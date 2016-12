R. Irlanda

Român ucis

Un imigrant român a fost ucis, sub ochii prietenei sale, la numai câteva zile după ce a ajuns în Irlanda. Costel Creţu, de 44 de ani, a murit după ce a fost înjunghiat de trei ori în piept. Bărbatul se afla împreună cu iubita sa, într-un apartament din localitatea Cavan, când a avut loc atacul. Victima a fost atacată de doi bărbaţi, care au forţat intrarea în apartament. Apoi i-ar fi cerut lui Costel Creţu bani. Bărbatul le-a dat ce avea, dar aparent nu a fost suficient. Forţele de ordine cred că românul a fost ucis din cauza unor neînţelegeri cu o bandă de infractori din România. O altă posibilitate este că agresorii l-au confundat cu locatarul anterior al apartamentului. Costel Creţu şi prietena sa, Florentina Sicor, au ajuns în Irlanda marţea trecută, în căutare de muncă. Poliţia a arestat doi suspecţi, cel mai probabil români.

FRANŢA

Romi evacuaţi

Circa 150 de romi din România, inclusiv 60 de copii, au fost lăsaţi fără adăpost în apropiere de Paris după ce au fost evacuaţi, iar locuinţele lor au fost distruse cu buldozerele, ieri. Evacuarea din Noisy-le-Grand, în Departamentul Seine-Saint-Denis situat la est de capitală, este ultima dintr-o serie de operaţiuni similare împotriva taberelor de romi din Franţa, în ultimele luni. În aprilie, un tribunal din apropiere de Bobigny a decis că tabăra trebuie evacuată pe 13 iunie 2012 sau după această dată. Decizia cita condiţiile precare din tabără şi menţiona că dat fiind numărul mare de copii, va fi acordată o întârziere de două luni, durata standard în majoritatea cazurilor de evacuare, pentru a le oferi acestora timp pentru a găsi o soluţie alternativă de locuit. Pe 8 octombrie, prefectura din Seine-Saint-Denis a convocat o reuniune pentru a discuta despre operaţiunea de evacuare a taberei din Noisy-le-Grand şi, deşi la aceasta a participat o organizaţie neguvernamentală locală, romii nu au fost invitaţi şi nu le-a fost anunţată o dată precisă pentru evacuare.

GRECIA

Ochi pentru ochi

O femeie de etnie din Grecia l-a ucis, ieri, pe presupusul asasin al fiului ei într-o clădire aparţinând unui tribunal din Atena şi a rănit un alt bărbat. Femeia a tras asupra a două persoane care aşteptau să fie interogate de către un judecător de instrucţie. Victima, tot un etnic rom, a fost ucisă pe loc. Femeia, de 33 de ani, a fost arestată de către poliţişti, în timp ce a doua victimă, un bărbat rănit la nivelul piciorului, a fost spitalizat. Tribunalul din Atena, care funcţionează în sediul unei fostei şcoli de ofiţeri şi în peste zece clădiri, într-un parc, se află într-un cartier situat aproape de centrul oraşului. Accesul este în principiu supravegheat, dar importanţa dispozitivului de control variază.

SUA

Epidemie de meningită

Numărul cazurilor de meningită fungică din SUA, provocată de steroizi contaminaţi, a ajuns la 205, între care 15 decese, potrivit ultimelor date furnizate duminică de autorităţile sanitare americane. Un număr de 40 de state sunt afectate, în special Tennessee cu 53 de cazuri, între care şase decese, Michigan cu 41 de cazuri şi Virginia cu 34 de cazuri. S-au mai semnalat cazuri în Florida, Maryland, Minnesota, New Jersey, Indiana, Carolina de Nord, Ohio, Idaho, Illinois şi în Texas. Situaţia s-a înrăutăţit în numai o săptămână, având în vedere că la 6 octombrie erau raportate 64 de cazuri, între care şapte decese. Aproape 14.000 de persoane din 23 de state ar fi putut primi doze injectabile infectate cu o ciupercă parazită, provenind de la societatea producătoare de medicamente New England Compounding Center (NECC), din Massachusetts, care şi-a retras produsele şi şi-a încetat operaţiunile.

UE

Importuri interzise

Guido Westerwelle, şeful diplomaţiei germane, a declarat că UE a interzis importul de gaze naturale din Iran în ţările sale, încercând în acest fel să forţeze regimul de la Teheran în negocierile privind programul său nuclear. La rândul său, William Hague, ministrul britanic al AFacerilor Externe, a confirmat sancţiunea. Noua serie de sancţiuni împotriva Iranului vizează sistemul bancar, industria şi transporturile maritime din această ţară. SUA şi aliaţii săi acuză Iranul că încearcă să fabrice arme nucleare sub paravanul unui program atomic civil, însă oficialii de la Teheran au negat de fiecare dată aceste acuzaţii.

