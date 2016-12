START ÎN CUPA DE VARĂ “BERGENBIER”

Tudor Miron, organizatorul Cupei “Friends” la fotbal pe teren redus, a anunţat că până la toamnă, când se va da startul ediţiei a 4-a a competiţiei incluse în Campionatul Naţional de Minifotbal, pe terenul bazei sportive “Friends” din Constanţa (Bd-ul Aurel Vlaicu, vizavi de Silozul Traian) se va desfăşura un turneu estival. Este vorba despre Cupa de Vară “Bergenbier”, la care vor participa 12 echipe. Ele vor juca în sistem campionat, un singur tur, o etapă pe săptămână, sâmbăta şi duminica. Primele meciuri se dispută în acest weekend.

RĂCHITĂ ŞI-A REZILIAT CONTRACTUL CU PETROLUL

Managerul sportiv al FC Petrolul, Valeriu Răchită, şi-a reziliat contractul cu gruparea prahoveană, el precizând că a luat această pentru că s-a simţit “dat la o parte” de noul finanţator al clubului. Răchită a ocupat postul manager general al grupării ploieştene până în iarnă, în partea a doua a sezonului deţinând funcţia de manager sportiv. El a fost timp de trei ani şi consilier pe probleme de sport al fostului primar Andrei Volosevici. „Nu aveam altă soluţie. În contextul noii situaţii de la nivel local şi al schimbărilor care au intervenit la club, m-am simţit dat la o parte. Nu am ajuns să cer clemenţa nimănui, asta este răsplata pentru ce am făcut în ultimii trei ani. Oricum, plec cu fruntea sus şi cu satisfacţia că am reuşit într-un timp scurt să realizez la Petrolul obiectivele pe care mi le-am propus. Am pornit la drum cu un proiect la care mulţi nici nu cutezau să viseze şi sunt mulţumit că după mandatul meu am lăsat ceva în urmă”, a declarat fostul manager sportiv. Răchită a mai spus că are câteva propuneri de a rămâne în fotbal, dar nu a luat nicio decizie în acest sens. Din această vară, finanţatorul echipei a devenit omul de afaceri Florian Walter, care a adus cu el şi un grup important de jucători de la fosta sa echipă Universitatea Cluj.

ANDREI CRISTEA SE GÂNDEŞTE LA SUPERCUPĂ

Atacantul dinamovist Andrei Cristea a declarat, ieri, la plecarea în cantonamentul din Austria, că îşi doreşte ca la ora partidei cu CFR Cluj, din Supercupa României, echipa sa să fie pregătită pentru un meci mare. „Suntem pregătiţi de cantonament, deşi este o perioadă destul de lungă, dar necesară în acelaşi timp. Îmi era dor de cantonamente. Bine, nu am lipsit foarte mult. Ştiţi că afară nu se merge două-trei săptămâni, dar eu cred că e o pregătire necesară şi foarte benefică pentru fotbalişti. Sperăm ca la ora meciului cu CFR Cluj, din Supercupă, să avem o pregătire bună şi să facem o partidă mare. Atmosfera acum e bună. Ca la Dinamo. Pentru că nu sunt încă meciuri, nu e presiune. Aşteptăm să vină meciurile şi pe urmă vom vedea”, a spus Andrei Cristea. Jucătorul speră ca fotbaliştii dinamovişti să-şi primească cât mai curând restanţele financiare: „Aşa e întotdeauna la noi. Dar o să treacă asta. Cred că orice jucător care a avut bani în contract şi i-a luat până la urmă. E normal să se mai întârzie. Aşa e în România”.

VICTORIE PENTRU FC VASLUI

FC Vaslui a învins, cu 1-0 (Antal 40), formaţia KS Skenderbeu, campioana Albaniei, în primul meci amical din cadrul stagiului de pregătire din Austria, a anunţat site-ul oficial al grupării din Liga 1. Antrenorul Augusto Inacio a folosit următoarea formulă de echipă: Straton - Milanov, Varela, M. Constantin, Sălăgeanu - Cordoş, N’Doye - Antal, N. Stanciu, Sînmărtean - Wesley. În partea secundă au mai jucat: Cerniauskas, Hugo Luz, Heil, Cînu, Popovici, Costin, Zsiga şi Buhăescu.

STEAUA A REMIZAT CU TORPEDO KUTAISI

Echipa Steaua Bucureşti a terminat la egalitate, miercuri seară, scor 1-1 (Rusescu 35 / Gotsiridze 58), partida cu formaţia georgiană Torpedo Kutaisi, primul meci amical din cadrul stagiului de pregătire din Austria. Antrenorul Laurenţiu Reghecampf a folosit următoarea formulă de echipă: Stanca (46 Cojocaru) - Dumitraş, Martinovic (46 Roşu), Filip, Lupu - Năstăsie, Pintilii (64 Puşkaş), Bălan, Pârvulescu (46 M. Costea) - Rocha (46 Fl. Costea), Rusescu (46 Nikolic). Următorul joc amical al Stelei va avea loc sâmbătă, de la ora 15.00, împotriva campioanei Elveţiei, FC Basel.

