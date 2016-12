ITALIA

Turist român agresat

Un turist român a fost atacat de patru indivizi, la Napoli, bărbatul fiind spitalizat după ce a fost lovit cu o sticlă în cap. Incidentul a avut loc joi seara, în zona Porta Capuana din Napoli. Turistul român, în vârstă de 42 de ani, a fost abordat de patru persoane care au încercat să îi fure portofelul. Bărbatul a opus rezistenţă dar a fost lovit. Agresorii au fugit iar românul a fost găsit de trecători şi internat în Spitalul Loreto Mare din Napoli. Medicii au anunţat că victima este în afara oricărui pericol, dar are nevoie de zece zile de îngrijiri medicale.

ISRAEL

Incident armat

Poliţia israeliană a ucis, vineri dimineaţă, un cetăţean american care a împuşcat mortal un angajat al unui hotel din staţiunea balneară israeliană Eilat, pe litoralul Mării Roşii, în urma unei dispute. Agresorul, care s-a închis în bucătăria hotelului, a fost încercuit de forţele de poliţie, care i-au cerut să se predea. El a deschis focul în timpul discuţiilor cu poliţiştii. Aceştia din urmă au deschis focul şi l-au ucis, a anunţat poliţia. Atacul a avut loc în hotelul de lux Leonardo Club din Eilat, o staţiune balneară foarte frecventată în această perioadă a anului, de israelieni şi turişti străini, datorită vacanţei de Sukkot. Purtătoarea de cuvânt a poliţiei a declarat că niciun poliţist nu a fost rănit în timpul incidentului. Anterior în cursul dimineţii, atacatorul a smuls arma unui agent de securitate din hotel, după care a tras într-un alt angajat şi l-a ucis. Doi turişti cazaţi în hotel au fost spitalizaţi în stare de şoc. Motivele care l-au determinat pe cetăţeanul american să tragă nu sunt clare. Potrivit presei israeliene, atacatorul este un american de 22 de ani, care venise în Israel să lucreze.

POLONIA

Incident la Varşovia

O infiltrare provocată accidental, vineri dimineaţa, în timpul lucrărilor de construcţie la o linie de metrou din centrul Varşoviei a necesitat evacuarea a circa 100 de persoane. Spargerea unei conducte de apă şi infiltrarea apei în excavaţii a provocat o surpare de teren în zona a două imobile de şapte etaje ai căror locuitori au fost evacuaţi ca măsură de precauţie. Pe o porţiune a străzii Marszalkowska, una dintre străzile principale din capitală, circulaţia rutieră a fost suspendată până la noi ordine, perturbând grav traficul rutier în Varşovia. Construirea acestei linii de metrou în centrul oraşului a mai fost perturbată, în august, de o infiltrare de apă din Vistula, provocând închiderea pentru câteva luni a unui tunel rutier situat de-a lungul acestui fluviu, în Varşovia, unul dintre oraşele afectate de cele mai importante blocaje rutiere din Europa.

ITALIA

Protest exploziv

O explozie s-a produs în noaptea de joi spre vineri, în faţa sediului agenţiei italiene de colectare a impozitelor Equitalia, la Verona, provocând pagube uşoare. Două dispozitive explozive fabricate cu praf de puşcă, potrivit primelor elemente ale anchetei, au fost plasate în faţa sediului Equitalia, dar nu a explodat decât unul. Explozia, care s-a produs în jurul orei 01.30 GMT, a provocat doar pagube uşoare la poarta de intrare. Societatea Equitalia reprezintă, în ochii opiniei publice italiene, simbolul presiunii fiscale în aceste vremuri de criză, iar la adresa angajaţilor şi sediilor sale se exprimă adeseori nemulţumirea contribuabililor. În mai, doi inspectori Equitalia au fost agresaţi la Milano, în timp ce un antreprenor a luat sub sechestru angajaţi ai acestei societăţi, la Bergamo. În decembrie anul trecut, un grup anarhist a trimis un colet-capcană directorului Equitalia, rănindu-l la ochi şi la mâini. Mii de studenţi şi liceeni au manifestat, vineri, în numeroase oraşe din ţară, precum Roma, Milano, Napoli sau Torino, pentru a protesta faţă de măsurile de austeritate ale Guvernului, care afectează toate sectoarele, inclusiv cel al educaţiei. Manifestaţiile au degenerat la Roma, Milano şi Torino, unde au avut loc ciocniri între tineri şi forţele de ordine.

