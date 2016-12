ITALIA

Româncă omorâtă de tren

O româncă de 44 de ani a murit după ce a fost lovită de tren, în nordul Italiei, informează ”Corriere della Sera”. Accidentul a avut loc vineri seară, în apropierea localităţii Pontecurone din regiunea Piemonte. Femeia de 44 de ani, care locuia în apropiere, încerca să traverseze calea ferată, dar nu s-a asigurat şi a fost lovită de un tren. Cadavrul româncei a fost identificat oficial de autorităţile italiene, sâmbătă dimineaţă. Traficul feroviar pe linia Voghera - Tortona a fost blocat din cauza accidentului. Autorităţile italiene au declanşat o anchetă pentru a stabili circumstanţele exacte ale accidentului.

TURCIA

Elicopter prăbuşit

Un elicopter militar turc s-a prăbuşit sâmbătă, în oraşul Siirt din sud-estul Turciei, incidentul soldându-se cu moartea a 17 persoane aflate la bordul aparatului. O anchetă a fost declanşată în cazul prăbuşirii elicopterului de tip Sikorsky, a declarat guvernatorul provinciei Siirt, Ahmet Aydin. În momentul incidentului, condiţiile meteo erau nefavorabile. Elicopterul transporta militari spre oraşul Pervari, unde armata turcă efectuează operaţiuni împotriva insurgenţilor kurzi.

MYANMAR

Seism puternic

Un seism cu magnitudinea de 6,8 s-a produs ieri dimineaţă, la 100 de kilometri nord de Mandalay, al doilea oraş ca mărime din Myanmar şi a cauzat moartea a 13 persoane şi rănirea altor 40. Cutremurul a avut loc la o adâncime de numai 10 kilometri, a precizat Institutul de Geofizică din SUA (USGS), care iniţial anunţase o magnitudine de 6,6. Patru dintre victime erau muncitori care lucrau la un pod peste fluviul Irrawaddy, iar două persoane şi-au pierdut viaţa din cauza prăbuşirii unei mănăstiri, la nord de Mandalay. Organizaţia neguvernamentală internaţională Save the Children, prezentă în Myanmar, a avertizat asupra riscului unor replici puternice ale seismului, însă deocamdată nu a luat o decizie privind desfăşurarea echipelor sale în zona afectată. Seismul a fost urmat, la 20 de minute, de două replici cu magnitudini de 5. În martie 2011, un cutremur cu magnitudinea de 6,8, care a lovit statul Shan din apropierea frontierei cu Thailanda şi Laos, a dus la moartea a 74 de persoane în Myanmar şi a uneia în Thailanda.

AFGANISTAN

Militar NATO ucis

Un bărbat îmbrăcat în uniforma armatei afgane a ucis, ieri, un militar NATO, în sudul Afganistanului, anunţă surse din cadrul Forţei Internaţionale de Asistenţă pentru Securitate (ISAF). Incidentul s-a produs după o dispută verbală, într-o bază militară comună din provincia Helmand, cea mai instabilă din Afganistan, anunţă Ahmad Zeerak, purtătorul de cuvânt al Guvernoratului local. Un incident similar a avut loc sâmbătă, când un militar NATO a fost rănit în vestul Afganistanului, după ce doi colegi afgani au deschis focul spre el. Aproximativ 50 de militari ISAF au fost ucişi de colegi afgani, în cursul anului 2012.

CHINA

Protest extrem

Un tânăr tibetan s-a sinucis prin incendiere, sâmbătă, în faţa unei mânăstiri budhiste din nord-vestul Chinei, relatează agenţia China Nouă, citând autorităţile locale. Tânărul Gonpo Tsering, în vârstă de 18 ani, este al 17-lea tibetan care se autoincendiază în ultima săptămână. Protestele intervin în contextul în care liderii chinezi s-au reunit la Beijing pentru alegerea noii conduceri a ţării.

VATICAN

Condamnat cu suspendare

Tribunalul Vaticanului l-a condamnat, sâmbătă, la două luni de închisoare cu suspendare pe informaticianul Claudio Sciarpeletti, acuzat de complicitate cu fostul majordom al Papei Benedict, Paolo Gabriele, o nouă evoluţie în scandalul Vatileaks. Informatician al Vaticanului de 20 de ani, Parchetul ceruse patru luni de închisoare cu executare, iar apărarea solicitase achitarea. Majordomul Papei, Paolo Gabriele, găsit vinovat pentru furtul a sute de documente confidenţiale, a fost condamnat la un an şi jumătate de închisoare cu executare.

SPANIA

Traficanţi de droguri prinşi

Poliţia spaniolă a destructurat o reţea de traficanţi de droguri suspectată de finanţarea unei cunoscute organizaţii mafiote sârbe, clanul Zemun şi acuzată de asasinarea în 2003 a premierului sârb, Zoran Djindjic, a precizat, ieri, poliţia. Clanul Zemun era finanţat din producţia de marijuana de pe trei plantaţii din Insulele Canare, unde au fost confiscate aproape 700 de plante de canabis. În cursul operaţiei, 25 de persoane au fost arestate, 17 în provincia Las Palmas şi opt în provincia Alicante. În apropiere de Alicante, la Valencia, poliţia l-a arestat în februarie pe sârbul Vladimir Milisavljevic, unul din autorii fugari ai asasinatului asupra lui Djindjic, pentru care a fost condamnat în contumacie la 35 de ani de închisoare în ţara sa. Poliţia l-a arestat de asemenea pe Luka Bojovic, liderul clanului mafiot sârb Zemun, format din membri ai grupului paramilitar Tigrii lui Arkan, activ în timpul războiului din fosta Iugoslavie. Milisavljevic era căutat de Interpol, împreună cu alţi patru fugari condamnaţi în contumacie pentru asasinarea lui Djindjic, premier reformist pro-occidental învestit în 2011, după înlăturarea de la putere a preşedintelui Slovodan Milosevic. Poliţia a precizat că a putut stabili că o ramură a grupului a creat o structură pentru producerea de marijuana în Gran Canaria şi a confiscat 30 de registre contabile şi 840.000 de euro în seifuri din bănci.

