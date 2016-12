FRANŢA

Incident armat la Paris

Un bărbat a murit şi un număr neprecizat de persoane au fost rănite într-un incident armat produs vineri după-amiază, într-un bar din Orly, la periferia Parisului, anunţă surse oficiale. Conform primelor elemente ale anchetei, persoana ucisă este un muncitor care lua masa la bar. Unul dintre colegii acestuia a fost rănit şi este în stare foarte gravă. Printre celelalte victime, unele sunt cunoscute serviciilor de poliţie în special pentru trafic de droguri. Numărul răniţilor variază, conform diferitelor surse, între patru şi şase. Procurorul din Créteil, Nathalie Bécache, a evocat ipoteza unei reglări de conturi. Un BMW de culoare neagră a oprit în faţa unui bar, două persoane au coborât, au deschis focul spre o persoană, în faţa barului, apoi au intrat în local şi au împuşcat mai mulţi muncitori, a precizat poliţia.

POLONIA

Dramă în aer

Un avion al companiei Emirates a fost obligat să aterizeze de urgenţă, vineri, la Varşovia, în Polonia, după ce o pasageră a decedat în timpul zborului. Avionul Boeing 777, care aparţinea companiei aeriene din Emiratele Arabe Unite, a decolat din Dubai şi se îndrepta către Manchester, Marea Britanie. Medicii s-au urcat la bordul avionului, după aterizarea de urgenţă de vineri dimineaţă, dar nu au putut să resusciteze pasagera, a anunţat unul dintre purtătorii de cuvânt ai aeroportului Chopin de la Varşovia. Avionul s-a întors cu trupul neînsufleţit la bord, a adăugat el, refuzând să ofere detalii cu privire la identitatea pasagerului. El a specificat doar că autorităţile poloneze nu vor deschide o anchetă. Cu două săptămâni înainte, la 9 noiembrie, un Airbus 380 al companiei Emirates a fost nevoit, de asemenea, să efectueze o aterizare de urgenţă la Praga, în Cehia, din cauza decesului unei pasagere.

MAREA BRITANIE

Inundaţii mortale

Un bărbat a murit blocat la bordul maşinii sale luate de ape, joi, în apropiere de Bath, în urma unor inundaţii care afectează Anglia, a anunţat poliţia, vineri, iar aproximativ 40 de persoane au fost evacuate. Serviciile de salvare au găsit maşina blocată sub un pod la Chew Stoke, în Somerset şi au constatat decesul unui bărbat care se afla în interiorul acesteia. Inundaţiile au provocat, de asemenea, prăbuşirea unui zid pe un drum în Exeter, în Devon, un comitat vecin. Incidentul nu s-a soldat cu victime, potrivit poliţiei locale, dar a antrenat evacuarea, ca măsură de precauţie, a aproximativ 40 de locuitori ai unor apartamente din vecinătate. Rafale puternice de vânt şi ploi torenţiale au afectat Marea Britanie, joi, antrenând inundaţii importante în sud-vestul Angliei şi în Ţara Galilor. Intemperiile au blocat circulaţia pe mai multe drumuri, au perturbat traficul şi au antrenat pene de energie electrică. Meteorologii au anunţat o perioadă de acalmie pentru vineri şi o revenire a vremii rele la sfârşitul săptămânii.

TURCIA

Muncitori morţi

Cel puţin cinci muncitori au murit zdrobiţi de acoperişul unui rezervor în curs de construcţie, joi, în nordul Turciei, a anunţat agenţia de presă Anatolia. Accidentul s-a produs în incinta unei uzine de îngrăşăminte la Samsun, un port la Marea Neagră, în timp ce muncitorii lucrau la instalarea unui acoperiş metalic pe un rezervor destinat depozitării de amoniac. Prăbuşirea acoperişului de aproximativ 300 de tone, în curs de montaj, a cauzat moartea a cinci persoane şi rănirea altor 11, între care una grav, a declarat viceguvernatorul din Samsun, Hasan Özhan.

