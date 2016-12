GERMANIA

Tragedie aeriană

Cel puţin şapte persoane au murit sâmbătă, într-un accident produs între două avioane de agrement, în landul Hessen, în zona central-vestică a Germaniei, a anunţat poliţia. Între victime par să se afle patru copii, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei locale, adăugând că ar putea să existe o a opta persoană decedată. Din motive încă necunoscute, cele două avioane s-au prăbuşit pe un câmp, în apropiere de Wölfersheim, la nord de Frankfurt. Cele două avioane au decolat din Germania, dar punctul de plecare şi destinaţia fiecăruia nu sunt clare, pentru moment.

FRANŢA

Ajutor de repatriere blocat

Ajutorul financiar acordat de Franţa romilor care acceptă să revină în ţările de origine din UE va înceta înainte de sfârşitul anului, în zilele următoare, a precizat, ieri, ministrul de Interne, Manuel Valls, după anunţul său de vineri privind eliminarea acestui ajutor. ”Ajutorul umanitar pentru revenire pe care îl eliminăm era un element care făcea Franţa atractivă pentru aceste populaţii”, a explicat ministrul, precizând că Guvernul de Bucureşti şi organizaţiile neguvernamentale împărtăşesc constatarea Parisului despre efectele nedorite ale acestui sistem. Costurile repatrierii vor în continuare suportate de statul francez şi va exista o sumă de 50 euro per adult, ce va fi acordată spre a le permite persoanelor respective să ajungă la domiciliile lor, după revenirea în ţară, a detaliat Manuel Valls. Anul trecut, peste 10.600 de persoane, dintre care 2.000 de copii, au beneficiat de ajutorul (300 euro/adult şi 100 euro/copil) pentru revenirea în ţara de origine, indică statistica oficiului francez pentru imigraţie şi integrare. Potrivit ONG-urilor, numărul romilor rămâne însă constant în Franţa, între 15.000 şi 20.000, pentru că persoanele expulzate revin în mod sistematic.

SERBIA

Mort de frig

Un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani a murit la domiciliul său din Novi Sad, în nordul Serbiei, autopsia confirmând că a murit de frig. Este vorba despre prima victimă a frigului din acest an în Serbia, unde ninsoarea, care continuă de sâmbătă dimineaţă, a provocat perturbări ale circulaţiei rutiere, mai ales în nordul ţării, unde mai multe drumuri au fost blocate. În Croaţia vecină, capitala Zagreb era acoperită de un strat de zăpadă care atingea, în unele zone, 40 de centimetri, împiedicând circulaţia. Aeroportul din Zagreb a fost închis opt ore, din cauza ninsorii. Nordul coastei adriatice era, de asemenea, afectat de ninsoare, dar şi o parte din zona de centru a ţării.

POLONIA

Hipotermie ucigaşă

”Trei persoane au murit de frig în ultimele 24 de ore în Polonia, unde, în anumite regiuni, temperaturile au coborât până la minus 15 grade Celsius”, a anunţat, sâmbătă, poliţia poloneză. Este vorba despre trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 35 şi 87 de ani, care au fost surprinşi de ger şi au murit în apropierea domiciliului. Două victime au fost înregistrate în zona de centru, iar a treia în estul ţării. Un prim val de frig al acestei ierni a provocat deja, în octombrie, moartea a 14 persoane în Polonia, unde aproximativ 200 de persoane au murit din cauza hipotermiei, iarna trecută. De obicei, cea mai mare parte a victimelor sunt persoane fără adăpost, care se află în stare de ebrietate. Poliţia repetă apeluri la vigilenţă şi îndeamnă populaţia să îi semnaleze locuri în care se instalează persoane fără domiciliu stabil.

GERMANIA

Zboruri anulate

Aproximativ 150 de zboruri au fost anulate începând de ieri dimineaţă, atât la plecare, cât şi la sosire pe aeroportul Frankfurt, din cauza ninsorii. Toate destinaţiile erau vizate, zboruri intercontinentale, europene şi interne, a declarat un purtător de cuvânt, precizând că prevede şi alte anulări, în contextul în care stratul de zăpadă a atins cinci centimetri, de ieri dimineaţă. În total, 1.250 de zboruri erau prevăzute ieri pe acest aeroport, cel mai important din Germania şi al treilea din Europa. La Berlin, în schimb, unde a nins, de asemenea, în ultimele ore, niciun zbor nu a fost anulat până la începutul după-amiezii.

