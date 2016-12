BRAZILIA

Tragedie rutieră

Un grav accident auto, soldat cu cel puţin 15 persoane decedate, a avut loc în sud-estul Braziliei, în statul Minas Gerais. Accidentul, în care au fost implicate un autocar cu pasageri şi o maşină de mare tonaj, s-a produs nu departe de localitatea Felislandia. Şoferul autocarului a ieşit pe contrasens, pentru a face o depăşire, dar s-a ciocnit frontal cu trailerul auto. Maşina care însoţea trailerul anunţase, cu ajutorul semnalelor luminoase specifice, şoferul autocarului de pericol, însă acest lucru nu a permis evitarea accidentului. În momenul ciocnirii, în autocar se aflau 54 de persoane. Deocamdată, poliţia locală a anunţat oficial decesul a 15 persoane însă a atenţionat că numărul persoanelor decedate ar putea creşte. Mai mulţi răniţi au fost duşi cu elicoptere la spitale învecinate iar starea unora dintre ei este evaluată drept critică.

SIRIA

Baie de sânge la Damasc

Cel puţin 27 de oameni şi-au pierdut viaţa şi 97 au fost răniţi în două explozii care au avut loc sâmbătă dimineaţă, la Damasc, a anunţat un post sirian de televiziune, care l-a citat pe ministrul Sănătăţii, Wael al-Halki. Atentatele au vizat direcţia poliţiei şi un centru de informaţii al aviaţiei. Televiziunea publică a precizat, de asemenea, că potrivit primelor informaţii, este vorba de atentate cu maşini-capcană. Observatorul sirian al drepturilor omului, OSDH, a informat că mai mulţi membri ai forţelor de securitate au fost ucişi iar alţii au fost răniţi în aceste explozii care au vizat servicii de securitate. De la declanşarea revoltelor antiguvernamentale, la 15 martie 2011, au avut loc mai multe atentate în Siria. Preşedintele Bashar al-Assad refuză să recunoască amploarea mişcării de contestare şi acuză ”bandele teroriste înarmate” că sunt la originea violenţelor soldate cu peste 9.000 de morţi într-un an.

VENEZUELA

Omorâtă de poliţie

Fiica în vârstă de 19 ani a unui diplomat chilian aflat la post în Venezuela a fost împuşcată de poliţie, sâmbătă dimineaţă, la un punct de control situat pe un drum naţional. Fernando Berendique, consulul Republicii Chile în oraşul Maracaibo din vestul Venezuelei, a spus că fiica sa, Karen, se afla într-o maşină, împreună cu fratele ei şi un alt tânăr, atunci când a fost ucisă. Diplomatul a precizat că tinerii au ignorat un ordin al poliţiei de a opri la punctul de control, temându-se că ofiţerii ar putea fi bandiţi. Violenţele criminale sunt extrem de răspândite în Venezuela. Autorităţile locale au precizat că tânăra a fost împuşcată cu trei gloanţe. În urma acestui incident, 12 ofiţeri de poliţie au fost arestaţi şi se află sub anchetă, pentru a stabili rolul lor în moartea fetei. Totodată, familiei diplomatului i-au fost transmise condoleanţe şi s-a menţionat că persoanele găsite vinovate vor fi deferite justiţiei.

YEMEN

American omorât

Un american a fost împuşcat mortal, ieri, la Taez, în sud-vestul Sanaa, de persoane care circulau pe o motocicletă, au anunţat surse din cadrul serviciilor de securitate. Americanul, a cărui identitate nu a fost precizată, este adjunctul directorului unui institut de limbi străine. Unul dintre cei doi bărbaţi care se aflau pe o motocicletă a deschis focul asupra unui american, în timp ce acesta se afla într-o maşină, în zona Sena, pe o stradă periferică din Taez. O anchetă a fost deschisă pentru a se încerca identificarea autorilor ambuscadei. Ambasada americană la Sanaa a declarat că nu are informaţii despre acest atac şi că va verifica veridicitatea lor. Al-Qaida a revendicat uciderea unui american în Yemen, el fiind acuzat că este un ”misionar”. Acest atac care a vizat un străin survine la două zile după anunţul răpirii unei elveţiene în vestul Yemenului şi transferul acesteia în provincia Shabwa, în sud-est.

