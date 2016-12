ITALIA

Români suspecţi

Doi cetăţeni români de 25 şi 29 de ani au fost arestaţi în Italia pentru furtul a 230 de litri de carburant. Cei doi transportau pe autostradă, într-o camionetă, brânzeturi, băuturi alcoolice şi 12 canistre în care erau 230 de litri de benzină. Camioneta a fost oprită pe autostrada A5, între oraşele Torino şi Aosta din nordul ţării, iar poliţiştii au stabilit că marfa transportată era furată de la un supermarket şi de pe un şantier.

NORVEGIA

Părinţi români penalizaţi

Doi români şi-au pierdut copiii în Norvegia pentru că mama i-a dat o palmă la fund unuia dintre ei. Cei doi români, soţ şi soţie, au fost arestaţi pentru rele tratamente aplicate minorilor şi trimişi de urgenţă în ţară, iar de trei luni nu mai ştiu nimic despre micuţii lor. Moldoveanu Ciprian Constantin şi Corina Ana-Maria Burcea au încercat să le ofere copiilor un trai mai bun şi au emigrat în Norvegia, unde bărbatul s-a angajat ca inginer electronist. Cei doi şi-au închiriat o locuinţă şi erau mulţumiţi de condiţiile pe care le aveau acolo. Băiatul lor de şapte luni a fost depistat cu piatră la unul dintre rinichi, drept pentru care mama a fost internată cu cei doi copii la o clinică din Drammen. Într-una dintre zile, fetiţa de un an şi zece luni făcea gălăgie, iar mama ei a încercat să o potolească cu o palmă la fund. Momentul a fost însă surprins de medicii clinicii, care au chemat protecţia socială, minorii fiind imediat îndepărtaţi de mamă. „Pentru o simplă palmă la fund am rămas fără ambii copii. Suntem disperaţi, vrem copiii înapoi şi nimeni nu ne ajută”, a declarat Ciprian Moldoveanu.

BULGARIA

Protestele magistraţilor

Peste 150 de judecători, procurori şi activişti pentru drepturile omului au protestat vineri în faţa Palatului Justiţiei din Sofia faţă de demiterea controversată a preşedintelui principalului sindicat al judecătorilor, Miroslava Todorova. Decizia a stârnit tensiuni în Bulgaria, cu cinci zile înaintea publicării raportului Comisiei Europene privind progresele în reformarea justiţiei şi în combaterea corupţiei. Consiliul Suprem al Magistraturii, pe care Miroslava Todorova l-a criticat de mai multe ori pentru lipsă de transparenţă, a anunţat joi demiterea acesteia din motive disciplinare. Miroslava Todorova este acuzată că ar fi întârziat publicarea mai multor rapoarte asupra motivaţiilor unora dintre deciziile sale.

RUSIA

Furtună violentă

Două persoane au fost ucise de trăsnet, ieri, în regiunea Moscovei, în timpul unei furtuni ce s-a abătut asupra capitalei ruse şi regiunii acesteia, după mai multe zile de caniculă şi secetă. Drama s-a produs în satul Vaskovo, la aproximativ 70 de kilometri la nord-est de capitala rusă. Victimele sunt doi muncitori, unul în în vârstă de 53 de ani, iar celălalt de 18 ani, care efectuau lucrări de reparaţii la acoperişul unei case în momentul în care trăsnetul a lovit o ţeavă. În plus, la Moscova un trăsnet a rănit doi copii, care au fost spitalizaţi cu arsuri. Ploi torenţiale însoţite de descărcări electrice s-au înregistrat ieri după-amiaza în regiunea Moscovei, unde temperatura atinge, de la începutul lui iulie, peste 30 de grade Celsius.

AFRICA DE SUD

Accident feroviar

Cel puţin 30 de persoane au murit într-un accident de tren produs în nord-estul Africii de Sud, când un camion a trecut calea ferată, au anunţat serviciile de intervenţie. Accidentul s-a produs în provincia Mpumalanga din nord-estul ţării. Potrivit primelor elemente ale anchetei, se pare că şoferul unui camion ar fi traversat calea ferată fără să se fi asigurat în mod corespunzător. Trenul l-a lovit dintr-o parte şi l-a târât unul sau doi kilometri. Accidentul s-a produs în apropiere de Malelane, la intrarea în celebrul parc Kruger, în apropierea frontierei cu Mozambic. Camionul transporta circa 50 de muncitori agricoli, care mergeau la lucru.

