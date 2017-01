FRANŢA

Autocar în flăcări

Un autocar belgian care transporta 69 de turişti olandezi, inclusiv şase copii, a luat foc pe o autostradă din sudul Franţei, în cursul nopţii de marţi spre miercuri, dar incidentul nu s-a soldat cu victime. Şoferul a reuşit să oprească autocarul pe banda de urgenţă a autostrăzii A7, între oraşele Marsilia şi Lyon, în zona Reventin-Vaugris. Pasagerii, care veneau din Spania, au fost evacuaţi în calm din vehicul, fiind preluaţi de Crucea Roşie. Motorul s-a supraîncălzit şi a luat foc, vehiculul fiind distrus în totalitate, a anunţat poliţia.

SUEDIA

Explozie la Stockholm

O explozie s-a produs în cursul nopţii de marţi spre miercuri, într-un cinematograf din Stockholm, autorităţile suspectând că deflagraţia, care nu s-a soldat cu victime, a fost produsă de un dispozitiv artizanal. Potrivit presei suedeze, explozia a provocat daune considerabile cinematografului dar nicio persoană nu se afla în clădire şi nimeni nu a fost rănit. Martorii au auzit o explozie puternică şi au văzut fum ieşind din clădirea cinematografului Falken. Poliţia suedeză a declanşat o anchetă, pentru a stabili dacă a fost vorba de o bombă artizanală.

SUA

624 de ani de închisoare

Un bărbat din statul american Alabama a fost condamnat la 624 de ani de închisoare, într-un caz de răpire şi viol, scrie ”Washington Post”. Judecătorul Kevin Moulton, din Houston, a decis această pedeapsă pentru tânărul Mark Anthony Beecham, în vârstă de 25 de ani, găsit vinovat de răpire, viol şi furt. Beecham a primit pedepse de câte 99 de ani de detenţie pentru şase infracţiuni majore: un cap de acuzare de răpire, două capete de acuzare de viol şi trei capete de acuzare pentru pervesiuni sexuale. De asemenea, el a primit 20 de ani de închisoare pentru furt calificat şi zece ani pentru nerespectarea condiţiilor eliberării pe cauţiune. Agresiunile au avut loc în decembrie 2006, iar victima este o femeie din acelaşi stat.

RUSIA

Incendii în Siberia

Numeroase incendii de vegetaţie au izbucnit în Siberia, fiind afectată o suprafaţă de 2.650 de hectare, anunţă autorităţile ruse. Pompierii ruşi au stins 18 incendii de pădure în ultimele 24 de ore, în Siberia, dar situaţia rămâne dificilă. Există 30 de incendii de pădure active, acoperind o suprafaţă de 2.650 de hectare, în regiunile Krasnoiarsk şi Tomsk, precum şi în republicile Tuva şi Hakasia, precizează Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă. De la începutul verii, peste 200.000 de hectare de vegetaţie au ars în Siberia şi în Extremul Orient rus.

FILIPINE

Noi inundaţii

Furtuna tropicală Kai-Tac a provocat noi inundaţii şi alunecări de teren în nordul Filipinelor, în timp ce ţara se recuperează după inundaţiile care au provocat moartea a cel puţin 95 de persoane şi au lăsat 3,7 milioane de oameni fără adăpost, în ultima săptămână. Potrivit serviciului filipinez de meteorologie, furtuna Kai-Tac a atins, ieri dimineaţă, nord-estul insulei Luzon, provocând precipitaţii abundente şi vânturi de până la 100 de kilometri pe oră. Potrivit Biroului de Apărare Civilă din regiunea Ilocos, cel puţin patru municipii sunt afectate de inundaţii puternice, în timpul ce unul din drumurile principale ale regiunii a trebuit să fie închis, din cauza puternicelor alunecări de teren. Autorităţile au declarat starea de alertă de gradul 2 în cinci din cele 16 provincii din nordul insulei Luzon şi au cerut persoanelor care locuiesc în zonele joase sau de la poalele munţilor să-şi părăsească preventiv casele.

