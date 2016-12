RUSIA

Sute de accidente

Ninsorile masive care au avut loc, vineri, în partea europeană a Rusiei au provocat sute de accidente rutiere, soldate cu doi morţi, precum şi daune materiale importante, în special în Sankt-Petersburg. Intemperiile au perturbat traficul rutier, în special la Moscova, unde stratul de zăpadă a atins 40 de centimetri. La Sankt-Petersburg, viscolul a smuls acoperişurile unor clădiri şi a doborât numeroşi copaci. Intemperiile au perturbat traficul rutier şi în ţările baltice, precum şi în Finlanda.

SUA

Pod prăbuşit

Numeroase vagoane care transportau substanţe chimice au căzut în râul Delaware, după prăbuşirea unui pod feroviar în statul american New Jersey, informează CNN. Vagoanele prăbuşite în valea râului Delaware conţin clorură de vinil, o substanţă inflamabilă şi foarte toxică. Accidentul nu s-a soldat cu victime, dar casele şi şcolile din apropiere au fost evacuate ca măsură de precauţie. Surse medicale au declarat că la spitalele din împrejurimi s-au prezentat 18 persoane care acuză probleme respiratorii.

BULGARIA

Infractori anihilaţi

Două reţele infracţionale, una specializată în fraude bancare iar alta, în trafic de droguri, au fost destructurate în Bulgaria, a anunţat, vineri, Ministerul bulgar de Interne. Grupul de falsificatori de carduri bancare, o femeie şi cinci bărbaţi, toţi bulgari, acţiona în cadrul UE, în Asia şi în Insulele Antile. Alţi trei nigerieni şi trei bulgari au fost arestaţi şi inculpaţi pentru trafic de droguri. Ei recrutau traficanţi din opt oraşe bulgare.

SERBIA

Proteste anti-UE

Ultranaţionalişti sârbi furioşi au incendiat, vineri, steaguri ale UE, SUA, NATO şi Kosovo, în cursul protestelor faţă de achitarea fostului lider de gherilă kosovar Ramush Haradinaj. Adunaţi în faţa sediului Preşedinţiei Serbiei, la Belgrad, la apelul Partidului Radical Sârb (SRS, ultranaţionalist), cele câteva sute de protestatari au cerut renunţarea la planul de aderare la UE. Încadraţi de un dispozitiv impresionant al forţelor de ordine, manifestanţii aveau steaguri ale Serbiei şi Rusiei, principalul aliat al Belgradului pe scena internaţională.

MAREA BRITANIE

Naţionalism popular

Partidul britanic antieuropean şi antiimigraţie UKIP a înregistrat cel mai bun rezultat într-un scrutin legislativ parţial, respectiv 21,79% din voturi. UKIP (Partidul pentru Independenţa Marii Britanii) s-a clasat pe locul doi în circumscripţia electorală Rotherham din nordul Angliei, după laburişti. UKIP câştigă teren, a declarat liderul formaţiunii, Nigel Farage. În cursul scrutinului parţial de la Rotherham, coaliţia guvernamentală formată din conservatori şi liberal-democraţi a fost sancţionată de alegători, clasându-se după locul cinci.

GERMANIA

Ajutor pentru Grecia

Deputaţii germani au aprobat, vineri, cu o largă majoritate, măsurile adoptate recent de Zona Euro pentru salvarea Greciei de la faliment. În total, 473 de membri ai Bundestag-ului, Camera Inferioară a Parlamentului german, au votat în favoarea ajutorului, 100 de parlamentari au votat împotrivă şi 11 s-au abţinut. Rezultatul votului nu a fost o surpriză, întrucât opoziţia, Partidul Social-Democrat - SPD şi Partidul Verzilor, a anunţat înaintea şedinţei că va vota alături de coaliţia majoritară condusă de cancelarul Angela Merkel, CDU, CSU şi Partidul Liber-Democrat-FDP. ”Nimeni nu profită de Zona Euro mai mult decât germanii, atât din punct de vedere economic, cât şi politic”, a explicat, vineri dimineaţa, ministrul de Finanţe german, Wolfgang Schaeuble, recomandându-le deputaţilor să se pronunţe pentru acordarea unui nou împrumut Greciei. La finalul unei reuniuni maraton a statelor din Zona Euro şi Fondului Monetar Internaţional, marţi s-a anunţat acordarea unui nou ajutor Greciei, cifrat la 43,7 miliarde de euro.

SUA

Exerciţiu cu China

Armatele SUA şi Chinei au efectuat, vineri, pe teritoriul chinez, un exerciţiu de intervenţie comună post-catastrofă, un semnal privind îmbunătăţirea relaţiilor dintre cele două ţări. Exerciţiul a avut loc în regiunea Chengdu din sud-vestul Chinei, fiind o ocazie de consolidare a contactelor militare între cele două ţări. China şi SUA au efectuat, în septembrie, primul exerciţiu comun antipiraterie, în Golful Aden. Exerciţiul, la care au participat o fregată chineză şi un distrugător american, a avut loc în cursul vizitei la Beijing a secretarului american al Apărării, Leon Panetta.

