NOUA ZEELANDĂ

Români respinşi

Unui grup de români i-a fost refuzat accesul în Noua Zeelandă, membrii acestuia fiind bănuiţi că plănuiesc furturi în oraşul Auckland. Şapte români au fost împiedicaţi de oficialii aeroportului din Istanbul să se îmbarce într-o cursă spre Noua Zeelandă. Ei plecaseră din România, iar Istanbul era primul punct de escală, al doilea ar fi fost Singapore. Întreg grupul a fost întors din drum deoarece doi dintre membrii săi, un bărbat şi soţia sa, au încercat şi în 2009 să intre în Noua Zeelandă, fără a putea oferi oficialilor motivul vizitei lor în acest stat. Cercetări ulterioare au stabilit că şi ceilalţi membri ai grupului au avut probleme cu legea, unii fiind deportaţi recent din SUA, unde fuseseră implicaţi în furturi. ”Modalitatea lor de acţiune era veche dar extrem de eficientă. Jumătate dintre ei ţineau ocupaţi membrii personalului din magazin şi acopereau camerele video, în timp ce ceilalţi se strecurau în spate şi furau”, a explicat un oficial din biroul neo-zeelandez de imigrări.

SUA

Tornade la New York

Două tornade mai puţin obişnuite au lovit, sâmbătă, cartierele Queens şi Brooklyn din New York, distrugând case şi producând întreruperi ale alimentării cu energie electrică. Tornadele au avut loc la câteva minute una după alta. Nu au fost înregistraţi răniţi, însă furtunile au determinat suspendarea turneului de tenis US Open. Poliţia a dispus evacuarea stadionului Arthur Ashe de la Flushing Meadows, oprind cea de-a doua semifinală din competiţia masculină. Finala la feminin, programată pentru sâmbătă seară, a fost amânată până duminică, din cauza previziunilor meteo care anunţau ploi. Potrivit unor martori din Queens, furtuna din acest cartier a scos din pământ copaci şi stâlpi de electricitate, a ridicat în aer bănci pentru picnic şi pubele de gunoi şi a răsturnat câteva maşini. Tornada care a avut loc în Brooklyn a distrus case şi a scos din pământ copaci. Mai multe zone din New York au fost afectate de ploile torenţiale aduse de cele două furtuni. Serviciul Naţional de Meteorologie a anunţat că este posibil ca părţi din New Jersey, Connecticut, Maryland, New Hampshire, Massachusetts şi Pennsylvania să fie afectate de furtuni şi că ar putea apărea chiar şi noi tornade.

GERMANIA

80 de poliţişti răniţi

Un festival kurd a degenerat în violenţe, sâmbătă seara, la Mannheim, unde 80 de poliţişti au fost răniţi, dintre care unul este în stare gravă. Circa 40.000 de kurzi veniţi din toată Europa s-au reunit sâmbătă seara la Mannheim, pentru o manifestaţie culturală. Incidentele au început în momentul în care un băiat de 14 ani a arborat drapelul unei organizaţii interzise iar mii de persoane au participat la această acţiune. Chemate de organizatori să intervină, forţele de ordine au fost atacate cu pietre, sticle şi dispozitive incendiare şi au ripostat cu gaze lacrimogene. Cel puţin 13 vehicule ale poliţiei au fost avariate iar 31 de persoane au fost arestate. Poliţiştii au confiscat cuţite şi boxuri pentru pumn. Surse din cadrul poliţiei nu au putut preciza cărei organizaţii interzise aparţinea drapelul arborat. Câteva mii de kurzi, majoritatea originari din Turcia, locuiesc în Germania.

FRANŢA

Rezultatul autopsiei

Autopsia cadavrelor celor patru victime ale crimei din Alpii francezi a arătat că acestea au fost împuşcate cu câte două gloanţe în cap, a anunţat procurorul din Annecy, Eric Maillaud. Autopsia s-a încheiat în noaptea de vineri spre sâmbătă iar rezultatele acesteia ar putea permite să se stabilească dacă a fost un singur atacator foarte bine antrenat sau dacă au fost mai mulţi, piste urmărite de specialişti, după descoperirea a 25 de cartuşe la locul crimei. Dar procurorul refuză orice precizare cu privire la rezultatele expertizelor balistice. Scena s-a desfăşurat într-un interval de timp foarte, foarte scurt, a declarat el. Maşina lui Saad al-Hilli, un inginer britanic în vârstă de 50 de ani, a fost descoperită de un ciclist, miercuri după-amiază, pe un drum forestier din apropiere de satul Chevaline, în apropiere de lacul Annecy, unde acesta îşi petrecea vacanţa împreună cu familia, în camping. În interiorul maşinii se aflau cadavrul acestuia, cel al soţiei sale Iqbal, originară ca şi el din Bagdad şi cel al unei suedeze mai în vârstă. Alături zăcea un ciclist francez, victimă colaterală a ceea ce pare a fi executarea unei familii. Două fetiţe ale cuplului, în vârstă de 4 şi, respectiv, 7 ani, au scăpat, dar cea mare a fost rănită grav.

