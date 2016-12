JAPONIA

Seism puternic

Un cutremur violent, cu magnitudinea de 7,3, resimţit până la Tokyo, a avut loc vineri, în largul nord-estului Japoniei, declanşând imediat o alertă de tsunami. Nu au fost anunţate victime sau pagube materiale importante. Niciuna dintre centralele nucleare afectate de seismul devastator din 2011 nu a suferit pagube, au anunţat autorităţile. Seismul s-a produs la ora locală 17.18, cu un hipocentru estimat la o adâncime de zece kilometri. Alerta de tsunami a fost lansată pentru toată coasta de nord-est a ţării, pe o lungime totală de peste 500 de kilometri, din nord până în sud. Un prim val cu înălţimea de un metru a atins uscatul, imediat după ora locală 18.00, la nivelul oraşului Ishinomaki. Alerta de tsunami a fost ridicată cu puţin timp înainte de ora 19.30, pe toată coasta Pacificului. Cutremurul de ieri a fost resimţit puternic în foarte multe regiuni din Japonia, mai ales în prefecturile afectate de cutremurul cu magnitudinea 9 din 11 martie 2011. Acel cutremur a antrenat un tsunami uriaş, provocând 20.000 de morţi şi un accident nuclear major la Centrala Fukushima.

ITALIA

Hoţi reţinuţi

Cinci români suspectaţi de comiterea unor furturi în mijloace de transport în comun din Roma au fost reţinuţi vineri. Carabinierii din zona Roma-San Pietro au prins în flagrant doi români de etnie romă, de 27 şi 31 de ani, care comiteau furturi într-un autobuz, în zona Agnesi. Unul dintre romi reuşise să fure portofelul unui turist american. Alţi trei români, de 32, 36 şi 38 de ani, au fost surprinşi comiţând furturi în metrou, pe Tronsonul A al reţelei din capitala Italiei. Cei cinci au fost reţinuţi sub acuzaţia de furt calificat, iar procurorii vor cere arestarea preventivă.

FRANŢA

Zboruri întârziate

Întârzieri de aproximativ o oră au fost estimate vineri la prânz, la aeroporturile pariziene Roissy-Charles-de-Gaulle şi Orly, din cauza ninsorilor, au informat autorităţile aeroportuare pariziene. La Roissy-Charles-de-Gaulle, în nordul Parisului, serviciile de deszăpezire au intrat în acţiune în noaptea de joi spre vineri, odată cu apariţia primilor fulgi. Potrivit Agenţiei Meteo-France, prima ninsoare de la sfârşitul acestui an va forma un strat de zăpadă cuprins între 5 şi 10 centrimetri.

ELVEŢIA

Alertă de avalanşe

Poliţia din cantonul Valais a lansat, vineri, un îndemn la prudenţă, din cauza pericolului de producere a unor avalanşe în Alpii elveţieni, în urma căderilor abundende de zăpadă. Într-un comunicat, poliţia din cantonul Valais a anunţat că s-a depus un strat de zăpadă de doi metri în cinci zile şi astfel, practicarea drumeţiei şi schiatului în afara pârtiilor de schi va fi expusă pericolului în acest weekend. Ninsori abundente vor fi înregistrate la sfârşitul săptămânii în acest canton, unde sunt situate majoritatea staţiunilor de schi. Rafalele de vânt au format plăci de zăpadă importante, care se vor putea transforma în avalanşe. În 2011, 16 persoane au murit din cauza avalanşelor în cantonul Valais şi patru în 2012.

PORTUGALIA

Traficanţi de persoane arestaţi

Opt români, şase bărbaţi şi două femei, suspectaţi de trafic de persoane, au fost arestaţi în provincia Serpa din sudul Portugaliei, anunţă autorităţile locale. Suspecţii atrăgeau victime din străinătate, propunându-le să muncească în agricultură, în Portugalia, în schimbul salariului, hranei şi locuinţei, precizează poliţia portugheză. La sosirea în Portugalia, suspecţii le reţineau victimelor actele de identitate şi le opreau salariile, sub pretextul rambursării cheltuielilor de călătorie, explică anchetatorii.

