BELGIA

Români persecutaţi

23 de muncitori români din Belgia intraseră în grevă pentru că nu îşi mai primiseră salariile din iulie. Ieri, aceştia au decis reluarea lucrului, după încheierea unui alt contract de muncă, anunţă publicaţia ”Le Vif”. Muncitorii au fost recrutaţi în România, de o firmă locală. Ulterior, aceasta a furnizat mâna de lucru unei întreprinderi cu sediul în nordul Belgiei, subcontractată de un consorţiu desemnat pentru a construi o închisoare în Marche. De la începutul lunii iulie, patronul întreprinderii nu-şi mai plătea muncitorii, care, la rândul lor, refuzau să continue lucrul. În urma protestului, românii au obţinut un contract direct cu angajatorul.

FRANŢA

Români la furat

Patru români au fost reţinuţi marţi seara, de jandarmi, după ce au încercat să pătrundă în centrala nucleară Saint-Alban din Isère, în estul Franţei, pentru a fura metale. Cei patru bărbaţi au fost depistaţi în jurul orei locale 18.30, de serviciile de securitate ale centrale, în timp ce decupau gardul ce delimitează prima zonă de securitate a centralei nucleare. Îndepărtaţi de plutonul de protecţie specializat al jandarmeriei, care se ocupă de supravegherea centralei, cei patru bărbaţi au fost reţinuţi după o jumătate de oră, la un punct de plată a taxei pe autostrada Reventin-Vaugris, la circa zece kilometri de centrală. Audiaţi de jandarmi, ei au explicat că intenţionau să fure metale.

ITALIA

Agenţi CIA condamnaţi

Curtea de Casaţie din Roma a confirmat, ieri, condamnările pronunţate în apel, în lipsă, în cazul celor 23 de agenţi CIA judecaţi pentru răpirea unui imam egiptean la Milano. În decembrie 2010, 23 de agenţi CIA au fost condamnaţi de Curtea de Apel din Milano la pedepse cuprinse între şapte şi nouă ani de închisoare. Pedeapsa cea mai aspră a fost în cazul fostului şef al filialei CIA din Milano, Bob Seldon Lady. Agenţii CIA au fost judecaţi în contumacie, întrucât SUA nu au aprobat extrădarea lor.

MEXIC

Catastrofă la o uzină

Cel puţin 26 de persoane au murit marţi, într-un incendiu la o unitate de recepţie şi distribuţie a gazelor, aparţinând întreprinderii petroliere mexicane Pemex, în apropiere de frontiera cu SUA. Incendiul, ale cărui cauze nu au fost încă stabilite, a izbucnit marţi dimineaţă, în jurul orei 10.45, ntr-o unitate de primire şi distribuţie a gazului condensat situată în apropiere de un drum ce leagă localităţile Reynosa (statul Tamaulipas) şi Monterrey (statul Nuevo Leon), în nord-estul ţării.

BULGARIA

Alarmă falsă

O ameninţare cu bombă care s-a dovedit a fi falsă a determinat evacuarea, aeroportului internaţional din Sofia, în cursul zilei de ieri. Ameninţarea a fost primită în jurul orei 13.30. Aeroportul a fost evacuat complet, iar accesul în zonă a fost blocat pe durata verificărilor efectuate de personalul de securitate, care nu a descoperit însă niciun explozibil.

SUA

Gata greva!

Profesorii din şcolile publice din Chicago (Illinois) au decis să pună capăt grevei în care au intrat în urmă cu mai bine de o săptămână şi să se întoarcă ieri la lucru, relatează presa locală. Reprezentanţii sindicatelor au votat în proporţie de 98% pentru reluarea lucrului, potrivit ”Chicago Sun-Times”. Greva, prima de acest gen din ultimii 25 de ani, a fost legată de un nou sistem de evaluare a profesorilor, bazat pe rezultatele elevilor, care, potrivit sindicatelor, ar putea conduce la concedierea a circa 30% din cadrele didactice (circa 6.000) în doi ani. Greva profesorilor din Chicago, fief al preşedintelui democrat Barack Obama, a afectat circa 350.000 de copii. Primarul oraşului, Rahm Emanuel, fost şef de cabinet la Casa Albă, a ameninţat luni că va sesiza justiţia, pentru a obliga profesorii să se întoarcă la catedre.

RUSIA

Datorie ştearsă

Rusia a anulat 90% din datoria de 11 miliarde de dolari pe care Phenianul o are faţă de Moscova, a anunţat adjunctul ministrului rus de Finanţe, Serghei Storciak. Acesta a declarat pentru agenţia RIA Novosti că un acord în acest sens a fost semnat luni. Adjunctul ministrului de Finanţe, care s-a deplasat în Coreea de Nord, în iunie, pentru a discuta despre această datorie, a precizat că datoria a fost anulată în proporţie de 90% întrucât regimul de la Phenian nu poate rambursa suma. Restul datoriei, reprezentând circa un miliard de dolari, va servi la realizarea unor proiecte în Coreea de Nord, în domeniile energiei, sănătăţii şi educaţiei. Moscova este interesată să demareze mai multe proiecte cu Phenianul, printre acestea numărându-se o cale ferată transcoreeană, o linie electrică şi un gazoduct care să transporte gazul rusesc spre Coreea de Sud via Coreea de Nord.

