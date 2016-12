ITALIA

Copil român agresat

Un copil român de 10 ani a fost tâlhărit, dezbrăcat şi umilit în Sicilia, de un coleg italian de 13 ani, care l-a ameninţat cu un cuţit, incidentul având loc sub privirile uimite ale trecătorilor, care au alertat poliţia, informează ”Corriere della Sera”. Incidentul a avut loc în oraşul sicilian Canicattì. Sub ameninţare, românul a fost obligat să îi dea agresorului o borsetă în care avea surprize din pachete de gumă de mestecat şi un telefon mobil. Apoi, italianul i-a tăiat cu cuţitul hainele colegului român, lăsându-l dezbrăcat şi umilindu-l, totul sub privirile uimite ale trecătorilor. Copilul român nu a fost rănit în incident. Agresorul a fugit dar a fost identificat imediat de autorităţile italiene, care vor decide cum va fi pedepsit.

BULGARIA

Tren deturnat de pasageri

Mai mulţi pasageri furioşi au deturnat, pe 6 septembrie, în Bulgaria, un tren care aparţine companiei de stat de căi ferate BDZ, însă incidentul a fost păstrat sub tăcere, până ieri, când a fost relatat de publicaţia ”Bulgarian Klassa”, citând angajaţi ai căilor ferate care au postat informaţia pe site-ul lor profesional bgrail.eu. Totul a început după ce pasagerii dintr-un tren care făcea legătura între capitala Sofia şi oraşul Mezdra au fost obligaţi să coboare la staţia Iliyantsi, din cauza unei defecţiuni tehnice, o problemă tot mai frecventă. Mulţimea furioasă a blocat calea ferată, fapt ce a dus la oprirea unui tren expres de la Sofia la Gorna Oriahoviţa. Oamenii s-au urcat în trenul expres şi au forţat personalul să meargă la Mezdra şi să oprească în fiecare staţie. Un film cu această acţiune a fost postat pe internet. Trenurile cu motoare electrice din seria 33, ca şi cel defectat pe 6 septembrie, au fost scoase din circulaţie în 2009, după izbucnirea unui incendiu care a dus la periclitarea unor vieţi. În ciuda acestui fapt, BDZ încă le foloseşte şi pune vieţile pasagerilor în pericol, scrie ”Klassa”, subliniind că în ianuarie a avut loc un alt incident, când frânele unui astfel de tren au cedat.

JAPONIA

Ministru găsit mort

Ministrul japonez pentru Servicii Financiare şi Reforma Poştală, Tadahiro Matsushita, a fost găsit mort la domiciliul său, ieri, presa japoneză evocând o posibilă sinucidere. Tadahiro Matsushita, de 73 de ani, a fost găsit fără suflare în locuinţa sa din Tokyo şi a fost declarat decedat la spital. Postul privat de televiziune Fuji TV a precizat că s-a spânzurat. Matsushita ar fi avertizat Agenţia pentru Servicii Financiare pe care o conducea că este posibil ca ieri să nu îşi poate îndeplini rolul, aşa cum era prevăzut. Membru al Noului Partid al Poporului (naţionalist), o mişcare de mici dimensiuni din cadrul coaliţiei guvernamentale de centru-stânga, Matsushita a intrat în Guvern în iunie.

SUA

Greva profesorilor din Chicago

Profesorii din şcolile publice din Chicago, Illinois, au intrat în grevă, ieri, pentru prima dată în ultimii 40 de ani, cerând o mărire a salariilor, un sistem de evaluare mai bun şi mai multă siguranţă la locurile de muncă. ”Nu am reuşit să ajungem la un acord care să împiedice greva”, a explicat preşedintele sindicatului profesorilor din Chicago (Chicago Teachers Union, CTU) Karen Lewis. Aproape 25.000 de profesori au intrat în grevă, protest ce ar putea afecta circa 350.000 de copii, de la grădiniţă până la liceu. Totuşi, reprezentanţii profesorilor rămân la masa negocierilor. Ei cer o majorare cu 30% a salariilor, pentru a compensa orarul prelungit. Dar în cursul discuţiilor au lăsat să se înţeleagă că ar putea accepta un procent mai mic, cu condiţia ca evaluările să fie mai puţin stricte iar profesorii concediaţi din cauza închiderii şcolilor să poată fi rechemaţi.

CHINA

Demnitar favorit, dispărut

Un demnitar de rang înalt chinez, Xi Jinping, care ar urma să preia conducerea Partidului Comunist chinez, pare să fi dispărut, anulând o serie de întâlniri în ultimele zile, informează ”Financial Times”. În ultimele şapte zile, Xi Jinping a anulat cel puţin patru întrevederi programate cu diverşi demnitari, inclusiv cu o delegaţie rusă, cu premierul din Singapore şi cu secretarul de Stat american, Hillary Clinton. În plus, Xi Jinping nu este pe lista participanţilor la reuniunea neprogramată a Comisiei Militare Centrale, al cărei vicepreşedinte este. Dispariţia sa stârneşte o serie de speculaţii la Beijing şi în Occident, la doar câteva luni de la scandalul în care este implicat un alt demnitar chinez, Bo Xilai. Ministerul chinez de Externe a anunţat că nu cunoaşte cu exactitate locul în care se află Xi Jinping.

