SUA

Atacator lichidat

Autorităţile statului american New York au anunţat ieri că bărbatul care a ucis în ajun patru oameni în două atacuri armate succesive a fost omorât de poliţişti, într-un schimb de focuri. Kurt Myers, de 64 de ani, a fost ucis ieri, de poliţiştii care au încercuit imobilul din localitatea Herkimer unde acesta se refugiase de miercuri după-amiază. Poliţia a pătruns în clădire în jurul orei 08.00 dimineaţa, iar în schimbul de focuri care a avut loc în subsolul imobilului, Myers a împuşcat mortal şi un câine poliţist. Din motive încă necunoscute, Myers a tras mai întâi, miercuri, asupra a patru persoane la un salon din Mohawk, 360 km nord-est de New York, omorând două dintre acestea şi rănind alte două. Apoi, tot el a deschis focul la spălătoria din Herkimer, un orăşel învecinat, cu circa 7.000 de locuitori, ucigând alte două persoane. Înainte de atacuri, se crede că acesta şi-a dat foc la apartament, situat aproape de salonul de coafură, focul fiind stins după circa o oră şi jumătate. În imobilul în care locuia au fost găsite mai multe arme de foc. Şcolile din zonă şi Universitatea din Herkimer au fost plasate sub strictă supraveghere, miercuri, ca măsură de precauţie.

RUSIA

Luare de ostatici

Un necunoscut înarmat cu un pistol a luat ostatice trei persoane, un profesor şi două eleve de 14 şi 16 ani dintr-un institut din Astrakan, capitala regiunii ruseşti Volga. Informaţia a fost anunţată oficial de agenţia rusă de presă Interfax, citând surse ale poliţiei locale. Forţele de securitate au înconjurat clădirea institutului şi au evacuat profesorii şi studenţii. La ora închiderii ediţiei nu sosiseră informaţii noi despre evoluţia crizei ostaticilor, necunoscutul neanunţând niciun fel de revendicări în schimbul eliberării ostaticilor.

UNGARIA

Accident în lanţ

Peste 40 de vehicule au fost implicate într-un accident în lanţ care a avut loc ieri după-amiază, pe autostrada M7 din Ungaria, în condiţii de ninsoare. Potrivit poliţiei, accidentul a avut loc la kilometrul 203, în apropiere de frontiera dintre Ungaria şi Croaţia. Sensul de mers spre oraşul Letenye a fost închis circulaţiei, în urma accidentelor.

PAKISTAN

Turiste cehe răpite

Două turiste de origine cehă au fost răpite miercuri în provincia pakistaneză Balucistan, situată în zona de frontieră cu Afganistanul şi cu Iranul. Cele două femei, care au pătruns pe teritoriul Balucistanului pe la frontiera cu Iranul, au fost răpite la aproximativ 550 de kilometri vest de Quetta, principalul oraş din această provincie pakistaneză. Doi bărbaţi înarmaţi le-au oprit maşina şi le-au răpit în apropiere de Nok Kundi, în districtul Chaghi. Turistele erau însoţite de un poliţist, care a fost eliberat de răpitori. Niciun oficial al ambasadei Cehiei de la Islamabad nu a putut fi contactat. Răpirile sunt frecvente atât în Balucistan, cât şi în nord-vestul Pakistanului, unde răpitorii speră să obţină răscumpărări în schimbul eliberării ostaticilor, pe care îi cedează uneori către grupări islamiste legate de talibani sau de reţeaua teroristă al-Qaida.

MAREA BRITANIE

Sprijin pentru anchetă

Poliţia caută informaţii despre locul unde s-ar putea afla un român, Gheorghe Mighali, în vârstă de 27 de ani, în scopul rezolvării unui caz de agresiune sexuală împotriva unei adolescente din oraşul Whitby. Poliţia îl caută pe român, care nu deţine o adresă stabilă, în scopul de a sprijini investigaţia. Agresiunea a avut loc la 9 martie, în intervalul 21.00-22.00, anchetatorii precizând că Mighali a fost văzut în zona respectivă cu câteva zile înainte de incident. El a fost văzut în Newcastle, marţi, 12 martie, însă este posibil să fi folosit mijloacele de transport public pentru a se deplasa oriunde pe teritoriul ţării, a declarat inspectorul şef al Poliţiei din North Yorkshire, Andrea Kell.

