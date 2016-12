EGIPT

Tragedie rutieră

Cel puţin 47 de copii cu vârste cuprinse între 4 şi 6 ani au murit sâmbătă, în Egipt, într-o coliziune între autobuzul la bordul căruia se aflau şi un tren, în provincia Assiut. Ministrul Transporturilor, Rashad al-Metini şi şeful Autorităţii Căilor Ferate au demisionat în urma acestui accident. Bilanţul se ridică la 47 de morţi. Alţi 13 copii sunt răniţi, a declarat guvernatorul regiunii. Autobuzul, care transporta 60 de copii în cadrul unei excursii organizate de grădiniţa la care sunt înscrişi, a fost lovit la o trecere la nivel cu calea ferată, la Manfalut, la 356 de kilometri sud de Cairo, a anunţat poliţia. Preşedintele Mohamed Morsi a ordonat premierului, miniştrilor Apărării şi Sănătăţii şi guvernatorului din Assiut să ofere orice asistenţă posibilă familiilor victimelor.

CHINA

Copii ai străzii morţi

Cadavrele a cinci copii ai străzii au fost descoperite la Bijie, în sud-vestul Chinei, pe fundul unei bene de gunoi, unde probabil s-au refugiat pentru a se proteja de frig, la venirea nopţii, scrie ziarul ”Beijin News” în ediţia de ieri. Cei cinci băieţi, în vârstă de aproximativ 10 ani, descoperiţi vineri dimineaţă, de către un gunoier, au murit probabil sufocaţi, potrivit poliţiei. Temperatura pe timpul nopţii de apropie, în prezent, de cinci grade Celsius la Bijie, un oraş din provincia muntoasă Guizhou.

THAILANDA

Atentat

O persoană a fost ucisă iar alte 15 au fost rănite, ieri, în explozia unei bombe declanşate de trecerea unui tren, în sudul Thailandei, un atentat atribuit rebeliunii separatiste care a ucis mii de persoane, în ultimii opt ani. Bomba a fost plasată pe calea ferată, în districtul Rueso din provincia Narathiwat, una dintre cele trei provincii din sudul ţării aflate în stare de urgenţă. Victima este un paramilitar din cadrul unei unităţi de luptă împotriva insurecţiei. Răniţii sunt pasageri şi angajaţi ai companiei de căi ferate. Peste 5.300 de persoane, majoritatea civili, au fost ucise în această regiune, începând din ianuarie 2004, potrivit organizaţiei Deep South Watch. Atacuri cvasicotidiene sunt imputate unei nebuloase de grupări aflate în căutarea autonomiei, care denunţă o discriminare faţă de o populaţie de etnie malaeză şi religie musulmană, într-o ţară majoritar budistă. Preşedintele Barack Obama a aterizat ieri la Bangkok, în cadrul primei etape, în Thailanda, a unui turneu menit să marcheze o reechilibrare spre continentul asiatic a diplomaţiei americane, turneu în cadrul căruia va efectua o vizită istorică în Myanmar.

SUA

Sute de case demolate

Sute de case considerate un pericol la adresa securităţii publice vor fi demolate complet, la New York, după ce au fost afectate, la sfârşitul lui octombrie, de uraganul Sandy, în cadrul unei operaţiuni de o amploare fără precedent, potrivit primăriei oraşului. 200 de case din cartierele cele mai afectate de uraganul Sandy, Staten Island, Queens şi Brooklyn, vor fi demolate în săptămânile sau lunile viitoare, pe lângă alte 200 de case deja distruse parţial sau total de incendii, rafale de vânt sau inundaţii. Departamentul pentru Construcţii din New York se va pronunţa şi în legătură cu alte 500 de structuri avariate, dintre care unele ar putea fi de asemenea demolate. Casele care vor fi demolate sunt majoritatea individuale, în care locuiesc de obicei câte două familii, în cartiere modeste sau case care se transmit uneori de la o generaţie la alta. Unele familii s-au refugiat din calea uraganului şi nu au putut fi contactate. Un întreg lot de case, foarte avariate de un incendiu izbucnit în timpul uraganului Sandy, a fost demolat săptămâna trecută, pe Rockaway Beach boulevard, la intersecţia cu Beach 120 Street. Vineri, un grup de infirmiere şi medici a manifestat în faţa Primăriei din New York, insistând asupra necesităţii reconstruirii de urgenţă a capacităţilor medicale afectate de uraganul Sandy. Redeschiderea unui spital din Coney Island, un cartier dur afectat de uragan, este prevăzută abia în ianuarie. În Rockaways, alt cartier dur afectat, mai multe spitale de campanie au fost improvizate, inclusiv unul instalat într-o casă scoasă la vânzare, în care se simte un miros puternic de mucegai. Unele spitale au trimis, de asemenea, unităţi mobile şi medici pentru a oferi îngrijiri şi a elibera reţete. Locuitorii unor cartiere private în continuare de electricitate întâmpină dificultăţi în a găsi medicamente sau în continuarea îngrijirilor la domiciliu.

