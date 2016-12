BOXERII CONSTĂNŢENI, DOUĂ TITLURI LA CN DE CADEŢI

Vineri au luat sfârşit la Rm. Vîlcea Campionatele Naţionale de box rezervate cadeţilor (sportivi născuţi în 1998 şi 1999), competiţie la care cluburile din judeţul Constanţa au participat cu şase sportivi. Trei dintre ei au boxat în gala finală, iar doi au cucerit medaliile de aur: Andrei Dudulică (CS Năvodari, antrenor Ferodin Ablalim) la categoria 36 kg şi Alexandru Burleanu (Callatis Mangalia, antrenor Nicu Chioveanu) la 40 kg. La 62 kg, Samir Molaomer (CS Farul Constanţa, antrenor Marcelică Tudoriu) a fost învins în finală şi a rămas cu medalia de argint. Nicu Vîlcu (68 kg, CS Farul) şi Răzvan Banu (46 kg, Callatis) au obţinut medaliile de bronz la CN de cadeţi.

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL

Programul echipelor româneşti care evoluează în acest weekend în cupele europene la handbal - Liga Campionilor, feminin: Buxtehuder SV - Oltchim Rm. Vîlcea (sâmbătă, ora 16.00, Digi Sport 1), U. Jolidon Cluj - Gyor Audi Eto KC (sâmbătă, ora 17.30, Digi Sport 1); Cupa EHF, turul 2, feminin: Dunărea Brăila - WHC Biseri (sâmbătă, ora 11.00), WHC Biseri - Dunărea Brăila (duminică, ora 11.00, tot la Brăila); Cupa EHF, turul 2, masculin: Beşiktaş JK Istanbul - HC Odorhei (sâmbătă, ora 16.00, în tur: 33-40).

NICULESCU ŞI BEGU, ÎN FINALĂ LA LUXEMBOURG

Jucătoarea de tenis Monica Niculescu, locul 70 WTA, s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului de la Luxembourg, dotat cu premii în valoare de 220.000 de dolari. Niculescu a învins-o în sferturile de finală, cu 6-0, 6-4, pe Lucie Hradecka (Cehia, nr. 47 WTA), după o oră şi opt minute de joc. În semifinale, Niculescu o va întâlni pe Daniela Hantuchova (Slovacia), cu 7-5, 6-0, care a trecut de Lourdes Lino Domingues (Spania). Pentru calificarea în semifinale, Niculescu va primi 130 de puncte WTA şi un cec în valoare de 10.200 de dolari. Tot în Luxemburg, perechea Irina-Camelia Begu / Monica Niculescu, cap de serie nr. 2, s-a calificat, vineri, în finala probei de dublu. Begu şi Niculescu au învins, în semifinale, cu 7-5, 6-4, după o oră şi 29 de minute, cuplul Vera Duşevina / Olga Govorţova (Rusia / Belarus), cap de serie nr. 3. În finală, Begu şi Niculescu vor întâlni învingătoarea partidei dintre perechile Andrea Hlavackova / Lucie Hradecka (Cehia) şi Bethanie Mattek-Sands / Andrea Petkovic (SUA / Germania).

TOMMY HAAS, VICTORIA CU NUMĂRUL 500 DIN CARIERĂ

Tenismanul german Tommy Haas l-a învins, cu 6-4, 6-2, pe americanul Jesse Levine, în turul al doilea al turneului de la Viena şi a obţinut astfel victoria cu numărul 500 din carieră şi totodată calificarea în sferturile de finală ale competiţiei. Haas a devenit al patrulea jucător în activitate care atinge această cifră, după elveţianul Roger Federer (871 de victorii), spaniolul Rafael Nadal (583 de victorii) şi australianul Leyton Hewitt (566 de victorii. „Am sperat să ating 500 de victorii. Era obiectivul meu de la începutul anului. Să-mi ating obiectivul la Viena, turneu pe care l-am câştigat în 2001, este de asemenea ceva special. Drumul a fost lung şi greu. În aprilie, aveam undeva pe la 472 de victorii şi ştiam că îmi va fi dificil să mai câştig 27-28 de meciuri. Dar am jucat bine şi acum sunt mândru de ce am realizat”, a declarat jucătorul în vârstă de 34 de ani, aflat din 1996 în circuitul profesionist de tenis. După succesul înregistrat, organizatorii turneului de la Viena l-au prezentat pe Haas, locul 20 ATP, într-un Fiat 500 retro. Recordul de victorii îl deţine americanul Jummy Connors (1.243), el fiind urmat de cehul Ivan Lendl (1.071), de argentinianul Guillermo Vilas (923) şi de americanul John McEnroe (875).