FRANŢA

Accident aviatic

Un avion privat, la bordul căruia se aflau şase persoane, s-a prăbuşit ieri în apropierea pistei de pe aerodromul din Castellet, în sud-estul Franţei, după care a luat foc. Pentru moment, situaţia pasagerilor, care fi de naţionalitate străină, nu era cunoscută. Echipe de intervenţie încercau să stingă incendiul care a cuprins avionul, de tip Mystere-Falcon 20.

JAPONIA

Inundaţii

Cel puţin 19 persoane şi-au pierdut viaţa şi opt sunt date dispărute ca urmare a torentelor provocate de ploi în sud-vestul Japoniei, indică cel mai recent bilanţ oficial. Situaţia cea mai gravă s-a înregistrat în oraşul Aso, unde 17 locuinţe au fost acoperite de noroi, 17 persoane pierzându-şi viaţa şi cinci fiind date dispărute. Ieri, autorităţile locale au ordonat evacuarea a 11.000 de locuinţe. Echipele de salvare îşi continuă activitatea pe teren în speranţa că vor mai găsi supravieţuitori. Agenţia de meteorologie niponă a avertizat că situaţia se menţine gravă în regiune. Autorităţile nipone au decis evacuarea a 50.000 de persoane, în regiuni din sudul ţării devastate de ploile căzute în ultimele zile.

EGIPT

Turişti americani, răpiţi

Doi turişti americani şi ghidul lor egiptean au fost răpiţi vineri în Peninsula Sinai de către beduini, care au anunţat că aceştia vor fi eliberaţi la schimb cu un beduin încarcerat. Cei doi americani, un bărbat şi o femeie, au fost răpiţi în peninsulă, unde circulau la bordul vehiculului lor, după aproape o lună de la răpirea unui turist din Singapore de către un trib de beduini. Răpirile s-au multiplicat, anul trecut, în Sinai. Situaţia este şi mai delicată din cauza slabei prezenţe a armatei, în urma demilitarizării acestui sector conform acordurilor de pace israeliano-egiptene din 1979. Gazoductul care traversează nordul Sinaiului pentru a alimenta Israelul şi Iordania a fost ţinta unui număr de 14 atentate, în decurs de un an.

NIGERIA

Accident rutier

Cel puţin 100 de persoane au murit şi circa 50 au fost rănite, joi, într-un incendiu declanşat după accidentul unui camion-cisternă, în sudul Nigeriei, peste 85 dintre corpuri neputând fi identificate, fiind îngropate la faţa locului. Bilanţul ar putea creşte, având în vedere gravitatea rănilor pe care unele persoane spitalizate le au. Peste 85 dintre victime au fost îngropate la faţa locului, focul fiind stins la sfârşitul după amiezii. Camionul-cisternă s-a răsturnat după ce a încercat să evite ciocnirea cu trei vehicule, între care şi un autobuz, ajungând pe sensul opus. Imediat după accident, sute de persoane au venit să recupereze petrolul. Accidentele grave sunt frecvente în Nigeria, acolo unde multe dintre drumuri sunt în stare proastă.

OLANDA

Proces suspendat

Procesul fostului lider militar al sârbilor bosniaci, Ratko Mladic, suspendat joi din cauza spitalizării acuzatului, va fi reluat luni, a anunţat ieri Tribunalul Penal Internaţional pentru Fosta Iugoslavie (TPIY). Ratko Mladic, în vârstă de 70 de ani, a fost spitalizat din motive de precauţie, după ce nu s-a simţit bine în timpul unei audieri în faţa TPIY. Avocatul acuzatului, Branko Lukic, a declarat că acesta se simţea mai bine la sfârşitul după-amiezii. Procesul, amânat la 17 mai la cererea apărării, s-a reluat luni cu audierea primului martor al acuzării, un musulman care a supravieţuit execuţiei sumare a 150 de persoane în noiembrie 1992, în satul Grabovica din nordul Bosniei. Fostul general este inculpat pentru genocid, crime împotriva umanităţii şi crime de război în timpul războiului din Bosnia, în care au fost ucise 100.000 de persoane şi alte 2,2 milioane au fost strămutate. Ratko Maldic a suferit trei atacuri cerebrale, în 1996, 2008 şi februarie 2011, şi suferă de paralizie de partea dreaptă.

