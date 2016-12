MALTA

Români discriminaţi

Patru români întemniţaţi pentru că au furat îmbrăcăminte de mii de euro susţin că sentinţa de trei ani de închisoare a fost exagerată şi discriminatorie, a relatat, ieri, ”Times of Malta”. Ilie Nicolae (28 de ani), Niculae Dragoş (22 de ani), Dumitru Marius (26 de ani) şi Christian Panaitescu (25 de ani) au pledat vinovaţi şi au fost încarceraţi. Florica Niculae (27 de ani) a pledat nevinovată. Prin intermediul unui avocat, cei patru au susţinut că li s-a spus că în cazul în care pledează vinovaţi, vor primi cel mult un an de închisoare. Potrivit avocatului, lui Niculae i s-a spus că nu are rost să depună o contestaţie în acest caz, întrucât va fi tratat exact ca prietenii săi. Românii au susţinut că nu au fost informaţi despre dreptul lor de a face apel. Aceasta a fost o încălcare a dreptului lor la un proces echitabil, în faţa unei instanţe independente şi imparţiale, adaugă sursa citată.

MALAEZIA

Bulgari condamnaţi la moarte

Doi cetăţeni bulgari au fost condamnaţi la moarte, pentru trafic de droguri, în Malaezia, anunţă Ministerul bulgar de Externe. Ivan Kirov, de 27 de ani şi Gheorghi Bakalov, de 26 de ani, au fost arestaţi în mai, pe aeroportul Sultan Ismail din Johor Bahru, în sudul Malaeziei, având asupra lor 5,6 kilograme de amfetamine. Un al treilea bulgar, Gheorgi Gheorghiev, a fost eliberat din lipsă de probe. Rudele celor doi bulgari condamnaţi au explicat că au fost angajaţi de Gheorghi Gheorghiev pentru a transporta două valize cu Viagra, fără a şti că erau, de fapt, droguri.

POLONIA

Frig mortal

Prima ofensivă a iernii în Europa s-a soldat cu 14 morţi în Polonia, a afirmat, ieri, poliţia naţională. ”În opt zile, am înregistrat 14 decese care pot fi asociate valului de frig care a lovit Polonia”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei. Frigul şi ninsoarea de la sfârşitul săptămânii trecute au perturbat traficul, în special în centrul Poloniei. Aproape 70.000 de persoane au rămas temporar fără electricitate, în zona Varşoviei. Iarna trecută, peste 100 de persoane au murit în Polonia, din cauza hipotermiei. În cele mai multe cazuri a fost vorba despre persoane fără adăpost şi care se aflau în stare de ebrietate.

ITALIA

Provincii desfiinţate

Guvernul italian a adoptat, ieri, un decret prin care a decis desfiinţarea a zeci de provicii, pentru a face economii la costurile administraţiei publice. Italia are 20 de regiuni, dintre care cinci cu statut special de autonomie. Legea vizează provincii din 15 regiuni. Numărul provinciilor din aceste regiuni va fi redus de la 86 la 51, precizează Guvernul. Guvernoratele provinciale vor fi desfiinţate de la 1 ianuarie 2013. Timp de un an, preşedinţii provinciilor vor fi ajutaţi de câte trei consilieri, iar începând din ianuarie 2014, provinciile respective nu vor mai exista.

SUA

Meningita ucigaşă

SUA înregistrează, în prezent, 356 de cazuri de meningită fungică, între care 28 de decese, cauzate de injecţii cu steroizi contaminaţi şi alte două medicamente, potrivit ultimului calcul publicat marţi de autorităţile sanitare. Bilanţul precedent, publicat vineri, număra 331 de persoane contaminate, între care 25 decedate. Pe de altă parte, şapte persoane au fost declarate bolnave de meningită, după ce au primit injecţii în articulaţii. Agenţia americană pentru Alimente şi Medicamente (FDA) a confirmat că acest tip de meningită rar şi netransmisibil rezultă dintr-o ciupercă parazită descoperită în injecţiile cu steroizi produse de compania New England Compounding Center (NECC), precum şi în alte două produse ale acesteia. Probabil peste 14.000 de persoane din 23 de state au primit injecţii cu steroizi, a avertizat FDA. Majoritatea acestor persoane au fost contactate de autorităţile sanitare. Injecţiile epidurale cu steroizi sunt destinate tratării durerilor de spate provocate în special de hernii de disc sau dureri articulare. Simptomele generale de meningită apar într-un interval de una până la patru săptămâni după injecţie, dar sunt şi cazuri în care ar putea apărea după mai multe luni.