IRAK

Asalt la Ministerul Justiţiei

Cel puţin nouă persoane au fost ucise, iar alte 25 rănite, ieri, într-o serie de explozii simultane, urmate de atacuri armate asupra Ministerului Justiţiei, efectuate de persoane înarmate, în centrul Bagdadului, au declarat surse medicale şi din domeniul securităţii. Trei explozii, aparent atentate cu bombe, au avut loc în apropierea sediilor ministerelor de Externe şi Culturii, către ora locală 13.30, în timp ce persoane înarmate luau cu asalt sediul Ministerului Justiţiei.

LIBIA

Omorâţi de alcool

Aproximativ 80 de persoane au decedat şi peste 800 au suferit intoxicaţii grave, începând cu 7 martie, la Tripoli, după ce au consumat alcool contrafăcut, a anunţat, ieri, Ministerul Sănătăţii din Libia. O echipă de specialişti şi toxicologi din Tunisia au sosit la Tripoli pentru a acorda ajutor suplimentar. Pacienţii au fost trataţi în cinci spitale din capitala libiană, iar mai mulţi bolnavi sunt în prezent în secţia de terapie intensivă. Valul de intoxicaţii este cauzat de alcoolul metilic găsit într-o băutură alcoolică de fabricaţie locală, numită Boukha. Utilizat drept combustibil, metanolul este adesea adăugat, în cantităţi foarte mici, băuturilor alcoolice locale fabricate clandestin, pentru a creşte concentraţia de alcool. Acest produs poate provoca orbire, insuficienţă renală şi chiar deces, în cazul unei concentraţii mai mari. Ministerul de Interne a anunţat deschiderea unei anchete, însă până în prezent nu sunt disponibile mai multe informaţii cu privire la rezultatul investigaţiei. Vânzarea şi consumul de băuturi alcoolice sunt interzise de islam şi de legea libiană, ceea ce nu împiedică traficul de alcool fabricat local sau importat clandestin din ţările vecine.

BELGIA

Protest gigantic

Câteva mii de persoane venite din mai multe ţări ale UE au manifestat, ieri, la Bruxelles, pentru a denunţa politicile de austeritate, chiar înainte de începerea unui summit european consacrat relansării economice. Manifestaţia a reunit 15.000 de persoane venite din Belgia, Germania, Franţa, Marea Britanie sau Polonia, în parcul Cinquantenaire, la câteva sute de metri de clădirea Consiliului European, unde avea loc summit-ul. Organizată de Confederaţia Europeană a Sindicatelor (CES), formată din 85 de organizaţii din 36 de ţări, manifestaţia a reunit în special belgieni, dintre care aproximativ 3.000 din cadrul grupului american Caterpillar, care a anunţat recent suprimarea a 1.400 de locuri de muncă în Belgia. Câteva sute de salariaţi ai grupului siderurgic ArcelorMittal au venit de la sediile din Liege şi Florange (Franţa), puternic afectate de restructurări. Manifestanţii nu s-au putut apropia de clădirea Consiliului European, păzită de forţele de ordine.

JAPONIA

Nouă sursă de energie

Japonia se confruntă cu o serie de provocări în ceea ce priveşte producţia domestică de energie, deoarece este cel mai mare importator de gaze naturale din lume. De la dezastrul care a avut loc la centrala nucleară Daiichi din Fukushima, naţiunea niponă a crescut şi mai mult nivelul achiziţiilor de combustibili fosili. Pentru a descoperi o sursă locală de energie, Ministrul de Economie, Comerţ şi Industrie din Japonia a investit milioane de dolari în exploatarea hidratului de metan (cunoscut sub numele de “gheaţă inflamabilă”) iar pe data de 12 martie, reprezentanţi oficiali au anunţat că au reuşit să extragă cu succes acest compus de pe fundul mării.

BULGARIA

Parlament dizolvat

Cel de al 41-lea Parlament al Bulgariei a avut, ieri, ultima şedinţă. Preşedintele Rosen Plevneliev a semnat, miercuri, un decret pentru dizolvarea Parlamentului, începând cu 15 martie şi programarea unor alegeri anticipate parlamentare pentru 12 mai. Potrivit Constituţiei, înainte de învestirea în funcţie a următorului Parlament, ar putea fi convocate şedinţe extraordinare ale structurii dizolvate doar în caz de situaţii de urgenţă. Preşedintele Parlamentului, Ţeţka Ţaceva, a declarat, în ultimul său discurs, că acest Parlament a avut un merit pentru creşterea transparenţei. În cei aproape patru ani de existenţă, Parlamentul a avut 489 de şedinţe care au fost publice şi oricine putea vedea cum a votat fiecare dintre parlamentari. Mandatul de patru ani al Parlamentului s-a încheiat înainte de termen ca urmare a demisiei premierului Boiko Borisov, depusă pe 20 februarie, pe fondul unor proteste sociale de amploare. Niciuna dintre cele trei mai mari formaţiuni din Parlament nu s-a declarat interesată de formarea unui guvern care să conducă ţara până în iulie, când în mod normal trebuia să aibă loc alegerile parlamentare şi prin urmare preşedintele, Rosen Plevneliev a numit un guvern de tranziţie, în frunte cu ambasadorul bulgar în Franţa, Marin Raikov, care să pregătească alegerile anticipate, asigurând funcţionarea instituţiilor în această perioadă de criză politică.

