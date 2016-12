NORVEGIA

Romi evacuaţi

Poliţia din Oslo a început, luni, evacuarea unei tabere de 60 până la 100 romi din România, instalată în apropiere de Lacul Sognsvann, după ce un tribunal norvegian i-a permis proprietarului terenului să evacueze 20-30 de corturi. Legea norvegiană permite camparea pentru maxim 48 de ore. Romii, care sunt cetăţeni români, au dreptul să trăiască în Norvegia, ambele ţări făcând parte din zona economică. Mulţi dintre romii evacuaţi sunt originari din Buzău. Evacuarea romilor este controversată, politicieni norvegieni de dreapta susţinând o repatriere forţată a acestora. ”Romii vin aici din cauza unor nevoi de ordin economic, fiind supuşi discriminării în întreaga Europă”, a declarat Bjønnulv Evenrud, din cadrul organizaţiei umanitare ”Folk er folk”. ”Să vină aici pentru a câştiga bani este cea mai bună opţiune a lor. Este trist că autorităţile norvegiene îi primesc cu o politică de toleranţă zero”, a adăugat el.

BULGARIA

Navă scufundată

O navă s-a scufundat ieri dimineaţă în Dunăre, în apropiere de oraşul bulgar Ruse, în rezervorul acesteia aflându-se aproximativ 20.000 de litri de carburant. O comisie de experţi a fost nominalizată în vederea investigării incidentului, a declarat căpitanul Gheorghi Ivanov, directorul Administraţiei Maritime din Ruse. Nava transporta lemn şi a intrat în portul Ruse pentru a descărca. Motivul scufundării era, în continuare, necunoscut. Membri ai echipajului au declarat că au simţit ca şi cum nava ar fi fost lovită de un obiect aflat sub apă. Nicio persoană nu a fost rănită.

INDIA

Tragedie

O busculadă provocată de ruperea unui pod de frânghii a provocat cel puţin 18 morţi, femei şi copii, luni seară, în timpul unei sărbători religioase hinduse, în estul Indiei. Accidentul a survenit la Patna, în statul Bihar, unde zeci de mii de persoane se adunaseră cu ocazia sărbătorii hinduse Chhath. Zece femei şi opt copii au murit, iar alte 10 persoane au fost rănite, însă multe altele sunt date dispărute, bilanţul urmând să se agraveze. Cea mai mare parte din victime au murit în busculada creată şi nu din cauza ruperii podului. Nu mai puţin de 400.000 de credincioşi care îl venerează pe zeul hindus al soarelui Surya s-au adunat în Bihar, de-a lungul fluviului sacru, între care 50.000 la locul unde s-a produs busculada.

POLONIA

Atentat dejucat

Agenţia poloneză pentru securitatea statului a anunţat ieri că a dejucat o tentativă de atac cu material explozibil împotriva Parlamentului polonez şi a arestat trei persoane, între care şi organizatorul operaţiunii. Acest bărbat intenţiona să detoneze patru tone de explozibil, a declarat procurorul Mariusz Krason, care supervizează ancheta. Explozia urma să se producă în timpul unei reuniuni a Parlamentului în prezenţa preşedintelui şi Guvernului. Potrivit Parchetului, iniţiatorul proiectului, un bărbat în vârstă de 45 de ani, predă la Universitatea Agricolă din Cracovia şi este expert în explozibil dar nu are legături cu nicio grupare politică sau teroristă. El a declarat că a acţionat din motive xenofobe, naţionaliste şi antisemite.

TURCIA

Frontiere închise

Toate cele trei puncte de trecere a frontierei între Bulgaria şi Turcia au fost închise ieri, începând de la ora 23.00, până astăzi, la ora 06.00. Timp de 7 ore a fost întreruptă circulaţia tuturor vehiculelor prin punctele Kapitan Andreevo - Kapikule, Lesovo - Hamzabeyli şi Malko Târnovo - Dereköy. Potrivit poliţiei bulgare, închiderea punctelor se impune la cererea părţii turce şi este necesară pentru înlocuirea sistemului informatizat vamal al Turciei.