JAPONIA

Final fericit

O luare de ostatici de peste 12 ore într-o bancă japoneză s-a încheiat vineri dimineaţă, cu arestarea autorului acesteia, care cerea demisia premierului, au anunţat poliţia şi presa. Poliţia a anunţat că a arestat un bărbat în vârstă de 32 de ani, Koji Nagakubo, care a luat ostatice cinci persoane, sub ameninţarea unui cuţit, joi după-amiază, într-o agenţie bancară din oraşul Toyokawa, în prefectura Aichi. Forţele de ordine au declanşat o operaţiune specială care s-a încheiat cu arestarea infractorului şi eliberarea celor patru persoane pe care le mai reţinea. Koji Nagakubo a eliberat un ostatic, joi seara. Alt ostatic a fost uşor rănit, a anunţat presa japoneză. Nagakubo a cerut demisia premierului şi Guvernului. Premierul japonez, Yoshihiko Noda, a decis săptămâna trecută să dizolve Camera Inferioară a Parlamentului şi să provoace alegeri legislative anticipate, la 16 decembrie, care urmează să antreneze o schimbare a Guvernului, potrivit unor sondaje.

ITALIA

Liceeni protestatari

Intrările în zeci de instituţii şcolare de la Roma au fost baricadate, întrucât elevii, înarmaţi cu pensule, au manifestat împotriva tăierilor bugetare şi stării deplorabile a unor clădiri, ei înşişi dând un strat de vopsea sălilor de clasă decrepite. Nivelul ridicat al şomajului în rândul tinerilor, de peste 30% şi de trei ori mai mare decât media naţională, i-a determinat pe liceeni şi studenţi să manifesteze. Uneori, manifestaţiile au fost marcate de ciocniri violente cu forţele de ordine. Peste 70 de instituţii şcolare au fost ocupate de elevi în toată regiunea Romei, pentru a protesta faţă de tăierile bugetare în domeniul educaţiei, în timp ce Italia este blocată în recesiune. Alte zeci de şcoli au fost ocupate în restul ţării. În sălile de clasă ocupate în întreg oraşul, elevii au format centre de coordonare a organizării de noi manifestaţii în acest weekend, insistând asupra faptului că vor ca aceasta să se desfăşoare paşnic. Părinţii elevilor care încearcă să intre în licee trebuie să se oprească la uşă, cu excepţia cazului în care aduc provizii. Un proiect de lege controversat, în curs de examinare în Parlament, care va permite instituţiilor şcolare să apeleze la fonduri private, mai degrabă decât la fonduri publice, care le va da o flexibilitate mai mare asupra programelor şi va reduce puterea unor profesori, alimentează furia lor. Expertul Mario Morcellini apreciază că elevii abordează greşit problema.

RUSIA

Agenţi străini

Deputaţii ruşi au depus, vineri, un amendament care prevede extinderea la întreaga presă a noii legi care califică agenţi străini organizaţiile neguvernamentale care beneficiază de finanţare externă. Amendamentul a fost depus în Duma de Stat de doi deputaţi membri ai formaţiunii de guvernământ Rusia Unită, Evgheni Fedorov şi Anton Romanov. Un proiect de amendament a fost propus în acest sens în iulie, dar nu primise susţinerea Guvernului. Proiectul propune calificarea drept agenţi străini a instituţiilor de presă care beneficiază de finanţări din străinătate în proporţie de cel puţin 50%. Promulgată în iulie, de preşedintele Vladimir Putin, legea califică agenţi străini ONG-urile care beneficiază de finanţare din străinătate.

UCRAINA

Proces amânat

Al doilea proces al fostului premier ucrainean, Iulia Timoşenko, acuzată de evaziune fiscală şi deturnare de fonduri, a fost amânat din nou, vineri, pentru data de 18 decembrie, din cauza neprezentării acuzatei. Este pentru a 11-a oară când acest proces este amânat. Audierea preliminară a avut loc la 19 februarie, Iulia Timoşenko nefiind nici atunci prezentă în sala de judecată. În acest al doilea proces, ea este acuzată că a transferat către statul ucrainean o datorie de 405,5 milioane de dolari pe care societatea sa Sistemele Energetice Unite ale Ucrainei (SEUU) o avea faţă de Ministerul rus al Apărării. Potrivit acuzării, în anii 1997-1998, Iulia Timoşenko a deturnat fonduri publice împreună cu premierul de la acea vreme, Pavel Lazarenko, ea fiind învinuită şi de evaziune fiscală. Acest proces ar putea să nu fie ultimul în ofensiva pe care autorităţile de la Kiev o desfăşoară împotriva ei, Procuratura anunţând deja că va fi pusă oficial sub acuzare şi pentru complicitate la asasinat. În primul proces, Iulia Timoşenko a fost condamnată în luna octombrie anul trecut, la şapte ani de închisoare, pentru abuz de putere, după ce a semnat, fără acordul guvernului pe care-l conducea, un contract de import de gaze naturale ruseşti, considerat păgubos pentru Ucraina. Învinsă de Viktor Ianukovici în alegerile prezidenţiale din anul 2010, Iulia Timoşenko vede în această condamnare şi în toate acţiunile lansate împotriva ei un act de răzbunare politică.

