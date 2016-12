FRANŢA

Copii maltrataţi

Zece persoane au fost reţinute ieri, în tabere de romi situate la periferia pariziană şi au fost plasate în arest preventiv, în cadrul unei anchete cu privire la rele tratamente aplicate unor copii obligaţi să fure sau să cerşească. Alte trei persoane vizate de mandate de arest europene în acelaşi caz au fost, de asemenea, arestate în România, de unde era condusă, parţial, reţeaua anihilată. Operaţiunea, efectuată de conducerea Brigadei pentru Protecţia Minorilor, s-a desfăşurat în trei tabere distincte, la Aubervilliers, Stains şi Saint-Denis, la periferia pariziană. Circa 200 de poliţişti şi jandarmi au fost mobilizaţi în cadrul operaţiunii. Persoanele plasate în arest preventiv sunt suspectate de rele tratamente, dar şi de trafic de fiinţe umane, fiind vorba despre o adevărată reţea.

ITALIA

Români sechestraţi

Doi români suspectaţi că gestionau o reţea de cerşetorie au fost arestaţi în Italia, iar 32 de români sechestraţi de aceştia şi obligaţi să cerşească au fost eliberaţi, într-o operaţiune a poliţiei italiene, desfăşurată la Milano. Cei 32 de români, cu vârste cuprinse între 20 şi 75 de ani, aveau dizabilităţi, după ce fuseseră mutilaţi pentru a putea practica cerşetoria.

TURCIA

Explozie

Cel puţin şapte militari au murit într-o explozie puternică, produsă ieri, în oraşul turc Tunceli, situat în extremitatea estică a ţării. Explozia s-a produs la trecerea unui vehicul blindat prin cartierul Ataturk din Tunceli. Conform unor surse citate de presa turcă, deflagraţia a fost urmată de focuri de armă, într-o regiune în care rebelii kurzi sunt destul de activi.

ITALIA

Condamnare

Un atacant al echipei de juniori a clubului italian AS Roma şi fiul unui politician italian au fost condamnaţi pentru tâlhărirea unei prostituate românce. Gianluca Leonardi, cunoscut de suporteri drept Cobra Leonardi, un atacant talentat al echipei de juniori AS Roma, în prezent împrumutat clubului Cuneo şi Valerio Amelina, fiul unui politician din Italia Valorilor, ambii de 18 ani, au apelat la serviciile unor prostituate, în cartierul Monteverde din Roma, după care i-au smuls geanta uneia dintre acestea, o româncă. Tinerii au găsit 130 de euro în geanta furată, pe care i-au împărţit între ei, fără a observa că sub căptuşeală mai erau ascunşi încă 600 de euro. Prostituatele au reţinut numărul de înmatriculare al vehiculului cu care se deplasau adolescenţii şi au alertat poliţia. Suspecţii au fost identificaţi şi judecaţi în procedură de urgenţă, fiind condamnaţi la cinci luni şi zece zile de închisoare şi amenzi de câte 200 de euro.

R. Moldova

Înghesuială la închisoare

În închisorile din regiunea transnistreană sunt prea mulţi deţinuţi iar pedepsele sunt prea dure, a afirmat expertul ONU pentru drepturile omului, Thomas Hammarberg, care a efectuat o vizită în stânga Nistrului. Acesta a mai atras atenţia că din cauza focarelor de tuberculoză din penitenciare, există riscul izbucnirii unei pandemii. Expertul ONU a recomandat autorităţilor de la Tiraspol să identifice pedepse alternative pentru infracţiunile mai puţin grave. Oficialul american a vorbit despre toate acestea cu liderul transnistrean, Evgheni Şevciuk, care a dat asigurări că va ţine cont de recomandări. În luna octombrie, expertul ONU va efectua o nouă vizită, după care va elabora un raport ce va fi transmis şi negociatorilor în conflictul transnistrean din cadrul formatului 5+2.

GRECIA

Autosuspendare

Preşedintele Parlamentului elen a anunţat că se suspendă temporar din funcţie, în aşteptarea rezultatelor unei anchete demarate împotriva sa şi a mai multor oameni politici, în legătură cu acuzaţii de spălare de bani. Evangelos Meimarakis, fost ministru al Apărării şi fost secretar al partidului conservator Noua Democraţie, a fost citat, alături de alţi oameni politici, într-un raport publicat de cotidianul ”Real News”, care îi acuză că au făcut achiziţii imobiliare în scopul de a spăla mai multe miliarde de euro, în perioada 2005-2008. Preşedintele Parlamentului şi alţi doi foşti miniştri ai partidului conservator menţionaţi în raport au negat orice implicare. Unul dintre foştii miniştri, Giorgios Voulgarakis, şi-a prezentat demisia în 2008, ca urmare a implicării soţiei sale într-un conflict privind o parcelă de teren între stat şi o prestigioasă mănăstire ortodoxă. Ministrul de Finanţe, Yannis Stournaras, declara săptămâna trecută că brigada anticorupţie a ministerului său anchetează 32 de cazuri de declaraţii de avere şi companii deţinute de oameni politici, oficiali municipali şi alţi funcţionari publici. Premierul Antonis Samarras, care conduce partidul Noua Democraţie, a cerut ca elementele strânse de brigada anticorupţie să fie transmise Curţii Supreme de Justiţie, pentru o anchetă suplimentară.

