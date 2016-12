RUSIA

Seism de 8,2 grade pe scara Richter

Rusia a lansat o alertă de tsunami în regiunea Sahalin şi Insulele Kurile, în Extremul Orient rus, în urma unui seism de 8,2 grade pe scara Richter, produs în Marea Ohoţk. Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă a cerut locuitorilor din regiune să-şi părăsească casele din zona de coastă şi să se refugieze în locuri mai înalte. Ulterior, alerta a fost ridicată. Mişcarea telurică s-a simţit şi în regiunile Novosibirsk şi Krasnoiarsk, dar cel mai puternic în Kamceatka şi Sahalin. Cutremurul a fost resimţit chiar şi la Moscova.

ITALIA

Ninsori

Nordul Italiei se confruntă cu temperaturi foarte scăzute pentru această perioadă, în regiunile montane înregistrându-se chiar ninsori. Potrivit meteorologilor, temperaturile în regiunile Lombardia şi Trentino Alto-Adige vor fi foarte scăzute: 6 grade la Bergamo, 7 la Milano şi Parma, 9 la Treviso. De asemenea, vântul suflă cu putere şi sunt prognozate ploi abundente. O etapă a turului ciclist al Italiei a fost anulată din cauza ninsorilor înregistrate în Pasul Ponte di Legno, în apropiere de Brescia, şi în zona Val Martello. Ninsori au fost înregistrate la altitudini de peste 800 de metri, în special în apropiere de staţiunile Bagni di Bormio şi Passo dello Stelvio, unde au fost închise şi unele drumuri locale.

SUEDIA

A cincea noapte de violenţe

Cel puţin nouă vehicule au fost distruse de flăcări, în timp ce două şcoli şi o secţie de poliţie au suferit pagube din cauza incendiilor, în cea de-a cincea noapte consecutivă de incidente într-o suburbie săracă a capitalei suedeze, Stockholm, cu o numeroasă populaţie de origine străină. În cursul acestor incidente au fost arestate opt persoane, însă nu s-au înregistrat răniţi. În suburbia Rinkeby, din nordul capitalei, şase maşini au fost incendiate, dintre care cinci au ars complet. Alte trei vehicule au fost distruse de flăcări la Norsborg, în timp ce la secţia de poliţie din Alvsjo focul a fost stins rapid. Tulburările ar avea ca origine moartea la Husby, un cartier defavorizat al capitalei, a unui locuitor în vârstă de 69 de ani, împuşcat la domiciliul său. Poliţia a afirmat că n-a fost posibil să discute cu bărbatul respectiv, înarmat cu un cuţit, şi a pledat legitima apărare. Grave incidente comparabile cu cele din prezent au avut loc în 2010 la Stockholm şi în 2008 la Malmo.

FRANŢA

Tentativă de omor

O femeie de 28 de ani, care a întocmit o listă cu 25 de persoane pe care voia să le ucidă, a fost arestată în sudul Franţei după ce a lovit-o pe una dintre ele, o elevă, cu un buzdugan. Adolescenta de 12 ani a fost agresată luni în timp ce se îndrepta spre şcoală. Descrierea armei folosite, confirmată de un martor ocular, a condus anchetatorii la identificarea unui buzdugan. Ancheta a condus la o femeie care suferă de probleme psihice şi al cărei tată, colecţionar de arme, a semnalat dispariţia unei replici a buzduganului, confecţionate din metal dar mai puţin grea decât arma originală, şi a unui pumnal napoleon. Bărbatul a adăugat că a găsit o listă cu 25 de nume întocmită de fiica sa cu intenţia de a ucide persoanele respective. Arestată miercuri, atunci când s-a întors la domiciliul său din Gignac, femeia a confirmat că a vrut să ucidă cele 25 de persoane deoarece „toate gândurile lor ajungeau în capul ei”. Aceste persoane au ca punct comun faptul că erau deservite de acelaşi punct poştal, la care suspecta lucrase înainte de a fi concediată, în urmă cu un an.

