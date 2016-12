SUA

Dronă prăbuşită

Un avion fără pilot al Marinei americane s-a prăbuşit luni, într-o mlaştină din Maryland, în estul SUA, fără a provoca distrugeri sau victime, conform unui anunţ al US Navy, care a pornit o anchetă pentru a stabili cauzele incidentului. Avionul fără pilot s-a prăbuşit în jurul orei locale 12.10, în apropiere de Bloodsworth Island, la 35 de kilometri de aerodromul Patuxent River, folosit pentru teste aeriene. Un avion de vânătoare F/A -18 a obţinut ulterior o confirmare vizuală a accidentului. Acest avion fără pilot, care nu este echipat cu armament, este unul dintre cele cinci modele Global Hawks cumpărate de US Navy, pentru misiuni de supraveghere maritimă. Deşi este rar ca un avion fără pilot să se prăbuşească pe teritoriul american, accidentul de luni ar putea complica eforturile administraţiei Obama de a extinde folosirea acestor aparate de zbor la alte activităţi, precum monitorizarea infractorilor sau lupta împotriva catastrofelor climatice. În 2010, armata a pierdut, pentru puţin timp, contactul cu un elicopter fără pilot provenit din aceeaşi bază. Militarii au hotărât să doboare acest aparat de zbor, care survola împrejurimile Washingtonului, însă au reuşit să preia controlul aparatului.

ITALIA

Opt seisme

Pământul continuă să se zguduie în provincia Emilia Romagna din nordul Italiei, unde în noaptea de luni spre marţi au fost înregistrate opt cutremure, potrivit Institutului naţional de geofizică şi vulcanologie (INGV). Cel mai puternic seism a avut magnitudinea de 4,3 grade pe Scara Richter, epicentrul fiind situat în zona localităţilor Mirandola, Carpi şi Novi di Modena. Nu au fost semnalate victime sau pagube materiale. Potrivit şefului serviciului de protecţie civilă, Franco Gabrielli, 17.000 de locuitori sunt sinistraţi în urma cutremurelor violente care au lovit recent nordul Italiei, provocând 26 de decese şi sute de răniţi. Guvernul italian a avertizat că pot apărea în continuare cutremure majore în regiunea Emilia Romagna, deşi este imposibil de prevăzut când anume se vor produce acestea.

AFGANISTAN

Bilanţ tragic

Până la 100 de persoane şi-ar fi pierdut viaţa în cutremurele care au afectat, luni, nordul Afganistanului şi în alunecarea de teren care le-a urmat. Seismul a provocat o alunecare de teren de proporţii, care a îngropat între 25 şi 30 de case, în satul izolat Sayi Hazara. Echipele de salvare au folosit lopeţi pentru a dezgropa clădirile, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei locale. Un cutremur cu magnitudinea 5,4 pe Richter s-a produs luni dimineaţă, în regiunea Hindu Kush, urmat la scurt timp de un altul, cu magnitudinea 5,7. Cele două seisme ar fi fost resimţite şi în Pakistan.

BULGARIA

Dezinteres politic

Interesul cetăţenilor bulgari de a vota partide politice noi, în cadrul alegerilor generale, a scăzut, potrivit unui studiu realizat de Centrul Naţional pentru Studierea Opiniei Publice (NCSPO). În mai, doar 15% dintre respondenţi erau dispuşi să voteze cu formaţiuni noi, faţă de 31% în aprilie. Conform NCSPO, acest număr este cel mai mic după martie 2011. Studiul a analizat şi atitudinile bulgarilor faţă de coaliţiile create de diferite partide politice în Parlament, în vederea formării unui Guvern, acestea fiind în mare negative. Conform cercetării, bulgarii consideră coaliţiile ca fiind fără principii, bazate pe compromis şi surse pentru scheme de corupţie. Aproximativ 66% dintre respondenţi au precizat că nu consideră necesar ca partidul de centru-dreapta GERB, aflat la guvernare, să intre într-o coaliţie cu altă formaţiune. Următoarele alegeri legislative sunt prevăzute în Bulgaria în vara lui 2013.

SUA

Incendii şi evacuări

Incendiul din regiunea Denver din statul american Colorado s-a intensificat luni, determinând evacuarea a mii de persoane şi distrugând 100 de clădiri, în timp ce o persoană a fost dată dispărută. În statul vecin, New Mexico, un alt incendiu devasta hectare întregi de pădure, dar pompierii au reuşit să îl combată luni, graţie calmării vântului. În Colorado însă, temperaturile ridicate însoţite de rafale puternice de vânt au intensificat flăcările. Incendiul, denumit High Park, a izbucnit sâmbătă dimineaţă, în apropiere de Fort Collins, la circa 100 de kilometri nord-vest de Denver. Focul era total necontrolat duminică seara, în pofida prezenţei pe teren a aproximativ 250 de pompieri. Flăcările au distrus peste 15.000 de hectare de vegetaţie. O persoană a fost declarată dispărută. Există o clădire arsă şi toate indiciile duc către concluzia că această persoană s-ar fi aflat în interior, a declarat şeriful Justin Smith. Incendiul ar fi putut fi declanşat de un fulger, potrivit şerifului, dar ancheta continuă pentru stabilirea cauzelor cu certitudine. Mai multe centre de cazare au fost deschise pentru a primi persoanele evacuate iar o fermă a fost pusă la dispoziţia crescătorilor, pentru a-şi adăposti animalele. În New Mexico, 14.000 de hectare au fost arse într-un incendiu care s-ar fi declanşat tot din cauza unui fulger.

