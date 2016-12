AUSTRIA

Român, condamnat

Un bărbat de 31 de ani, cetăţean român, a fost condamnat la cinci ani şi jumătate de închisoare după ce a jefuit şi atacat o bătrână de 85 de ani, în 2011, în casa acesteia din Vorarlberg, în vestul Austriei. Bărbatul a intrat împreună cu un conaţional în casa bătrânei pentru a o jefui, în martie 2011, dar au fost suprinişi de aceasta, trezită de zgomote. Cei doi bărbaţi au culcat-o la pământ pe femeie, iar unul dintre ei i-a ţinut mâna peste gură în timp ce celălalt căuta în restul casei după bunuri de valoare. Hoţii au furat bunuri în valoare de 200 de euro, iar pensionara a fost dusă ulterior la spital. În noiembrie 2012, unul dintre bărbaţi a fost arestat în gara din Salzburg şi şi-a recunoscut fapta. El şi complicele lui fac parte dintr-o organizaţie infracţională specializată în cerşit şi, potrivit poliţiei, au legături cu mai multe spargeri din Vorarlberg.

BULGARIA

Familie masacrată

Cadavrele înjunghiate şi ciuruite de gloanţe a cinci membri ai aceleiaşi familii au fost descoperite într-un apartament din Sofia. Potrivit presei, unul dintre cei doi fii, de 27 de ani, care pare că suferea de o tulburare mentală, ar fi comis masacrul, după care s-ar fi sinucis, un scenariu care nu este, totuşi, confirmat de către poliţie. Un vecin, care se ocupa uneori de bunica de 79 de an, care avea o cheie de la apartament, a descoperit primul cadavrele şi a alertat poliţia. Familia nu era cunoscută cu probleme. Tatăl, de 55 de ani, a lucrat în armată şi deţinea o puşcă, iar mama, de 54 de ani, la Ministerul de Interne. Vecinii au remarcat, totuşi, tulburări de natură psihiatrică ale celor doi fii de 21, respectiv 27 de ani. Un cuţit şi o puşcă aparţinând tatălui au fost descoperite la locul crimei.

GRECIA

Cinci atentate

Cinci atentate cu dispozitive artizanale incendiare au vizat ieri domiciliiile unor jurnalişti greci. Atentatele au provocat doar pagube materiale. Dispozitivele, alcătuite din butelii de gaz, au fost amplasate în exterior, la intrarea în locuinţe, la periferia capitalei. Atentatele au vizat domiciliile directorului agenţiei elene de presă Ana, Antonis Skyllakos şi a patru prezentatori şi jurnalişti de la posturi importante, şi anume televiziunea publică Net şi posturile private Mega şi Alfa. Aceste acte intervin pe fondul unor tensiuni între mişcarea pentru autonomie şi poliţie, în urma unei intervenţii a poliţiei, la începutul săptămânii, vizând evacuarea unei clădiri publice ocupate ilegal în centrul Atenei. Atentatele cu dispozitive incendiare sunt frecvente în Grecia şi sunt revendicate, adesea, de grupări anarhiste sau de extremă stânga.

CEHIA

Alegeri prezidenţiale

Secţiile de votare s-au deschis, ieri, în Cehia, la ora locală 14.00, pentru alegerile prezidenţiale, primele cu sufragiu direct, în contextul în care mandatul preşedintelui eurosceptic Vaclav Klaus expiră pe data de 7 martie. Secţiile de votare se vor închide sâmbătă la ora locală 14.00. Al doilea tur de scrutin este programat în intervalul 25 - 26 ianuarie, dacă niciunul dintre cei doi candidaţi nu va obţine o majoritate absolută din primul tur.

SUA

Nou incident armat

Cel puţin două persoane, a căror stare nu a fost precizată imediat, au fost atinse de gloanţe într-un atac comis joi la liceul din oraşul Taft, în statul California. Potrivit biroului şerifului local, presupusul autor al atacului a fost arestat. Imediat, vicepreşedintele american Joe Biden a anunţat că nu mai târziu de joia viitoarea administraţia Obama va anunţa modificările la legea care permite deţinerea de arme de foc pe care le va supune spre aprobare Congresului.

CHINA

Alunecări de teren

O alunecare de teren produsă, în sud-vestul Chinei a provocat moartea a cel puţin 18 persoane, alte 20 fiind date dispărute. 16 locuinţe au fost distruse într-un sat din provincia Yunnan, potrivit autorităţilor locale. Agenţia China Nouă susţine că 46 de persoane au fost luate de alunecarea de teren. Această regiune meridională chineză, situată în nord-estul provinciei Yunnan, a fost afectată pe 7 septembrie de un seism cu magnitudinea de 5,6, care a provocat moartea a 81 de persoane, şi de o alunecare de teren produsă o lună mai târziu, care a îngropat 18 copii într-o şcoală. Alunecările de teren sunt frecvente în regiunile muntoase din China, unde normele de securitate privind construcţiile nu sunt respectate de cele mai multe ori.