ITALIA

Ajutor pentru seisme

CE va acorda un ajutor de 670 de milioane de euro regiunii Emilia Romagna din nord-estul Italiei, lovită de două mari seisme în luna mai, a anunţat, ieri, comisarul european pentru Politica Regională, Johannes Hahn. Acest sprijin financiar este cel mai consistent acordat vreodată din Fondul de Solidaritate al UE (FSUE). Ajutorul vizează reconstruirea infrastructurilor, a locuinţelor şi restaurarea patrimoniului cultural al regiunii, a precizat CE. Emilia Romagna a fost lovită, pe 20 şi 29 mai, de două seisme cu magnitudinea de 6, respectiv 5,8 pe Scara Richter, care au cauzat 27 de morţi. De asemenea, peste 350 de persoane au fost rănite iar peste 45.000 au fost evacuate şi de atunci trăiesc în corturi.

GRECIA

Proprietăţi de vânzare

Grecia intenţionează să vândă reşedinţe diplomatice, clădiri de birouri şi locuinţe, de la Londra la Belgrad, deoarece Guvernul continuă planul pentru a obţine o nouă tranşă din ajutorul internaţional, au declarat, ieri, surse anonime. Deşi anterior lista activelor scoase la vânzare nu conţinea proprietăţi imobiliare, acum este inclusă şi reşedinţa consulului elen dintr-un cartier de lux din Londra, dar şi clădiri de birouri în Bruxelles şi Belgrad. În plus, un fost palat regal din apropierea Atenei ar putea fi vândut sau închiriat. Potrivit acordurilor de asistenţă convenite cu UE şi FMI, Grecia s-a angajat să strângă 50 de miliarde de euro din privatizări până în 2020, din care jumătate din sectorul imobiliar şi în acest an a strâns doar 1,8 miliarde de euro. Agenţia de privatizare din Grecia (HRADF) a selecţionat patru companii pentru dezvoltarea unui proiect de mai multe miliarde de euro pe locul fostului aeroport Hellenikon. Cele patru companii incluse pe lista scurtă sunt Elbit Cochin Island (India), Lambda Developpment (Grecia), Qatari Diar Real Estate şi London and Regional Properties (Marea Britanie). O misiune a reprezentanţilor FMI, UE şi BCE este în prezent la Atena, pentru a ajuta Guvernul grec să finalizeze un nou pachet de măsuri care să genereze economii bugetare de peste 11,5 miliarde de euro, o condiţie necesară pentru deblocarea unei noi tranşe din programul de ajutor. Dacă va obţine un raport pozitiv din partea creditorilor internaţionali, premierul elen, Antonis Samaras, intenţionează să ceară un răgaz suplimentar de doi ani, pentru a îndeplini obiectivele de reducere a deficitului public solicitate de creditorii internaţionali în schimbul planului de ajutor în valoare de 130 de miliarde de euro acordat în luna martie.

JAPONIA

Site piratat

Site-ul de Internet al unui important minister japonez şi alte 18 site-uri nipone au fost vizate, în ultimele zile, de atacuri aparent chineze, au anunţat, ieri, autorităţile nipone, pe fondul tensiunilor dintre cele două ţări. Pe majoritatea acestor site-uri au apărut mesaje care proclamă proprietatea chineză asupra insulelor Diaoyu, controlate de Japonia şi numite de aceasta Senkaku, a precizat poliţia. Ea a adăugat că aproximativ 300 de organizaţii japoneze au fost desemnate drept ţinte potenţiale de către Union Honker, un grup de hackeri chinezi. Printre site-urile vizate figurează cel al Ministerului Afacerilor Interne şi Comunicării, o administraţie strategică care se ocupă în special cu statistici, poştă, telecomunicaţii şi colectivităţi locale. Site-ul de Internet al Departamentului de statistici al ministerului a fost vizat de un atac de tipul negarea serviciului. În punctul culminant al atacului, duminică după-amiază, 95% din traficul către acest site venea din China, a explicat ministrul de resort, Tatsuo Kawabata. Tensiunea a crescut puternic în ultimele zile, între Japonia şi China, după naţionalizarea de către Guvernul nipon a insulelor Senkaku, nelocuite şi situate la 200 de kilometri nord-est de Taiwan, care le revendică de asemenea şi la 400 de kilometri vest de insula Okinawa (sudul Japoniei). Manifestaţii antijaponeze de amploare şi uneori violente au avut loc în China, la sfârşitul săptămânii trecute şi marţi.