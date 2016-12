RUSIA

Atac armat

Un rus de 30 de ani a ucis, ieri, cinci persoane, cu arme de foc şi a rănit alte două, în sediul unei companii farmaceutice din Moscova, la scurt timp după ce a publicat pe internet un manifest în care afirma că vrea să distrugă ”gunoiul uman”. Asasinul, care era angajat al companiei, a deschis focul cu două carabine asupra colegilor săi. Trei bărbaţi şi două femei au murit pe loc, iar un bărbat şi o femeie au fost răniţi. Cu câteva ore înainte de atac, Dmitri Vinogradov a publicat pe site-ul de socializare Vkontakte un manifest în care mărturisea că detestă specia umană. Potrivit poliţiei, tânărul se îndrăgostise de una din colegele sale, care nu i-a răspuns la sentimente. Din această cauză, a băut cinci zile şi ieri s-a dus la lucru şi a început să tragă. Televiziunile ruse au prezentat şi nişte fotografii cu o tânără blondă care ar fi fost sursa dezamăgirii atacatorului. Acesta va fi supus mai întâi unei expertize psihiatrice, pentru a stabili dacă este sau nu responsabil de actele sale. Astfel de atacuri sunt rare în Rusia.

SUA

Împuşcături

Un angajat al unei firme din Fresno, California, a deschis focul asupra unor colegi, marţi, omorând o persoană şi rănind alte trei, după care s-a sinucis. Firma, identificată de autorităţi ca Apple Valley Farms, este cunoscută sub numele de Valley Proteins şi produce hrană pentru animale de companie. Presupusul atacator a fost găsit în afara firmei, împuşcat în cap. Victima sa, care se afla într-o stare gravă, o femeie de 32 de ani, a fost găsită tot în afara firmei, cu o rană la nivelul spatelui. Alţi doi răniţi, în stare gravă, au fost găsiţi în interiorul firmei. Unul, un bărbat de 34 de ani, părea că prezintă o rană la nivelul capului, celălalt, un bărbat de 28 de ani, a fost împuşcat la nivelul gâtului. Un bărbat de 32 de ani, care prezenta o rană la nivelul capului, a fost declarat mort la scena atacului. Presupusul atacator, Lawrence Jones, a lucrat pentru Apple Valley Farms, timp de 14 luni. Potrivit unui coleg, când acesta a venit la serviciu, marţi dimineaţa, nu părea să fie el însuşi. După aproximativ trei ore şi jumătate, el a scos un pistol şi a deschis focul, împuşcând patru persoane. Autorităţile nu erau în măsură să spună ce a provocat atacul. La momentul respectiv, în sediul firmei se aflau 30 de muncitori. Potrivit autorităţilor, Jones are un cazier impresionant.

TURCIA

Protest extrem

Un bărbat şi-a dat foc, ieri, în faţa sediului biroului premierului Turciei, Recep Tayyip Erdogan, fiind transportat la spital. Bărbatul, în vârstă de 39 de ani, s-a stropit cu benzină şi şi-a dat foc în cartierul Kizilay din Ankara. Agenţii de securitate prezenţi au intervenit imediat, dar protestatarul a suferit arsuri pe faţă şi pe braţe. Premierul Erdogan nu se afla la birou în momentul incidentului. Nu se cunosc motivele care l-au determinat pe bărbat să recurgă la această formă de protest extrem.

NORVEGIA

Platformă petrolieră evacuată

Toţi membrii personalului neesenţial de pe o platformă situată deasupra unui câmp de hidrocarburi din Marea Nordului, 330 de muncitori, au fost evacuaţi ieri, după ce s-a constatat o înclinare destul de periculoasă a platformei, a anunţat echipajul de intervenţie. Platforma Floatel Superior s-a inclinat cu 3-4 grade, după ce s-a constatat o scurgere într-unul din pontoanele de plutire ale platformei, a explicat compania petrolieră norvegiană Statoil. Din raţiuni de securitate, peste 40 de persoane au rămas pe Floatel Superior.

