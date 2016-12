ITALIA

Şi-a incendiat soţia!

Un român a fost arestat la Roma, după ce, pe fondul unui conflict conjugal, şi-a incendiat soţia, scrie ziarul ”La Repubblica”. Incidentul a avut loc în suburbia romană Tor Vergata. Românul, în vârstă de 34 de ani, s-a certat cu soţia, în vârstă de 29 de ani şi a incendiat-o în apartamentul în care locuiau. Femeia, care este tot româncă, a suferit arsuri de gradul trei şi este internată în Spitalul Frascati. Se pare că la originea disputei conjugale stă gelozia.

AFRICA DE SUD

Pod prăbuşit

13 persoane şi-au pierdut viaţa în Africa de Sud, ca urmare a prăbuşirii unui pod, cauzată de ploile abundente, au anunţat autorităţile. Mai multe maşini au fost distruse după prăbuşirea podului, iar 13 persoane şi-au pierdut viaţa, a declarat Jabu Mabuza, purtător de cuvânt regional al servicilor de securitate publică. Mai multe persoane au fost salvate şi transportate la spital. Trei dintre ele se află în stare critică. Ploile torenţiale s-au abătut asupra regiunii în după-amiaza zilei de luni, provocând prăbuşirea podului, însă prejudiciul nu poate fi încă estimat, având în vedere nivelul ridicat al apei. Mai multe regiuni sud-africane au fost atinse de precipitaţii, începând cu ziua de duminică, în timp ce sezonul ploios abia acum începe.

TURCIA

Atac armat

Trei persoane au fost rănite, iar un poliţist a decedat din cauza rănilor, la spital, în urma unui atac armat într-un cartier popular din Istanbul, vizând forţele de ordine, a declarat şeful poliţiei din oraş, Hüseyin Capkin. Atacul a avut loc în cartierul Gaziosmanpasa. Unul dintre agresori, o femeie tânără, a fost arestat, a adăugat oficialul. Potrivit presei, tânăra, în vârstă de 17 ani, avea asupra sa dispositive explozive. Un al doilea agresor, un bărbat, a reuşit să fugă, iar acum este dat în căutare. Atacul intervine în contextul unei intensificări atât a unor confruntări între forţele de securitate şi rebeli kurzi din cadrul Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), cât şi a unor violenţe provocate de această mişcare armată, considerată teroristă de către numeroase ţări.

MAREA BRITANIE

Violenţe în Ulster

Protestatarii au aruncat cu cocteiluri Molotov, luni seara, în poliţie, la Belfast, într-un nou episod al violenţelor care au izbucnit în urmă cu o săptămână, în Irlanda de Nord, după decizia municipalităţii de a nu mai arbora în permanenţă drapelul britanic pe clădirea primăriei. Poliţiştii au fost atacaţi pe Upper Newtownards Road, în apropiere de birourile parlamentarului Naomi Long, care a fost ameninţată cu moartea, deoarece partidul său susţine decizia consiliului municipal privind drapelul. Poliţia a anunţat că va trata aceste atacuri ca pe o tentativă de crimă. Tensiunile s-au intensificat în provincia semiautonomă britanică, după ce consiliul municipal a decis prin vot, la 3 decembrie, ca drapelul britanic să nu mai fie arborat pe primăria din Belfast decât 17 zile pe an. Decizia a generat imediat furia celor care vor menţinerea Irlandei de Nord în cadrul Marii Britanii. Vineri seară, opt poliţişti au fost răniţi în confruntările din apropiere de centrul Belfastului, iar cinci persoane au fost arestate. De la anunţarea deciziei controversate, manifestaţii nocturne au loc în mod regulat, în mai multe regiuni din Irlanda de Nord. Aproximativ 3.500 de persoane au fost ucise în trei decenii de violenţe în Irlanda de Nord, între protestanţi, care vor menţinerea uniunii cu Marea Britanie şi catolici, care vor o Irlandă unificată. Un acord de pace istoric a fost încheiat în 1998, dar violenţele sporadice continuă.

POLONIA

Cerere de ajutor

Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, cere ajutorul UE pentru a convinge Rusia să restituie resturile avionului prezidenţial polonez prăbuşit la Smolensk, în aprilie 2010. Resturile avionului rămân în custodia anchetatorilor ruşi. Accidentul s-a soldat cu moartea a 96 de persoane, inclusiv a fostului preşedinte polonez Lech Kaczynski. Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, i-a cerut lui Catherine Ashton, Înaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe, să ridice această problemă cu ocazia summitului UE-Rusia. ”Polonia speră că Rusia va recunoaşte că epava avionului nu mai trebuie examinată şi poate fi restituită Poloniei”, a spus Sikorski.

FRANŢA

Imunitate ridicată

Franţa a solicitat PE să anuleze imunitatea parlamentară eurodeputatei de extremă dreapta Marine Le Pen, în urma unor declaraţii, în 2010, prin care aceasta făcea o paralelă între rugatul pe stradă şi ocupaţia nazistă, a anunţat o sursă apropiată dosarului. Ministerul Justiţiei a transmis la 26 noiembrie, preşedintelui PE, Martin Schultz, o solicitare în vederea unui vot prin ridicarea mâinii cu privire la doamna Le Pen, a declarat Pierre Rancé, un purtător de cuvânt al ministerului.