BELGIA

Diplomat suspectat de spionaj

Un diplomat belgian este suspectat de spionaj în favoarea URSS şi a Rusiei, scrie cotidianul ”De Standaard”. Diplomatul are în jur de 50 de ani şi este originar din oraşul Brugges. Bărbatul a lucrat la mai multe consulate belgiene, printre care cele din Tokyo, New York, Lisabona, Lagos şi New Delhi. În iulie 2011, el a fost rechemat de la Copenhaga.

UNGARIA

Concedieri

Guvernul ungar va reduce numărul angajaţilor din sectorul public, în anumite domenii, blocând pentru trei ani posturile celor care vor ieşi la pensie, a afirmat, vineri, ministrul Economiei, Gyorgy Matolcsy. Măsura nu se va aplica în cazul medicilor din sistemul public, a adăugat ministrul. Reforma adminstraţiei publice locale va permite introducerea acesteia în cazul şcolilor şi al spitalelor transferate la stat, unde va fi suficient un personal mai mic cu 22.000 de persoane. Angajaţii din sectorul public care vor alege să lucreze după atingerea vârstei de pensionare nu vor primi şi pensie şi salariu, a afirmat Gyorgy Matolcsy.

UCRAINA

Proiect de lege denunţat de ONU

Înaltul Comisariat ONU pentru Drepturile Omului (HCR) a denunţat, vineri, adoptarea în primă lectură, de către Parlamentul ucrainean, a unui proiect de lege privind homosexualitatea, pe care l-a calificat ca fiind ”în mod clar discriminatoriu”. Rupert Colville, un purtător de cuvânt al Înaltului Comisariat ONU, a precizat că ”legea intoduce amendamente împotriva homosexualilor care sunt în mod clar discriminatorii şi care încalcă libertatea de exprimare”. Colville şi-a exprimat speranţa ca a doua lectură a proiectului de lege, după alegerile legislative de la 28 octombrie, să permită îndreptarea situaţiei. Proiectul de lege adoptat marţi, în primă lectură prevede pedepse de până la cinci ani de închisoare şi amenzi de până la echivalentul a 500 de euro pentru producerea, difuzarea, vânzarea sau importul de opere care fac propagandă homosexuală. Acest text a fost criticat imediat de organizaţia nonguvernamentală internaţională Amnesty International, care a calificat-o ca discriminatorie şi contrară angajamentelor Ucrainei în materie de drepturile omului. Însă preşedintele Parlamentului ucraianean, Volodimir Litvin, a apărat adoptarea acestui proiect de lege, apreciind că ”homosexualitatea ar trebui să fie rezervată unui mic cerc de persoane şi nu trebuie ca societatea să fie supusă unor lucruri care conduc la destrăbălare şi imoralitate”.

TADJIKISTAN

Acord cu Rusia

Rusia şi Tadjikistanul au anunţat, vineri, semnarea unui acord cu privire la menţinerea unei baze militare ruse în fosta republică sovietică din Asia Centrală, învecinată cu Afganistanul. Baza 201 va putea funcţiona până în anul 2042, potrivit acordului semnat la Duşanbe, cu prilejul unei vizite a preşedintelui rus, Vladimir Putin. ”Vom asigura astfel apărarea intereselor noastre strategice şi vom întări securitatea şi stabilitatea în întreaga Asie centrală”, a declarat Vladimir Putin. Acordul semnat vineri îl înlocuieşte pe cel existent şi care expiră în octombrie 2014. În virtutea noii înţelegeri, Rusia nu va plăti decât o sumă infimă drept chirie pentru utilizarea bazei, unde sunt desfăşuraţi circa 7.000 de soldaţi. Practic, va fi gratis. ”Rusia este un partener strategic al Tadjikistanului. Suntem sincer interesaţi să dezvoltăm această cooperare”, a declarat preşedintele tadjik, Emomali Rahmonov, în cadrul întâlnirii cu omologul său rus. Cu aceeaşi ocazie, Vladimir Putin i-a făcut cadou gazdei sale, care tocmai a împlinit, vineri, 60 de ani, o carabină cu lunetă de producţie rusească şi l-a invitat să facă o vizită în Rusia. Tadjikistanul continuă să se afle într-o situaţie instabilă după acordul de pace încheiat în 1997, în urma unui război civil între putere şi militanţii islamişti

