GERMANIA

Români morţi

Trei români au murit şi alţi trei au fost grav răniţi în urma unui accident produs pe autostrada A3 din landul german Bavaria, în noaptea de vineri spre sâmbătă, relatează ”Süddeutsche Zeitung”. Potrivit primelor informaţii, un microbuz în care se aflau şase români a intrat în coliziune, în jurul orei 23.30, cu un camion înmatriculat în Bulgaria. Trei pasageri ai microbuzului au murit iar alţi trei au fost duşi la spital, prezentând răni grave. O anchetă este în desfăşurare pentru a se stabili circumstanţele accidentului.

BULGARIA

Român reţinut

Un cetăţean român care încerca să treacă graniţa în Bulgaria cu aproximativ 3,5 tone de material pirotehnic a fost reţinut de ofiţerii vamali, la Ruse, în noaptea de sâmbătă spre duminică, a anunţat serviciul de presă al Agenţiei Naţionale a Vămilor. Românul în vârstă de 48 de ani, originar din Giurgiu, a ascuns 270 de cutii cu material pirotehnic în maşina sa şi le-a acoperit cu saci de cartofi. După deschiderea uşii din spate a maşinii, o dubă Fiat Ducato, primul lucru pe care l-a văzut vameşul au fost sacii de cartofi dar, la o cercetare mai atentă, acesta a remarcat o ladă în spatele acestora.

RUSIA

Navă dispărută

Un vapor cu 11 marinari la bord a dispărut în Marea Ohotsk (Extremul Orient rus), a anunţat, ieri, agenţia RIA Novosti, citând un oficial din cadrul serviciilor de salvare. Nava Amurskoie a dispărut ieri în Marea Ohotsk, după ce a trimis un semnal de alarmă. ”Am lansat căutările, dar acestea nu au dat încă rezultate”, a adăugat oficialul citat, precizând că ”în prezent este o furtună în regiunea în care a dispărut vaporul: plouă şi ninge, ceea ce complică operaţiunile de căutare”.

SUA

În aşteptarea lui Sandy

Primarul din New York, Michael Bloomberg, a ordonat, ieri, evacuarea a 375.000 de locuitori din zonele inundabile ale oraşului, în aşteptarea sosirii uraganului Sandy. Sute de zboruri au fost anulate, ieri, pe aeroporturile din New York şi din alte oraşe de pe coasta de est. Air France a anulat toate zborurile prevăzute pentru astăzi către New York şi Washington, în timp ce companiile americane au anulat sute de zboruri interne. Oraşul New York şi-a închis reţeaua de transport public, inclusiv metroul, începând cu ora 19.00 (astăzi, 01.00 ora României) şi până miercuri. În afară de metrou, oraşul cu opt milioane de locuitori a decretat şi închiderea parcurilor, a zonelor de joacă şi a plajelor, ieri după-amiază. Uraganul Sandy, format în Atlantic, este de categoria 1 pe Scara Saffir-Simpson, de cinci nivele şi suflă pe o întindere foarte mare, de cel puţin 800 de kilometri, potrivit Centrului Naţional pentru Uragane, cu sediul la Miami. Uraganul este o combinaţie fără precedent de furtună tropicală gigantică şi front de aer rece din nord, amplificată şi de maree, deoarece este lună plină, de unde şi denumirea de Frankestorm. La impactul cu ţărmul se anticipează ploi torenţiale, ninsori şi vânt puternic. Efectele acestuia s-au făcut simţite ieri, de-a lungul coastei, mai ales în North Carolina şi Maryland, unde mai multe zone au fost inundate. Specialiştii cred că acesta este cel mai mare uragan format vreodată în Atlantic iar pagubele estimate de asigurătorii americani sunt uriaşe.

FRANŢA

Studenţi luaţi de ape

Doi studenţi au fost duşi de ape, vineri, într-o canalizare subterană din campusul universităţii lor din Toulon, în urma precipitaţiilor abundente din regiune, a anunţat prefectura. Un tânăr şi o tânără de aproximativ 20 de ani au fost duşi de ape într-o canalizare cu diametrul de 40 de centimetri, pentru evacuarea apelor, situată în parcarea universităţii comunei Garde. Cadavrul tinerei a fost găsit, iar tânărul este în continuare dat dispărut. Ea ar fi alunecat iar el i-a venit în ajutor. Amândoi au fost duşi de ape în partea subterană a canalului, care se află la o adâncime de 1,50 de metri sub parcare. Din nefericire, această parte îngropată a canalului este lungă de 800 de metri, după care iese la suprafaţă şi se varsă în mare. Furtuni violente au afectat regiunea Var, vineri după-amiază. Străzile au fost inundate, iar maşinile blocate.

