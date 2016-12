LIGA A II-A LA FOTBAL

La finalul acestei săptămâni sunt programate meciurile etapei a 8-a din Liga a II-a la fotbal. Programul partidelor - Seria 1, sâmbătă, ora 11.00: Sportul Studenţesc Bucureşti - Săgeata Năvodari, FC Botoşani - CSM Unirea Slobozia (în direct la Dolce Sport 2), Rapid CFR Suceava - ACS Buftea, Dunărea Galaţi - Dinamo II Bucureşti; duminică, ora 11.00: Delta Tulcea - CF Brăila (în direct la Dolce Sport2). FC Farul, CS Otopeni şi Chindia Tîrgovişte stau. Clasament: 1. Sportul Studenţesc Bucureşti 18p (golaveraj: 15-2), 2. CS Otopeni 14p (12-7), 3. FC Botoşani 12p (11-7), 4. Delta Tulcea 12p (10-10), 5. SĂGEATA NĂVODARI 11p (14-6), 6. Rapid CFR Suceava 9p (9-7), 7. CF Brăila 7p (11-13), 8. Unirea Slobozia 6p (9-11), 9. FC FARUL CONSTANŢA 6p (6-8), 10. Chindia Tîrgovişte 5p (6-8), 11. Galaţi 3p (2-8), 12. ACS Buftea 3p (6-13), 13. Dinamo II Bucureşti 0p (2-12). Seria a 2-a, sâmbătă, ora 11.00: FC Maramureş - FCM Tg. Mureş, FC Bihor - FC Argeş (în direct la Digi Sport1), CS Mioveni - Damila Măciuca; ora 13.00: UTA - CSM Rm. Vîlcea (în direct la Digi Sport1). Meciurile Unirea Alba Iulia - FC Olt 1-1 şi ACS Poli Timişoara - Luceafărul Oradea 2-0 s-au disputat vineri. CSU Voinţa Sibiu şi Corona Braşov stau. Clasament: 1. CS Corona Braşov 17p, 2. Damila Măciuca 14p, 3. ACS Poli Timişoara 13p, 4. FCM Tg. Mureş 12p.

ETAPA A 8-A ÎN LIGA A III-A LA FOTBAL

Vineri s-au disputat cinci meciuri din cadrul etapei a 8-a din Liga a III-a la fotbal. Iată rezultatele din Seria a 2-a: Rapid II Bucureşti - Eolica Baia 3-0; Sportul Studenţesc II Bucureşti - Dunărea Călăraşi 0-7; CSM Rm. Sărat - Juventus Bucureşti 1-0; Gloria Buzău - Rapid Feteşti 3-0; Metaloglobus Bucureşti - Victoria Chirnogi 5-0. Meciul Viitorul Axintele - ACS Titu se joacă sâmbătă, de la ora 15.00. CSM Focşani a stat. Clasament: 1. Rapid II 17p (golaveraj 21-9); 2. Rm. Sărat 17p (15-8); 3. Axintele 16p/7j (21-4); ... 9. Baia 7p/7j (8-13).

FOSTUL IMPRESAR DUMITRU TUDOR VA FI CERCETAT ÎN LIBERTATE

Fostul impresar Dumitru Tudor, zis “Ciorbă”, care fusese reţinut pentru şantajarea soţilor Reghecampf, va fi cercetat în libertate, a decis, vineri, Judecătoria Sectorului 2, care a respins propunerea procurorilor de arestare preventivă, dispunând însă interdicţie de a părăsi ţara. Procurori ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti au cerut instanţei arestarea preventivă pentru 29 de zile a lui Tudor. Solicitarea a fost respinsă, însă împotriva fostului impresar a fost dispusă interdicţie de a părăsi ţara. Decizia Judecătoria Sectorului 2 nu este definitivă, ea putând fi atacată cu recurs la Tribunalul Bucureşti.

GALATASARAY A REMIZAT ÎNAINTEA ÎNTÂLNIRII CU CFR

Formaţia Galatasaray Istanbul a terminat la egalitate, vineri, în deplasare, scor 3-3 (Umut Bulut 53, Elmander 56, Hakan Balta 86 / Azofeifa 25, Aykut Demir 65, Jimmy Durmaz 67), cu echipa Genclerbirligi, într-un meci din etapa a 7-a a campionatului Turciei, ultimul dinaintea partidei de pe teren propriu cu CFR Cluj, programat marţi, la Istanbul, în Grupa H a Ligii Campionilor. Galatasaray a evoluat în următoarea formulă: Muslera - Hakan Balta, Nounkeu, Semih Kaya, E. Eboue (55 Aydîn Yilmaz) - Amrabat, Felipe Melo, Emre Çolak (83 Riera), Hamit Altîntop - Burak Yilmaz (46 Umut Bulut), Elmander.