FRANŢA

Români arestaţi

Nouă români au fost arestaţi în decurs de trei zile, în urma unei serii de furturi de metale şi piese de utilaje, la Strasbourg. O patrulă de poliţie aflată în noaptea de luni spre marţi într-o misiune împotriva furturilor, în zona unor societăţi de colectare de metale, a reperat două vehicule, încărcate cu 700 de kilograme de cupru, în valoare de 25.000 de euro. Poliţiştii au interceptat un vehicul şi au reţinut două persoane care se aflau la bord, cetăţeni români de 20, respectiv, 28 de ani. Celălalt vehicul a reuşit să scape şi s-a îndreptat spre Germania, unde a fost interceptat, ulterior, de o patrulă germană. La bordul vehiculului se aflau doi români, de 30, respectiv, 35 de ani. Alţi trei români, cu vârste între 30 şi 35 de ani, au fost reţinuţi de altă patrulă, în timp ce demontau cabluri şi piese din cupru, în incinta unei societăţi dezafectate, unde au pătruns prin efracţie. O altă patrulă a interceptat joi un vehicul la bordul căruia se aflau doi români, de 23, respectiv 29 de ani. În vehicul au fost găsite piese de utilaje electrice, furate de pe un şantier.

ITALIA

Proxeneţi reţinuţi

Carabinierii din localitatea Riva del Garda, în regiunea italiană Trentino Alto Adige, au arestat doi cetăţeni români, sub acuzaţia de proxenetism. O a treia persoană urmărită, tot un cetăţean român, a reuşit să fugă. În urma unei operaţiuni de poliţie numită „78”, forţele de ordine au descoperit şi destructurat o reţea de trafic internaţional cu tinere românce care erau obligate să practice prostituţia la Riva del Garda şi în numeroase alte oraşe din Peninsulă, printre care Verona, Conegliano Veneto, Desenzano, Bologna, Palermo şi Catania, precum şi în numeroase cluburi private din Elveţia, Belgia şi Germania. Cei trei cetăţeni români, cu vârste cuprinse între 20 şi 30 de ani, le ameninţau pe femei cu violenţa, obligându-le să se prostitueze şi să le predea toate câştigurile. Tinerele românce erau recrutate din Brăila, într-un local numit Million.

ELVEŢIA

Furturi comise de români

20% din furturile înregistrate în anul 2012 în Elveţia au fost comise de cetăţeni români, arată statistici oficiale „Este vorba de grupuri infracţionale care merg în Europa trecând prin Geneva”, a explicat Francois Schmutz, şeful poliţiei judiciare elveţiene. Numărul infracţiunilor comise de români a crescut în ultimii ani. Potrivit oficialului citat, românii s-au specializat în furturi din locuinţe, spargeri de autoturisme şi furturi în mijloacele de transport în comun.

R. Moldova

Restructurarea datoriilor

Banca Mondială va organiza negocieri cu Gazprom pentru restructurarea datoriilor istorice ale R. Moldova. În urmă cu oi ani, experţii FMI şi ai Băncii Mondialr au realizat un studiu care arăta că R. Moldova are o datorie publică externă relativ mică şi că oficialii de la Chişinău vor fi în stare să plătească ratele, dacă în urma reintegrării ţării va fi asumată şi plata datoriei externe acumulată de regimul separatist de la Tiraspol, care depăşeşte patru miliarde de dolari.

BRAZILIA

Nouă ore de incendiu

O persoană a murit, iar alte şapte au fost rănite după ce un depozit de carburanţi a fost cuprins de flăcări. Mai multe explozii au avut loc în urma incendiului. Un depozit de carburanţi a fost cuprins de flăcări, iar fumul dens putea să fie observat de la kilometri distanţă. Incendiul a cuprins mai multe case din apropiere, iar autorităţile au evacuat întreaga zonă. Pompierii s-au luptat mai bine de nouă ore cu flăcările puternice care au atins chiar şi zece metri înălţime. Autorităţile încearcă acum să afle ce anume a provocat incendiul şi dacă depozitul de carburanţi avea toate actele în ordine.