VENEZUELA

Accident rutier

11 oameni au murit şi alţi 75 au fost răniţi după ce două autobuze s-au ciocnit de un camion, în Venezuela. Autobuzele se îndreptau către capitala Caracas, unde pasagerii trebuiau să ia parte la impresionanta mişcare de susţinere organizată pentru preşedintele Hugo Chavez. Cauzele care au dus la producerea accidentului sunt încă necunoscute. Poliţia a deschis o anchetă.

RUSIA

Adopţii respectate

Copiii orfani ruşi a căror adopţie de către cetăţeni americani a fost deja aprobată de către un judecător, înainte de intrarea în vigoare a legii care interzice aceste adopţii, vor putea pleca în SUA, a anunţat ieri un purtător de cuvânt al Kremlinului. Însărcinatul Kremlinului pentru drepturile copilului Pavel Astahov, care a anunţat la sfârşitul lunii decembrie că 52 de proceduri de adopţie de către americani erau în curs, a declarat că este vorba despre o cifră preliminară şi că aştepta date mai pecise de la Ministerul Educaţiei. Legea rusă, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie, se doreşte un răspuns la Legea Magniţki, promulgată de către preşedintele Obama care interzice sejurul în SUA a unor oficiali ruşi suspectaţi de implicare în cazul morţii în închisoare, în 2009, a avocatului Serghei Magniţki, sau de alte încălcări ale drepturilor omului.

IRAK

Evadare în masă

Cel puţin 12 deţinuţi, dintre care mulţi sunt membri ai reţelei al-Qaida şi erau condamnaţi la moarte, au evadat dintr-un centru de detenţie situat la nord de Bagdad. O anchetă este în curs pentru stabilirea posibilei complicităţi a gardienilor închisorii la această evadare, care a avut loc în oraşul Taji, situat la 25 de kilometri la nord de capitală.

ISRAEL

Palestinian ucis

Un palestinian a fost ucis, iar altul a fost rănit de focuri de armă trase de armata israeliană la est de oraşul Jabaliya, în nordul Fâşiei Gaza, au anunţat serviciile de urgenţă din teritoriul palestinian. Conform purtătorului de cuvânt al serviciilor de urgenţă, Ashraf al-Qudra, cei doi palestinieni, între care un fermier, au fost împuşcaţi la frontiera dintre Fâşia Gaza şi Israel.

PAKISTAN

Atentat revendicat

Lashkar-e-Jhangvi, o grupare extremistă sunnită, a revendicat atentatele de joi din oraşul Quetta, sud-vestul Pakistanului, soldate cu peste 90 de morţi şi 190 de răniţi. Atentatele au vizat musulmani şiiţi. Lashkar-e-Jhangvi este o grupare extremistă sunnită ce are legături cu talibanii pakistanezi. De aproape zece ani, rebelii din Balucistan cer autonomia politică a provinciei şi o parte mai mare din veniturile rezultate din extracţia de petrol şi gaze naturale din zonă.

BULGARIA

Diplome false

Unii vameşi bulgari au dat dovadă de ingeniozitate în privinţa păstrării locurilor de muncă, ei prezentând diplome false de studii superioare, porivit unei anchete difuzate de televiziunea publică BNT şi confirmată de Agenţia Vămilor. Un regulament prevede, începând din iunie, ca cei 550 de funcţionari şi agenţi vamali să aibă studii superioare. Abia 243 au prezentat diplome de studii universitare, ceilalţi fiind obligaţi să părăsească postul. Agenţia a transmis aceste diplome spre verificare Ministerului Educaţiei, care a stabilit deja patru falsuri, aceasta fiind o mică parte a rezultatelor verificării. Potrivit postului BNT, titularii acestor diplome ar fi efectuat studii la o universitate din nordul Bulgariei, în contextul în care ei muncesc în sud-estul ţării, fără să ia o zi de concediu.

FRANŢA

Anchetă în derulare

Rebeli kurzi din cadrul Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) au avertizat că vor considera statul francez vinovat, în cazul în care acesta nu elucidează imediat moartea celor trei activiste kurde la Paris. Aripa armată a PKK, Forţa de Apărare a Poporului (HPG) a mai afirmat că triplul asasinat a fost executat în mod foarte premeditat, planificat şi organizat. Trei activiste cu legături în cadrul PKK, inclusiv o apropiată a liderului încarcerat Abdullah Ocalan, au fost ucise prin împuşcare în sediul unei asociaţii a comunităţii lor, la Paris. Asasinatele au loc în contextul în care, potrivit presei turce, oficialii de la Ankara şi Abdullah Ocalan au ajuns la un acord asupra principiului unei încetări a confruntărilor armate între PKK şi forţele turce de securitate, care durează din 1984 şi care s-au soldat cu peste 45.000 de morţi. De altfel, Turcia consideră în mod oficial că execuţia celor trei activiste kurde este rezultatul unui conflict intern în cadrul PKK.