BULGARIA

Opoziţie prezidenţială

Preşedintele bulgar, Rosen Plevneliev, a anunţat joi că intenţionează să exercite dreptul de veto în legătură cu un amendament legislativ potrivit căruia cetăţenia bulgară va putea fi acordată în schimbul unei investiţii de 511.000 de euro. ”Acordarea cetăţeniei nu se poate baza pe argumente financiare”, a declarat şeful statului. Începând din 2003, persoanele care deţin cetăţenie bulgară pot să se deplaseze fără viză în spaţiul Schengen, cu toate că Bulgaria nu este membră şi să exercite anumite meserii în Europa de Vest. Astfel, foarte mulţi ruşi şi cetăţeni ai statelor din Balcani o soliticită. Parlamentul a adoptat definitiv, săptămâna trecută, câteva amendamente la o lege privind stimularea investiţiilor. Potrivit acestor amendamente, un investitor străin care vrea să obţină cetăţenia bulgară va trebui să aibă statutul de rezident permanent cu cel puţin un an înainte de a depune cererea, iar societatea în care a investit va trebui să se înscrie într-un proiect de investiţie prioritar. În plus, societatea trebuie să nu aibă datorii la stat, să nu se afle în procedură de lichidare sau să nu aibă restanţe la salarii. Totodată, un rezident străin va putea obţine statutul de rezident permanent dacă investeşte cel puţin două milioane de euro într-o societate bulgară care are cel puţin 50 de salariaţi şi la care deţine 50% dintre acţiuni. În opinia preşedintelui Plevneliev, aceste cerinţe sunt exagerate şi le va opune, de asemenea, un drept de veto. Exercitarea dreptului de veto de către preşedinte obligă Parlamentul să reexamineze amendamentele vizate. Cu toate acestea, în cazul în care Parlamentul îşi menţine poziţia, preşedintele este obligat se semneze legea. Bulgaria doreşte să relanseze investiţiile directe din străinătate, care se află în scădere. În 2011, ele reprezentau 1,75 miliarde de euro, faţă de 6,55 miliarde de euro în 2008.

AFGANISTAN

Cu bomba în chiloţi

Atentatorul sinucigaş care l-a rănit, joi, pe şeful serviciilor de informaţii afgane, Asadullah Khalid, ascunsese materialul explozibil în lenjeria intimă, au anunţat, vineri, autorităţile. Asadullah Khalid, persoana-cheie a puterii şi inamic feroce al insurgenţilor islamişti, a fost rănit într-un atentat sinucigaş revendicat de insurgenţii talibani. Potrivit unei surse medicale, el a fost grav rănit la stomac şi la cap dar viaţa sa nu este în pericol, au asigurat chirurgii preşedintelui afgan, Hamid Karzai. ”Autorul acestui atentat sinucigaş a reuşit să ascundă explozibil în lenjeria intimă şi în jurul organelor genitale”, au anunţat serviciile secrete afgane. Or, acest gest este contrar tuturor principiilor islamice şi afgane, au continuat ei. Asadullah Khalid era vineri în stare stabilă şi mulţumitoare. Talibanii au revendicat acest atentat.

MAREA BRITANIE

Descoperire explozivă

Patru persoane au fost arestate în Irlanda de Nord, după ce a fost găsit un dispozitiv exploziv improvizat, într-un vehicul din Londonderry, în cadrul unei anchete asupra disidenţilor republicani, în timp ce o scrisoare-capcană a fost găsită în oraşul Clough, a anunţat, vineri, poliţia. Incidentele survin într-un context tensionat, în care municipalitatea Belfastului a decis să nu mai arboreze zilnic drapelul britanic deasupra clădirii sale, iar secretarul de Stat american, Hillary Clinton, a efectuat o vizită în Irlanda de Nord. Hillary Clinton, a sosit vineri dimineaţa, la Belfast, după vizita sa în Dublin. Ea s-a întâlnit cu premierul Irlandei de Nord, Peter Robinson şi a vizitat centrul dedicat pachebotului Titanic. Irlanda de Nord, provincie britanică semiautonomă, cu un Guvern biconfesional din 2007, a cunoscut 30 de ani de violenţă intercomunitară, care s-au soldat cu moartea a 3.500 de persoane. Un acord de pace şi de împărţire a puterii între protestanţi şi catolici a fost încheiat în 1998, dar violenţe sporadice se produc în continuare.