RUSIA

Suspiciuni

Angajaţi ai ambasadei R. Moldova la Moscova ar fi vândut numere diplomatice către persoane terţe, potrivit unor verificări ale Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) de la Chişinău şi unui reportaj al postului de televiziune Pervîi Canal. Pozele cu maşinile de lux, apărute în presa de la Chişinău, care ar fi aparţinut ambasadei R. Moldova la Moscova i-au determinat pe ofţerii CNA să iniţieze un dosar penal şi o anchetă de serviciu. Oamenii legii de la Chişinău au vrut să afle cu ce scop 12 angajaţi ai ambasadei moldovene au cerut 60 de numere diplomatice. Ministerul Afacerilor Externe de la Chişinău a făcut o investigaţie de serviciu, în care s-a constatat că cel puţin 15 automobile nu aparţin ambasadei şi sunt scoase din evidenţă la Moscova. In presă au apărut şi pozele acestor maşini, între care două maşini de model Bentley, un BMW şi o limuzină Mercedes-Benz. De asemenea, jurnaliştii ruşi au mers în garajul ambasadei R. Moldova la Moscova, unde au constat că acesta nu are capacitatea de a stoca 60 de maşini. În plus, nu au văzut niciun Bentley, niciun BMW şi nicio limuzină Mercedes-Benz, ajungând la concluzia că proprietarii acestor maşini nu au vreo legătură cu ambasada, ci doar au cumpărat numerele diplomatice pentru a circula prin Moscova, fără a fi verificaţi.

GEORGIA

Preoţi agresivi

Doi preoţi din cadrul influentei Biserici Ortodoxe Georgiene în această ţară au fost inculpaţi în urma unui atac violent împotriva unei defilări a homosexualilor la Tbilisi. Zeci de persoane venite să defileze, ieri, în centrul oraşului Tbilisi în apărarea drepturilor persoanelor de orientare homosexuală, cu ocazia Zilei Mondiale împotriva Homofobiei, au fost evacuate de poliţie, după ce au fost atacate de mii de militanţi conservatori georgieni conduşi de preoţi ortodocşi. Televiziunea naţională a prezentat imagini cu cei doi preoţi în timp ce urlau obscenităţi şi proferau ameninţări cu moartea împotriva activiştilor gay. Înainte cu o zi de manifestaţie, şeful Bisericii Ortodoxe Georgiene, Ilia al II-lea, a îndemnat autorităţile să o interzică, calificând homosexualitatea drept „o boală”.

MAREA BRITANIE

Avion escortat

Doi pasageri aflaţi la bordul avionului de linie pakistanez care a aterizat, ieri, pe aeroportul britanic Stansted, au fost arestaţi, fiind suspectaţi că au pus în pericol aeronava. Un avion de linie pakistanez, cu 297 pasageri la bord, plecat din Lahore, Pakistan, cu destinaţia Manchester, a fost escortat de un avion militar britanic şi a aterizat aeroportul din Stansted, unul dintre cele puţin frecventate din Londra. Avionul, aparţinând companiei aeriene Pakistan International Airlines, urma să aterizeze pe aeroportul din Manchester, la 12,30 GMT, dar a fost direcţionat spre aeroportul Stansted. O sursă din cadrul forţelor de securitate britanice a declarat că, din primele informaţii, avionul pakistanez nu a fost vizat de un atac terorist.

BULGARIA

Incident la aterizare

Două femei au fost rănite după ce avionul în care se aflau a ieşit de pe pista aeroportului din Varna, Bulgaria. Cursa Air Via venea din Germania şi avea la bord 172 de pasageri. Cele două victime au suferit fracturi ale membrelor şi au fost transportate la spital. Aeroportul bulgar este momentan închis, iar cursele aeriene au fost redirecţionate spre aeroportul Burgas. Nu se cunosc cauzele accidentului.

ITALIA

Ameninţare pentru procuror

O procuroare care a solicitat o pedeapsă de şase ani de închisoare pentru fostul premier al Italiei a primit mai multe ameninţări printre care şi o scrisoare ce conţinea două gloanţe. Ilda Boccassini a mai solicitat ca Silvio Berlusconi să nu mai poată candida pentru funcţii publice în cadrul procesului în care acesta este acuzat că a plătit pentru relaţii sexuale cu o dansatoare de 17 ani. Un verdict în acest dosar este aşteptat la 24 iunie. În cadrul procesului, procurorii au susţinut că femei erau invitate la reşedinţa privată a lui Berlusconi pentru aşa zisele petreceri bunga-bunga, care făceau parte dintr-un sistem de prostituţie dedicat satisfacţiei sale personale. Ruby, tânăra marocană care ar fi fost plătită de către Silvio Berlusconi pentru prestaţii sexuale, a afirmat din nou, vineri, în faţa tribunalului că i-a minţit pe anchetatori cu privire la petrecerea unor seri alături de Il Cavaliere. Tânăra marocană le-a relatat judecătorilor că Berlusconi şi contabilul său i-au dat 187.000 de euro bani lichizi. Vineri însă, a explicat că „a inventat” această sumă.

