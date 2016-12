RUSIA

Tragedie rutieră

Cel puţin zece persoane au murit ieri, în urma coliziunii între un microbuz şi un camion, în regiunea Penza (Volga), au anunţat autorităţile ruse. Potrivit poliţiei locale, şoferul microbuzului care transporta 18 pasageri a pierdut controlul vehiculului şi a intrat în coliziune cu un camion. O maşină a fost, de asemenea, implicată în coliziune. Zece persoane au murit, potrivit serviciului de presă al Ministerului de Interne. În 2012, aproximativ 28.000 de persoane au murit în Rusia, în accidente rutiere.

AFGANISTAN

Militari NATO ucişi

Patru militari din cadrul Forţei Internaţionale de Asistenţă pentru Securitate (ISAF) a NATO au fost ucişi ieri, în explozia unei bombe amplasate pe marginea drumului, în provincia Kandahar din sudul Afganistanului, au informat forţele de coaliţie. Militarii se aflau într-un vehicul în misiune de patrulare în districtul Zhari din Kandahar, când au fost ucişi, a informat un purtător de cuvânt al Guvernului provinciei Kandahar, care a precizat că toţi cei patru sunt americani. Un purtător de cuvânt al NATO, colonelul Thomas Collins, a afirmat că există şi răniţi, însă nu a precizat numărul lor. Ultimele zile au fost sângeroase pentru forţele internaţionale din Afganistan. Luni, trei soldaţi georgieni au fost ucişi în momentul în care un camion-capcană a explodat la intrarea în avanpostul lor, în provincia vecină Helmand. Tot luni, în provincia Kapisa din nordul Afganistanului, un atentator sinucigaş a atacat un convoi al forţelor speciale americane, însă atentatul nu s-a soldat cu victime.

BULGARIA

Român arestat

Poliţia bulgară de frontieră de la Vidin a detectat 15 somalezi şi doi afgani ascunşi într-un camion cu numere de înmatriculare din Slovacia, condus de un român de 44 de ani, efectuând un transport de marmură din Grecia în Slovacia. Cele două blocuri mari de marmură transportate au fost încărcate în oraşul grecesc Lamia, iar transportatorul este o companie slovacă. O inspecţie suplimentară cu raze X efectuată luni a relevat cavităţi în marmură, în care se ascundeau 17 imigranţi clandestini, 15 somalezi - între care şi trei femei - şi doi afgani. Ascunzătorile erau accesibile prin intermediul unei trape speciale situate în partea din spate a vehiculului. Zece persoane au fost găsite ascunse într-un bloc de marmură, iar şapte în celălalt. Procuratura bulgară a fost informată, iar imigranţii clandestini şi şoferul au fost reţinuţi la Direcţia Poliţiei de Frontieră din Vidin. Cei mai mulţi dintre somalezi aveau asupra lor documente prin care le era interzisă pătrunderea pe teritoriul Greciei. Împotriva românului au fost declanşate proceduri judiciare pentru trafic de imigranţi. Poliţia bulgară de frontieră a arestat, de asemenea, alte patru persoane, doi slovaci şi doi greci suspectaţi de implicare în acest trafic de persoane.

CHINA

Plic suspect

Consulatul american din Canton, în sudul Chinei, şi-a suspendat operaţiunile, ieri, după ce a primit o substanţă neidentificată, a declarat purtătorul de cuvânt al ambasadei SUA de la Beijing, Justin Higgins, care a precizat că nu a fost rănită vreo persoană. Un ziar din Canton, ”Yangcheng Wanbao”, scrie că plicul ar conţine un praf alb. În 2012, Washingtonul a acordat 1,34 de milioane de vize unor cetăţeni chinezi, număr ce nu include vizele de imigrare, potrivit site-ului ambasadei SUA în China.

SUA

Arestat pentru... oală!