UNGARIA

Caz de corupţie

Procuratura generală din Ungaria i-a pus sub acuzare pe fostul ministru al Apărării, socialistul Ferenc Juhasz, şi pe secretarul de stat Laszlo Fapal, într-un presupus caz de corupţie, potrivit unei declaraţii a procurorului Imre Keresztes. Cazul investigat de autorităţi se referă la un prejudiciu estimat la 43 de milioane de forinţi, circa 149.000 de euro, pentru Ministerul Apărării.

SUA

Trafic de organe

Ceăţeanul israelian Levy Izhak Rosenbaum, de 61 de ani, cu reşedinţa la New York a fost condamnat la doi ani şi jumătate de închisoare pentru organizarea a trei transplanturi ilegale de rinichi, achiziţionaţi pe piaţa neagră. Acesta a pledat vinovat pe 27 octombrie 2011 pentru trei capete de acuzare, după ce a cumpărat, primit şi transferat organe destinate utilizării pentru transplanturi umane şi un al patrulea pentru organizarea acestei operaţiuni. În cadrul audierii de miercuri la Trenton, în statul New Jersey, judecătoarea federală Anne Thompson, l-a condamnat pe Rosenbaum la 30 de luni de închisoare cu executare, trei ani de libertate condiţionată şi o amendă de 5.000 de dolari, în plus faţă de cei 420.000 de dolari pe care va trebui să îi ramburseze pentru transplanturile negociate. Este vorba despre prima condamnare de acest gen la nivel federal.

MEXIC

Contestaţie

Liderul Partidului Revoluţiei Democratice, de stânga, Andres Manuel Lopez Obrador, a depus plângere la Curtea Electorală, în care contestă rezultatul alegerilor prezidenţiale ce au avut loc la 1 iulie, în Mexic. Clasat la o diferenţă de 3,3 milioane de voturi de câştigătorul cursei electorale pentru preşedinţie, Enrique Pena Nieto, liderul formaţiunii politice de stânga reclamă anularea alegerilor pe motivul manipulării mass-media, cumpărării voturilor şi cheltuielilor nejustificate din campania electorală a Partidului Instituţional Revoluţionar. Lopez Obrador susţine că are probe prin care poate dovedi că rivalul său ar fi primit sprijinul guvernatorilor locali pentru cumpărarea voturilor şi mituirea alegătorilor. De altfel, avocaţii săi au adus în faţa instanţei zeci de cutii cu probe: fotografii, documente video, haine sau ustensile de bucătărie oferite în dar de PRI înaintea zilei alegerilor dar şi pe 1 iulie. Enrique Pena Nieto neagă acuzaţiile şi a depus o plângere în care îl acuză pe Lopez Obrador de fals în declaraţii.

NIGERIA

Cauzele accidentului

O pană dublă la motoare este cauza accidentului avionului nigerian care s-a prăbuşit la 3 iunie deasupra unui cartier din Lagos, accident soldat cu 159 de victime, indică un raport preliminar oficial. Aparatul MD 83 s-a prăbuşit deasupra unui cartier dens populat din apropierea aeroportului internaţional din Lagos, metropola economică a Nigeriei. Cel puţin şase persoane au fost ucise la sol. La ora 15,43, căpitanul l-a informat pe controlorul de zbor că avionul a pierdut un motor. Imediat şi al doilea motor s-a oprit. Timp de 25 de secunde, până la finalul înregistrării de pe cutia neagră, echipajul a încercat să repornească motoarele, se mai spune în raport. Acesta exclude ca avarierea motoarelor să se fi datorat combustibilului contrafăcut, aşa cum au lăsat să se înţeleagă unele relatări de presă.