ITALIA

Inundaţii la Veneţia

Valul de precipitaţii care s-a abătut de sâmbătă asupra nordului Italiei a provocat inundarea unei mari părţi din Veneţia şi evacuarea a circa 200 de persoane în Toscana. La Veneţia, precipitaţiile puternice şi un vânt din sud au provocat aşa-numitul fenomen acqua alta, iar 70% din oraş era inundat, ieri dimineaţă, nivelul mării fiind la o înălţime de 1,50 metri peste nivelul normal. La prânz, apa începuse se se retragă uşor. În Toscana, circa 200 de persoane au fost evacuate din cauza ploilor puternice care au inundat mai multor locuinţe şi au provocat alunecări de teren. Cea mai afectată este provincia Massa-Carrara. La Pisa, unele străzi au rămas fără curent electric după ce au fost inundate, iar la Livorno, marele port toscan, protecţia civilă este în stare de alertă, din cauza ploilor puternice. În Liguria, regiune la nord de Toscana, 30 de persoane au fost evacuate. Autorităţile locale au lansat o alertă încă din urmă cu două zile, oferind numeroase măsuri de securitate, astfel încât vremea rea nu a făcut nicio victimă, comparativ cu intemperiile din urmă cu un an, care s-au soldat cu 13 morţi.

SLOVENIA

Alegeri prezidenţiale

Slovenii au început ieri să voteze pentru a-şi alege un nou preşedinte în cadrul primul tur de scrutin, pe fondul nemulţumirilor legate de recesiunea economică a acestei micuţe ţări din Zona Euro. Aproximativ 1,7 milioane de sloveni erau aşteptaţi la urne, ieri, primele rezultate fiind anunţate în jurul orei 23.00, ora României. Pentru prima oară în istoria Sloveniei, în cursa electorală prezidenţială au intrat doar trei candidaţi. Conform sondajelor, preşedintele aflat la final de mandat, Danilo Türk (centru-stânga), de 60 de ani, ar urma să fie ales pentru al doilea mandat de cinci ani, însă în cel de-al doilea tur de scrutin, la 2 decembrie, când îl va învinge principalul contracandidat, fostul premier Borut Pahor (social-democrat). Danilo Türk era creditat cu 43,7% din intenţiile de vot, în cadrul unui sondaj realizat pentru televiziunea Planet TV, faţă de 32,6% pentru Borut Pahor şi doar 23,7% pentru candidatul conservatorilor, Milan Zver.

LIBAN

Incidente violente

Două persoane au fost ucise şi alte şapte au fost rănite, ieri, în sudul Libanului, în confruntări între susţinătorii mişcării şiite Hezbollah şi cei ai unui lider fundamentalist sunnit, Ahmed Asir, în apropierea unei tabere de refugiaţi palestinieni, în zona Saida. Printre răniţi se numără şi un lider local al mişcării şiite libaneze Hezbollah.

MEXIC

Poliţişti inculpaţi

14 agenţi de poliţie din Mexic au fost puşi sub acuzare, pentru tentativă de crimă, în legătură cu focurile de armă care au vizat doi funcţionari guvernamentali americani şi un militar mexican. Cei trei au fost răniţi în luna august, când agenţi ai poliţiei federale mexicane au deschis focul asupra vehiculului acestora, în oraşul Tres Marias. Iniţial, autorităţile mexicane au declarat că la originea incidentului este o confuzie de identitate. Însă procurorii cred că atacul a fost intenţionat. Cei trei au supravieţuit atacului pentru că vehiculul în care se aflau era blindat. În momentul atacului, poliţiştii purtau haine civile şi se deplasau cu vehiculele personale, astfel că este exclusă ipoteza să fi participat la vreo operaţiune. Însă, imediat după incident, poliţiştii s-au îmbrăcat în uniforme şi s-au dus la secţiile unde lucrau. Cele trei victime se deplasau din Mexico City spre oraşul Cuernavaca.

IRAN

Demolarea complexului militar de la Parchin

Iranul continuă activităţile pentru desfiinţarea complexului militar de la Parchin, declară directorul Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Yukiya Amano, aflat în vizită la Bagdad. Acesta a declarat că are motive bune să creadă că Iranul cooperează cu AIEA. Complexul de la Parchin este o imensă bază militară situată la est de Teheran. Desfiinţarea complexului a început în primăvară, după suspiciuni că acolo aveau loc teste cu substanţe explozive folosite pentru explozii nucleare. Iranul este suspectat de Israel şi de Occident că încearcă să se doteze cu arme nucleare, sub paravanul unui program nuclear civil. Regimul islamist de la Teheran respinge acuzaţiile, argumentând că programul său nuclear are scop strict civil.