GRECIA

Şomaj record

Rata şomajului în Grecia a crescut în trimestrul patru din 2012 la 26%, cel mai ridicat nivel de când s-a început publicarea acestor date, în 1998, de la 24,8% în precedentele trei luni, a anunţat, ieri, Oficiul Central de Statistică din Grecia (ELSTAT). În ultimul trimestru din 2011, rata şomajului în Grecia a fost de 20,7%. Un număr record de 1,29 milioane greci nu aveau un loc de muncă în perioada octombrie - decembrie 2012. Rata şomajului era de 57,8% în rândul tinerilor cu vârsta sub 25 de ani, de 29,7% în rândul femeilor şi de 23,3% în rândul bărbaţilor. Recent, CE prognoza o creştere a ratei şomajului în Grecia la 24% în 2013 (de la 23,6% în 2012) şi de 22,2% în 2014. Economia elenă va rămâne în recesiune, anul acesta, înainte de a începe redresarea în 2014, iar rata şomajului va creşte, a declarat, luna trecută, Giorgos Provopoulos, guvernatorul Băncii Centrale a Greciei. Economia ţării s-a contractat cu 20,1% de la începutul crizei, în 2008, dar situaţia economiei se îmbunătăţeşte cu siguranţă, după ce Grecia a evitat pericolul intrării în faliment sau a ieşirii din Zona Euro, a explicat guvernatorul Băncii Centrale. Acesta a apreciat că rata şomajului va continua să crească anul acesta, după ce anul trecut a ajuns la valoarea record de 24,5%.

MAREA BRITANIE

Jurnalişti reţinuţi

Patru jurnalişti şi foşti jurnalişti din partea grupului de presă britanic Mirror au fost reţinuţi ieri, la Londra, pentru piratarea mesajelor telefonice, în cadrul unui scandal de amploare care a izbucnit în interiorul grupului concurent Murdoch, a anunţat poliţia. O nouă anchetă se concentrează asupra tabloidului ”Sunday Mirror”, principalul rival al publicaţiei ”News of the World”, controlată de Rupert Murdoch, aflat la originea scandalului de interceptări telefonice ilegale, închis în 2011, a precizat Scotland Yard într-un comunicat de presă. Ancheta se axează îndeosebi pe perioada dintre anii 2003 şi 2004, a adăugat poliţia, care a reţinut, ieri, trei bărbaţi în vârstă de 40, 46 şi 49 de ani, precum şi o femeie de 47 de ani, care lucrează sau au lucrat ca jurnalişti pentru Mirror Group Newspapers. De la declanşarea scandalului în cadrul ”News of the World”, aproximativ o sută de persoane au fost reţinute pentru ascultări ilegale şi coruperea poliţiei. Mai multe dintre ele au fost puse sub acuzare, printre care un fost consilier al premierului David Cameron, Andy Coulson şi fosta ”regină al tabloidelor”, Rebekah Brooks, fostă directoare a diviziei britanice a grupului de presă deţinut de Rupert Murdoch. Ieri, un fost poliţist a fost acuzat de abuz în serviciu pentru că ar fi furnizat, în 2010, informaţii publicaţiei ”The Sun”, controlată de Rupert Murdoch, în schimbul a 500 de lire (575 de euro), a anunţat Parchetul britanic.

ISRAEL

Acord de coaliţie

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a ajuns la un acord pentru a forma o nouă coaliţie guvernamentală, a anunţat, ieri, o purtătoare de cuvânt a partidului Likud, Noga Katz. Ea a precizat că alianţa lui Netanyahu formată din Blocul Likud şi partidul Israel Beiteinu va fi aliată cu partidele Yesh Atid (de centru) şi Casa Evreiască (naţionalist), precum şi cu o formaţiune mai mică condusă de fostul ministru de Externe Tzipi Livni. Noul guvern israelian ar putea fi învestit înaintea vizitei pe care preşedintele SUA, Barack Obama, o va face în Israel, săptămâna viitoare.