JAZIRI, PRIMUL TUNISIAN ÎN SEMIFINALELE UNUI TURNEU ATP

Tenismanul Malek Jaziri, nr. 112 mondial, a devenit, vineri, la Moscova, primul tunisian din istorie care a ajuns în semifinalele unui turneu ATP. Jaziri l-a învins, în sferturi, cu 7-6, 6-3, pe cehul Lukas Rosol. „Sunt foarte fericit că am ajuns în acest stadiu al competiţiei şi nu văd de ce nu aş putea ajunge în finală”, a declarat cel poreclit “Jazz”. La 28 de ani, Jaziri va juca pentru un loc în finală în compania italianului Andreas Seppi.

BASCHET MASCULIN - EUROLEAGUE

Etapa a doua din Euroleague de baschet masculin a adus o mare surpriză - înfrângerea clară a campioanei en titre, Olympiacos, la Istanbul. Şi asta după ce Panathinaikos a câştigat la limită partida de acasă cu mult mai modesta Mapooro Cantu. O dovadă că situaţia economică precară a Greciei afectează şi echipele de baschet din această ţară, echipe care erau printre cele mai bune din Europa. Rezultate din etapa a doua - Grupa A: Panathinaikos Atena - Mapooro Cantu 78-76, BC Khimki - Real Madrid 86-85, Olimpija Ljubljana - Fenerbahce Ulker Istanbul 75-81; Grupa B: Asseco Prokom - Unicaja Malaga 75-77, Alba Berlin - Elan Chalon 74-71, Maccabi Tel Aviv - Montepaschi Siena 70-68, Grupa C: Cedevita Zagreb - EA7 Emporio Armani Milano 71-83, Anadolu Efes Istanbul - Olympiacos Pireu 98-72 (!!!), Caja Laboral - Zalgiris Kaunas 71-77; Grupa D: Lietuvos Rytas - FC Barcelona 49-67, Brose Baskets Bamberg - Beşiktaş Istanbul 71-86, Partizan Belgrad - CSKA Moscova 71-75 (OT).

CURSA DE FORMULA 1 DE LA NEW JERSEY, AMÂNATĂ CU UN AN

Marele Premiu al Americii, cursa de Formula 1 programată în iunie 2013, la New Jersey, a fost amânată pentru un an, din cauza întârzierii în obţinerea aprobărilor necesare realizării circuitului. Acesta urma să fie “desenat” pe străzile de pe malul râului Hudson, care aparţin municipalităţilor din Weehawken şi West New York. Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA) anunţase de curând calendarul provizoriu al sezonului 2013 al Campionatului Mondial de Formula 1, care prevedea tot 20 de curse ca în acest an. În calendar figura o nouă destinaţie pentru Marele Circ, oraşul american New Jersey, Grand Prix programat pe 16 iunie 2013. MP al Americii urma să desfăşoare în locul MP al Europei, care era găzduit de Valencia. Rămâne de văzut dacă sezonul 2013 va fi compus din 19 etape sau cursa de la New Jersey va fi înlocuită. Totuşi SUA va reveni în Formula 1 anul acesta, la Austin, Texas, după cinci ani de pauză, cursa fiind prevăzută pentru 18 noiembrie.

ALONSO CERE MODIFICAREA MONOPOSTULUI FERRARI

Pilotul spaniol Fernando Alonso consideră urgentă modificarea şi îmbunătăţirea monopostului de Formula 1 Ferrari, pentru a avea posibilitatea de a-şi adjudeca în cele din urmă Campionatul Mondial de anul acesta. În prezent, „echipa şi cu mine am scos mereu maximum din maşină”, dar dezvoltarea Ferrari nu a progresat faţă de rivala Red Bull, spune Alonso. „De 6 curse automobilul nostru nu a fost modificat”, subliniază pilotul spaniol, care a cedat primul loc din clasament rivalului său german de la Red Bull, Sebastian Vettel. Şeful scuderiei Ferrari, Stefano Domenicali, a precizat că echipa sa va folosi la următorul Mare Premiu, cel al Indiei, un bolid mai rapid.

MICHAEL SCHUMACHER VREA SĂ TREACĂ LA RODEO

Septuplul campion mondial al Formulei 1, Michael Schumacher, care şi-a anunţat retragerea din circuit la finalul sezonului 2012, a mărturisit cotidianului italian Gazzetta dello Sport că intenţionează să înceapă o nouă carieră sportivă în rodeo. „Cred că mă voi duce la rodeo. Soţia mea Corinna, care a participat deja la acest gen de competiţii mulţi ani, a ales deja un cal. Sunt pregătit!”, a declarat sportivul german. „Formula 1 oferă maxim de emoţie, viteză şi muncă. Nicio altă maşină nu mi-ar putea oferi aceleaşi senzaţii”, a adăugat Michael Schumacher.