MAREA BRITANIE

Mine antitanc furate

Departamentul Antiterorism al poliţiei britanice caută mai multe pachete cu muniţie aparţinând Ministerului Apărării, furate dintr-un tren de marfă la Warrington, relatează Sky News, precizând că acestea ar conţine mine antitanc. Zece pachete, fiecare conţinând câte patru cutii de plastic, au fost furate din tren, în timp ce acesta se deplasa pe ruta Cumbria - Oxfordshire. Dispariţia lor a fost anunţată de Poliţia Transporturilor din Marea Britanie, joi, în jurul orei 07.30, când trenul a ajuns la Didcot, Oxfordshire. Şapte pachete au fost descoperite ulterior lângă o linie de cale ferată din zona Warrington, în comitatul Cheshire. Celelalte trei încă lipsesc.

NIGERIA

Violenţe extreme

O mulţime de creştini furioşi după un atentat sinucigaş care a vizat o biserică catolică, ieri, la Kaduna, în nordul Nigeriei, a ars de viu un bărbat, crezând că este musulman, într-o aparentă răzbunare. Înarmaţi cu macete şi bastoane, tinerii creştini au ieşit pe străzi la Kaduna, atacând persoane ce putea fi de religie musulmană, furia lor fiind determinată de atacurile repetate împotriva bisericilor, din ultimele luni. Atacatorii au lovit un bărbat aflat pe motocicletă, după care i-au luat vehiculul, l-au aruncat asupra lui şi l-au stropit cu benzină. Un oficial din cadrul serviciilor de intervenţie a confirmat moartea acesuia, adăugând că echipele sale nu l-au putut salva deoarece agresorii erau prea violenţi. ”Până în prezent, avem opt morţi şi 145 de răniţi în urma exploziei care a vizat biserica Sfânta Rita”, a declarat Musa Ilallah, coordonatorul regional al agenţiei naţionale de ajutor în situaţii de urgenţă, fără a face alte precizări. El a declarat totuşi că atentatorul sinucigaş se numără printre morţi. Mai mulţi lideri ai bisericii evanghelice au declarat că creştinii vor fi obligaţi să se apere singuri, dacă nu se face nimic pentru a se pune capăt atacurilor sângeroase.

PAKISTAN

Seism

Un cutremur de intensitate medie, de 5,3 grade pe Scara Richter, s-a produs aseară în nord-vestul Pakistanului. Seismul a fost simţit în oraşul Peshawar, capitala provinciei Khyber Pakhtunkhwa şi în regiunile adiacente, printre care Swat, Malakand şi Nowshera. Cutremurul a fost simţit şi de locuitorii capitalei Islamabad. Epicentrul seismului s-a aflat la frontiera cu Tadjikistan şi Afganistan, la 500 de kilometri nord-vest de Islamabad. Deşi în urma producerii cutremurului s-a creat panică, autorităţile au anunţat că nu există pierderi de vieţi omeneşti.

SPANIA

Protestul poliţiştilor

Sute de poliţişti s-au reunit sâmbătă în faţa Ministerului de Interne de la Madrid, în zgomot de petarde şi fluiere, pentru a-şi arăta nemulţumirea faţă de tăierile bugetare şi suprimarea unor beneficii sociale. Ca toţi funcţionarii spanioli, poliţiştii suportă din plin politica de austeritate pusă în aplicare de Guvernul de dreapta al lui Mariano Rajoy, pentru a redresa finanţele ţării. În 2012, ei au rămas fără prima de Crăciun, ceea ce echivalează cu o pierdere salarială de 7% pe an, salariile spaniolilor fiind plătite pe 14 luni.

UNGARIA

Plan criticat

Reprezentanta FMI în Ungaria, Iryna Ivaschenko, a apreciat că mai multe măsuri bugetare anunţate săptămâna trecută în această ţară nu sunt în conformitate cu obiectivele FMI. Iryna Ivaschenko a mai menţionat că nu a fost fixată încă nicio dată pentru o nouă serie de negocieri între Budapesta şi FMI. Ungaria a solicitat, anul trecut, ajutorul FMI şi UE pentru a putea împrumuta din nou de pe pieţele de obligaţiuni, la dobânzi acceptabile, în timp ce moneda sa naţională, forintul, se devalorizase puternic. Negocierile s-au dovedit dificile însă la 12 octombrie, premierul conservator Viktor Orban a afirmat că ţara sa se află aproape de un acord bun cu FMI pentru un împrumut estimat la 15 miliarde de euro. Guvernul ungar a anunţat, săptămâna trecută, o nouă serie de măsuri de austeritate pentru a menţine deficitul bugetar sub 3% din Produsul Intern Brut, CE apreciind ca insuficient un prim plan de economii.