ITALIA

Stare de urgenţă prelungită

Guvernul italian a prelungit, ieri, cu un an starea de catastrofă naturală pe Insula Giglio, unde pachebotul Concordia, a cărui epavă eşuată se află în continuare la câţiva zeci de metri de ţărm, a naufragiat în urmă cu 12 luni. Prelungirea este necesară pentru a garanta buna desfăşurare a unor operaţiuni complexe de salvare şi de îndepărtare a navei, anunţă un comunicat publicat la sfârşitul unui Consiliu de miniştri, cu două zile înainte de organizarea unor ceremonii de comemorare cu ocazia trecerii unui an de la naufragiul în urma căruia 32 de persoane au murit. Decizia evită astfel anumite proceduri birocratice.

BULGARIA

Sprijin popular

Aproximativ două treimi dintre bulgarii care intenţionează să voteze în referendumul din 27 ianuarie sprijină construirea unei noi centrale nucleare, potrivit unui sondaj realizat de Sova Harris. Sondajul a fost realizat în perioada 14-19 decembrie 2012, înainte ca premierul Boiko Borisov să le ceară susţinătorilor partidului său, GERB, să voteze împotriva construirii centralei, la referendumul din 27 ianuarie. Circa 24% au declarat că nu sunt de acord, în timp ce 11% dintre cei chestionaţi au precizat că nu s-au hotărât încă în privinţa votului. Potrivit sondajului, 53% dintre bulgarii cu drept de vot, adică 3,26 de milioane, intenţionează să voteze la primul referendum naţional organizat în Bulgaria. Pentru validare, este nevoie ca numărul participanţilor să fie egal cu cel al votanţilor de la ultimele alegeri parlamentare sau cel puţin 345.450 de persoane.

SUA

Cauzele accidentului

Feribotul care s-a lovit violent de un chei în Manhattan, provocând rănirea a 74 de pasageri, dintre care doi sunt în stare gravă, a avut o problemă tehnică în momentul în care căpitanul a încercat să acosteze, le-a explicat acesta din urmă anchetatorilor. Potrivit lui Robert Sumwalt, de la agenţia guvernamentală pentru siguranţa transporturilor, sistemul de propulsie din spatele navei nu a răspuns la ordinele sale şi el nu a putut nici să frâneze, nici să împiedice vaporul să intre în chei. Căpitanul a mai explicat că în momentul accidentului, motoarele ambarcaţiunii, care transporta peste 300 de persoane din New Jersey către New York, s-au oprit simultan. Dintre cele 74 de persoane rănite în timpul accidentului, două au fost spitalizate în stare gravă. Mii de persoane călătoresc zilnic cu feriboturile care traversează East River sau Hudson, pentru a veni la serviciu pe insula Manhattan, din Brooklyn sau New Jersey vecin. Accidentele sunt însă rare.

INDIA

Acuzaţii la adresa poliţiei

Un avocat care îi apără pe trei dintre presupuşii autori ai violului colectiv al unei studente de 23 de ani la New Delhi, decedată în urma rănilor suferite din cauza agresiunii, a acuzat poliţia că a recurs la forţă pentru a obţine mărturii de la acuzaţi. „Toţi acuzaţii au fost grav bătuţi de către poliţie, care a folosit forţa pentru a extrage declaraţiile care se pliază pe probele adunate”, a denunţat avocatul M. L. Sharma, care s-a exprimat în afara tribunalului unde cinci bărbaţi trebuiau să compară pentru a doua oară în faţa justiţiei. Arestaţi imediat după producerea agresiunii pe 16 decembrie într-un autobuz, cei cinci presupuşi autori, cu vârste cuprinse între 19 şi 35 de ani, au fost acuzaţi de răpire, viol şi crimă. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, riscă pedeapsa cu moartea.

RUSIA

Suspiciuni de corupţie

Fostul ministru rus al Apărării Anatoli Serdiukov a fost interogat, ieri, în cazul scandalului de corupţie cu fraude în valoare de 100 de milioane de euro, care a condus la demisia sa în noiembrie, anunţă Comitetul de anchetă. Anatoli Serdiukov a sosit într-o limuzină neagră de tip Mercedes cu geamuri fumurii la sediul Comitetului, unde a fost interogat timp de două ore şi jumătate. În această etapă, Serdiukov este interogat în calitate de martor în mai multe dosare de malpraxis referitoare la vânzarea bunurilor imobiliare, cu un prejudiciu total de patru milliarde de ruble, circa 100 de millioane de euro. Pe 6 noiembrie, Vladimir Putin a anunţat demiterea ministrului în urma mai multor anchete deschise împotriva unei societăţi afiliate Ministerului Apărării, Obornoservis, pentru fraudă în cadrul vânzării de bunuri publice.