IRAK

Baie de sânge

O serie de atacuri au zguduit Irakul, ieri, făcând cel puţin 52 de morţi şi peste 250 de răniţi în toată ţara. Unul dintre atentate s-a produs în apropierea consulatului onorific al Franţei la Nassiriya, soldat cu un mort şi un rănit. În aceeaşi localitate, un atentat cu maşină-capcană în faţa unui hotel s-a soldat cu doi morţi şi doi răniţi. Însă cel mai sângeros dintre atacuri s-a produs într-o piaţă din apropierea mausoleului imamului şiit Ali al-Charki, în sudul Irakului. Două atentate cu maşină-capcană produse acolo s-au soldat cu 14 morţi şi 60 de răniţi. De asemenea, 11 soldaţi au fost ucişi şi opt au fost răniţi în noaptea de sâmbătă spre duminică, când un necunoscut a deschis focul asupra unui punct de control al armatei, în apropiere de Balad. La sosirea întăririlor, o bombă plasată pe marginea drumului a explodat. În primele ore ale dimineţii de ieri, o bombă a explodat în apropiere de Kirkuk, în parcarea sediului North Oil Company, societatea petrolieră publică însărcinată cu exploatarea hidrocarburilor în nordul ţării. Şapte persoane au murit şi 17 au fost rănite. Explozii ale unor maşini-capcană au avut loc la Hawija, în regiunea Tal Afar, precum şi la sud de Samarra şi la Basra. Trei atacuri au avut loc la Tuz Khurmatu. Toate s-au soldat cu morţi şi răniţi. Tot ieri, Vicepreşedintele irakian, Tarek al-Hashemi, a fost condamnat la moarte, în contumacie, pentru uciderea unei avocate şi a unui general. Secretarul particular al lui Tarek al-Hashemi, care este şi ginerele său, a fost şi el condamnat la moarte. Hashemi era judecat împreună cu câţiva membri a gărzii sale pentru 150 de capete de acuzare, în special uciderea a şase judecători şi a mai multor oficiali de rang înalt, între care directorul general al Ministerului pentru Securitate Naţională. Tarek al-Hashemi s-a refugiat din aprilie în Turcia, care refuză să îl extrădeze. El denunţă de mai multe luni o procedură în scopuri pur politice, care se înscrie în cadrul conflictului ce opune familia sa politică, blocul Iraqiya, dominat de sunniţi, premierului şiit Nuri al-Maliki, pe care îl acuză de autoritarism.

AFGANISTAN

Atentat sinucigaş

Un atentat sinucigaş care a avut loc sâmbătă, în apropierea cartierului general al NATO de la Kabul, s-a soldat cu şase morţi şi cinci răniţi, în mare parte tineri vânzători ambulanţi. Explozia a avut loc în Zona Verde, cartierul diplomatic al Kabulului. Deflagraţia s-a produs în momentul în care un bărbat care mergea cu o motocicletă încărcată cu explozibil s-a aruncat în aer lângă Camp Eggers, o bază cu un personal de 2.500 de oameni, care antrenează forţe de securitate afgane. Talibanii au revendicat atentatul şi au anunţat că viza biroul CIA de la Kabul. Ministrul afgan de Interne, Sediq Sediqqi, a afirmat ca printre morţi s-ar fi numărat şi copii. Atentatul a avut loc cu puţin timp înainte de ceremonia prevăzută pentru comemorarea a 11 ani de la moartea comandantului Massoud, erou al rezistenţei antisovietice şi, mai târziu, antitalibane, ucis la 9 septembrie 2001, de militanţi al Qaida.

NIGERIA

Inundaţii devastatoare

30 de persoane au murit şi alte 121.000 sunt sinistrate în Nigeria, din cauza inundaţiilor generate de deschiderea unui baraj în ţara vecină Camerun, la sfârşitul lui august, în urma precipitaţiilor abundente, potrivit unui bilanţ comunicat ieri de o sursă oficială nigeriană. O epidemie de holeră s-a declanşat dar nu a făcut victime printre cele 65 de cazuri înregistrate, a precizat oficialul. Inundaţiile legate de sezonul ploios au provocat deja moartea a zeci de persoane în Nigeria, ţara cea mai populată din Africa.