UCI VA ANUNŢA LUNI DECIZIA SA ÎN CAZUL LANCE ARMSTRONG

Uniunea Ciclistă Internaţională (UCI) a anunţat, vineri, într-un comunicat, că va da publicităţii luni poziţia sa în privinţa deciziei USADA în cazul rutierului Lance Armstrong. USADA, care îl acuză pe Armstrong de dopaj, a invalidat toate rezultatele obţinute de american începând din data de 1 august 1998. Această decizie este valabilă pentru teritoriul american, UCI fiind cea care poate extinde sancţiunea pentru restul planetei. Federaţia internaţională poate valida decizia, ceea ce l-ar priva pe texan de victoriile înregistrate în perioada 1999-2005, în Turul Franţei, sau poate apela la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). „Preşedintele UCI, Pat McQuaid, va face un anunţ privind poziţia UCI în legătură cu decizia USADA în cazul Armstrong”, a precizat forul mondial, care va organiza o conferinţă de presă la Geneva, la ora 14.00. Agenţia Americană Antidoping (USADA) a publicat, pe 10 octombrie, pe site-ul său, dosarul cu peste 1.000 de pagini realizat în cazul Lance Armstrong, care conţine probe evidente şi mărturiile depuse de foşti coechipieri ai rutierului american, ce dovedesc că americanul crease un sistem complex de dopaj.Lance Armstrong a primit interdicţie pe viaţă şi a fost deposedat de toate rezultatele sportive obţinute din 1998 până în prezent, între care se numără şi şapte victorii în Turul Franţei, a anunţat, la 24 august, Agenţia Americană Antidoping. Anunţul a survenit la scurt timp după ce rutierul, retras din activitate în 2011, a declarat că renunţă la lupta judiciară cu USADA, care îl acuză de dopaj de-a lungul carierei sale. USADA l-a acuzat pe Armstrong că a utilizat substanţe interzise, printre care EPO şi steroizi, precum şi transfuzii sanguine, începând din 1996. Americanul s-a retras anul trecut din ciclismul profesionist, dar a continuat să concureze în probele de triatlon.

RABOBANK SE RETRAGE DIN CICLISMUL PROFESIONIST

Banca olandeză Rabobank a anunţat că, începând cu 31 decembrie 2012, nu va mai susţine financiar ciclismul profesionist, atât masculin, cât şi feminin, după 17 ani de implicare în acest sport, o decizie luată în urma scandalurilor de dopaj din ultima perioadă. „Nu mai suntem convinşi că ciclismul profesionist internaţional este în măsură să facă din acest sport unul curat şi echitabil. Este o durere în sufletele noastre, dar, pentru bancă, este o decizie inevitabilă. Ciclismul este un sport frumos, adorat de milioane de olandezi, mulţi dintre ei clienţi ai Rabobank. Dar decizia noastră a fost luată. Este dur, dar nu numai pentru Rabobank, ci şi pentru suporterii şi cicliştii care nu au nimic să-şi reproşeze”, a declarat Bert Bruggink, membru în Consiliul de Administraţie al băncii, într-un comunicat. În viitor, Rabobank va susţine ciclismul amator, echipele de tineri şi ciclocrosul.

A DEMISIONAT DUPĂ CE A RECUNOSCUT CĂ S-A DOPAT

Vicepreşedintele Federaţiei Australiene de Ciclism (CA), Stephen Hodge, a demisionat după ce a recunoscut că s-a dopat în timpul carierei sportive, a anunţat, vineri, CA. „Îmi pare rău că am făcut-o, nu sunt mândru. A fost o greşeală. Cer scuze federaţiei, familie mele, prietenilor, coechipierilor şi suporterilor”, a afirmat Hodge, într-o scrisoare adresată CA. Sportiv profesionist între 1987 şi 1996, Hodge este a doua mare figură din ciclismul australian care recunoaşte că s-a dopat, după Matt White, fost coechipier cu Lance Armstrong la US Postal, în perioada 2001-2003. White a demisionat, sâmbătă, din funcţia de director sportiv al echipei Orica-GreenEDGE, după raportul Agenţiei Americane Antidoping, care l-a acuzat pe Lance Armstrong că a utilizat substanţe interzise, printre care EPO şi steroizi, precum şi transfuzii sanguine, de-a lungul carierei sale, creând totodată un sistem complex de dopaj pentru el şi coechipierii lui.