GEORGIA

Proteste

Câteva mii de studenţi au manifestat la Tbilisi, împotriva torturii la care sunt supuşi deţinuţii într-o închisoare din capitala georgiană. Scandalul, izbucnit pe 18 septembrie, după ce Ministerul georgian de Interne a anunţat că a descoperit că un grup de gardieni de la închisoarea numărul 8 Gldani din Tbilisi a supus la tratamente inumane deţinuţii şi a filmat scena, este departe de a se estompa. Premierul Merabişvili, cunoscut drept un artizan al luptei împotriva corupţiei din poliţie, ca ministru de Interne, a promis o amplă anchetă, dar a avertizat că nu va tolera violenţe publice, în contextul organizării alegerilor legislative. Acesta are la activ critici dure din partea opoziţiei, pentru reprimarea violentă a unor manifestaţii, în 2007 şi 2011.

CHINA

Accident minier

Un număr de 20 de mineri au murit şi alţi 14 au fost răniţi, ieri, într-un accident produs într-o mină de cărbune din nord-vestul Chinei. Cei 34 de mineri se aflau în două vagonete folosite pentru a coborî în subteran, în mina de huilă din oraşul Baiyin din provincia Gansu. Accidentul a fost provocat de ruperea cablului din oţel folosit la tractarea vagonetelor. În 2011, peste 2.000 de persoane care lucrau în mine de cărbune din China au murit în accidente, potrivit statisticilor oficiale.

AFGANISTAN

Cutremur

Un cutremur cu magnitudinea de 5,1 pe Scara Richter a zguduit, ieri, regiunea Hindu Kush din nordul Afganistanului, potrivit unui raport preliminar al Institutului Geologic american. Seismul a fost resimţit în oraşul Kunduz din nordul ţării, dar potrivit autorităţilor locale, nu au fost înregistrate pagube materiale. Epicentrul cutremurului s-a înregistrat în Badakhshan. Afganistanul şi Pakistanul sunt afectate frecvent de cutremure de pământ, mai ales în zona Hindu Kush.

BELARUS

Alegeri mai puţin libere

SUA au apreciat că alegerile legislative organizate duminică în Belarus nu pot fi considerate libere şi corecte, potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat. Alegerile din Belarus, boicotate de opoziţie, s-au soldat cu acordarea a 109 mandate din totalul de 110 în primul tur, rata de participare fiind de peste 74%, potrivit comisiei electorale.

SUA

Incident grav

Barack Obama a admis, în sfârşit, că atacul în care au murit patru americani în Libia a fost generat de ceva mai mult decât ”o mulţime furioasă” şi a făcut apel la ignorarea filmului islamofob produs în SUA, care a provocat un val de violenţe antiamericane în ultimele 15 zile. După zece zile de ezitări, Casa Albă a afirmat săptămâna trecută, pentru prima dată, că acest atac a fost unul terorist, dar autorii săi, al-Qaida sau un grup extremist local, au rămas neidentificaţi, în pofida anchetei demarate de poliţia federală americană (FBI). Preşedintele Obama a reiterat că violenţele generate de filmul islamofob ”Inocenţa Musulmanilor” sunt inacceptabile.

SPANIA

Incendiu de vegetaţie

Opt sute de pompieri luptă, de luni seară, împotriva incendiului care a ars 5.500 de hectare de vegetaţie în regiunea Valencia din estul Spaniei, provocând evacuarea a aproximativ 2.000 persoane, conform serviciilor de urgenţă. Ieri, focul era stabilizat şi că drumurile regionale închise de duminică vor fi redeschise progresiv. 33 de avioane şi elicoptere şi 600 de pompieri au luptat cu focul care s-a propagat sub efectul rafalelor de vânt. O primă estimare raporta 5.500 de hectare de teren arse. Spania a fost afectată, în cursul verii, de incendii devastatoare, după cea mai secetoasă iarnă din ultimii 70 de ani. Din luna iulie, 50.000 de hectare de vegetaţie au ars în regiunea Valencia.

SUA

Un nou uragan

Uraganul Miriam, aflat în Pacific, în largul coastei mexicane, a ajuns la categoria a treia, a anunţat, luni, centrul american pentru supravegherea uraganelor, cu sediul la Miami. Acesta este însoţit de rafale de vânt de până la 195 de kilometri pe oră, cu intensificări şi se află la 655 de kilometri de punctul sudic al Peninsulei Baja California, în Mexic, potrivit buletinului publicat la ora 15.00 GMT. Uraganul se deplasa către nord-vest, cu o viteză de 19 kilometri pe oră. Centrul avertizează că hula şi curenţii de adâncime provocaţi de Miriam s-ar putea dovedi foarte periculoşi pentru coastele de vest şi de sud ale peninsulei Baja California.