AFGANISTAN

Serie de explozii

Schimburi de focuri au avut loc, ieri, în centrul capitalei afgane Kabul după o explozie puternică. Martori oculari au afirmat că au auzit două explozii, una mult mai puternică decât cealalată, apoi schimburi de focuri în apropiere de sedile Forţei de protecţie publică şi al Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie. Cel puţin opt persoane au fost rănite grav, printre acestea o angajată italiană a agenţiei ONU, personalul nepalez de securitate şi doi poliţişti afgani. Forţele de securitate internaţionale susţin că a fost vorba despre un atentat sinucigaş.

FRANŢA

O nouă audiere

Directoarea generală a Fondului Monetar Internaţional (FMI) a ieşit cu puţin timp după ora 19.00 GMT din sediul Curţii de Justiţie a Franţei, cu sediul la Paris, după o lungă audiere ce urmează să fie reluată vineri în dosarul Tapie/Credit Lyonnais. „Pe mâine”\', a declarat jurnaliştilor fosta titulară a portofoliului Economiei în Guvernul francez, în prezent şefă a FMI, ieşind surâzătoare din sediul Curţii de Justiţie. Arbitrajul din 2008 pentru care a fost convocată i-a permis omului de afaceri Bernard Tapie să încaseze 400 de milioane de euro cu ocazia soluţionării unui diferend între acesta şi o bancă publică franceză.

SUA

Cutremure moderate

Daune materiale moderate au fost semnalate în statul american California după un cutremur de 5,7 grade urmat de o replică de 4,9, anunţă autorităţile locale. Cutremurele s-au produs, ieri, în nordul statului California, fără a se solda cu victime. Însă, mai multe clădiri au suferit daune structurale, iar un bazin de apă care alimentează sute de locuinţe are fisuri.

ITALIA

Serie de seisme

Trei seisme de intensitate mică au avut loc ieri în jurul Vulcanului sicilian Etna, indicând o posibilă nouă erupţie. Cutremurele au avut intensitatea de 2,1, 2,2 şi 2,9 grade pe scara Richer, fiind resimţite destul de puternic în localităţile Zafferana Etnea, Milo, Sant’Alfio şi Santa Venerina, situate în jurul Vulcanului Etna. Seismele s-au produs foarte aproape de suprafaţă, la doar 3,5 kilometri, şi ar putea semnala o nouă erupţie a vulcanului. Localnicii au ieşit pe străzi din cauza mişcărilor telurice, dar şi de teama unei noi erupţii. Vulcanul Etna a erupt deja de 13 ori anul acesta, ultima dată la sfârşitul lunii aprilie.

IRAN

Noi sancţiuni

Trezoreria americană a anunţat noi sancţiuni împotriva a 20 de persoane şi societăţi iraniene pentru implicare în reţele legate de proliferare nucleară şi a rachetelor. Aceste reţele sunt acuzate pentru transportare de echipamente şi furnizare de servicii programelor iraniene de armament, precum şi programului de dezvoltare nucleară a Iranului. Unii au fost incluşi în listă pentru că au ajutat Gardienii Revoluţiei Islamice din Iran să livreze clandestin material către Siria, mai ales echipamente militare şi echipamente de control al mulţumilor. Printre societăţile sancţionate figurează operatorii aerieni de marfă Aban Air, DFS Worldwide şi Everex, dar şi mai mulţi directori ai acestor companii cărora SUA le reproşează că au legături cu Iran Air, care se află deja pe lista neagră. Societatea Petro Green, cu sediul în Malaysia, şi şeful său sunt puşi la index pentru că s-au sustras de la sancţiuni, lucrând pentru Naftiran Intertrade Company, aflată pe lista neagră. Ministrul adjunct al Apărării, Reza Mozaffarinia, este, de asemenea, inclus pentru contribuţiile sale semnificative la programul nuclear iranian. Regimul de la Teheran se apără şi solicită recunoaşterea drepturile sale de dezvoltare a unui program nuclear civil.

