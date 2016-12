RUSIA

Mega-cutremur

Un cutremur cu magnitudinea 6,8 s-a produs, ieri, în estul Siberiei şi a fost resimţit de locuitorii din regiunea Irkuţk şi din republica federală Hakasia. Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă a anunţat că epicentrul seismului a fost localizat la circa 100 de kilometri distanţă de oraşul Kîzîl din regiunea siberiană Tîva, la graniţa cu Mongolia. Cutremurul nu a fost numai mare ca intensitate, dar şi ca durată fiind resimţit timp de patru aproape cinci minute. Seismul a fost resimţit şi la centrala hidroelectrică Saiano-Şuşenskaia, cea mai mare din Rusia.

Ziua de ieri s-a remarcat de altfel prin intensificarea mişcărilor seismice. Un cutremur cu magnitudinea 5,9 s-a produs şi în sudul Taiwanului. Epicentrul seismului a fost localizat la o adâncime de 22,4 kilometri, la 54 de kilometri la est de Kaohsiung. Nu există informaţii privind eventuale pagube sau victime. Un seism cu magnitudinea 5,6 s-a produs şi în oraşul Dalbandin din sud-vestul Pakistanului. Epicentrul cutremurului s-a situat la 230 de kilometri la sud-vest de capitala provincială Quetta, la o adâncime de 124 de kilometri. Seismul a semănat panică în rândul populaţiei, dar, conform primelor date, nu au fost raportate pierderi de vieţi omeneşti sau pagube materiale.

R. MOLDOVA

Pană de curent

Un număr de 17 localităţi din şase raioane din R. Moldova au rămas fără curent electric, din cauza vântului puternic. Raioanele afectate sunt Vulcăneşti, Leova, Cimişlia, Străşeni, Nisporeni şi Ialoveni. Angajaţii Union Fenosa lucrau ieri pentru remedierea defecţiunilor. Potrivit purtătorului de cuvânt al distribuitorului de energie electrică, Vasile Geribincea, în raionul Teleneşti a fost deteriorat un stâlp. Meteorologii de la Chişinău au anunţat pentru sâmbătă Cod Galben de vânt puternic.

GERMANIA

O nouă grevă

O nouă grevă la aeroportul din Frankfurt urma să înceapă, ieri la 21.00 (20.00 GMT) şi să se încheie joi la 05.00 (04.00 GMT), potrivit chemării la încetarea lucrului lansate sâmbătă de sindicatul pentru siguranţă aeriană GdF. Sindicatul a anunţat că negocierile cu administratorul aeroportului Fraport în privinţa măririlor de salarii şi a reducerii timpului de lucru au eşuat, deschizând calea unei noi greve. Primul aeroport german şi al treilea din Europa, Frankfurt a trecut deja prin cinci zile de grevă, suspendată miercuri seară. Circa 200 de controlori de zbor de la sol au fost în grevă, ducând astfel la anularea a circa 1.200 de decolări şi aterizări la Frankfurt.

GRECIA

Bombă dezamorsată

Poliţia elenă a anunţat, ieri, dezamorsarea unui dispozitiv incendiar artizanal cu efect întârziat într-o ramă de metrou din Atena având ca destinaţie aeroportul, un prim incident de acest tip semnalat în capitala Greciei. Dispozitivul, descoperit sâmbătă seara sub scaunul conductorului, în timpul opririi într-o staţie la capăt de linie, era compus dintr-un mecanism cu ceas, baterii şi patru litri de benzină, a declarat o sursă din cadrul poliţiei. Anchetatorii consideră puţin probabil ca mecanismul artizanal să fi putut să funcţioneze. Pentru moment, brigada antiteroristă nu a preluat ancheta, încredinţată Siguranţei din Atena. Atentatele cu mecanisme explozive artizanale sunt frecvente în Atena de mai mulţi ani, vizând clădiri şi vehicule publice, sedii bancare şi reprezentanţe diplomatice, dar până în prezent transportul în comun din Atena nu a fost vizat.

CHINA

Accident rutier

Un număr de 15 persoane au murit şi alte 20 au fost rănite după ce un autobuz a căzut într-o prăpastie, în nordul Chinei, anunţă autorităţile locale. Accidentul a avut loc sâmbătă pe o sosea din provincia Shanxi. Şoselele din China sunt considerate foarte periculoase. Conform statisticilor oficiale, circa 200 de persoane mor zilnic în accidente rutiere produse în China. Dar, conform unui studiu publicat în 2011, numărul accidentelor rutiere este de două ori mai mare decât cel prezentat de poliţie.