SPANIA

Proteste

Zeci de mii de medici, infirmiere şi membri ai personalului din spitale au invadat, ieri, străzile Madridului, denunţând privatizări şi tăieri bugetare. În fruntea manifestaţiei, la care participau salariaţi din toate spitalele capitalei spaniole, era purtat un mesaj exprimând furia protestatarilor, ”Sănătatea publică nu se vinde, ea se apără”. Aproximativ 20 de spitale din Madrid şi din regiunea capitalei sunt ocupate de mai multe săptămâni de către personal, care denunţă decizia Guvernului regional de a privatiza şase dintre aceste instituţii, în cadrul tăierilor bugetare pentru 2013. Această măsură a aprins fitilul nemulţumirii, în timp ce sectorul sănătăţii plăteşte deja un preţ dur pentru politica de austeritate aplicată de Guvernul de dreapta al lui Mariano Rajoy, angajat într-o luptă dură cu deficitul public. Sâmbătă, veniţi din toată Spania, în autocare, aproximativ 5.000 de poliţişti au defilat în centrul Madridului, pentru a denunţa reducerile salariale şi ale efectivelor poliţiei, precum şi cele din domeniul educaţiei şi sănătăţii, la trei zile după greva generală împotriva austerităţii. Guvernul a impus un regim de austeritate care vizează economisirea a 50 de miliarde de euro între 2012 şi 2014, declanşând o puternică mişcare de contestare, care a scos sute de mii de persoane în stradă, în cadrul unei greve generale, miercuri.

SLOVENIA

Împotriva politicii de austeritate

Zeci de mii de persoane au protestat sâmbătă, la Ljubljana, faţă de politica de austeritate a guvernului conservator al lui Janez Jansa, la apelul principalelor sindicate. Manifestanţii, peste 30.000 conform organizatorilor, au sosit cu autocarele din toată Sloveniam în centrul capitalei, cu afişe care proclamau: ”Vrem să trăim, nu să supravieţuim” sau ”Guvernul îşi pierde capul, Slovenia tinereţea”. Manifestaţia de sâmbătă, care s-a desfăşurat într-o atmosferă calmă, timp de două ore, a fost organizată în urma mai multor adunări similare desfăşurate săptămâna trecută în Spania, Portugalia, Italia şi Grecia, menite să protesteze faţă de măsurite de austeritate. Vineri, ministrul sloven al Muncii, Andrei Vizjak, a declarat că nemulţumirea oamenilor este de înţeles însă măsurile de austeritate sunt necesare.

IRAN

Finalizare

Iranul a finalizat echiparea instalaţiei nucleare subterane de la Fordo, unde îmbogăţeşte uraniu, a anunţat, vineri, Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) într-un raport. Teheranul dispune în prezent de 2.784 de centrifuge instalate la Fordo, dar nu înregistrează nicio creştere a numărului de centrifuge aflate în producţie, subliniază AIEA în ultimul său raport asupra situaţiei din Iran. Republica islamică are, de-acum, capacitatea, dacă doreşte acest lucru, să crească net producţia de uraniu îmbogăţit la Fordo, o instalaţie construită într-un munte, în apropiere de oraşul sfânt Qom, în centrul ţării. Îmbogăţirea uraniului în Iran se află în centrul unui conflict între Teheran şi marile puteri. Uraniul îmbogăţit este utilizat pentru producerea de energie electrică sau izotopi utilizaţi în scopuri medicale, la diagnosticarea anumitor tipuri de cancer, dar purificat până la un nivel de 90% intră în fabricarea armei atomice. Iranul nu îmbogăţeşte uraniu peste nivelul de 20%. Marile puteri şi Israelul suspectează Teheranul că vrea să se doteze cu arma atomică, lucru dezminţit insistent de regim. Agenţia ONU reiterează totodată, în acest document, faptul că în lipsa unei cooperări suficiente din partea Republicii islamice, nu este în măsură să conchidă că toate materialele nucleare din Iran sunt utilizate în scopuri paşnice. Ea a acuzat, de asemenea, autorităţile iraniene că i-au subminat eforturile de verificare la instalaţia militară de la Parchin, lângă Teheran, unde Agenţia ONU vrea să efectueze o vizită de aproximativ un an. AIEA suspectează Iranul că a efectuat, la Parchin, testări ale unor explozii care pot avea aplicaţii în domeniul nuclear.