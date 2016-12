FRANŢA

Drama unei românce

O româncă în vârstă de aproximativ 40 de ani, care a reuşit să evite producerea unei tragedii pe autostrada A9 din Franţa, în urmă cu o săptămână, oprind camionul pe care îl conducea, în pofida unei crize cardiace, a decedat luni, la spitalul din Perpignan, a relatat cotidianul local Midi Libre, în ediţia sa de ieri. Femeia, care lucra pentru o firmă de transport internaţional cu sediul în Spania, a dat dovadă de sânge rece şi a oprit camionul ce transporta 30 de tone de piatră, deşi suferise o criză cardiacă. Din nefericire, ea suferit complicaţii şi a murit la spitalul din Perpignan, unde fusese transferată.

ITALIA

Româncă arestată

O româncă de 28 de ani, condamnată la 25 de ani de închisoare în România, a fost arestată în Italia. Simona Elena Precop a fost arestată de carabinieri în localitatea Diamante din regiunea Calabria, în baza unui mandat european emis de autorităţile din România. Femeia a fost condamnată la 25 de ani de închisoare în România pentru că, în aprilie 2011, şi-a omorât copilul nou-născut. Femeia lucra ca menajeră la o familie din Italia.

ELVEŢIA

Alunecare de teren

Principala cale ferată care leagă zona de nord de cea de sud a Elveţiei va fi închisă timp de câteva zile, din cauza unei alunecări de teren produse miercuri, în apropiere de locul unde a avut loc un incident similar în iunie, a anunţat compania naţională de căi ferate CFF. Contrar precedentului incident, în care un muncitor a fost ucis, nimeni nu a fost rănit în urma acestei alunecări de teren, în care 150 de metri cubi de roci au căzut peste calea ferată. Niciun tren nu circula în momentul accidentului iar sistemele de alertă au funcţionat corespunzător, permiţând oprirea tuturor serviciilor la timp. În timp ce linia rămâne închisă, trenurile de pasageri şi de marfă folosesc o rută ce traversează tunelul Simplon, o altă mare axă feroviară. Aproximativ 120 de trenuri de marfă folosesc zilnic această linie.

GRECIA

Consul german atacat

Consulul german din Salonic a fost atacat ieri, de angajaţi ai administraţiilor locale care protestau furioşi din cauza disponibilizărilor prevăzute în acest sector. Aproximativ 300 de manifestanţi, majoritatea din administraţii locale, s-au reunit în faţa clădirii unde avea loc o conferinţă despre cooperarea greco-germană. Unii dintre ei au aruncat cu apă şi cafea în consulul Wolfgang Hoelscher-Obermaier. ”Toţi uniţi pentru a lupta împotriva naziştilor”, scandau manifestanţii. Nimeni nu a fost rănit şi nicio persoană nu a fost reţinută de forţele de ordine care l-au îndepărtat discret pe consul de locul incidentului. Manifestaţia a avut loc la o zi după declaraţiile adjunctului ministrului german al Muncii, Hans-Joachim Fuchtel, care a afirmat la Salonic că trei angajaţi municipali greci fac aceeaşi muncă pe care o face un singur german.

MEXIC

Seism

Un cutremur cu magnitudinea 6 a afectat sudul Mexicului, ieri dimineaţă, a anunţat institutul american de geofizică USGS. Pentru moment nu există informaţii privind producerea unor victime sau pagube materiale. Cutremurul a avut loc la ora locală 03.20, la 31 de kilometri est de oraşul Altamiranio, în sudul statului Guerrero. Seismul a obligat mii de persoane să iasă din locuinţe. Epicentrul cutremurului se situează într-o zonă geologică care se află la originea unor cutremure ce se produc în centrul ţării anual. Epicentrul s-a situat la o adâncime de 60,9 kilometri.

SUA

Amendă record

Compania BP va plăti 4,5 miliarde de dolari, cea mai mare amendă penală din istoria SUA, în cadrul acordului amiabil încheiat cu autorităţile americane, după poluarea din Golful Mexic. Explozia produsă pe 20 aprilie 2010 la platforma petrolieră Deepwater Horizon, situată în largul statului New Orleans, a provocat moartea a 11 persoane, iar sute de milioane de litri de petrol s-au scurs în Golful Mexic. BP a încheiat deja un acord amiabil de 7,8 miliarde de dolari cu victimele mareei negre. O altă amendă uriaşă a fost cea plătită în 2009 de compania farmaceutică Pfizer, de 1,3 miliarde de dolari, pentru practici comerciale controversate.