LUXEMBURG

Protest Greenpeace

Organizaţia ecologistă Greenpeace a protestat, ieri, faţă de un compromis care ameninţă proiectul european privind reforma piscicolă, blocând intrările în clădirea din Luxemburg, unde s-au reunit miniştrii europeni în domeniu. Circa 50 de militanţi au arborat banderole cerând miniştrilor să oprească pescuitul excesiv, precum şi scheletul unui peşte uriaş prins în plasă, obligând mai mulţi miniştri să iasă din maşină, pentru a intra pe jos în clădirea din Luxemburg. ”Europa are nevoie de obiective foarte clare pentru a-şi reduce flota de pescuit, în special cea industrială, care în prezent este capabilă să pescuiască de 2-3 ori mai mult decât nivelul sustenabil”, a apreciat Maurice Losch, responsabil cu Oceanele în cadrul Greenpeace. Organizaţia contestă în special faptul că acest compromis prezentat de preşedinţia daneză propune amânarea din 2015 până în 2020 a obiectivului pe care UE şi-l stabilise pentru regenerarea stocurilor de peşte afectate de pescuitul excesiv. Mai mulţi diplomaţi şi-au exprimat speranţa că se va ajunge la un acord în cadrul discuţiilor de la Luxemburg în ceea ce priveşte principiile reformei, în vederea începerii negocierilor cu PE.

GRECIA

Mai mulţi bolnavi de SIDA

Numărul cazurilor de infectare cu virusul HIV/SIDA a crescut semnificativ, anul trecut, faţă de 2010, organizaţia Medici Fără Frontiere acuzând autorităţile de la Atena că renunţă la programe necesare, din cauza austerităţii bugetare. Şeful organizaţiei Medici fără Frontiere din Grecia acuză autorităţile de la Atena că aplică o strategie greşită şi periculoasă în ceea ce priveşte sănătatea publică, ignorând principalele cauze ale îmbolnăvirilor şi penalizându-i pe cei mai vulnerabili. Reveka Papadopoulou, director general al organizaţiei de caritate în Grecia, a declarat că în 2011 numărul cazurilor de îmbolnăvire a crescut cu 1.450% în centrul Atenei, faţă de 2010, creştere pusă pe seama suspendării programului de shimbare a acelor pentru persoanele dependente de narcotice. În martie, Guvernul elen a lansat o operaţiune împotriva imigranţilor ilegali, care trăiesc în condiţii insalubre pe străzile Atenei şi a fost criticat de Amnesty International în aprilie, după ce a anunţat că aceştia vor fi reţinuţi în centre speciale, pe perioadă nedeterminată, pentru a fi trataţi de eventuale boli contagioase.

GERMANIA

Traducere proastă

Camera Inferioară a Parlamentului German, Bundestag, trimite zeci de documente ale UE înapoi la Bruxelles, încetinind multe proiecte politice cruciale, întrucât parlamentarii nu înţeleg nimic din traducerea acestora, relatează site-ul The Local.de. Bundestagul a fost nevoit să trimită înapoi 100 de documente numai în această sesiune legislativă, pentru că membrii comitetului nu au reuşit să înţeleagă la ce se refereau. Unele documente ale UE sunt considerate drept obstacole în consultări - într-un moment în care parlamentarii din toată Europa încearcă să combată criza datoriilor europene. Traducerile defectuoase au încetinit lucrările comisiilor de Interne, Finanţe, Economie şi de Apărare în Parlamentul German, uneori lipsind cu totul versiunea în germană a documentelor. Problema pare să fie una veche, întrucât CE promite de mult o nouă strategie pentru traduceri, dar nu s-a întâmplat nimic, potrivit preşedintelui comisiei Bundestagului pentru Europa, Gunther Krichbaum. UE lucrează în prezent cu 23 de limbi, cu mii de traducători, costurile pentru aceste servicii ridicându-se la câteva sute de mii de euro.

SPANIA

18 bănci retrogradate

Fitch Ratings a retrogradat, ieri, ratingurile pe termen lung a 18 bănci spaniole şi ratingurile de viabilitate (VR) a 15 instituţii spaniole de creditare, acţiunea venind la câteva zile după ce aceeaşi agenţie a retrogradat ratingul suveran al Spaniei cu trei trepte. De asemenea, Fitch a plasat sub revizuire, pentru o posibilă retrogradare, ratingurile pe termen lung şi scurt a trei bănci spaniole şi a menţinut calificativele a cinci instituţii spaniole de creditare sub revizuire, pentru o posibilă retrogradare. Decizia Fitch vine ca urmare a temerilor privind potenţiala deteriorare a portofoliilor de împrumuturi ale anumitor bănci, în special a celor cu expunere semnificativă la sectorul imobiliar şi al construcţiilor. Luni, agenţia de evaluare financiară a retrogradat, cu două trepte, calificativele primelor două bănci spaniole, Banco Santander şi Banco Bilbao Vizcaya Argentaria iar ambele ratinguri au o perspectivă negativă. ”Decizia reflectă îngrijorări similare cu cele care au afectat ratingul suveran al Spaniei, în special estimările că Spania ar urma să rămână în recesiune în restul acestui an şi în 2013, spre deosebire de estimările anterioare, potrivit cărora economia spaniolă va beneficia de pe urma unei relansări modeste”, a anunţat Fitch. Spania, a patra mare economie din Zona Euro, a acceptat în sfârşit, sâmbătă, un plan european de salvare în valoare de 100 de miliarde de euro. Împrumutul european va fi injectat în Fondul public spaniol de sprijinire a sectorului bancar (Frob), care, la rândul său, va acorda aceste fonduri băncilor spaniole care solicită ajutor. Spre deosebire de celelalte ţări europene care au primit ajutor, Grecia, Portugalia şi Irlanda, Spania nu a trebuit să accepte noi reduceri ale cheltuielilor pentru a obţine banii.