LUXEMBURG

Dean Spielmann, noul președinte al CEDO

Dean Spielmann din Luxemburg a fost ales, ieri, în funcția de preşedinte al Curţii Europene a Drepturilor Omului. Mandatul său va începe la 1 noiembrie. Spielmann îi va succeda britanicului Nicolas Bratza. Născut la 26 octombrie 1962, Dean Spielmann este judecător al CEDO din 2004 şi vicepreşedinte al Curţii din 2 iulie 2012.

FRANŢA

O singură armă

O singură armă a fost folosită în masacrul de miercuri din zona Chevaline, în Alpii francezi, soldat cu moartea a patru persoane, a anunţat, ieri, o sursă apropiată anchetei. Aproximativ 25 de cartuşe au fost găsite la locul masacrului, lăsând de presupus că mai multe arme au fost folosite pentru a ucide trei membri ai unei familii britanice şi un ciclist francez. Două fetiţe au scăpat cu viaţă. Arma folosită este un pistol automat de model vechi, potrivit experţilor, de calibrul 7,65 mm, de mărime medie. Concluzia folosirii unei singure arme rezultă din primele examinări balistice realizate la microscop. Cei trei membri ai familiei britanice ucise sunt tatăl, Saad al-Hilli, de 50 de ani, soţia sa Iqbal şi mama acesteia din urmă, de naţionalitate suedeză. Fetiţa cea mai mare a familiei, Zainab, de 7 ani, a fost grav rănită şi cea mai mică, Zeena, de 4 ani, este nevătămată, după ce s-a ascuns în maşina unde familia a fost decimată. Ciclistul francez a fost găsit mort lângă maşina familiei britanice, aflată în staţionare şi cu motorul în funcţiune, pe o suprafaţă de parcare într-o pădure.

YEMEN

Lider al-Qaida ucis

Numărul doi în ierarhia filialei yemenite a al-Qaida, sauditul Said Ali al-Shehri, a fost ucis într-o operaţiune militară desfăşurată în estul ţării, a anunţat, ieri, Ministerul yemenit al Apărării. În afară de acest lider al-Qaida, alţi şase membri ai organizaţiei teroriste au fost eliminaţi în operaţiunea care a avut loc în zona Hadramut.

PAKISTAN

Bilanţul inundaţiilor

Cel puţin 78 de persoane şi-au pierdut viaţa şi alte câteva zeci au fost rănite în ultimele trei zile, în inundaţiile care au afectat Pakistanul, au anunţat, ieri, serviciile pakistaneze de urgenţă. Ploile abundente din ultimele trei zile au provocat viituri şi au distrus peste 1.600 de case. Armata a fost trimisă în districte din Pendjab, iar serviciile meteorologice au anunţat ploi abundente în următoarele două zile, în sud. În urma inundaţiilor înregistrate la sfârşitul lunii august, în nord, au murit circa 30 de persoane. În vara anului 2010, în Pakistan s-au înregistrat cele mai grave inundaţii din istoria acestei ţări, 21 de milioane de persoane fiind sinistrate, pagubele ridicându-se la 10 miliarde de dolari.

LIBIA

Procesul lui Seif al-Islam, amânat sine die

Procesul lui Seif al-Islam, fiu al defunctului dictator libian Muammar Gaddafi, anunţat pentru luna septembrie, a fost amânat sine die, a indicat, ieri, o sursă a biroului procurorului general libian. La 23 august, biroul procurorului general libian a anunţat începerea procesului intentat lui Seif al-Islam în luna septembrie, în oraşul Zenten, unde fiul dictatorului este deţinut de la arestarea sa, în noiembrie anul trecut. Seif al-Islam face şi obiectul unui mandat de arestare emis de Curtea Penală Internaţională, pentru crime împotriva umanităţii comise în timpul insurecţiei din februarie - octombrie 2011, soldată cu moartea tatălui său. La 1 mai, autorităţile libiene au depus o cerere în care contestau competenţa CPI în acest dosar. Al-Senoussi, cumnat al lui Muammar Gaddafi, de asemenea urmărit de CPI, a fost predat la 5 septembrie, de Mali, autorităţilor libiene, care l-au încarcerat.

TURCIA

Bilanţ tragic

Confruntările dintre armata turcă şi rebelii kurzi au lăsat în urmă, în acest an, 461 de morţi în aproape 1.000 de operaţiuni, a anunţat, ieri, canalul de televiziune turc NTV, citând surse militare. Aproape 88 de soldaţi turci au fost ucişi de la începutul anului, iar 373 de rebeli au murit în cinci luni de operaţiuni în sud-estul Turciei. Forţele armate turce au lansat 974 de operaţiuni în ultimele şase luni, împotriva membrilor Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) care îi vizează pe soldaţii guvernamentali. Anul acesta, militarii turci au crescut numărul operaţiunilor de anvergură, în încercarea de a zdrobi grupările armate ale PKK, care şi-au intensificat atacurile. Miile de soldaţi turci care au participat la aceste operaţiuni, cu ajutorul elicopterelor şi avioanelor F-16, au intrat uneori pe teritoriul irakian, într-o zonă de graniţă care, după cum susţine Ankara, este folosită de rebeli ca bază. Responsabilii turci estimează că regimul sirian al lui Bashar al-Assad furnizează ajutor PKK, în contextul în care Damascul acuză Turcia că îi sprijină pe rebelii înarmaţi din Siria. PKK, considerat o organizaţie teroristă de către Turcia, a deschis ostilităţile în 1984, în sud-estul acestei ţări, unde populaţia este majoritar kurdă, declanşând un conflict care a făcut până în prezent circa 45.000 de morţi.