DINAMO MOSCOVA PROMITE MĂSURI FERME

Clubul Dinamo Moscova a anunţat, vineri, că intenţionează să ia măsuri ferme după ce un grup de fani i-a atacat pe jucătorii antrenaţi de Dan Petrescu, la baza de pregătire a echipei ruse, a relatat RIA Novosti, în pagina electronică. „Un grup de persoane a încercat să tragă în jucători cu bile de paintball, după exerciţiile de la antrenament. Suntem convinşi că a fost o acţiune plănuită şi organizată. Este o provocare pentru club şi vom răspunde în cel mai dur mod posibil”, se arată într-un comunicat postat pe site-ul oficial al clubului din Moscova. Mai mulţi fani în camuflaj au tras către fotbalişti cu bile de paintball, vineri, de dincolo de gardul de la baza de pregătire a echipei. „Intenţionăm să folosim toate resursele pentru a afla cine sunt atacatorii şi pentru ca aceştia să fie pedepsiţi conform legii, inclusiv penal”, menţionează Dinamo Moscova. Mijlocaşul Alan Gatagov a declarat pentru R-Sport că vrea ca fanii respectivi să fie pedepsiţi după ce mai mulţi jucători au fost loviţi în cap de bilele de paintball. „Nu am cuvinte. Ce să facem? Să angajăm fiecare câte o gardă de corp?”, a adăugat preşedintele clubului, Gennadi Solovev, fost general KGB. În acelaşi comunicat, fan-clubul oficial al echipei Dinamo Moscova a precizat că nu are nicio legătură cu incidentul. Dinamo Moscova a ocupat ultimul loc în clasamentul campionatului rus, după ce a pierdut şapte din cele opt meciuri de la începutul sezonului. După ce conducerea tehnică a echipei a fost preluată de Dan Petrescu în luna august, Dinamo Moscova a urcat pe locul 13.

REAL MADRID - FC BARCELONA, POSIBILĂ SEMIFINALĂ ÎN CUPA SPANIEI

Conform tragerii la sorţi care a avut loc joi, Real Madrid şi FC Barcelona se vor putea întâlni în semifinalele ediţiei 2012-2013 a Cupei Spaniei la fotbal, dacă vor reuşi să treacă de fazele preliminare. Real va debuta în Copa del Rey pe 31 octombrie, când va întâlni formaţia de liga a 3-a Alcoyano, în prima manşă a 16-imilor de finală, fază a competiţiei în care Barcelona, deţinătoarea titlului, va înfrunta Deportivo Alaves, o altă grupare din cel de-al treilea eşalon al fotbalului spaniol. Meciurile retur sunt programate pe 28 noiembrie. Dacă vor trece de această fază, Real va întâlni în optimi (12 şi 19 decembrie) câştigătoarea întâlnirii Almeria - Celta Vigo, iar Barcelona învingătoarea confruntării Cordoba - Real Sociedad. Sferturile de finală şi semifinalele Cupei Spaniei sunt programate în luna ianuarie, în timp ce finala va avea loc pe 18 mai 2013.

TRAPATTONI, RECONFIRMAT ÎN FUNCŢIA DE SELECŢIONER AL IRLANDEI

Selecţionerul echipei de fotbal a Irlandei, italianul Giovanni Trapattoni, a fost reconfirmat în funcţie în ciuda înfrângerii umilitoare de vinerea trecută, de la Dublin, în faţa Germaniei (1-6) din preliminariile CM 2014. „Consiliul Federaţiei, foarte decepţionat de rezultatul din meciul cu Germania, consideră totuşi că poziţia actuală în grupă permite încă să credem într-o calificare la CM din Brazilia şi îl reconfirmă pe Giovanni Trapattoni la cârma echipei naţionale”, se arată într-un comunicat al federaţiei irlandeze. Marţi, Irlanda a învins cu 4-1 selecţionata Insulelor Feroe, în deplasare. Ultima participare a echipei Irlandei la un turneu final de CM datează din 2002.

IBRAHIMOVIC A CÂŞTIGAT TROFEUL GOLDEN FOOT

Zlatan Ibrahimovic este noul câştigător al premiului Golden Foot, echivalentul Balonului de Aur pentru jucătorii care au depăşit vârsta de 29 de ani. Suedezul a primit această distincţie pentru cele opt titluri consecutive câştigate cu echipele sale de club între 2003 şi 2011. Din 2003 încoace, Zlatan nu a ratat niciun titlu în Europa! Ajax Amsterdam, Juventus Torino, Internazionale Milano, FC Barcelona şi AC Milan sunt echipele care i-au adus atacantului suedez opt trofee, dar şi premiul Golden Foot 2012. Vedeta lui Paris St. Germain i-a depăşit în lupta pentru distincţia acordată fotbaliştilor în activitate care au depăşit vârsta de 29 de ani pe Didier Drogba şi Andrea Pirlo. Ibrahimovic a primit premiul de la Pele, şi el un sărbătorit al galei de la Monaco: brazilianul a fost desemnat cel mai bun fotbalist din toate timpurile! Franco Baresi, Eric Cantona şi Lothar Matthaus au fost şi ei recompensaţi, pentru întreaga activitate. Iată precedenţii câştigători ai Golden Foot: 2003 - Roberto Baggio (Brescia); 2004 - Pavel Nedved (Juventus Torino); 2005 - Andrei Şevcenko (AC Milan); 2006 - Ronaldo Nazario de Lima (Real Madrid); 2007 - Alessandro Del Piero (Juventus Torino); 2008 - Roberto Carlos (Fenerbahce Istanbul); 2009 - Ronaldinho (AC Milan); 2010 - Francesco Totti (AS Roma); 2011 - Ryan Giggs (Manchester United).