SIRIA

Lupte intense

Vineri, 17 tineri sunniţi din oraşul libanez Tripoli au fost ucişi în confruntările armate din oraşul sirian Tall Kalah. Potrivit unor surse din cadrul serviciilor de securitate, cei 17 tineri libanezi trecuseră frontiera în Siria, vineri, pentru a se alătura rebelilor care luptă împotriva regimului Bashar al-Assad. Tinerii ar fi fost executaţi de miliţii ale regimului sirian. Traficul aerian a fost întrerupt, în cursul nopţii de joi spre vineri, pe aeroportul din Damasc, în contextul confruntărilor armate între rebeli şi serviciile de securitate. Numeroase avioane ale companiilor SyrianAir, Air Algerie, Air Arabia, Iraqi Airways, IranAir şi EgyptAir au fost blocate pe aeroport. Vineri după-amiază, traficul a fost reluat parţial, fiind permise aterizări ale avioanelor SyrianAir venind de la Moscova, Alger, Dubai şi Kuwait. Patru oficiali ONU au fost răniţi joi seara, în timp ce se deplasau cu un microbuz spre aeroport. Armata siriană a lansat, joi seara, o ofensivă majoră la periferia de sud-est a Damascului, pe autostrada care face legătura cu aeroportul internaţional al capitalei. Confruntări majore au avut loc între insurgenţi şi forţele de securitate în localităţile Haran al-Auamid, Aqraba şi al-Houjeira. Siria se confruntă, de peste 20 de luni, cu revolte reprimate violent şi confruntări militare între insurgenţi şi serviciile de securitate subordonate regimului Bashar al-Assad. Violenţele s-au soldat, conform unui bilanţ care nu poate fi confirmat din surse independente, cu aproximativ 40.000 de morţi.

Coreea de Nord

Posibil test

Noi analize ale imaginilor prin satelit arată că pregătirile sunt în curs în Coreea de Nord, pentru un test de rachetă cu rază lungă de acţiune, care ar putea avea loc începând de săptămâna viitoare, a anunţat, vineri, un grup de studii american. Remorcile folosite pentru transportarea primelor două etaje ale unei rachete Unha-3 sunt parcate în apropierea unei clădiri mari, la Sohae. Acesta este un indiciu clar că etajele rachetei sunt inspectate înainte de a fi duse lângă rampa de lansare, pentru un eventual tir. Imagini capturate la începutul săptămânii, de operatorul comercial de imagini prin satelit DigitalGlobe Inc, arată o reluare a activităţii la Sohae, unde a avut loc lansarea ratată a unei rachete, în aprilie 2012. Joi, Consiliul de Securitate al ONU a avertizat Phenianul în legătură cu un eventual tir. Racheta din aprilie, un Taepodong-2 cu o rază de acţiune de 6.700 de kilometri, potrivit experţilor occidentali, ar fi trebuit să lanseze pe orbită un satelit de uz civil, potrivit Phenianului, dar Seulul, Washingtonul şi aliaţii lor au văzut în aceasta o nouă etapă de perfecţionare a unei rachete cu focos nuclear. Coreea de Nord încearcă de mai multe decenii să îşi perfecţioneze tehnologia în acest domeniu. Testele sale s-au dovedit însă prea puţin concludente. Phenianul a realizat, în perioada 2006-2009, două teste nucleare care i-au adus sancţiuni grele votate de Consiliul de Securitate al ONU.

UNGARIA

Deputat antisemit

Un deputat al partidului ungar de extremă dreapta Jobbik i-a cerut public, joi, demisia unei colege parlamentare, reproşându-i că are dublă naţionalitate, ungară şi israeliană. Acest incident are loc la patru zile după declaraţiile antisemite ale unui alt deputat Jobbik, care au generat un val de indignare. În timpul unei conferinţe de presă, Elod Novak din cadrul Jobbik a declarat că este inacceptabil ca deputata partidului de opoziţie LMP Katalin Ertsey să aibă dublă naţionalitate, israeliană şi ungară şi i-a cerut demisia. Mai târziu, Novak a declarat pentru portalul de ştiri Index: ”Israelul are mai mulţi deputaţi în Parlamentul ungar decât are în Knessetul israelian. De aceea, Parlamentul ungar a luat de atâtea ori decizii favorabile Israelului”. Jobbik a acuzat adeseori Guvernul ungar că este favorabil Israelului într-o măsură prea mare. Declaraţiile lui Novak au loc după afirmaţiile antisemite de luni ale lui Marton Gyongyosi, un alt deputat care face parte din aceeaşi formaţiune de extremă dreapta. Gyongyosi a declarat Parlamentului că ”este timpul să evalueze numărul membrilor de origine evreiască din Guvern sau Parlament, care reprezintă o ameninţare pentru securitatea naţională”. În faţa protestelor generate de aceste declaraţii, el şi-a prezentat ulterior scuze compatrioţilor săi evrei, afirmând că declaraţiile sale nu vizează decât persoanele care au dublă naţionalitate, ungară şi israeliană.

EGIPT

Proteste

Sute de protestatari s-au adunat vineri după-amiază în centrul oraşului Cairo, denunţând noua Constituţie aprobată de Parlament. Proiectul noii Constituţii a fost aprobat vineri dimineaţă de Parlament şi va fi trimis preşedintelui Mohamed Morsi, care ar urma să convoace un referendum. Curtea Supremă Constituţională urmează să decidă dacă Parlamentul va fi dizolvat. Săptămâna trecută, Mohamed Morsi a emis un decret de urgenţă prin care îşi sporeşte atribuţiile, promiţând că va renunţa la prerogativele suplimentare, dacă proiectul constituţional va fi aprobat prin referendum.