KOSOVO

Atac la ambasada FYROM

Un cocteil Molotov a fost lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică, la Priştina, împotriva ambasadei Macedoniei, ţară în care au loc, de peste o săptămână, incidente interetnice între macedoneni şi albanezi. Persoane necunoscute au lansat o sticlă incendiară împotriva ambasadei Macedoniei în Kosovo, fără a provoca pagube, a adăugat poliţia kosovară, precizând că în prezent caută trei suspecţi. La rândul său, Ministerul kosovar de Externe a calificat incidentul drept ”un act demn de dispreţ comis pentru a dăuna relaţiilor de prietenie dintre Macedonia şi Kosovo”. Mai multe incidente interetnice au provocat rănirea a circa 15 persoane, în peste o săptămînă, în Macedonia, în special în capitala Skopje şi la Tetovo, oraş populat în majoritate de albanezi. Mai multe persoane implicate în aceste incidente au fost arestate, dar poliţia nu a dezvăluit apartenenţa lor etnică. Relaţiile dintre albanezi şi macedoneni sunt marcate de tensiuni după un conflict de şapte luni care a opus, în 2001, forţele guvernamentale şi gherila albaneză locală. Conflictul s-a încheiat cu acordul de pace de la Ohrid, în august 2001, ce prevede drepturi mai mari pentru minoritatea albaneză, care reprezintă 25% din cele două milioane de locuitori din Macedonia.

IRAK

American eliberat

Mişcarea din subordinea liderului radical şiit Moqtada al-Sadr a anunţat, sâmbătă, eliberarea din raţiuni umanitare a unui cetăţean american prezentat ca un soldat capturat în vara anului 2011. Ambasada SUA la Bagdad a confirmat transferul cetăţeanului american la Misiunea ONU din Irak (UNAMI) fără să furnizeze alte detalii. Bărbatul a fost ţinut ostatic timp de nouă luni, de o grupare armată irakiană. Este vorba despre soldatul american Randy Michael Hills, un sergent în rezervă, în vârstă de 59 de ani, a precizat deputata irakiană Maha al-Douri, membră a formaţiunii conduse de Moqtada al-Sadr.

AFGANISTAN

Identitate dezvăluită

Identitatea subofiţerului american acuzat că a ucis 16 afgani a fost dezvăluită vineri, de responsabili americani care au declarat că este vorba despre Robert Bales, în vârstă de 38 de ani. Mai multe pagini de internet conţinând fotografii sau articole despre Robert Bales, printre care unele aparţinând Departamentului Apărării, au fost şterse după dezvăluirea identităţii sale. Vineri, el a fost transferat la o închisoare militară aflată la baza Fort Leavenworth din statul Kansas, o decizie care a stârnit furia preşedintelui afgan, Hamid Karzai. Atacul comis acum o săptămână, al cărui autor este Robert Bales, un sergent căsătorit şi tată a doi copii, a suscitat reacţii violente în Afganistan şi a afectat, o dată în plus, relaţiile dintre Kabul şi Washington, la câteva zile numai după incendierea unor exemplare din Coran la o bază americană.

OLANDA

PVV, criticat din interior

Partidul pentru Libertate din Olanda (PVV) care se pronunţă împotriva imigraţiei a fost criticat de unul din propriii săi parlamentari, Hero Brinkman, pentru crearea unui site de internet pe care să fie postate plângeri la adresa europenilor central şi est-europeni. Într-un e-mail intern intrat în posesia radiodifuzorului EenVandaag, Brinkman spune că website-ul şi-a ratat obiectivul şi face mai mult rău decât bine. El a criticat, de asemenea, modul în care a fost lansat website-ul. Brinkman a reînnoit apelul la mai multă democraţie în cadrul PVV, care are doar un singur membru - fondatorul său Geert Wilders. Brinkman a sugerat că s-ar impune o competiţie pentru conducerea partidului şi a spus că este un susţinător cunoscut al unei aripi tinere a partidului. Joia trecută, Parlamentul European a adoptat o rezoluţie care cheamă Guvernul olandez să se distanţeze de website, considerat discriminatoriu şi rău intenţionat. Gruparea politică olandeză Partij voor de Vrijheid (Partidul pentru Libertate), care are un program xenofob şi ultranaţionalist şi susţine coaliţia de guvernare din Olanda, a lansat, la începutul acestui an, o platformă online prin intermediul căreia cetăţenii pot depune plângeri împotriva imigranţilor români, bulgari şi polonezi. Totodată, site-ul de internet conţine o serie de afirmaţii discriminatorii şi defăimătoare la adresa muncitorilor străini.