ALEX VA SEMNA PENTRU CORITIBA

Clubul brazilian de fotbal Coritiba a anunţat că a ajuns la un acord cu Alex, fostul jucător de la Fenerbahce Istanbul, pentru un contract pe doi ani. Alex, care şi-a început cariera profesionistă la Coritiba, a jucat cea mai mare parte a timpului în Turcia, la Fenerbahce (2004-2012), unde era unul dintre preferaţii suporterilor. El şi-a reziliat contractul cu Fener acum câteva săptămâni, în urma unei dispute cu antrenorul Aykut Kocaman. Mijlocaşul de 25 de ani a făcut parte din selecţionata Braziliei care a câştigat Copa America în 1999 şi 2004. De asemenea, a cucerit Copa Libertadores cu Palmeiras în 1999 şi titlul în Brazilia cu Cruzeiro, în 2003.

FIORENTINA OFERĂ 8 MILIOANE PENTRU “CHICHARITO”

La doar două zile după ce Federico Macheda şi-a manifestat public nemulţumirea pentru faptul că a ajuns a cincea opţiune a managerului Alex Ferguson pentru linia de atac, şi Javier “Chicharito” Hernandez pare tentat să o părăsească pe Manchester United. Cu Robin van Persie şi Wayne Rooney aproape imposibil de scos din rândurile titularilor, plus Danny Welbeck pe post de primă rezervă, internaţionalul mexican ar dori să-şi găsească o echipă la care să joace mai mult. El este dorit intens de Fiorentina, care a şi făcut un prim pas către United, avansând suma de 8 milioane de euro pentru a-şi asigura serviciile fotbalistului. În plus, italienii sunt gata să-i plătească jucătorului un salariu de 80.000 de euro pe săptămână. „Nu mă gândesc deocamdată să plec. Tot ceea ce vreau este să câştig trofee la Manchester United. Dar pentru asta trebuie să joc”, a spus fotbalistul care mai are patru ani de contract cu United.

ARSENAL VINDE CELE MAI SCUMPE BILETE DIN PREMIER LEAGUE

Arsenal Londra este clubul cu cele mai scumpe bilete de intrare din prima ligă a campionatului de fotbal al Angliei, care pot ajunge până la 126 de lire sterline, adică 157,5 euro, de meci, în timp ce abonamentele cele mai scumpe se vând cu 1.955 lire (2.493 euro), în această sumă fiind incluse însă şi meciuri din cupele europene sau Cupa Angliei. Dacă tichetele cele mai scumpe au crescut de la 100 lire sterline de meci în sezonul trecut la 126 lire sterline, “tunarii” au redus în schimb valoarea celor mai ieftine bilete, de la 35 la 26 lire sterline, un preţ mediu însă pentru Premier League. Gruparea cu cele mai ieftine bilete de intrare la meci pentru un adult este Newcastle United, ale căror preţuri pornesc de la 15 lire sterline. Clubul de pe St. James Park le oferă totodată fanilor un pachet cuprinzând biletul de intrare, programul meciului, o tartă şi o ceaşcă de ceai pentru doar 23 de lire sterline. Şi suporterii lui Aston Villa, Fulham şi Wigan îşi pot achiziţiona astfel de pachete pentru mai puţin de 30 lire sterline. Cele mai ieftine abonamente le vinde clubul Wigan Athletic, acestea fiind cuprinse între 255 şi 310 lire sterline pentru 19 meciuri din Premier League. Şi campioana en titre, Manchester City, îşi atrage fanii cu preţuri accesibile, un abonament costând minim 275 lire sterline (343 euro), jumătate din cât trebuie să plătească suporterii rivalei Manchester United pentru întregul sezon, 532 lire sterline (665 euro). În schimb, băutura costă la fel atât pe Ettihad Stadium cât şi pe Old Trafford: 2,5 lire (3,15 euro) pentru un pahar.

TÂNĂRUL JUCĂTOR SPANIOL SUSO A SEMNAT UN CONTRACT CU LIVERPOOL

Tânărul mijlocaş spaniol Suso, în vârstă de 18 ani, a semnat un contract de lungă durată cu Liverpool, a anunţat, vineri, gruparea din prima ligă engleză, fără a preciza durata exactă a înţelegerii. Suso, care a venit în Anglia în 2010, a debutat în prima echipă luna trecută, în Liga Europa, cu Young Boys Berna. El a disputat de atunci alte patru meciuri pentru echipa condusă de Brendan Rodgers. „Este una dintre cele mai frumoase zile ale vieţii mele”, a declarat jucătorul spaniol.