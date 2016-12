SUA

Focuri de armă

Un bărbat înarmat a deschis focul asupra unui autobuz care circula pe străzile din Queens, New York, ieri, o adolescentă de 14 ani, identificată drept Daja Robinson, fiind ucisă. Poliţia sosită imediat la faţa locului a descoperit urmele a peste zece focuri de armă trase asupra autobuzului. Atacatorul nu a fost deocamdată identificat şi este în libertate.

RUSIA

Avion în flăcări, la aterizare

Aeroportul Vnukovo din Moscova a fost închis temporar, sâmbătă dimineaţă, după ce un avion cu 142 de persoane la bord, venind dinspre Stavropol, a luat foc la aterizare. Trenul de aterizare din stânga a luat foc la aterizare. Informaţii preliminare sugerează că frâna de la roată a fost distrusă, a declarat o sursă, adăugând că avionul, de tip Boeing 737, operat de compania aeriană UTair, a fost scos afară de pe pistă şi că, din fericire, nimeni nu a fost rănit. Între pasageri s-au aflat membrii trupei pop ruse Laskovy Mai, care se întorceau dintr-un turneu cu producătorul lor, dar şi un deputat în Duma de Stat din Stavropol, Andrei Razin.

SUA

Paradă... tragică

Cincizeci de persoane au fost rănite, sâmbătă după-amiază, după ce o maşină a intrat într-o defilare, la Damascus, în statul Virginia, a anunţat un dispecerat de poliţie. Cel puţin cinci persoane au fost rănite grav. Accidentul s-a produs la Parada Excursioniştilor, în cadrul Festivalului anual al Zilei Traseelor, care celebrează traseul apalaş, în acest oraş situat în apropierea frontierei dintre statele Virginia şi Tennessee. Deocamdată nu se cunosc cauzele producerii acestui incident dramatic.

AFGANISTAN

Nou val de violenţe

Zece poliţişti au fost ucişi ieri în Afganistan, într-un nou val de atacuri comise de insurgenţi talibani. În provincia Ghazni, la sud-vest de Kabul, talibanii au comis două atacuri aproape simultane împotriva a două baraje ale poliţiei comunitare, omorând şase poliţişti şi rănind alţi patru. Poliţia comunitară a fost creată în 2010, de forţa NATO, pentru a lupta împotriva talibanilor, după modelul unor miliţii create de americani în Irak, cu scopul de a lupta împotriva reţelei teroriste al-Qaida. În provincia Nangarhar, patru poliţişti însărcinaţi cu supravegherea frontierei cu Pakistanul au fost ucişi la detonarea unei bombe artizanale de către vehiculul la bordul căruia se aflau. De la începutul lunii şi al Ofensivei de Primăvară, talibanii şi-au multiplicat atacurile sângeroase împotriva forţelor internaţionale şi afgane, care ating frecvent şi civili. Un atac coordonat cu două maşini-capcană, comis vineri seara împotriva unui convoi al poliţiei din Kandahar, un fief istoric al talibanilor, s-a soldat cu nouă morţi, majoritatea civili şi aproximativ 60 de răniţi. Cea mai mare parte a celor 100.000 de membri ISAF urmează să părăsească Afganistanul la sfârşitul lui 2014.

CHINA

11 alerte false cu bombă

Unsprezece alerte false cu bombă au întârziat, iar în unele cazuri au condus la redirecţionarea unor curse aeriene interne cu destinaţia Shanghai, vineri după-amiaza, afectând cinci companii aeriene, scrie presa chineză de sâmbătă. Cursele au plecat de la Beijing, Chongqing, Canton şi Shenzhen. Companiile vizate au fost Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Sichuan Airlines şi Spring Airlines. Un suspect al cărui nume de familie este Li a fost arestat şi şi-ar fi recunoscut faptele dar nu se cunosc motivele acestuia. Cinci zboruri operate de trei companii aeriene chineze au fost vizate miercuri dimineaţa de alerte false cu bombă, potrivit agenţiei China Nouă. Două alerte similare au avut loc în februarie şi alte două în octombrie. În opinia lui Wu Xiaojun, un magistrat de la Beijing, aceste acte sunt comise de bărbaţi furioşi, în vârstă de 20 - 30 de ani, care acţionează uneori în mod impulsiv. Autorii unor astfel de alerte false riscăpână la cinci ani de închisoare, iar în cazuri grave, până la 15 ani de închisoare.