RUSIA

Plătirea restanţelor

Rusia va plăti în următoarele zece zile în totalitate datoria pentru închirierea bazelor militare pentru Kârgâzstan, a declarat preşedintele kârgâz Almazbek Atambaiev. Datoria Rusiei se ridică la 15 milioane de dolari. Atât Rusia, cât şi SUA, au baze militare importante în fosta republică sovietică. Însă, administraţia de la Washington a plătit chiria fără nicio întârziere; a titrat presa kârgâză. Rusia nu a mai plătit suma datorată pentru baza aeriană Kant de patru ani, a subliniat preşedintele Atambaiev, care s-a plâns că omologii de la Moscova nu şi-au îndeplinit mai multe dintre obligaţiile asumate. „Ar trebui să ne antreneze piloţii. Ei bine, nu se întâmplă acest lucru”, a afirmat acesta. Preşedintele Atambaiev a dezvăluit că preşedintele rus Dmitri Medvedev nu a ştiut de datorie şi că a ordonat vineri Ministerului Apărării să o plătească.

EGIPT

Rezultate oficiale

Partidele islamiste au obţinut majoritatea în Camera Superioară a Parlamentului egiptean, Shura. Potrivit rezultatelor finale anunţate de şeful Comisiei Electorale Centrală, Moez Ibrahim, Partidul Libertăţii şi Justiţiei, aripa politică a Fraţilor Musulmani, a obţinut 106 mandate, în timp ce formaţiunea ultraconservatoare al-Nour se află pe a doua poziţie, cu 46 de mandate. Partidul liberal Wafd va ocupa numai 19 mandate. În baza Constituţiei egiptene, două treimi dintre cei 270 de membri ai Shurei sunt aleşi prin scrutin naţional, iar alţi 90 sunt desemnaţi de şeful statului. Noua Shura, care nu are puteri legislative, limitându-se la un rol consultativ, ar urma să aibă prima şedinţă în 28 februarie. Membrii săi vor lua parte la redactarea noii Constituţii egiptene. Camera Inferioară a Parlamentului, Adunarea Poporului, aleasă recent, a avut în 23 ianuarie prima sesiune după îndepărtarea de la putere a lui Hosni Mubarak, în urmă cu un an. Şi Adunarea Poporului este dominată de parlamentari islamişti.

PAKISTAN

Demolarea casei lui Bin Laden

Pakistanul a început să demoleze baza din oraşul Abbottabad unde forţele americane l-au ucis pe liderul al-Qaida Osama bin Laden, au anunţat locuitorii din zonă şi poliţia. După apusul soarelui, reprezentanţii Guvernului au început să distrugă zidurile exterioare, înalte, ale bazei. Aceştia au instalat reflectoare pentru a putea lucra. Liderul al-Qaida a fost împuşcat mortal în mai 2011, în baza din nord-vestul oraşului situat în apropiere de Islamabad. Pe de altă parte, un avion american fără pilot s-a prăbuşit sâmbătă în regiunea tribală din nord-vestul Pakistanului, în apropiere de frontiera cu Afganistanul. Avionul fără pilot s-a prăbuşit în regiunea muntoasă Mishihel, la circa 30 de kilometri la vest de Miranshah, principalul oraş din regiunea Waziristan, deseori ţinta unor lovituri împotriva miliţiilor Taliban. Aceste lovituri americane sunt foarte criticate de către populaţie, care le consideră o încălcare a suveranităţii ţării şi care acuză SUA şi aliaţii lor responsabili de violenţele care afectează Pakistanul. Circa 45 de bombardamente americane au fost raportate în zonele tribale din Pakistan în 2009, anul în care Barack Obama a preluat funcţia de preşedinte, 101 în 2010 şi 64 în 2011.

RUSIA

Lanţ uman

11.000 de activişti ruşi de opoziţie au format, ieri, un lanţ uman în centrul Moscovei, cerând alegeri prezidenţiale corecte în 4 martie. Potrivit organizatorilor, 40.000 de oameni au luat parte la manifestaţie. Protestatarii au încercat să construiască un lanţ uman de 15,4 kilometri, pe bulevardul care încercuieşte centrul Moscovei. Manifestaţia a fost una dintre cele mai importante proteste antiguvernamentale organizate la Moscova de la începutul anilor \'90. Organizatorii au explicat că au ales această formă de a manifesta pentru că nu necesită autorizaţie de la Primărie.

UCRAINA

Candidatură pentru un nou mandat

Preşedintele ucrainean a declarat că intenţionează să candideze pentru un nou mandat la alegerile din 2015. „Am dreptul să mă gândesc la un al doilea mandat. Dar trebuie să muncesc din greu pentru aceasta şi este o motivaţie bună pentru mine şi pentru echipa mea. De aceea vom încerca să reuşim”, a declarat Viktor Ianukovici, care nu a exclus opţiunea ca preşedintele să fie ales de Parlament în 2015, spunând că şeful statului trebuie ales de popor, prin vot direct. Viktor Ianukovici a precizat şi că nu va iniţia reforme politice pentru a prelungi mandatul preşedintelui, în prezent de cinci ani. După ani de tulburări politice în timpul preşedintelui Viktor Iuşcenko, Ucraina traversează în prezent o perioadă de relativă stabilitate politică de când Viktor Ianukovici a preluat puterea, în februarie 2010.

