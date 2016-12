FRANŢA

Romi evacuaţi

Mai multe tabere în care locuiau 300 - 450 de romi, în trei localităţi de la periferia Parisului, au fost evacuate ieri, a anunţat Prefectura. O tabără de nomazi în care locuiau 200 de romi a fost evacuată la Saint-Ouen-l\'Aumône, la periferia de nord a capitalei Franţei. Alte tabere au fost demolate în Champs-sur-Marne, Chelles şi Bussy-Saint-Georges, în baza unor ordonanţe judecătoreşti în acest sens. Aceste tabere sunt în situaţii sanitare şi de igienă extrem de precare, atât pentru persoane cât şi pentru populaţia care locuieşte în vecinătate, a explicat instituţia. Potrivit lui Romain Gerland, co-preşedintele asociaţiei Turbulences Marne-la-Vallée care a venit în sprijinul celor 20 de locuitori ai taberei din Champs-sur-Marne, mulţi dintre romi au probleme grave de sănătate. Politica franceză de demolare forţată a taberelor de romi, iniţiată de fostul preşedinte de dreapta Nicolas Sarkozy şi continuată de noul guvern socialist, a fost criticată de organizaţiile neguvernamentale franceze şi de ONU. Populaţia de romi din Franţa este estimată la 15.000 de persoane.

BULGARIA

Suspect arestat

Un bărbat suspectat de complicitate la comiterea atentatului de la Burgas a fost arestat de poliţia de frontieră bulgară. Informaţia a fost dezvăluită de site-ul bulgar Bessove.bg, citând surse din cadrul poliţiei de frontieră. Atentatul comis pe 18 iulie s-a soldat cu moartea a cinci turişti israelieni şi a unui şofer de autocar bulgar. Bărbatul suspectat de complicitate a fost arestat în satul Zvezdeţ, unde se pare că se ascundea de mult.

CEHIA

Liber la alcool!

Guvernul Cehiei a aprobat o serie de măsuri în vederea anulării, săptămânile următoare, a interdicţiei vânzării de alcool, după o serie de intoxicaţii soldate cu 23 de morţi, anunţă premierul Petr Necas. ”Fiecare recipient de alcool scos la vânzare va avea un timbru nou”, a declarat premierul. Potrivit lui, ministrul Finanţelor, Miroslav Kalousek, va semna un decret care va permite imprimarea noilor timbre. Timbrele vor fi puse la dispoziţia producătorilor de băuturi spirtoase, săptămâna viitoare, a precizat Necas. Interdicţia vânzărilor de băuturi care au concentraţii de alcool de peste 20% afectează serios distileriile şi producătorii, statul având, la rândul său, pierderi de 130 de milioane de coroane (5,2 milioane de euro) pe săptămână.

BOSNIA - HERŢEGOVINA

Groapă comună

O nouă groapă comună a fost descoperită miercuri, la Sjemec, în apropiere de Rogatiţa, în Bosnia-Herţegovina, iar anchetatorii cred că aceasta ar conţine rămăşiţele unor civili bosniaci. Numărul victimelor nu a fost încă stabilit dar anchetatorii cred că este vorba despre civili bosniaci ucişi în război, în zona Rogatiţa şi Vişegrad, potrivit purtătoarei de cuvânt a Institutului pentru persoane dispărute din Bosnia-Herţegovina, Lejla Cengic. Aceasta susţine că groapa comună a fost ascunsă sub un lac de acumulare artificial. Groapa comună a fost descoperită de membrii institutului, în cooperare cu poliţia, în timp ce Curtea de Justiţie din Bosnia urmează să se pronunţe în privinţa autorizaţiei de exhumare.

SOMALIA

Atentat la Mogadiscio

Cel puţin 14 persoane au fost ucise şi alte circa 20 rănite, ieri, la Mogadiscio, de doi kamikaze care au detonat dispozitive explozive în interiorul şi în faţa unui restaurant. Grupul militant Shebab, care luptă împotriva Guvernului somalez de aproape cinci ani, a afirmat că n-a ordonat direct atacul. Acţiunea a fost întreprinsă de simpatizanţi ai Shebab, nemulţumiţi de situaţia din Somalia, îndeosebi de intervenţia militară străină, a declarat purtătorul de cuvânt al insurgenţilor, Ali Mohamoud Rage.

CHINA

Incident diplomatic

Autorităţile chineze investighează un incident în care zeci de protestatari furioşi au înconjurat maşina ambasadorului american Gary Locke pe o stradă din Beijing, unii aruncând cu diverse obiecte în vehicul, înainte ca forţele de securitate să intervină. SUA şi-au exprimat îngrijorarea faţă de China în legătură cu incidentul neobişnuit care a avut loc marţi, într-o perioadă sensibilă pentru diplomaţii americani, după moartea ambasadorului Christopher Stevens într-un atac în Libia, săptămâna trecută. Incidentul s-a produs în timp ce manifestanţi antijaponezi au protestat în numeroase oraşe chineze, pe fondul tensiunilor dintre cele două ţări asiatice, din cauza unui arhipelag, cunoscut sub numele de Senkaku în Japonia şi Diaoyu în China. Beijingul şi-a exprimat regretul faţă de incident, care a provocat daune minore maşinii şi în care ambasadorul nu a fost rănit. O înregistrare video a incidentului a fost publicată miercuri pe contul de YouTube al artistului disident Ai WeiWei şi înfăţişează 50 de protestatari, dintre care unii poartă steagul chinez, înconjurând maşina ambasadorului, care încerca să intre în ambasadă.