BANGLADESH

Tragedie în Golful Bengal

Aproximativ 130 de pasageri au fost daţi dispăruţi în Golful Bengal, după naufragiul unei ambarcaţiuni care transporta refugiaţi din Bangladesh, a anunţat, ieri, poliţia locală. Nava s-a scufundat între Myanmar şi Bangladesh, în timp ce se îndrepta spre Malaezia. Nava părăsise sâmbătă satul Sabrang din Bangladesh şi, potrivit poliţiei, naufragiul a avut loc duminică dimineaţă. Victimele sunt apatrizi din etnia rohingya, consideraţi de ONU una dintre minorităţile cele mai persecutate de pe planetă.

AFGANISTAN

Civili ucişi

Cel puţin 11 civili, printre care şapte femei şi trei copii, şi-au pierdut viaţa, ieri, după ce două bombe amplasate de insurgenţi pe marginea unor drumuri au explodat, în provincia Helmand din sudul Afganistanului, potrivit autorităţilor locale. Potrivit autorităţilor, şase persoane au fost rănite.

RUSIA

Record de poliţişti drogaţi concediaţi

Aproape 100 de poliţişti au fost concediaţi la Sankt Petersburg, în urma unor teste impuse oamenilor legii din al doilea oraş ca mărime din Rusia, care au arătat că aceştia au consumat droguri, a anunţat, ieri, şeful poliţiei locale. El nu a precizat numărul exact al poliţiştilor concediaţi, dar a afirmat că testele continuă. Aproape 30.000 de poliţişti lucrează la Sankt Petersburg şi în această regiune. Forţele de ordine şi sistemul judiciar din Rusia sunt afectate de corupţie, după cum spun chiar autorităţile ruse. Fostul preşedinte şi actual premier, Dmitri Medvedev, care a făcut din lupta împotriva corupţiei una dintre priorităţile sale, a recunoscut că a eşuat în mare parte în această privinţă. În Rusia sunt între 2,5 şi 6 milioane de persoane dependente de droguri, iar peste 100.000 de toxicomani mor în fiecare an, potrivit datelor oficiale.

GRECIA

Apel la grevă

Centrala sindicală din mediul privat GSEE a făcut apel, ieri, la o grevă de 48 de ore, în zilele de 6 şi 7 noiembrie, pentru a protesta faţă de noile măsuri de austeritate ce urmează să fie dezbătute în Parlament, potrivit unui comunicat al sindicaliştilor.

POLONIA

Dezminţire

Parchetul polonez a precizat marţi că nu s-a descoperit nicio urmă de explozibil pe epava avionului prezidenţial care s-a prăbuşit în aprilie 2010, la Smolensk, în Rusia, contrar afirmaţiilor cotidianului conservator ”Rzeczpospolita”. Avionul preşedintelui polonez Lech Kaczynski s-a prăbuşit la 10 aprilie 2012, încercând să aterizeze pe o ceaţă groasă la Smolensk, provocând moartea tuturor celor 96 de persoane aflate la bord. În Polonia circulă diverse teorii ale complotului, alimentate de partidul conservator Dreptate şi Justiţie, PiS, aflat în opoziţie, al lui Jaroslaw Kaczynski, fratele geamăn al preşedintelui defunct. Delegaţia poloneză trebuia să asiste la Katyn, în apropiere de Smolensk, la ceremoniile care celebrau a 70-a aniversare a masacrului în care mii de ofiţeri polonezi, prizonieri ai Armatei Roşii, au fost împuşcaţi de poliţia secretă sovietică, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Potrivit raportului definitiv al Comitetului interguvernamental al aviaţiei ruse (MAK), prezentat la începutul lui 2011, la Moscova, preşedintele Kaczynski şi alţi oficiali polonezi de rang înalt au exercitat presiuni asupra echipajului avionului, în timp ce piloţii nu erau pregătiţi suficient şi au luat decizia de a ateriza în condiţii improprii. Comisia poloneză de anchetă a recunoscut că principalele cauze ale accidentului se află de partea poloneză.