LIBIA

Predarea susţinătorilor fostului regim

Libia a somat ţările învecinate să predea toţi susţinătorii fostului lider libian Muammar Gaddafi care s-au refugiat în aceste state, a declarat şeful Consiliului Naţional de Tranziţie (CNT), Mustafa Abdel Jalil. Potrivit liderului CNT, Guvernul de tranziţie şi poporul libian cer statelor vizate să respecte relaţiile bune cu Libia şi să nu se amestece în afaceri sale interne. Lupta împotriva regimului lui Khadafi, care a condus Libia timp de 42 de ani, a durat aproape nouă luni şi s-a soldat cu victoria opoziţiei libiene. Insurgenţii au fondat Consiliul Naţional de Tranziţie, care conduce în prezent ţara, în pofida diviziunilor puternice dintre diferitele facţiuni armate. Mai mulţi apropiaţi şi susţinători ai colonelului Kadhafi au fugit din ţară. La sfârşitul lui august 2011, văduva fostului lider, unica sa fiică, Aicha, şi doi dintre fii, Mohammed şi Hannibal, s-au refugiat în Algeria, care a acceptat să îi primească din motive umanitare. Un alt fiu, Saadi, se află în Niger.

YEMEN

Atentat

Cel puţin 26 de persoane şi-au pierdut viaţa într-un atentat cu maşină capcană în sudul Yemenului. Explozia a avut loc în afara palatului prezidenţiale din oraşul Mukalla, din provincia Hadramawt. Printre victime se numără şi membrii ai gărzii republicane de elită. Un oficial militar citat sub acoperirea anonimatului a declarat că vehiculul care a explodat a fost o camionetă condusă de un kamikaze. Palatul prezidenţial, situat la 350 de kilometri de Sanaa, este păzit de trupe de elită, aflate sub comandat fiului fostului preşedinte Ali Abdullah Saleh, Ahmed. Atacul a intervenit după ce noul preşedinte yemenit Abdrabbuh Mansour Hadi a depus jurământul, înlocuindu-l pe Ali Abdullah Saleh, care a demisionat din funcţie după luni de proteste faţă de regimul său. Abdrabbuh Mansour Hadi va fi învestit oficial în funcţie astăzi.

BRAZILIA

Explozie

Două persoane au fost date dispărute, iar altă persoană a fost rănită sâmbătă, în urma unei explozii provocate de un incendiu la o bază navală braziliană din Antarctica, au anunţat surse militare. Potrivit Marinei braziliene, incendiul a izbucnit în localul generatoarelor electrice ale bazei Comandante Ferraz, situată pe Insula King George, aproape de vârful Peninsulei Antarcticii. Militarul rănit, a cărui stare este stabilă, a primit iniţial îngrijiri la baza poloneză, fiind transferat ulterior la baza chiliană Eduardo Frei. Personalul Forţelor navale braziliene depunea eforturi pentru controlarea incendiului. Circa 30 de cercetători, un alpinist şi un reprezentant al Ministerului brazilian al Mediului, prezenţi în instalaţie în momentul accidentului, au fost evacuaţi pe teritoriul chilian. Forţele aeriene din Chile au precizat, la rândul lor, că 48 de brazilieni şi doi spanioli au fost evacuaţi cu elicopterul către oraşul chilian Punta Arenas, situat la aproximativ 3.090 de kilometri sud de capitala Santiago. În plus, nava braziliană de cercetări polare Almirante Maximiano a părăsit Punta Arenas îndreptându-se către locul accidentului. Baza Comandante Ferraz efectuează cercetări ştiinţifice asupra ecosistemelor marine, mai ales în zona de coastă.

ARGENTINA

Defecţiuni tehnice

Mecanicul trenului din Argentina implicat în accidentul de miercuri soldat cu moartea a 51 de persoane acuză defecţiunile de la sistemul de frâne, potrivit unor oficiali. Peste 700 de persoane au fost rănite după ce trenul s-a ciocnit de tampoanele de la capătul liniei când a intrat într-o gară din capitala Buenos Aires. Potrivit unor surse, mecanicul, care este pus sub acuzare, a afirmat că a atenţionat camera de control că are probleme cu frânele, dar că i s-ar fi cerut să-şi continue cursa. „La fiecare gară, am contactat prin radio supervizorul şi i-am spus că am probleme cu frânele, iar ei mi-au spus: „mergi mai departe, mergi mai departe””, ar fi declarat mecanicul Marcos Cordoba. Anchetatorii au precizat că vor verifica înregistrările din camera de control. Mecanicul Marcos Cordoba, de 28 de ani, a fost rănit de asemenea în accident, fiind necesară intervenţia pompierilor pentru a fi scos din locomotivă. Judecătorul Claudio Bonadio i-a permis mecanicului să meargă acasă după depoziţie, dar i-a cerut să se prezinte săptămânal la biroul procurorului. Testele de sânge au arătat că mecanicul nu se afla sub influenţa băuturilor alcoolice sau a drogurilor la momentul accidentului.