SPANIA

Proteste catalane

Mii de catalani, circa 4.500, conform poliţiei locale, au manifestat luni, la Barcelona, pentru a apăra şcolile care predau limba locală, în faţa unui proiect de reformă a educaţiei, iniţiat de Guvernul de la Madrid, ce ar reduce, în opinia lor, ponderea limbii catalane în învăţământ. Catalunia, provincie bogată din nord-estul Spaniei, se confruntă în prezent cu un val de separatism regional, în faţa gravei crize economice cu care se confruntă această ţară. Proiectul de lege redactat de Guvern prevede reducerea învăţământului în limba catalană în această provincie care beneficiază în prezent de o largă autonomie. El ar permite părinţilor, dacă doresc, să-şi trimită copiii la şcoli particulare cu predare în limba spaniolă, pe cheltuiala Guvernului regional catalan. Părinţii vor avea dreptul să aleagă limba în care sunt urmate cursurile şi, în cazul în care nu există o şcoală de stat adecvată, vor putea să se adreseze instituţiilor private, cheltuielile fiind preluate de autorităţile locale, potrivit iniţiativei legislative. Manifestaţii asemănătoare au fost organizate luni în peste 60 de localităţi din Catalunia. La rândul său, Ministerul spaniol al Educaţiei a afirmat că proiectul de lege nu conţine niciun element care să devalorizeze importanţa limbii catalane.

UNGARIA

Proteste studenţeşti

Studenţii au manifestat luni, în mai multe oraşe ungare, pentru a protesta faţă de o reformă a învăţământului superior, anunţată săptămâna trecută, de Parlament, care prevede introducerea taxelor de şcolarizare şi o reducere a numărului de studenţi care beneficiază de ajutor de stat. Circa 800 de studenţi au defilat înspre Parlamentul din Budapesta, în timp ce reuniuni au fost organizate în universităţi şi clădiri publice din capitală, Debrecen, Pecs, Szeged şi Sopron. Reforma prevede o reducere a locurilor finanţate de stat în universităţi şi introduce taxele de şcolarizare şi un sistem de împrumut pentru studenţi. Începând din 2013, studenţii vor trebui să plătească până la 325.000 de forinţi (1.150 de euro) pe semestru. O altă parte controversată a reformei îi obligă pe studenţii care beneficiază de o bursă de stat să lucreze în Ungaria, un anumit număr de ani, după obţinerea diplomei. Guvernul susţine că sistemul de împrumuturi pentru studenţi va reduce rata de abandonare a cursurilor universitare, care este în prezent de aproximativ 50% şi că un sistem bazat pe merit va permite unui număr mai mare de persoane să acceadă la studii universitare. Organizaţiile studenţeşti afirmă că aceste măsuri vor conduce la o scădere importantă a înscrierilor la universitate. O platformă studenţească, HOOK, a anunţat luni că studenţii îşi vor continua mişcarea de protest până când cererile lor vor fi îndeplinite, respectiv tăieri ale bugetului învăţământului superior, o mai mare independenţă pentru universităţi şi mai multă concertare.

SUDAN

Vultur... electronic

Un vultur care ar fi folosit de Israel, pentru spionaj, ar fi fost capturat în oraşul sudanez Kereinek din regiunea Darfour, a anunţat cotidianul egiptean ”El Balad”, citat de ”Haaretz”. Echipamentul instalat asupra vulturului are baterie solară şi permite transmiterea informaţiilor înregistrate, inclusiv imagini, prin satelit, susţine cotidianul. Acesta are, de asemenea, instalat un GPS. Publicaţia susţine, de asemenea, că serviciile de securitate sudaneze au stablit că echipamentul găsit provine de la Universitatea Evreiască din Ierusalim şi poartă logo-ul acesteia. Un ecologist din cadrul Autorităţii pentru Natură şi Parcuri din Israel, Ohad Hazofe, a declarat pentru site-ul israelian Ynet că vulturii sunt însemnaţi şi echipaţi de rutină cu GPS, în scopuri de cercetare. ”Acest vultur tânăr a fost însemnat, împreună cu alţi 100, în octombrie. Acesta are două însemne pe aripi şi un cip GPS fabricat în Germania”, a declarat Hazofe. Potrivit lui, dispozitivul nu poate realiza fotografii.

BULGARIA

Opoziţie

Bulgaria se opune fixării de către Bruxelles a unui termen pentru iniţierea negocierilor în vederea aderării Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei (FYROM) la UE, anunţă Preşedinţia şi Guvernul de la Sofia. ”Bulgaria se va număra printre ţările care se opun stabilirii unui termen pentru începerea negocierilor între UE şi FYROM, când subiectul va fi discutat în cursul summit-ului UE din 13 - 14 decembrie”, precizează comunicatul. Macedonia dispune din 2005 de statutul de candidat pentru aderarea la UE, dar începerea negocierilor de aderare este blocată din cauza disputei cu Grecia privind numele ţării. Preşedintele Rosen Plevneliev şi premierul conservator Boiko Borisov susţin în continuare ambiţiile europene ale FYROM, precizează comunicatul. Cu toate acestea, susţinerea bulgară nu este necondiţionată şi depinde de îndeplinirea criteriilor de aderare, printre care un loc important îl ocupă relaţiile de bună vecinătate. Plevneliev a cerut încheierea campaniei antibulgare din Macedonia, denunţând o retorică din ce în ce mai naţionalistă.