SUA

Şcoli redeschise

Luni, 12 instituţii şcolare au fost redeschise la New York, după trei săptămâni de la trecerea uraganului Sandy. Însă 18 şcoli şi licee rămân în continuare închise, din cauza pagubelor suferite, iar cei aproximativ 7.800 de elevi ai acestora sunt repartizaţi în alte instituţii. Săptămâna trecută, primarul Michael Bloomberg a anunţat deblocarea în regim de urgenţă a sumei de 500 de milioane de dolari, pentru efectuarea unor repraţii la trei spitale închise în urma trecerii furtunii, care a provocat inundaţii grave şi a privat de electricitate sute de mii de abonaţi new-yorkezi, începând de la 29 octombrie. Memorialul 11 septembrie de la New York, afectat de inundaţii în urma uraganului Sandy, a fost redeschis luni. Creşterea nivelului apelor, la 29 octombrie, în sudul Manhattanului, a provocat inundaţii grave pe şantierul Muzeului 11 Septembrie, situat lângă Memorial, al cărui Centru de Informare a fost de asemenea inundat. Centrul de Informare a fost redeschis luni, dar şi calea de acces securizat la sit. Efectuarea de rezervări pe Internet este din nou posibilă. În acest spaţiu de trei hectare, pe care au fost plantaţi stejari, se află două bazine de granit, pe locul unde anterior se aflau Turnurile World Trade Center. Pe pereţii acestor bazine sunt gravate, în bronz, numele victimelor atentatelor de la 11 septembrie 2001. Monumentul a fost inaugurat în 2011, când s-au marcat zece ani de la aceste atentate, în care, la New York, au fost ucise 2.753 de persoane.

MAREA BRITANIE

Scandal de corupţie

Doi foşti apropiaţi colaboratori ai premierului britanic, David Cameron, alături de alte trei persoane, vor fi inculpaţi pentru că au conspirat la cumpărarea unor funcţionari publici care să le furnizeze informaţii contra cost. Noua acuzaţie anunţată ieri survine în contextul scandalului politico-mediatic al interceptărilor telefonice care a zdruncinat, anul trecut, viaţa publică britanică. Este vorba de Andy Coulson, fost consilier de presă al premierului britanic şi Rebekah Brooks, fost redactor-şef al tabloidului ”News of the World” (NotW) care aparţinea grupului de presă News International, deţinut de magnatul Rupert Murdoch şi care a fost închis în urma scandalului, după 168 de ani de funcţionare. Potrivit Parchetului britanic, Brooks, vecină, prietenă şi aliat politic al lui Cameron, a conspirat cu ziaristul John Kay pentru a-i plăti în total nu mai puţin de 100.000 de lire sterline unei angajate a Ministerului Apărării, Bettina Jordan Barber, în perioada 2004-2011, în schimbul unui flux consistent de dezvăluiri ce au fost publicate în ziarul ”The Sun”, tot al lui Murdoch. La rândul său, Coulson, care până anul trecut a fost consilier-şef pentru presă al premierului britanic, a conspirat cu ziaristul Clive Goodman pentru a plăti o serie de funcţionari, cu scopul de a obţine accesul la un registru telefonic cunoscut ca The Green Book şi care conţine coordonatele familiei regale şi ale angajaţilor Palatului Regal. Faptele care le sunt reproşate au avut loc în două perioade, august 2002 - ianuarie 2003 şi ianuarie 2005 - iunie 2005. John Kay urmează să compară în faţa magistraţilor de la Tribunalul Westminster la 29 noiembrie, pentru ceilalţi patru nefiind stabilită o dată în acest sens. Până acum, autorităţile britanice au arestat 52 de persoane în cadrul aşa-zisei Operaţiuni Elveden, declanşată în urma scandalului interceptărilor. Dacă aceasta se referă la plăţile nepotrivite făcute unor funcţionari publici, celelalte două desfăşurate în paralel - Operaţiunea Weeting şi Operaţiunea Tuleta - au în vedere acuzaţii de interceptare a telefoanelor şi de piraterie informatică.