RUSIA

Observatori francezi

În perioada 15-20 octombrie, o misiune franceză va face zboruri de supraveghere la bordul unei aeronave C-130H, deasupra teritoriului Federaţiei Ruse, în baza Tratatului internaţional Open Skies, iar un grup de inspectori ruşi, la bordul lui Antonov An-30B, va desfăşura zboruri de supraveghere deasupra teritoriului Norvegiei în perioada 15 - 19 octombrie. aeronava franceză nu transportă arme şi a fost certificată de experţi şi specialişti internaţionali, inclusiv din Rusia. Tratatul Open Skies, semnat în 1992 la iniţiativa fostului preşedinte american George H.W. Bush, prevede un regim de zboruri de observare deasupra teritoriilor a 34 de state membre, pentru a promova transparenţa militară. Tratatul a intrat în vigoare în 1 ianuarie 2002.

FRANŢA

Tornadă

Un număr de 25 de persoane au fost rănite uşor în cursul unei tornade care a afectat duminică seară o zonă comercială în apropiere de Marsilia, în sud-estul Franţei, fenomen care a produs importante pagube materiale. Furtuna însoţită de rafale de vânt violente a afectat timp de câteva minute o suprafaţă de 20 de hectare în zona Plan-de-Campagne, unde se află numeroase magazine. Acoperişuri au fost smulse, iar panouri publicitare au fost trântite la pământ, potrivit echipelor de intervenţie, care au întâmpinat numeroase dificultăţi în a ajunge la locurile afectate. Un circ, instalat la Plan-de-Campagne, a fost devastat. În total au fost mobilizaţi 112 pompieri şi 23 de ambulanţe.

MUNTENEGRU

Victorie în alegeri

Liderul coaliţiei aflate la putere în Muntenegru Milo Djukanovic a anunţat victoria coaliţiei formate în jurul partidului său în alegerile legislative de duminică şi a promis că va continua calea integrării în UE. Coaliţia Muntenegrul european condusă de către Milo Djukanovici este creditată cu 46,1% din voturi, devansând cu mult principala formaţiune a opoziţiei, coaliţia Frontul Democratic, creditată cu 20,0% din voturi.

JAPONIA

Exerciţiu de invadare

Japonia şi SUA plănuiesc să efectueze manevre militare comune constând în recucerirea unei insule de la invadatori străini, în plin diferend teritorial între oficialii de la Tokyo şi Beijing pe tema unor insule din Marea Chinei de Est. Exerciţiul urmează să fie efectuat în cadrul unor manevre mai ample, prevăzute la începutul lunii noiembrie pe o insulă deşertică din Okinawa, la extremitatea sudică a Japoniei. La exerciţiu ar urma să participe mijloace amfibii şi aeriene în vederea debarcării pe Insula Irisunajima, utilizată de obicei de către armata americană pentru efectuarea unor exerciţii de tir. Situată în Marea Chinei de Est, Insula Irisunajima se află la câteva sute de kilometri de Insulele Senkaku, nelocuite, administrate de către Tokyo, dar revendicate insistent de către omologii de la Beijing sub numele de Insulele Diaoyu. Guvernele nipon şi american ar fi exprimat rezerve faţă de pertinenţa unui asemenea scenariu, de teamă să nu antreneze un răspuns energic din partea Chinei.

MAREA BRITANIE

Dezangajare faţă de UE

Ministrul de Interne Theresa May se pregăteşte să le anunţe deputaţilor britanici o dezangajare faţă de nu mai puţin de 130 de măsuri europene în materie de cooperare în domeniul poliţiei şi judiciar, inclusiv mandatul european de arestare. Potrivit Comisiei Europene, Marea Britanie are termen până la 1 iunie 2014 să anunţe decizia de a se retrage integral din cadrul măsurilor adoptate de către UE în domeniile cooperării poliţiei şi judiciare, caz în care aceste măsuri încetează să i se mai aplice începând de la 1 decembrie 2014. Premierul David Cameron şi-a anunţat voinţa de a proceda la această dezangajare la 28 septembrie, în cursul unei vizite în Brazilia. Vicepremierul Nick Clegg, liderul liberal-democraţilor pro-europeni, apără însă mandatul european de arestare, subliniind că această procedură a permis arestarea, recent, în Franţa, a unui profesor britanic care a fugit cu o elevă în vârstă de 15 ani. David Cameron are grijă să ofere susţinere euroscepticilor şi partidului său, care reclamă organizarea unui referendum cu privire la aderarea la UE. Acesta promovează o menţinere a ţării în UE şi s-a pronunţat în favoarea unui referendum asupra unei redefiniri a relaţiilor între Marea Britanie şi UE, subliniind totodată că acest subiect nu este prioritar, pentru moment.

LIBIA

Nou premier

Ali Zeidan, un fost opozant al regimului condus de Muammar Khaddafi, a fost ales duminică seară premier de către Adunarea Naţională libiană şi dispune de un termen de două săptămâni pentru a-şi forma Guvernul. Beneficiind de sprijinul liberalilor, Ali Zeidan a obţinut 93 de voturi, faţă de 85 pentru actualul ministru al administraţiei locale, Mohamed al-Hrari, susţinut de islamişti, potrivit rezultatelor anunţate de preşedintele Legislativului, Mohamed al-Megaryef.