SUA

Coliziune feroviară

Aproximativ 60 de persoane au fost rănite, dintre care cinci grav, în coliziunea a două trenuri de periferie, la o oră de vârf, vineri, în statul Connecticut. Accidentul a avut loc în apropiere de oraşul Bridgeport, la 100 de kilometri nord-est de New York, către ora locală 18.00 (sâmbătă, 1.00, ora României). Coliziunea a avut loc între un tren care se îndrepta spre New York şi unul către New Haven. ”Trenul care se îndrepta către est a deraiat şi a intrat în coliziune cu trenul care se îndrepta spre vest. Nu avem nicio informaţie despre cauzele deraierii”, a subliniat poliţia. Legăturile Amtrak între New York şi Boston au fost întrerupte de vineri seara până astăzi. Potrivit cotidianului ”The New York Post”, accidentul s-a produs pe un tronson aflat în reparaţie, unde doar două din patru căi ferate erau disponibile. Compania Metro-North este a doua cea mai importantă în SUA în privinţa traficului la periferie. Potrivit datelor acesteia, ea a transportat aproximativ 280.000 de pasageri pe zi, de luni până vineri.

RUSIA

Open Skies

Un grup de observatori militari ruşi efectuează două misiuni de inspecţie în spaţiul aerian al SUA, în cadrul Tratatului Open Skies, în perioada 19 mai - 3 iunie, a anunţat Ministerul rus al Apărării. Inspectorii ruşi, însoţiţi de oficiali americani, efectuează zboruri la bordul unui avion de tip Tu-154 LK-1, de la bazele aeriene Wright-Patterson (Ohio) şi Travis (California). Acestea vor reprezenta a 14-a şi a 15-a misiuni efectuate anul acesta de inspectori ruşi în spaţiul aerian al unei ţări membre a tratatului. Tratatul, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2002, stabileşte un regim neînarmat al unor zboruri de observare în spaţiul aerian al celor 34 de state membre, cu scopul de a promova o deschidere şi transparenţa forţelor şi activităţilor militare. Rusia a ratificat documentul în mai 2001.

ITALIA

Proteste împotriva austerităţii

Câteva zeci de mii de manifestanţi au defilat sâmbătă la Roma, împotriva austerităţii, la apelul unui sindicat italian din sectorul siderurgic, Fiom, cerând dreptul la muncă, educaţie şi sănătate. Aproximativ 50.000 de participanţi erau aşteptaţi la manifestaţie, însă, potrivit organizatorilor, la miting au participat de două ori mai multe persoane. Coloana a defilat de la Piaţa Republicii, în centru şi până la Piaţa San Giovanni, locul unde se desfăşoară de obicei mitinguri. Nivelul şomajului în Italia se ridică la 11,5% din populaţia activă, însă acesta atinge 38,4% în cadrul segmentului de vârstă 15-24 de ani.

GRECIA

Nou partid

Un nou partid politic, Plan B, a fost lansat în Grecia, o formaţiune care militează pentru renunţarea la euro şi revenirea la drahmă. Liderul partidului, Alekos Alavanos, a declarat într-o conferinţă la Atena că se opune măsurilor de austeritate impuse ţării sale. El a argumentat că ”Grecia nu poate ieşi din recesiune atât timp cât este închisă în moneda comună”. Dar sondaje de opinie arată că grecii susţin rămânerea în euro. Perspectiva ieşirii Greciei din Zona Euro a fost dezbătută încă de la izbucnirea crizei financiare, în 2009. Partidul are în prezent 400 de membri. Guvernul grec insisită că nu există cale de întoarcere de la reforme şi că dezbaterea cu privire la ieşirea Greciei din Zona Euro face parte din trecut.

ALGERIA

Seism

Un cutremur cu magnitudinea 5,5 pe Scara Richter a avut loc, ieri, în regiunea Béjaïa, la 250 de kilometri est de Alger, fără să provoace victime, a anunţat Centrul algerian de Cercetare în Astronomie, Astrofizică şi Geofizică (CRAAG). Epicentrul seismului, resimţit la ora locală 10.07, a fost localizat în mare, la 20 de kilometri nord-est de Béjaïa, a precizat acest organism, care nu a anunţat victime sau pagube. Un cutremur a avariat mai multe clădiri în zona Mostaganem, un oraş din partea de vest a ţării, pe 3 mai, fără să producă victime. Algeria, în special partea de nord a ţării, este de obicei afectată de seisme. În urmă cu zece ani, pe 21 mai 2003, un cutremur ce a avut loc la Boumerdès, un oraş situat în zona de coastă, la 50 de kilometri est de Alger, s-a soldat cu aproape 3.000 de morţi şi 10.000 de răniţi.

SUA

Aterizare pe... burtă

Un avion aparţinând companiei US Airways a aterizat sâmbătă dimineaţa fără trenul de aterizare, pe aeroportul internaţional Liberty din Newark, statul New Jersey. La bordul avionului se aflau 31 de pasageri şi trei membri ai echipajului. Nicio persoană nu a fost rănită. Această cursă expres operată de Piedmont Airlines a decolat vineri seara de la Philadelphia. Avionul a raportat o problemă la trenul de aterizare, la apropierea de Newark şi a zburat o perioadă deasupra aeroportului, după care a aterizat pe burtă, sâmbătă, cu o întârziere de o oră faţă de sosirea programată. O investigaţie a aincidentului este în curs.