei mai mari economii europene să evite intrarea în recesiune. În perioada ianuarie - martie 2013, Produsul Intern Brut al Germaniei a înregistrat o creştere de 0,1%, după o contracţie de 0,7% în ultimele trei luni ale anului trecut.

KOSOVO

Un sârb la conducerea Poliţiei din nord

Ministerul de Interne kosovar a numit, marţi, un sârb la conducerea Poliţiei din nordul Kosovo, o regiune populată în majoritate de sârbi, în cadrul unui acord privind normalizarea relaţiilor dintre Priştina şi Belgrad. Această decizie intervine cu două zile înainte de reuniunea Consiliului European, la care se va decide dacă Belgradul şi Priştina merită să-şi continue apropierea de blocul celor 27. Acordul, parafat de Belgrad şi Priştina la 19 aprilie, sub auspiciile UE, vizează gradul de autonomie acordat celor 40.000 de sârbi din nordul Kosovo, o regiune sprijinită de Serbia şi care scapă, practic, de sub controlul Priştinei. Punerea în aplicare a acordului este condiţia principală impusă de Bruxelles în vederea stabilirii unei date pentru deschiderea negocierilor de aderare a Serbiei, dar şi pentru a aproba progresul Kosovo în procesul de integrare europeană. Acordul, a cărui versiune neoficială a fost publicată de presă, prevede ca sârbii să numească şeful Poliţiei regionale şi să administreze tribunalele acolo unde sunt majoritari, totul funcţionând în cadrul instituţiilor legale ale Kosovo. Belgradul a început deja să pună în aplicare acordul, prin închiderea comisariatelor de Poliţie din nordul Kosovo care depind de Ministerul sârb de Interne. În 2008, Kosovo şi-a proclamat independenţa faţă de Serbia, pe care Belgradul refuză să o recunoască, însă progrese importante au fost realizate între Belgrad şi Priştina, sub egida Bruxelles-ului.

ALBANIA

Victoria stângii

Opoziţia de stânga se află pe primul loc în alegerile din Albania, după numărarea a aproximativ 90% din voturi şi a cerut coaliţiei de dreapta, aflată la putere, să îşi recunoască înfrângerea. Coaliţia liderului socialist Edi Rama a obţinut 57,7% din voturi, faţă de 39,4% obţinute de alianţa de dreapta regrupată în jurul premierului în exerciţiu, Sali Berisha, potrivit rezultatelor Comisiei Electrale Centrale (CEC). Aceste rezultate a fost anunţate după numărarea a 88,73% din buletine, până marţi, la ora 17.00 GMT. Duminică, rata de participare a fost de 53,4%, mai mare cu 9,5% decât cea de la alegerile legislative precedente, din 2009. Marţi seara, la Tirana, în faţa sediului Partidului Socialist, s-au reunit aproximativ 100 de simpatizanţi pentru a sărbători victoria, în timp ce alţii, la bordul a zeci de maşini, se deplasau pe străzile capitalei şi arborau drapele ale partidului. Acest scrutin a fost urmărit îndeaproape de UE, care a refuzat de două ori să acorde Albaniei statutul de candidat la aderare şi care a subliniat că acesta va constitui un test crucial pentru instituţiile ţării şi pentru viitorul său european.

BRAZILIA

Greva sindicatelor

Principalele centrale sindicale braziliene au anunţat, marţi, declanşarea unei greve la data de 11 iulie, alăturându-se pentru prima oară mişcării de protest istorice declanşate în urmă cu aproximativ două săptămâni în această ţară. Cele mai mari cinci centrale sindicale cheamă la grevă şi alte sindicate mai mici, însă nu este vorba de o grevă generală, a declarat Paulo Pereira da Silva, preşedintele Força Sindical, înaintea unei întâlniri între sindicate şi preşedintele brazilian, Dilma Rousseff, la Brasilia.