MAREA BRITANIE

Şomaj în scădere

Rata şomajului în Marea Britanie a scăzut în trimestrul doi la 8%, respectiv 2,56 milioane de persoane, comparativ cu primele trei luni ale anului, când nivelul era de 8,2%. Numărul persoanelor fără un loc de muncă s-a redus în perioada aprilie - iunie cu 46.000, arată datele oficiale. Pe de altă parte, numărul de persoane care lucrează part time, deoarece nu au putut găsi un loc de muncă full-time, a atins un record. Astfel, numărul angajaţilor part-time în trimestrul al doilea a fost de 1,42 milioane, cea mai mare cifră înregistrată din 1992.

FINLANDA

Retrogradare Nokia

Agenţia de evaluare financiară Standard and Poor\'s a coborât, ieri, cu două trepte, ratingul producătorului finlandez de telefoane mobile Nokia, până la BB minus, de la BB plus. Calificativul BB minus este cu trei trepte sub pragul investment grade, recomandat pentru investiţii. În plus, perspectiva asociată ratingului Nokia este una negativă, ceea ce înseamnă că este posibil să fie retrogradat din nou. Directorul financiar de la Nokia, Timo Ihamuotila, a declarat că impactul deciziei S&P asupra Nokia va fi unul limitat. S&P a luat, încă din luna aprilie, decizia de a retrograda Nokia, odată cel mai mare producător mondial de telefoane mobile, în categoria junk (investiţii speculative). Moody\'s Investors Service şi Fitch Ratings au retrogradat şi ele Nokia, luna trecută.

ELVEŢIA

Excedent bugetar

Elveţia ar urma să încheie anul 2012 cu un excedent bugetar de 1,5 miliarde franci elveţieni (1,25 miliarde de euro), mult mai bine decât estimările anterioare, care mizau pe un rezultat echilibrat, a anunţat, ieri, Guvernul elveţian. Îmbunătăţirea performanţelor bugetare ale Confederaţiei Elveţiene se explică prin cheltuieli mai mici decât cele 64,1 miliarde de franci preconizate, ca urmare a dobânzilor reduse care au diminuat costurile de finanţare. Începând cu luna august a anului trecut, Banca Centrală a Elveţiei a redus dobânda de referinţă la un nivel apropiat de zero, în încercarea de a slăbi apetitul pentru franci elveţieni. În consecinţă, cheltuielile guvernamentale ale Elveţiei ar urma să fie mai mici cu 2,3 miliarde de franci, comparativ cu ceea ce se preconiza în proiectul de buget. Pe latura veniturilor la buget, acestea ar urma să fie mai mici cu 800 de milioane de franci decât se preconiza, ca urmare a încetinirii economice. Autorităţile elveţiene mizau în 2012 pe un buget echilibrat, după un surplus de 1,9 miliarde franci, anul trecut. În luna iunie, Guvernul elveţian a adoptat un proiect de buget pe 2013 care mizează pe un deficit de 400 de milioane de franci. În mod tradiţional, Elveţia adoptă întotdeauna un proiect de buget foarte prudent, care este revizuit ulterior într-un sens mai favorabil. Economia elveţiană a fost una din cele mai performante economii europene, în acest an, cererea pentru produsele sale de calitate, în special ceasuri dar şi alte produse de lux, ajutând la scăderea ratei şomajului până la 2,7%, de la o medie de 2,8% în 2011.

BRAZILIA

Stimularea economiei

Guvernul brazilian a anunţat, ieri, prima parte a planului de stimulare a economiei, pentru care va aloca 50 de miliarde de dolari în următorii cinci ani. Planul include şi privatizarea a circa 14.000 de kilometri de căi ferate şi drumuri. Vor urma privatizări ale unor porturi dar şi costuri mai mici pentru energie. Pachetul de măsuri are ca scop stimularea economiei, după ce Brazilia a înregistrat rate de creştere destul de dezamăgitoare. Preşedintele Dilma Rousseff a invitat, în mai, în capitală, circa 50 de oameni de afaceri, pentru a-i întreba de ce este nevoie pentru a stimula economia. Potrivit previziunilor, creşterea va fi anul acesta sub 2%, cea mai slabă performanţă din 2009, mult sub creşterea din 2010, de 7,5%.