UNGARIA

Protest

Peste o mie de persoane au format, luni seară, un lanţ uman simbolic în jurul Parlamentului ungar, pentru a se opune unui amendament la legea electorală care îi obligă pe alegători să se înscrie în prealabil într-un registru, pentru a putea vota. Această manifestaţie a fost iniţiată de fostul premier ungar Ferenc Gyurcsany. Acesta apreciază că amendamentul ar putea reduce numărul alegătorilor cu sute de mii, poate chiar milioane la viitoarele alegeri legislative prevăzute pentru 2014. Amendamentul prevede înregistrarea prealabilă a alegătorilor într-un registru. Înregistrările vor începe în septembrie 2013 şi vor fi posibile până la două săptămâni înainte de alegeri. Acesta stipulează că înregistrarea se poate face online sau fizic, însă nu şi prin corespondenţă, această modalitate fiind rezervată etnicilor maghiari care locuiesc în statele vecine. Anterior, fiecare adult care deţinea o carte de identitate sau un act justificativ de rezidenţă putea vota. Parlamentul ungar trebuie să se pronunţe, la 26 noiembrie, asupra legii electorale. Ferenc Gyurcsany a prevenit că dacă Parlamentul ungar va adopta legea, partidul său, DK (coaliţie democrată) se va adresa CE şi Comisiei de la Veneţia, un organ consultativ al Consiliului Europei cu privire la probleme constituţionale, pentru a afla dacă legea este conformă cu dreptul european.

JAPONIA

Incursiune maritimă

Patru nave guvernamentale chineze au pătruns ieri în apele teritoriale ale unor insule controlate de Japonia în Marea Chinei de Est, a anunţat Paza de Coastă japoneză. Aceste nave de supraveghere maritimă au pătruns, cu puţin înainte de ora locală 11.00, în zona de aproximativ 22 de kilometri care înconjoară Insula Minamikojima, una dintre insulele arhipelagului Senkaku, administrat de Japonia dar revendicat de China sub numele Diaoyu. Diverse nave oficiale chineze au traversat această zonă, în ultima lună. Tensiunea între cele două puteri asiatice a crescut din septembrie, după ce Japonia a naţionalizat aceste insule nelocuite, în jurul cărora, pe fundul mării, s-ar putea afla zăcăminte de hidrocarburi.

PAKISTAN

Acuzaţii retrase

Justiţia pakistaneză a renunţat la acuzaţiile formulate împotriva unei tinere creştine, Rimsha, privind profanarea Coranului, un caz care a suscitat emoţii puternice atât în ţară, cât şi în străinătate, au anunţat, ieri, avocaţii acesteia şi un ministru. Un tribunal din Islamabad a decis să nu admită acuzaţiile formulate împotriva Rimshei, a declarat Akmal Bhatti, unul dintre avocaţii tinerei creştine, eliberată pe cauţiune în septembrie şi plasată sub supraveghere la domiciliu, împreună cu familia. Ministrul pakistanez al Armoniei Naţionale, Paul Bhatti, însărcinat cu dialogul între majoritatea musulmană sunnită şi minorităţi, a confirmat abandonarea acuzaţiilor. Rimsha, o tânără analfabetă, în vârstă de aproximativ 14 ani, potrivit unor medici care au examinat-o, a fost acuzată, la mijlocul lui august, de către vecini, că a ars foi de hârtie pe care erau scrise versete din Coran, o faptă care, în conformitate cu legea privind blasfemia, este pasibilă cu închisoarea pe viaţă în Pakistan. Această lege, denunţată de liberali ca instrumentată pentru reglarea unor conturi personale, dar apărată cu înverşunare de unii musulmani radicali, a devenit un subiect foarte sensibil în Pakistan, o ţară musulmană în proporţie de 97%. Punerea în discuţie a islamului în Pakistan este considerată un sacrilegiu. Cazul Rimshei a luat o întorsătură spectaculoasă după ce poliţia l-a acuzat pe imamul unei moschei vecine că a introdus pagini din Coran între foile de hârtie arse pe care i le-a adus un vecin, cu scopul de a-i expulza pe creştini din acest cartier periferic al capitalei pakistaneze.

SUA

Suspecţi de terorism

Patru bărbaţi au fost inculpaţi în SUA pentru colaborare cu talibanii afgani şi cu reţeaua teroristă al-Qaida, în vederea comiterii de atacuri împotriva unor obiective americane, anunţă FBI. Trei dintre cei patru bărbaţi începuseră să se antreneze în poligoane pentru folosirea armelor de foc din California, urmând să meargă şi în tabere de antrenament terorist din Afganistan. Presupusul complot viza oferirea de sprijin logistic teroriştilor, permiţându-le să se alăture membrilor al-Qaida şi talibanilor pentru a ucide cetăţeni americani, precizează FBI. Cei patru riscă până la 15 ani de închisoare pentru conspiraţie la comiterea de crime, răpiri şi acte de mutilare.