UGANDA

Epidemie de Ebola

O nouă epidemie de febră hemoragică generată de virusul Ebola s-a declanşat în Uganda, unde a provocat deja moartea a două persoane, la nord de Kampala, la o lună după precedentul val, soldat cu 17 morţi în vest, a anunţat ministrul ugandez al Sănătăţii. Eşantioanele prelevate de la două persoane, membre ale aceleeaşi familii, decedate pe rând, începând de sâmbătă, la circa 50 de kilometri nord de capitala ugandeză, s-au dovedit pozitive pentru virusul Ebola, mortal şi foarte contagios, a anunţat ministrul Christine Ondoa.

UCRAINA

Timoşenko a renunţat la grevă

Fostul pemier ucrainean Iulia Timoşenko a acceptat ieri să înceteze greva foamei, începută pe 29 octombrie, a anunţat adjunctul ministrului ucrainean al Sănătăţii. Iulia Timoşenko a luat această decizie după ce a discutat cu medicii clinicii berlineze Caritatea, a precizat Raisa Moiseenko. Iulia Timoşenko a intrat în greva foamei denunţând presupuse fraude în scrutinul parlamentar din Ucraina.

IRAN

Rezolvarea crizei

Preşedintele SUA, Barack Obama, a afirmat miercuri că a mai rămas o fereastră pentru rezolvarea crizei cu Iranul privind programul său nuclear şi a promis eforturi diplomatice în acest sensm în lunile următoare. Obama a asigurat totuşi că informaţiile publicate de ”New York Times”, înainte de alegeri, privind principiul negocierilor bilaterale între Iran şi SUA sunt nefondate.

LIBIA

Nou guvern

Noul Guvern libian al premierului Ali Zeidan a depus jurământul, miercuri, în faţa Adunării Naţionale, în absenţa a opt membri contestaţi, preluând oficial funcţiile, pentru a conduce o nouă perioadă de tranziţie în Libia. Noul premier şi 23 de miniştri au participat la ceremonie din totalul de 32 de membri ai noului Guvern. Noul Guvern are un mandat de un an, pentru a organiza noile alegeri pe baza unei Constituţii a cărei redactare este în aşteptare. Premierul a ales să încredinţeze unor independenţi ministerele cheie precum Afacerile Externe, Finanţele, Justiţia, Internele sau Apărarea, dar Cabinetul său include şi personalităţi ale principalelor partide islamiste şi liberale reprezentate în Adunare.

SUA

Suspecţi de terorism

FBI a anunţat miercuri că a adăugat pe lista cu cei mai căutaţi suspecţi de terorism un american, Omar Shafik Hammami, acuzat că s-a alăturat mişcării islamiste shebab în Somalia şi un filipinez, Raddulan Sahiron, implicat în răpirea unui cetăţean american în 1993. Americanul, originar din Alabama, ar fi devenit unul dintre liderii organizaţiei insurgenţilor islamişti shebab în Somalia, considerată grupare teroristă de către Departamentul de Stat, începând din 2008. Hammami, inculpat pentru diverse capete de acuzare de terorism în SUA, a proferat în mai multe rânduri ameninţări cu atentate teroriste împotriva SUA şi unor interese americane, potrivit FBI. Filipinezul Sahiron este căutat pentru implicare în răpirea unui american în Filipine, în 1993, de către gruparea islamistă Abu Sayyaf, care are legături cu al-Qaida, din conducerea căreia ar face parte în prezent, desemnată organizaţie teroristă de către SUA în 1997, se mai arată în comunicatul FBI. Fondată la începutul anilor \'90, gruparea Abu Sayyaf mai are doar 300 de membri dar continuă să supravieţuiască cu ajutorul susţinerii comunităţilor musulmane din sudul Filipinelor şi fondurilor obţinute atât de pe urma unor răpiri, cât şi altor activităţi de natură criminală. Lista FBI cu cei mai căutaţi terorişti a fost creată în 2001, imediat după atentatele de la 11 septembrie. În comunicat, FBI precizează că doreşte să obţină informaţii despre un al treilea bărbat, Shaykh Aminullah, cu scopul de a-l interoga în cadrul unei anchete pentru susţinere materială acordată unei organizaţii teroriste, cu ajutorul grupării pakistaneze Lashkar-e-Taïba (LeT), desemnată ca teroristă de către SUA, în 2001. Acest suspect, care locuia la Peshawar, în Pakistan, este acuzat că a procurat o susţinere financiară, materială şi umană reţelei teroriste al-Qaida şi talibanilor.