SPANIA

Pedofili arestaţi

28 de persoane au fost arestate în Spania, în cadrul unei operaţiuni internaţionale vizând destructurarea unei reţele de pedofilie cu sediul în Canada, acuzată de abuzuri sexuale grave asupra unor copii, inclusiv din România, a anunţat poliţia spaniolă. Reţeaua avea adresa comercială la Toronto, în Canada, prin intermdiul căreia vindea în 94 de ţări înregistrări video filmate în Spania în care apar copii originari din Ucraina, România şi Germania, supuşi unor abuzuri sexuale grave, a precizat Ministerul spaniol de Interne. În afară de cele 28 de persoane arestate, alte zece persoane au fost inculpate în Spania, în cadrul acestui caz de vânzare-cumpărare de pornografie, în care victimele sunt exclusiv băieţi minori. Prin intermediul vânzării în 94 de ţări de DVD-uri cu înregistrări ale abuzurilor sexuale, reţeaua câştiga până la 1,6 milioane de dolari pe an. Operaţiunea poliţiei în Spania a avut la bază date furnizate în aprilie de către Interpol şi a fost efectuată printr-o cooperare a Canadei, unde reţeaua este activă încă din 2004. În Spania, reţeaua avea clienţi care cheltuiau mii de euro pentru acest tip de înregistrări video, a adăugat poliţia, care a confiscat calculatoare, camere de luat imagini, telefoane mobile, unităţi de stocare de informaţii şi alte suporturi de memorie. Patru dintre persoanele arestate au fost inculpate pentru participare directă la abuzuri sexuale comise asupra unor minori care, în cazul în care refuzau să se prostitueze, erau constrânşi prin forţă.

FILIPINE

Stare de calamitate naţională

Preşedintele filipinez, Benigno S. Aquino III, a declarat stare de calamitate naţională, după ce taifunul Bopha a devastat sudul ţării, a informat, sâmbătă, un oficial guvernamental. Declararea stării de calamitate naţională va grăbi eforturile de salvare, ajutorare şi reabilitare ale Guvernului şi sectorului privat, inclusiv orice asistenţă umanitară internaţională şi va controla preţurile produselor de bază în zonele afectate, se arată în Proclamaţia nr.522 semnată de preşedinte. Controlul preţurilor va fi exercitat doar în cele mai afectate zone de taifun, inclusiv provinciile Compostela Valley, Davao Oriental, Davao del Norte, Surigao del Sur, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Cagayan de Oro City, Siquijor şi Palawan. Potrivit celui mai recent bilanţ publicat sâmbătă, numărul victimelor se ridică la 456, în timp ce alte 533 de persoane sunt încă dispărute. Costurile estimate ale pagubelor asupra infrastructurii, agriculturii şi proprietăţilor private se ridică la circa un miliard de dolari.

EGIPT

Decret anulat

Mai multe avioane F-16 au survolat, ieri, oraşul Cairo, la joasă altitudine. În urmă cu câteva săptămâni, avioane de tip F-16 au survolat capitala egipteană în cadrul unor exerciţii militare. Militarii care au condus ţara în urma îndepărtării de la putere a lui Hosni Mubarak, la 11 februarie 2011, au lansat, sâmbătă, un apel solemn la un dialog în vederea stopării unei grave crize între putere şi opoziţie, avertizând că, în lipsa unor negocieri, Egiptul ar putea să apuce într-o direcţie obscură, care să conducă la un dezastru, un lucru pe care instituţia militară nu îl va permite. Preşedintele egiptean, Mohamed Morsi, a anulat, sâmbătă seară, decretul prin care şi-a acordat puteri sporite, provocând o gravă criză politică. În schimb, Morsi a confirmat data de 15 decembrie pentru organizarea unui referendum asupra unui proiect controversat de constituţie, întrucât modificarea este legal imposibilă. Decretul, emis de şeful statului la 22 noiembrie, a provocat un val puternic de proteste în Egipt, însoţite de manifestaţii devenite uneori violente, cu moartea a şapte persoane în noaptea de miercuri spre joi, la Cairo. Opoziţia s-a polarizat, de asemenea, în jurul proiectului de constituţie pe care puterea intenţionează să-l supună referendumului pe 15 decembrie. Ea acuză textul că deschide calea unei islamizări crescute a legislaţiei şi duce lipsă de garanţii pentru libertăţi, în special de expresie şi religioasă.

SUA

Bani pentru Sandy

Casa Albă a solicitat Congresului o suplimentare bugetară de peste 60 de miliarde de dolari pentru regiunile din nord-estul SUA devastate, la sfârşitul lui octombrie, de uraganul Sandy. Guvernatorii statelor New York şi New Jersey, cel mai puternic afectate de furtună, au salutat această solicitare a lui Obama, într-un comunicat comun. Această sumă, dacă va fi aprobată de aleşii Congresului, va permite nu doar o reconstrucţie mai bună şi mai solidă ca înainte a zonelor afectate, ci şi o mai bună protecţie a regiunii împotriva consecinţelor devastatoare ale unor furtuni viitoare, au asigurat guvernatorii Andrew Cuomo pentru New York şi Chris Christie pentru New Jersey. La 29 noiembrie, la o lună după trecerea furtunii Sandy, pagubele pentru cele trei state foarte afectate au fost estimate la peste 80 de miliarde de dolari. Sandy s-a soldat cu 110 morţi şi a afectat sute de mii de case şi afaceri. Solicitarea lui Obama intervine într-un moment complicat, în timp ce Congresul negociază cu Casa Albă un acord asupra reducerii deficitelor, într-o ţară în care datoria statului federal atinge 16.292 miliarde de dolari (108% din PIB) şi unde deficitul a depăşit 1.000 miliarde în ultimele patru exerciţii bugetare.