Un saudit care transporta, într-o valiză, o oală de gătit sub presiune a fost arestat la sfârşitul săptămânii trecute, pe aeroportul din Detroit, statul american Michigan, după ce a oferit explicaţii ambigue şi a prezentat un paşaport din care lipsea o filă, potrivit unor documente judiciare. Hussain Al Khawahir, care călătorea, sâmbătă, pe ruta Arabia Saudită - Detroit, cu oprire la Amsterdam, le-a spus iniţial unor agenţi din domeniul imigraţiei că transporta această oală pentru a o oferi nepotului său, înscris la Universitatea din Toledo, statul Ohio, deoarece acesta nu a reuşit să îşi procure una. Însă suspiciunea poliţiştilor nu au fost declanşată doar de prezenţa acestei oale de gătit sub presiune - un obiect utilizat în dublul atentat comis la maratonul din Boston. Pasagerul a prezentat, în plus, un paşaport din care lipsea o filă. Khawahir, care urma să fie prezentat în faţa unei Curţi Federale, ieri, este suspectat atât pentru declaraţii false către agenţi, cât şi pentru că a încercat să pătrundă pe teritoriul american ştiind că deţine un paşaport deteriorat sau modificat.

BELGIA

Topul infractorilor

Cetăţenii români, alături de cei algerieni şi marocani, aflaţi ilegal pe teritoriul Belgiei, fac parte din rândul primelor trei comunităţi străine care comit cele mai multe infracţiuni în această ţară, potrivit forţelor de ordine. În 2012, numărul infracţiunilor comise de persoane aflate ilegal pe teritoriul Belgiei rămâne stabil în raport cu anii precedenţi. Cetăţenii algerieni, marocani şi români ocupă primele trei locuri. Peste 7.000 de fapte care constituie infracţiuni le-au fost imputate acestor comunităţi, anul trecut. Ei sunt urmaţi de tunisieni, palestinieni, sârbi, polonezi, bulgari şi albanezi, care i-au înlocuit pe irakieni.

MAREA BRITANIE

Fără sezonieri

Consilieri pe tema imigraţiei îi recomandă ministrului britanic de Interne, Theresa May, să permită accesul sezonierilor din state terţe precum R. Moldova şi Ucraina, pentru recoltarea fructelor şi legumelor, întrucât românii şi bulgarii vor evita aceste activităţi, după eliminarea restricţiilor. Potrivit ziarului ”Financial Times”, consilierii avertizează că Marea Britanie riscă să se confrunte cu lipsa sezonierilor, întrucât restricţiile pe piaţa muncii în cazul cetăţenilor români şi bulgari vor fi eliminate pe 1 ianuarie 2014, iar aceştia se vor orienta spre alte locuri de muncă. Experţii au explicat că nu este vorba de o criză cu efecte pe termen scurt, ci de o situaţie care se va contura în următorii doi-trei ani.

CROAŢIA

Zboruri anulate

Piloţii şi restul personalului de bord angajaţi ai companiei Croatia Airlines au intrat în grevă, ieri, protestând faţă de reducerea salariilor şi concedierile pevăzute în planul de restructurare, o treime din zborurile companiei fiind anulate. Sindicatele piloţilor şi însoţitorilor de bord au început o grevă, ieri dimineaţă, care va continua până când vor fi onorate revendicările, a declarat un lider sindical. În total, 24 de zboruri au fost anulate, în special spre destinaţii precum Barcelona, Copenhaga, Frankfurt, Munchen, Viena şi Zurich. Aproximativ 900 de pasagri au fost afectaţi de grevă.

SLOVENIA

Salarii mai mici

Guvernul sloven de centru-stânga al premierului Alenka Bratusek a ajuns la un acord cu sindicatele din aparatul de stat, asupra unei noi scăderi a salariilor funcţionarilor publici, în vederea stabilizării finanţelor ţării. Acordul prevede scăderea salariilor a 160.000 de funcţionari sloveni, ceea ce va permite economisirea a 190 de milioane de euro în 2013 şi a 260 de milioane de euro în 2014. Scăderile salariale vor fi efective până la sfârşitul lui 2014. În 2012, precedentul guvern de centru-dreapta al premierului conservator Janez Jansa ajunsese deja la un acord cu sindicatele slovene, asupra unei reduceri cu 8% a salariilor funcţionarilor. Deficitul public al micii ţări membră a Zonei Euro începând cu 2007 a scăzut la 4% din PIB în 2012, faţă de 6,4% în 2011. Pentru 2013, Guvernul anticipează o adâncire a deficitului public la 7,8% din PIB. Reducerile de cheltuieli publice fac parte dintr-un program de reforme fiscale aprobat de Guvern la 9 mai, menit să permită Sloveniei să evite solicitarea unui ajutor internaţional pentru a ieşi din criză.