IORDANIA

Proteste

Mii de persoane manifestau vineri, la Amman, la apelul Fraţilor Musulmani, principala formaţiune de opoziţie, pentru a cere reforme de fond în regat. Cel puţin 2.000 de poliţişti au fost desfăşuraţi în centrul capitalei, înaintea manifestaţiei, care a început după marea rugăciune săptămânală musulmană de la jumătatea zilei. Începând din ianuarie 2011, în regat au loc manifestaţii, mici dar periodice, în contextul Primăverii Arabe, ce fac apel la reforme politice şi economice, fără să ceară însă plecarea regelui Abdullah al II-lea. Ca răspuns, regele a anunţat dizolvarea Parlamentului şi a convocat alegeri anticipate la sfârşitul anului. Dar Fraţii Musulmani au anunţat că vor boicota scrutinul anticipat, cum au făcut şi în 2010, cerând reforme de fond. Înainte de începerea manifestaţiei, poliţia iordaniană a confiscat arme de foc şi a arestat opt persoane în cursul percheziţionării a trei autobuze care se îndreptau spre centrul Ammanului.

PAKISTAN

Marş împotriva dronelor SUA

Un fost jucător de cricket, Imran Khan, devenit politician, plănuieşte ca la sfârşitul săptămânii să conducă un marş de protest faţă de loviturile cu avioane fără pilot operate de CIA, care au crescut de şase ori în mandatul preşedintelui american, Barack Obama. Un tânăr din Waziristanul de Nord, Ijaz Ahmed, trăieşte cu frică de aceste atacuri, efectuate zi şi noapte, după ce un avion fără pilot i-a ucis unchiul şi şase veri, la sfârşitul lui 2009. Aceasta a fost prima lovitură efectuată în Pakistan în mandatul lui Obama şi a fost urmată de alte 300. Ijaz Ahmed insistă că cei ucişi erau civili şi nu militanţi. Un jurnalist pakistanez, Karim Khan, spune acelaşi lucru despre rudele pe care le-a înhumat, fratele său, Asif Iqbal, dar şi fiul său, Zainullah. Un avion fără pilot l-a ucis pe tânărul de 16 ani şi pe unchiul său, în ajunul Anului Nou, în 2009. Jurnalistul a dat CIA în judecată pentru crimă. Guvernul pakistanez afirmă că loviturile cu avioane fără pilot sunt ilegale, contraproductive şi încalcă suveranitatea ţării, însă nu face nimic pentru a le opri. În schimb, Guvernul american argumentează că avioanele fără pilot sunt arme de precizie, care limitează pagubele colaterale. Într-o rară intervenţie publică, în ianuarie, preşedintele Obama a subliniat că ţintele se află pe o listă cu terorişti activi. Aceste dispozitive, controlate de la distanţă, sunt armele sale preferate şi nu doar în Pakistan, deşi unele persoane cu experienţă în domeniu afirmă că ele fac uciderea prea uşoară. Peste 170 de copii au fost ucişi în Pakistan, de la prima lovitură cu un avion fără pilot, în 2004, potrivit unor surse, însă aceste informaţii nu pot fi verificate în mod independent, ca în cazul tuturor victimelor acestui tip de atac. Cercetători din cadrul Biroului Jurnaliştilor de Investigaţie, cu sediul la Londra, care ţin un bilanţ al victimelor atacurilor cu avioane fără pilot, afirmă că numărul femeilor şi copiilor raportaţi ca ucişi cu avioane fără pilot a scăzut puternic, începând din 2010, un lucru care arată că administraţia Obama este mult mai atentă în acest sens.