SUA

Tsunami în Hawaii

Un cutremur de 7,7 a lovit, sâmbătă seară, coasta de vest a Canadei, fiind declanşată alerta de tsunami, a anunţat Institutul american de Geofizică (USGS). Epicentrul seismului, care s-a produs la ora locală 20.04 (duminică, 05.04, ora României) a fost localizat în Insulele Queen Charlotte, la circa 200 de kilometri sud-sud-vest de portul Prince Rupert de pe litoralul canadian, la o adâncime de 17,5 kilometri. Centrul de alertă pentru tsunami al Pacificului a emis un buletin subliniind că există riscul producerii de tsunami pe coasta de vest a continentului nord-american, din Alsaka şi până în nordul Insulei Vancouver. Alerta de tsunami lansată în Hawaii (SUA) a fost ridicată către ora 11.00 GMT. Centrul de alertă a avertizat totuşi că nivelul valurilor şi forţa curenţilor continuă să reprezinte un pericol pentru vapoare şi înotători. Arhipelagul Hawaii a fost lovit sâmbătă seară (ora locală) de un tsunami, ceea ce a determinat autorităţile să ceară unui număr de 100.000 de persoane să se refugieze în locuri mai înalte. Centrul de avertizare pentru tsunami din Pacific a anunţat că primele valuri au avut o înălţime de un metru şi au avut o forţă mai mică decât se aştepta. În Honolulu, capitala insulei Oahu, cea mai populată insulă din Hawaii, sirenele de alarmă în caz de tsunami au declanşat aglomerări în trafic.

BULGARIA

Cod roşu pentru ploi

Agenţia Naţională de Meteorologie de la Sofia a instituit o avertizare de cod roşu pentru fenomene periculoase de intensitate foarte mare, ploi abundente pentru districtele Smolian şi Kârdjali din sudul Bulgariei. Avertizarea a fost valabilă pentru ziua de ieri. În districtul Kârdjali, ploile au fost însoţite de vânt puternic. În alte patru regiuni din sudul ţării a fost declarat cod portocaliu, în timp ce pentru centrul şi nordul Bulgariei era valabilă o avertizare de cod galben pentru vânt puternic.

RUSIA

Opozanţi reţinuţi

Mai mulţi opozanţi ruşi, între care Serghei Udalţov şi Aleksei Navalnîi, au fost reţinuţi, sâmbătă, la Moscova, în timpul unei acţiuni de susţinere a militanţilor deţinuţi în cadrul unei anchete pentru pregătirea unor tulburări masive, au anunţat aceştia pe Twitter. Această acţiune face referire la cazul lui Leonid Razvozjaev, inculpat şi încarcerat pentru pregătire în vederea organizării de tulburări masive, care susţine că a fost răpit în Ucraina, unde fugise pentru a cere statut de refugiat politic.

LITUANIA

Turul doi legislativ

Alegătorii din Lituania au votat, ieri, în cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor legislative, într-un scrutin care ar putea consolida victoria înregistrată de opoziţia de stânga în primul tur, în detrimentul conservatorilor conduşi de actualul premier Andrius Kubilius. Aflaţi la putere de patru ani, conservatorii conduşi de premierul Andrius Kubilius au fost sancţionaţi pentru politicile de austeritate. În timpul campaniei electorale, stânga a promis, printre altele, majorarea salariului minim pe economie până la 1.509 litas (437 de euro), un impozit progresiv pe venituri şi o îmbunătăţire a relaţiilor cu Rusia, afectate în prezent de o acţiune în justiţie împotriva grupului Gazprom care, potrivit autorităţilor de la Vilnius, percepe un preţ prea mare pentru gazul natural livrat Lituaniei. Viitoarea coaliţie guvernamentală va avea însă o marjă de manevră limitată, ţinând cont de ambiţia Lituaniei de a adopta moneda euro în anul 2015 şi de a duce la bun sfârşit preşedinţia rotativă a UE, începând din vara lui 2013.