POGATETZ VA JUCA LA VFL WOLFSBURG

Fundaşul austriac al echipei Hannover ‘96, Emanuel Pogatetz, a semnat un contract pe trei sezoane cu formaţia VfL Wolfsburg. „Pogatetz este un jucător experimentat care poate organiza defensiva. El a arătat întotdeauna un mare angajament, este mereu motivat şi poate îmbunătăţi jocul echipei”, a declarat Felix Magath, antrenorul echipei VfL Wolfsburg. În vârstă de 29 de ani, Pogatetz a fost selecţionat de 47 de ori în naţionala Austriei şi a jucat în cariera sa la formaţiile FC Karnten, Bayer Leverkusen, FC Aarau, Grazer AK, Spartak Moscova, FC Middlesbrough şi Hannover ‘96.

CORINTHIANS, ÎN FINALA COPEI LIBERTADORES

Echipa braziliană Corinthians s-a calificat în finala Copei Libertadores, după ce a terminat la egalitate, miercuri seară, pe teren propriu, scor 1-1 (Danilo 47 / Neymar 35), cu formaţia FC Santos, deţinătoarea trofeului, în manşa secundă a semifinalelor competiţiei. În tur, Corinthians s-a impus, în deplasare, cu 1-0. În cealaltă semifinală a Copei Libertadores se vor întâlni echipa argentiniană Boca Juniors şi formaţia chiliană Universidad de Chile. În tur, Boca Juniors a învins, acasă, cu 2-0.

BARI L-A “CUMPĂRAT” ÎN ÎNTREGIME PE ADRIAN STOIAN

Oficialii clubului AS Bari au anunţat că au cumpărat şi cealaltă jumătate din drepturile federative ale mijlocaşului Adrian Stoian, care erau deţinute de AS Roma. „Am plătit Romei suma de 300.000 de euro, aşa cum ne-am înţeles anul trecut. Cu toate acestea, va fi dificil să-l ţinem la echipă pe Stoian”, a declarat Guido Angelozzi, directorul sportiv al clubului AS Bari. Adrian Stoian, în vârstă de 21 de ani, a jucat în sezonul trecut 29 de meciuri pentru Bari şi a înscris cinci goluri.

GUARDIOLA ÎNCĂ NU A DISCUTAT CU NICIUN CLUB

Fostul antrenor al echipei FC Barcelona, Josep Guardiola, nu a discutat cu niciun club, a anunţat consilierul său în publicaţia Kicker, după ce presa germană a scris că spaniolul ar urma să preia conducerea tehnică a formaţiei Bayern Munchen. „Nu am vorbit cu niciun club şi nici nu sunt pregătit să mă leg de vreun club în acest moment”, susţine Jose Maria Orobitg că i-ar fi spus Guardiola. „Pep nu ştie nici el ce va face în primăvara anului 2013. Cinci sau şase cluburi îl vor, dar Pep nu vrea să audă. Probabil situaţia va fi diferită în ferbuarie sau martie 2013”, a adăugat Orobitg. Cotidianul Bild a scris marţi că Guardiola, care a plecat de la FC Barcelona în luna mai, a fost abordat de conducerea clubului Bayern Munchen pentru a-i succede la această grupare lui Jupp Heynckes, în vara anului 2013.

A MURIT FOSTUL FOTBALIST RAMAZ SHENGELIA

Fostul internaţional sovietic Ramaz Shengelia a încetat din viaţă, ieri, la vârsta de 55 de ani, a anunţat Federaţia Georgiană de Fotbal. Fosta vedetă a lui Dinamo Tbilisi a murit în urma unei crize cardiace. Ramaz Shengelia a jucat 26 de meciuri pentru naţionala Uniunii Sovietice şi a înscris zece goluri, în perioada 1979-1983. El a marcat un gol şi la CM din 1982. La nivel de club, a jucat la Torpedo Kutaisi (1973-1976), Dinamo Tbilisi (1977-1988) şi IFK Holmsund (1989-1990). Cu Dinamo Tbilisi a câştigat Cupa Cupelor, în 1981.

FOST FOTBALIST, IMPLICAT ÎN TRAFIC DE DROGURI

Fostul fotbalist italian Giovanni Ianuale, care a făcut parte din lotul echipei SSC Napoli, campioană a Italiei în 1987, a fost arestat ieri, după ce au fost descoperite în locuinţa sa droguri în valoare de trei milioane de euro. Poliţiştii prezenţi la acţiune au sechestrat maşina lui Ianuale după ce câini special dresaţi au semnalat prezenţa drogurilor. Droguri au mai fost descoperite în garaj şi în dormitorul din vila fostului fotbalist. În total, forţele de ordine au descoperit şapte pachete totalizând zece kilograme de cocaină pură, în valoare de aproximativ trei milioane de euro. Conform oficialilor italieni, Ianuale avea un rol important în traficul de stupefiante pe plan local. Giovanni Ianuale, în vârstă de 44 de ani, juca pe postul de atacant, dar în sezonul 1986-1987, când a câştigat titlul de campion cu Napoli, nu a evoluat niciun minut. Ulterior, şi-a petrecut restul carierei la formaţii din liga a doua şi a treia.