GRECIA

Probleme de sănătate

Ministrul elen al Justiţiei, Antonis Roupakiotis, în vârstă de 74 de ani, a fost internat ieri şi trebuie să fie operat de un hematom cerebral. Potrivit presei, înainte de a fi internat ministrul suferea de o migrenă. Antonis Roupakiotis este unul dintre miniştrii susţinuţi de Partidul Stângii Democratice Dimar, una dintre cele trei formaţiuni care alcătuiesc începând din luna iunie Guvernul de coaliţie condus de premierul conservator Antonis Samaras.

OLANDA

Proces la Haga

Ultimul proces în primă instanţă la Tribunalului Penal Internaţional (TPI) va începe azi, împotriva lui Goran Hadzici, fostul lider al sârbilor din Croaţia. Goran Hadzici, în vârstă de 54 de ani, a fost, în perioada februarie 1992-decembrie 1993, efemerul „preşedinte al Republicii Sârbe Krajina”, care reprezenta aproximativ o treime din teritoriul Croaţiei. Bărbatul trebuie să răspundă la 14 capete de acuzare pentru crime împotriva umanităţii şi crime de război comise în timpul Războiului Croat de Independenţă, inclusiv în tristul şi celebrul masacru de la Vukovar. În noiembrie 1991, 264 de civili croaţi şi non-sârbi s-au refugiat într-un spital în oraşul din estul Croaţiei, forţele sârbe preluându-l după trei luni de asediu. Ulterior, forţele sârbe i-au bătut, torturat şi executat, iar corpurile le-au aruncat în gropi comune, potrivit actului de acuzare.

Goran Hadizici, arestat în munţii din nordul Serbiei, în iulie 2011, după şapte ani de fugă, aproape la două luni după arestarea fostului lider militar al sârbilor din Bosnia, Ratko Mladici, era ultimul dintre cei 161 de inculpaţi căutaţi de către TPI. Acuzarea prevede să apeleze la 89 de martori în sala de audienţă, pe parcusul celor 172 de ore câte i-au fost alocate pentru prezentarea dovezilor. Procesul ar putea dura mai mulţi ani.

SERBIA

Exporturi către Pakistan

Ministrul sârb al Apărării, Aleksandar Vucic, a declarat ieri că Serbia vrea să încheie un acord cu Pakistanul care să permită exportul de echipamente militare de fabricaţie locală către această ţară asiatică. Detaliile acestui eventual acord ar trebui cunoscute după o viitoare vizită a unei delegaţii sârbe în Pakistan. Serbia încearcă de câţiva ani să mărească exporturile industriei sale militare, în special muniţie, puşti, explozivi şi avioane de antrenament. Valoarea totală a exporturilor de echipamente militare de fabricaţie sârbă se ridica în 2010 la 190,5 milioane de euro, în creştere netă în raport cu 60 de milioane de euro în 2007, potrivit ultimelor cifre oficiale disponibile.

MEXIC

Un nou uragan

Un nou uragan, botezat Paul, s-a format în Oceanul Pacific, în largul coastelor mexicane, o alertă de furtună tropicală fiind emisă pentru o parte din statul Baja California. Uraganul este însoţit de rafale de vânt de până la 120 de kilometri pe oră, potrivit Centrului american pentru supravegherea uraganelor. Totuşi, uraganul trebuia să scadă în intensitate astăzi, în apropiere de coasta de vest a statului Baja California.

MAREA BRITANIE

Azil

Tânăra pakistaneză, Malala Yousafzai, grav rănită de luptătorii Taliban ostili luptei sale pentru dreptul la educaţie al tinerelor fete, a fost transferată ieri la Birmingham, în centrul Angliei, într-un spital pentru soldaţii răniţi în Afganistan. Pakistanul a organizat împreună cu Emiratele Arabe Unite transportarea tinerei cu avionul în Marea Britanie. Plecarea sa nu a fost anunţată decât după decolare, deoarece insurgenţii au ameninţat să o atace din nou. Malala Yousafzai de 14 ani, a devenit un simbol al rezistenţei în faţa intoleranţei Talibanilor, după ce a fost rănită marţi de două gloanţe, unul în cap şi unul în umăr la Mingora, principalul oraş din valea Swat, din nord-vestul Pakistanului. Unul dintre cei doi bărbaţi înarmaţi care au interceptat autobuzul şcolar în care se afla aceasta a deschis focul asupra adolescentei, însoţită de colegi şi de tatăl ei, învăţător cunoscut pentru opoziţia sa faţă de regimul Taliban. Situaţia rămâne delicată în Afganistan, unde ieri au parvenit informaţii că trei copii au fost ucişi, într-un raid aerian al NATO efectuat în sudul ţării.