FRANŢA

Jaf la buzunare

Un bărbat care îl însoţea pe fostul preşedinte american Bill Clinton în vizita sa la Paris a fost victima hoţilor de buzunare când a retras bani de la un bancomat de pe Champs-Elysees. „Este un furt aşa cum din păcate au loc multe în această zonă”, conform unei surse din poliţie care nu a furnizat numele victimei. Aceasta din urmă a depun plângere. Conform primelor elemente ale anchetei, bărbatul a fost distras de doi minori care i-au cerut să semneze o petiţie pentru a îi distrage atenţia atunci când retragea bani de la un bancomat. I-au fost furaţi 300 de euro. Acesta îl însoţea pe Bill Clinton venit să participe, la invitaţia asociaţiei Unitaid, la o dezbatere organizată la Paris cu privire la cei 30 de ani de la descoperirea virusului SIDA.

SUA

Pod prăbuşit

O parte a unui pod de pe o autostradă cu patru benzi dintr-o zonă rurală la nord de oraşul Seattle, în SUA, s-a prăbuşit joi seară, iar câteva maşini şi persoane au căzut într-un râu. Prăbuşirea podului de pe autostrada Interstate 5, peste râul Skagit, s-a produs, între oraşele Mount Vernon şi Burlington, la 90 de kilometri la nord de Seattle. Incidentul s-a produs la aproape şase ani de la prăbuşirea unui alt pod în Minnesota, care a stârnit îngrijorări privind proasta infrastructură din SUA. În august 2007, o porţiune de circa 300 de metri a podului I-35W în Minneapolis s-a prăbuşit în râul Mississippi în timpul orelor de vârf. Mai multe maşini au căzut în apă, iar 13 persoane au murit şi alte 145 au fost rănite.

NIGER

Atentat revendicat

Islamistul algerian Mokhtar Belmokhtar, considerat mort de Ciad, a revendicat dublul atentat-sinucigaş din Niger, care a făcut aproximativ 20 de morţi, şi a ameninţat cu atacuri ţările angajate în Mali. Nigerul a fost joi pentru prima dată victima unor atacuri de acest tip, care au vizat armata, la Agadez, cel mai mare oraş din nordul ţării, şi complexul de exploatare a uraniului deţinut de grupul nuclear francez Areva, la Arlit, situat la peste 200 de kilometri mai la nord. Oficialii de la Niamey au denunţat acţiuni teroriste. Gruparea „Semnatari cu sânge”, condusă de către Mokhtar Belmokhtar, supranumit „Chiorul”, a surprins revendicând această operaţiune spectaculoasă.

RUSIA

Proiect respins

Preşedintele rus Vladimir Putin a respins un proiect de amnistiere pentru persoanele încarcerate din cauza unor infracţiuni economice, argumentând că printre aceştia figurează şi falsificatori de bani şi traficanţi de arme. O iniţiativă în favoarea amnistierii a fost formulată recent de către delegatul rus pentru drepturile oamenilor de afaceri, Boris Titov. Întrebarea care se pune este dacă de o asemenea amnistiere putea beneficia şi fostul patron al Iukos, Mihail Hodorkovski, care se află la închisoare din 2003. Un reprezentant al comunităţii de afaceri din Rusia a susţinut că mulţi oameni sunt închişi pentru infracţiuni care nu sunt pedepsite cu închisoarea. Asociaţiile oamenilor de afaceri subliniază, de asemenea, numărul mare de condamnări în care justiţia este suspectată că a instrumentalizat reglări de conturi. Mihail Hodorkovski şi asociatul său Platon Lebedev, încarceraţi din 2003, au fost condamnaţi în 2005 pentru escrocherie şi fraudă fiscală la opt ani de închisoare, o sentinţă prelungită până la 14 ani în decembrie 2010, în urma unui al doilea proces ce i-a vizat pe cei doi.