RUSIA

Acord anulat

Rusia a rupt un acord cu Azerbaidjanul privind tranzitul de petrol din această ţară din Caucaz pe teritoriul său, semnat în 1996, au relatat, ieri, agenţiile ruse de presă. Premierul rus, Dmitri Medvedev, a semnat o ordonanţă în acest sens şi cere Ministerului rus de Externe să informeze Azerbaidjanul de această decizie, au precizat agenţiile ruse de presă. Potrivit purtătorului de cuvânt al companiei ruse care deţine monopolul oleoductelor, Transneft, Azerbaidjanul transportă de două ori mai puţin petrol decât era prevăzut în acord, prin oleodoctul care leagă Baku de Novorossiisk, port şi terminal rusesc la Marea Neagră, ceea ce nu mai era rentabil pentru Rusia. Bogat în hidrocarburi, Azerbaidjanul, o fostă republică sovietică, este punctul de plecare pentru căi strategice de transport de petrol din Marea Caspică spre Europa, asupra cărora Rusia şi statele occidentale îşi dispută controlul.

ISRAEL

Austeritate

Guvernul israelian a adoptat, ieri dimineaţă, un buget de austeritate pentru perioada 2013-2014, fondurile destinate apărării fiind reduse cu 648 de milioane de euro. Decizia de reducere a bugetului destinat apărării (reprezentând aproximativ 15% din cheltuielile totale) cu 648 de milioane de euro şi nu cu 860 de milioane de euro, aşa cum preconiza ministrul Finanţelor, Yair Lapid, a fost luată după intervenţia premierului Benjamin Netanyahu. ”Armata israeliană trebuie să continue cura de austeritate, dar avem nevoie de sistemul antirachetă Iron Dome”, a declarat Netanyahu. Lapid, un politician de centru care s-a prezentat drept un campion al clasei mijlocii, face obiectul criticilor şi protestelor de stradă, din cauza bugetului de austeritate. Pe fondul presiunilor, ministrul Finanţelor a renunţat la impunerea TVA-ului sectorului turistic.

PAKISTAN

Victorie confirmată

Comisia Electorală din Pakistan a confirmat, ieri, victoria în alegerile legislative din weekend a formaţiunii fostului premier Nawaz Sharif, care va fi nevoit să constituie o alianţă pentru a-şi asigura majoritatea în Parlamentul federal. Rezultatele provizorii oferite de Comisia Electorală din Pakistan confirmă înfrângerea Partidului Poporului din Pakistan (PPP), aflat la conducerea coaliţiei în exerciţiu, care obţine locul al doilea, în spatele formaţiunii lui Sharif şi în faţa celei a fostului jucător de crichet Imran Khan, creditată cu poziţia a treia. Sâmbătă, alegătorii pakistanezi au reînnoit cele 272 de mandate ale Adunării Naţionale, alese prin vot direct, la care se vor adăuga 70 de deputaţi, 60 de femei şi zece membri ai minorităţilor religioase, numiţi în funcţie în baza listelor proporţionale. Un mangnat al oţelului, în vârstă de 63 de ani, Nawaz Sharif a afirmat deja că prioritatea sa este redresarea economică a Pakistanului, o ţară musulmană afectată de o criză economică fără precedent şi a întins mâna Indiei vecine şi SUA. Observatorii străini au anunţat o victorie a democraţiei în alegerile pakistaneze de sâmbătă, marcate de o participare puternică, în pofida comiterii a numeroase atentate şi lansării de ameninţări de către talibanii pakistanezi din cadrul TTP (Tehreek-e-Taliban Pakistan), o mişcare ce s-a opus organizării acestor alegeri legislative pe care nu le-a considerat islamice.