JAPONIA

Despăgubiri

Guvernul japonez intenţionează să-i ceară Chinei să plătească pagubele suferite de misiunile diplomatice nipone care au fost ţinta manifestaţiilor antijaponeze din ultimele zile, pe teritoriul chinez, a declarat, ieri, secretarul de cabinet Osamu Fujimura. Decizia Guvernului japonez de săptămâna trecută de a naţionaliza insulele revendicate de Beijing din Marea Chinei de Est a provocat manifestaţii antijaponeze, uneori violente, în mai multe oraşe din China. Insulele din arhipelagul numit Senkaku de japonezi şi Diaoyu de chinezi sunt revendicate de Beijing. Acestea sunt situate la circa 200 de kilometri est de coastele Taiwanului, care le revendică la rândul său şi la 400 de kilometri vest de insula Okinawa (sudul Japoniei). În timp ce Beijingul pare că a decis să pună capăt manifestaţiilor la adresa Japoniei, secretarul Guvernului japonez a anunţat un gest conciliant. ”Premierul are în vedere numirea unui emisar special în cadrul eforturilor Guvernului nostru de a regla acest dosar în mod calm, prin căi diplomatice”, a declarat Fujimora. Totuşi, acesta a precizat că deocamdată nu a fost numită nicio persoană pentru această misiune, al cărui format nu a fost nici el decis.

INDIA

Greva micilor comercianţi

India a fost afectată, ieri, de o grevă a micilor comercianţi, care se opun intrării pe piaţă a giganţilor globali din domeniul distribuţiei, un protest care evidenţiază dificultăţile Guvernului de la New Delhi de a impune reformele economice antisărăcie. Şoferii de autobuze şi de camioane s-au raliat grevei, susţinuţi de sindicate şi de formaţiunile de opoziţie, care denunţă o creştere cu 12% a preţului la carburanţi. În pofida nemulţumirilor micilor comercianţi, premierul Manmohan Singh a introdus o serie de reforme, săptămâna trecută, care vor facilita intrarea pe piaţă a companiilor multinaţionale. Un partid-cheie al coaliţiei guvernamentale a denunţat reformele, argumentând că afectează interesele persoanelor sărace. Formaţiunea a decis să se retragă de la guvernare, fragilizând şi mai mult guvernul de centru-stânga care a făcut campanie în 2004 pe combaterea sărăciei. În paralel cu greva, în marile oraşe au avut loc manifestaţii. Principalul sindicat - Confederation of All India Traders (CAIT) - a estimat că la grevă participă 50 de milioane de oameni.

ANP

Campanie la ONU

Liderii palestinieni vor lansa, la ONU, o campanie pentru a obţine statutul de stat nemembru, având ca obiectiv obţinerea unei majorităţi de cel puţin 150 de ţări, a afirmat, ieri, negociatorul palestinian Saëb Erekat. Această campanie pentru a cere Adunării Generale să ridice statutul palestinienilor de la cel de observator la cel de stat nemembru va începe chiar după discursul liderului palestinian, Mahmoud Abbas, pe 27 septembrie, la ONU, a precizat Erekat. ”Dorim să reaşezăm Palestina pe hartă, pe baza graniţelor din 1967, având capitala în Ierusalimul de Est, cu sprijinul a 150-170 de ţări din 194”, a adăugat sursa citată. Data prezentării acestui proiect de rezoluţie la Adunarea Generală a ONU nu a fost stabilită dar ar putea fi influenţată de calendarul electoral american. Pentru a fi adoptată, rezoluţia trebuie să fie votată de mai mult de jumătate din cele 194 de state membre în Adunarea Generală, unde este asigurată o largă majoritate.

SUA

Oficiali ucraineni fără viză

Senatul SUA a adoptat o rezoluţie în care solicită interzicerea acordării de vize pentru responsabilii ucraineni implicaţi în încălcarea drepturilor omului şi în cazurile de corupţie din Ucraina. Iniţiativa a fost susţinută în unanimitate, miercuri seară, de membrii Comisiei pentru Afaceri Externe din Senat. Rezoluţia adoptată de senatorii americani solicită, de asemenea, eliberarea necondiţionată a deţinuţilor politici din Ucraina, printre care se află şi fostul premier Iulia Timoșenko, condamnată la şapte ani de închisoare pentru abuz de putere. Documentul menţionează, totodată, necesitatea asigurării transparenţei alegerilor legislative care vor avea loc la 28 octombrie. Arestarea fostului premier Iulia Timoşenko, principala rivală a preşedintelui Viktor Ianukovici, a provocat reacţii vehemente din partea comunităţii internaţionale, mai multe ţări denunţând un proces politic.