SUA

Voluntariat

Ziua Recunoştinţei este sărbătoarea familiei în SUA, însă anul acesta, pentru new-yorkezii care au pierdut totul în urma uraganului Sandy, familia s-a mărit cu voluntari veniţi să le aducă, drept consolare, curcani şi plăcinte de mere. La Rockaways, în cartierul Queens, unul dintre cele mai sărace din New York, construit de-a lungul Atlanticului, mai multe persoane au fost văzute, joi, oferind gratis, sub cerul liber, festine improvizate. Studenţi, membri ai bisericilor şi un animator au raliat o mulţime de voluntari veniţi să aducă un strop de căldură victimelor furtunii. Curcan umplut, sos de afine, mazăre, macaroane gratinate, plăcintă de dovleac şi brioşe, nu lipseşte nicio mâncare tradiţională de Ziua Recunoştinţei. Chiar în afara catastrofelor naturale, viaţa în acest cartier nu este deloc uşoară, aşa că, văzând voluntarii, Lorides Rivera se declară plină de recunoştinţă: ”Aici sunt doar împuşcături. Toată ziua auzim oameni care vor să se omoare. Este incredibil să vezi că oamenii se adună şi se ajută reciproc. Este o binecuvântare”. După trecerea furtunii, voluntari ca Loride au reprezentat cel mai important ajutor pentru sinistraţi, chiar dacă autorităţile oraşului şi statului New York au fost foarte implicate pe teren. ”Am publicat un anunţ pe Facebook şi toată lumea s-a implicat”, explică unul dintre organizatorii mesei festive, DJ Showtime. Începând de dimineaţă, voluntarii s-au adunat în jurul unor mese lungi: pe o parte sunt mâncăruri calde, pe alta reci, cu deserturile la capăt. Fără să se uite produsele esenţiale, se mai împart haine şi pături. La ora mesei, o femeie se urcă pe un taburet pentru a spune rugăciunea. Imediat se face linişte, oamenii îşi împreunează mâinile şi îşi înclină capetele.

AFGANISTAN

Atentat sinucigaş

Cel puţin două persoane şi-au pierdut viaţa şi 40 au fost rănite, vineri, într-un atentat sinucigaş cu vehicul-capcană, comis în provincia Wardak, la vest de Kabul, a anunţat poliţia afgană. Purtătorul de cuvânt al talibanilor, Zabiullah Mujahid, a revendicat atacul, afirmând că acesta este o ripostă la recenta executare a patru deţinuţi talibani, la principalul centru de detenţie al Guvernului afgan din Kabul. Shahidullah Shahid, un purtător de cuvânt al provinciei Wardak, a declarat că explozia s-a produs pe o stradă unde se află un birou de coordonare al forţelor internaţionale şi de securitate afgane.

PAKISTAN

Telefonie suspendată

Autorităţile pakistaneze au suspendat, vineri, serviciile de telefonie mobilă în marile oraşe ale ţării, având ca scop să împiedice comiterea unor atentate cu bombă în timpul sărbătorilor dedicate lunii sfinte Muharram. Celularele au fost blocate în metropola economică Karachi şi la Quetta, capitala provinciei instabile Balucistan, între ora locală 13.00 şi miezul-nopţii, a anunţat un oficial al Mobilink, cel mai mare operator de telefonie mobilă din ţară. Ministrul de Interne, Rehman Malik, anunţase anterior suspendarea serviciilor, cu scopul de a asigura securitatea în timpul şi după procesiunile de Muharram, prima lună a calendarului musulman. Cu ajutorul telefoanelor mobile, bombele pot fi declanşate de la distanţă. Un atentat sinucigaş, comis în timpul unei procesiuni a minorităţii musulmane şiite şi revendicat de talibanii pakistanezi, s-a soldat cu 23 de morţi, miercuri seara, la Rawalpindi. Este vorba despre cel mai sângeros atentat comis în ţară începând din iunie. Atentate au avut loc în aceeaşi zi şi în alte oraşe din ţară, între care Quetta şi Karachi.