GRECIA

Proteste violente

Poli?iştii greci au recurs, ieri, la gaze lacrimogene, pentru a-i dispersa pe manifestanţii care protestau violent în faţa Parlamentului din Atena. Mai mulţi protestatari au aruncat cu pietre şi cu proiectile în forţele de ordine. În jur de 100.000 de greci au protestat la Atena faţă de un nou pachet de măsuri de austeritate, cerut de UE şi FMI.

SUA

În prag de furtună

Numeroase zboruri au fost anulate ieri, de la şi spre New York, din cauza apropierii unei noi furtuni, aşteptată să lovească regiunea la amiază, la nouă zile după uraganul devastator Sandy. După ce compania United a anunţat marţi că îşi suspendă zborurile începând de la ora prânzului (17.00 GMT), American Airlines a luat o măsură similară, ieri dimineaţă. Cursele vor fi reluate astăzi. În total, 290 de zboruri au fost anulate, a precizat American Airlines. Deşi primarul New York-ului, Michael Bloomberg, a subliniat că noua furtună nu va fi comparabilă cu Sandy, ea a provocat îngrijorare într-o regiune unde situaţia este departe de a fi revenit la normal. Meteorologii prognozau că viteza vântului va fi între 40 şi 55 km/h, cu intensificări până la 80 km/h, ploi, temperaturi sub cele normale şi chiar lapoviţă. La New York, unde dimineaţă se înregistra 1 grad Celsius, iar în cursul zilei, temperatura nu a depăşit 5 grade, zeci de mii de persoane sunt în continuare private de electricitate şi de căldură. Din motive de precauţie, primarul a ordonat evacuarea a patru aziluri de bătrâni din Rockaways, zona de coastă din cartierul Queens, foarte afectată de uraganul Sandy. Bloomberg a ordonat, de asemenea, închiderea parcurilor, terenurilor de joacă şi a plajelor pentru 24 de ore, începând de ieri, ora 17.00 GMT, precum şi suspendarea activităţilor pe şantiere, în acelaşi interval.

GUATEMALA

Seism puternic

Un cutremur cu magnitudinea de moment de 7,5 a avut loc, ieri, în largul coastelor statului Guatemala, anunţă Institutul american de Geofizică, USGS. Seismul a avut loc la ora locală 10.35, la o adâncime de 33 de kilometri. Epicentrul a fost în Oceanul Pacific, la 45 de kilometri sud-vest de Champerico (Guatemala), la 60 de kilometri sud de Suchiate (Mexic), la 73 de kilometri sud de Ciudad Tecun Uman (Guatemala) şi la 81 de kilometri sud-vest de Retalhuleu (Guatemala). Deocamdată nu există informaţii despre riscul vreunui tsunami şi nici despre eventuale victime.

MAREA BRITANIE

Arestat pentru atac cibernetic

Un bărbat de 41 de ani a fost arestat marţi, pentru că a comis un atac cibernetic împotriva site-urilor de Internet ale Ministerului britanic de Interne şi ministrului Theresa May. Autorităţile l-au arestat pe suspect la domiciliul său din Stoke-on-Trent (centrul Angliei), apoi l-au eliberat pe cauţiune, până la următoarea convocare, la mijlocul lui decembrie, potrivit Scotland Yard. Acesta este suspectat că a încurajat internauţi să suprasolicite site-urile de Internet ale Home Office şi ministrului Theresa May, pentru a le face indisponibile. Anchetatorii au confiscat de la domiciliul său diverse probe, mai ales computere şi telefoane.

GHANA

Magazin prăbuşit

Cel puţin trei persoane şi-au pierdut viaţa şi 22 au fost salvate ieri, după prăbuşirea unui centru comercial la Accra, capitala republicii Ghana. Potrivit informaţiilor deţinute de autorităţi, aproximativ 50 de angajaţi ar fi fost prinşi sub dărâmături. Preşedintele Ghanei, John Dramani Mahama, şi-a suspendat campania electorală pentru alegerile de la 7 decembrie şi s-a rugat pentru victimele acestei tragedii. Echipele de salvare continuă să caute supravieţuitori. Motivele prăbuşirii imobilului rămân deocamdată necunoscute. Ghana, care numără 20 de milioane de locuitori, este o ţară producătoare de cacao şi de aur, iar în 2010 a început să exploateze ţiţei. Această ţară este considerată un exemplu de stabilitate în Africa de Vest.