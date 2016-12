BULGARIA

Ameninţarea inundaţiilor

Bulgaria s-ar putea confrunta cu inundaţii de proporţii, din cauza topirii zăpezii. Zilele următoare, în sudul Bulgariei se vor înregistra 8-10 grade Celsius, potrivit meteorologilor, care avertizează în legătură cu riscul de inundaţii. Autorităţile monitorizează permanent barajele din întreaga ţară. Colegiul Militar din oraşul Veliko Tarnovo va lansa un program de antrenare a primarilor din regiune, pentru prevenire şi acţiuni în caz de dezastru. Pagubele provocate de cedarea unor baraje în sudul ţării pe 6 februarie sunt estimate la peste 1,5 milioane de euro. Zece persoane au murit atunci.

AFGANISTAN

Copii, victime ale frigului

Cel puţin 40 de copii au murit în ultima lună în Afganistan din cauza unui val de frig neobişnuit, însoţit de ninsori abundente. În datele Ministerului Sănătăţii se arată că 24 dintre copii au decedat în taberele de refugiaţi din Kabul, în care se îngrămădesc mii de afgani care au fugit din calea războiului, a ameninţării miliţiilor Taliban şi a sărăciei. Alte numeroase decese de acest fel sunt aşteptate în această ţară unde centralizarea datelor este deficitară. Potrivit organizaţiei Salvaţi Copiii, circa 20.000 de refugiaţi trăiesc în 30 de tabere la Kabul. În pofida miliardelor de dolari de ajutor care au venit în ţară după îndepărtarea de la putere a regimului Taliban, Afganistanul rămâne una dintre cele mai sărace ţări din lume.

FRANŢA

Accident rutier

Un cetăţean britanic a murit, ieri, într-un accident produs în Franţa şi în care a fost implicat un autocar cu elevi britanici. Accidentul care s-a produs lângă Reims duminică dimineaţă a implicat un autocar cu 49 de persoane la bord. Britanicul care a decedat avea 61 de ani. Un adolescent este în stare critică. Ministerul britanic al Afacerilor Externe britanic a demarat o anchetă şi oferă asistenţă consulară.

IRAK

Atentat la Academia de Poliţie

Cel puţin 15 persoane au murit, iar alte 21 de persoane au fost rănite într-un atentat sinucigaş comis, ieri, la Bagdad, la intrarea în sediul Academiei de poliţie, fiind vizaţi viitori recruţi ai poliţiei. Tot ieri au fost comise atacuri sângeroase în oraşul Baquba, la nord de Bagdad. Patru informatori ai poliţiei au fost ucişi de membri al-Qaida. Un alt atac a fost comis şi la nord de Baquba, un poliţist fiind ucis. Academia de Poliţie din Bagdad a mai fost vizată de atacuri, în 2005 şi 2009, atacuri revendicate tot de gruparea al-Qaida.

GERMANIA

Greva transporturilor

Transportul public din Berlin a fost blocat sâmbătă, din cauza grevei angajaţilor din domeniu, care cer salarii mai mari. Circa 5.000 de angajaţi au participat la greva care a afecta circa 1,8 milioane persoane, printre care mii de turişti, dintre care mulţi au participat la ultima zi a Festivalului de Film de la Berlin. Serviciul de tren rapid S-Bahn din şi din zona Berlinului, gestionat de o altă companie, nu a fost afectat. Angajaţii de la BVG vor discuta astăzi cu conducerea companiei, cerând salarii mai mari. Sindicatul a ameninţat cu noi greve, dacă negocierile vor eşua.

RUSIA

Ample manifestaţii

Zeci de mii de ruşi au demonstrat sâmbătă în mai multe oraşe din Federaţia Rusia în favoarea premierului Vladimir Putin, candidatul cu primă şansă la prezidenţialele din 4 martie, în încercarea de a contracara un val fără precedent de proteste împotriva acestuia. Cel puţin 50.000 de persoane au participat la mitinguri în Rusia europeană, în Siberia şi Extremul Orient în sprijinul primului ministru care vrea să se întoarcă la Kremlin pentru un al treilea mandat, după precedentele două în perioada 2000-2008. După organizarea unei ample manifestaţii pro-Putin pe 4 februarie, în aceeaşi zi cu un marş al opoziţiei, numărul simpatizanţilor regimului continuă să crească odată cu apropierea datei scrutinului. Evenimente similare au avut loc în mai multe oraşe mari din Rusia, cu excepţia Moscovei. Peste 20.000 de persoane au participat la demonstraţii în Orientul Îndepărtat Rus şi Siberia, conform estimărilor poliţiei. 12.000 de oameni au demonstrat la Habarovsk în Extremul Orient, scandând „Avem ce proteja!”. Aproximativ 3.000 de persoane au participat la un miting pro-Putin la Vladivostok, oraş port la Pacific, 7.000 în Irkuţsk în Siberia şi 3.000 au înfruntat frigul la Novosibirsk. Un amplu miting în sprijinul lui Putin este programat pentru 23 februarie la Moscova, sub sloganul „Noi apărăm ţara!”, organizatorii sperând la participarea a peste 200.000 de manifestanţi.

MEXIC

Revoltă în închisoare

Cel puţin 38 de persoane au murit, ieri, în timpul confruntărilor între deţinuţi la o închisoare din regiunea Monterrey din nordul Mexicului, a declarat un purtător de cuvânt al autorităţilor locale. O anchetă este în desfăşurare, dar toate elemente converg către o confruntare între grupuri rivale de deţinuţi în închisoarea Apodoca, situată la 30 de kilometri de centrul oraşului Monterrey.

SUA

Terorist capturat

Un bărbat a fost arestat lângă clădirea Capitoliului, în cadrul unei investigaţii antiterorism. Amine El Khalifi, de 29 de ani, este un imigrant ilegal din Maroc. Oficialii americani susţin că bărbatul intenţiona să comită un atentat sinucigaş asupra clădirii din Washington, unde se află Congresul american. Tânărul era monitorizat de săptămâni, potrivit FBI, care a subliniat că populaţia nu a fost niciun moment în pericol. Bărbatul credea că agenţi FBI sub acoperire cu care colabora erau membri al-Qaida, însă oficialii nu cred că el avea într-adevăr legături cu reţeaua teroristă. Amine El Khalifi a fost deja pus sub acuzare pentru tentativă de folosire a unei arme de distrugere în masă împotriva proprietăţii americane, acuzaţie ce implică închisoare pe viaţă. Suspectul depăşise viza din 1999 şi era sub investigaţie de peste un an. Locuia în statul Virginia. La momentul arestării avea asupra sa o vestă despre care credea că era plină cu explozibili, dar, de fapt, aceasta fusese neutralizată de agenţii sub acoperire. De asemenea, avea un pistol, care însă nu funcţiona. Bărbatul a fost arestat într-o parcare subterană, la distanţă mică de Capitoliu. Marocanul vizitase de mai multe ori clădirea Capitoliului, pentru a pregăti atacului.

ARHIPELAGUL COMORE

Piraţi capturaţi

Zece piraţi, între care nouă kenyeni şi un bulgar, au fost prinşi de autorităţile din Arhipelagul Comore. Piraţii susţineau că sunt poliţişti kenyeni care au ca misiune escortarea unei nave spre Africa de Sud. Suspecţii nu aveau însă uniforme şi nici documente care să le demonstreze funcţia.

SUA

Creşterea preţurilor

Preţurile din consum din SUA au crescut cu 0,2% în luna ianuarie, ca urmare a creşterii preţurilor la îmbrăcăminte şi petrol, a anunţat Departamentul american pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Creşterea a fost sub estimările analiştilor. Preţurile la fructe şi legume au scăzut cu 1,3% în ianuarie, pentru a patra luna consecutiv. Rata anuală a inflaţiei a fost de 2,9% luna trecută, în scădere faţă de rata din decembrie, de 3%. Rezerva Federală a anunţat că nu intenţionează să crească rata dobânzii până în 2014, astfel încât inflaţia să rămână la un nivel mic.

FILIPINE

Bilanţ revizuit

Bilanţul provizoriu al cutremurului produs la 6 februarie în centrul arhipelagului Filipine este de 52 de morţi şi 61 de dispăruţi, au anunţat ieri autorităţile locale. Precedentul bilanţ menţiona 39 de morţi şi 66 de dispăruţi, majoritatea îngropaţi în alunecarea de teren de la Guihulngan, un oraş cu 100.000 de locuitori situat între mare şi munte, pe insula Negros. Epicentrul cutremurului a fost localizat în mare, între insulele Negros şi Cebu. Seismul cu magnitudinea de 6,7 a distrus zeci de case, poduri şi străzi şi a provocat alunecări de teren în Negros. Cutremurul a afectat şi Cebu, al doilea oraş ca mărime din Filipine, cu 2,3 milioane de locuitori, situat pe o insulă care este o destinaţie turistică recunoscută. Filipine, arhipelag format din peste 7.000 de insule, este situat pe Cercul de Foc al Pacificului, unde se întâlnesc mai multe plăci tectonice, provocând o activitate seismcutrică şi vulcanică intensă.