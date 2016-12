SERBIA

Consulat General al României

Guvernul sârb şi-a dat aprobarea pentru deschiderea Consulatului General al României la Zajecar, în nord-estul ţării, solicitare pe care autorităţile române o adresează de câţiva ani şi al cărei răspuns vine pe fondul discuţiilor viitoare din UE privind acordarea statutului de candidat pentru Serbia. Secretarul de stat Bogdan Aurescu a avut o întrevedere cu ministrul sârb al Afacerilor Externe Vuk Jeremic. S-a reiterat sprijinul României pentru parcursul european al ţării vecine şi poziţia cunoscută privind Kosovo. O pondere semnificativă în cadrul discuţiilor a avut-o problematica minorităţii române din Serbia. S-a insistat pe necesitatea eficientizării activităţii acesteia, prin semnarea şi implementarea măsurilor cuprinse în Protocolul sesiunii a doua a Comisiei mixte, astfel încât să devină un veritabil instrument bilateral în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române de pe tot teritoriul sârb, indiferent de denumirea sub care sunt cunoscuţi sau de regiunea în care trăiesc, respectiv minorităţii sârbe din România.

TURCIA

Naufragiu

Nava de transport sub pavilion cambodgian Vera a naufragiat în apele provinciei turce Zonguldak, în Marea Neagră, şi nouă persoane sunt date dispărute. Echipajul includea zece cetăţeni ucraineni şi unul georgian. Trei membri ai echipajului au fost salvaţi. Nava Vera se îndrepta spre portul turc Aliaga, iar condiţiile meteo proaste au provocat, probabil, naufragiul. Operaţiunile de salvare erau în curs, ieri. Turcia este afectattă în ultimele zile de condiţii meteorologice deosebit de grele cu masive căderi de zăpadă şi temperaturi sub limita îngheţului.

JAPONIA

Alertă la Fukushima

Circa 8,5 tone de apă radioactivă s-au scurs dintr-un reactor al centralei nucleare nipone Fukushima Daiichi, avariată de seismul din martie 2011, dar lichidul nu a părăsit incinta reactorului. Operatorul centralei, Tokyo Electric Power Company (TEPCO), a comunicat că scurgerea a avut loc la Reactorul 4. Problema a fost descoperită marţi seara şi a fost rezolvată rapid. Accidentul de la Fukushima Daiichi, produs în urma cutremurului şi tsunamiului din martie 2011, este cel mai grav dezastru nuclear după cel de la Cernobâl din Ucraina, în 1986.

R. MOLDOVA

Altercaţii

Câţiva deputaţi din opoziţia comunistă de la Chişinău au încercat marţi să intre la şedinţa Guvernului, fiind opriţi de poliţişti. În acelaşi timp, câteva zeci de reprezentanţi ai aripii tinere a Partidului Comuniştilor protestau în faţa sediului executivului, cerând demisia acestuia. Deputaţii comunişti au vrut să-i transmită personal lui Vlad Filat o cerere în timpul şedinţei guvernului. Premierul a ieşit să discute cu aceştia, dar a urmat doar un schimb de replici dure, după care Filat s-a întors la şedinţă fără a lua cererea opoziţiei, care solicita demisia guvernului şi formarea unui executiv al încrederii populare. Tot marţi, demonstranţii comunişti au pătruns şi în holul clădirii unde îşi au birourile deputaţii moldoveni, cerând demisia Alianţei pentru Integrare Europeană. Manifestaţiile comuniştilor au loc în contextul în care formaţiunea a anunţat proteste de amploare pentru sfârşitul acestei săptămâni.

PAKISTAN

Colet cu antrax

Un pachet care conţinea spori de antrax a fost trimis la reşedinţa de la Islamabad a premierului pakistanez Yousuf Raza Gilani în urmă cu circa douăzeci de zile, a anunţat poliţia care conduce o anchetă în acest caz. Inhalarea acestor spori poate provoca boli pulmonare grave, cu final potenţial letal. Aceasta este, se pare, prima tentativă de atac bacteriologic de acest gen din Pakistan, singura putere militară nucleară din lumea musulmană, care se confruntă cu un val de atacuri conduse de talibani aliaţi al-Qaida, şi al cărui guvern, foarte nepopular, este acuzat inclusiv de corupţie. Serviciile premierului nu au confirmat imediat informaţiile. Birourile şi reşedinţa şefului Guvernului pakistanez se află în Zona Roşie din capitală, un perimetru foarte bine păzit într-un oraş plin de posturi de control militare şi de poliţie din cauza atacurilor. Pachetul a fost trimis din districtul Jamshuru, în provincia sudică Sindh.

KUWEIT

Ciocniri între protestatari

Cel puţin 17 persoane au fost rănite când forţele de securitate au intrat în conflict cu un grup de protestatari care încercau să intre în sediul unei televiziuni private, înainte de alegerile parlamentare din Kuweit. Protestatarii au atacat sediul postului al-Watan, marţi noapte, acuzând televiziunea că incită la conflicte. Forţele de securitate au făcut uz de gaze lacrimogene. Astăzi, Guvernul urma să aibă o reuniune de criză asupra acestui incident. Alegătorii din Kuweit vor vota joi pentru Parlamentul cu 50 de locuri, al patrulea vot în şase ani. Candidează 276 de persoane, printre care 22 de femei. În luna decembrie, Parlamentul a fost dizolvat în urma unui scandal de corupţie.

IRAK

Condamnări la moarte

Irakul a executat 17 condamnaţi la moarte pentru terorism şi activităţi criminale, a indicat ieri, într-un comunicat, Ministerul Justiţiei, ceea ce creşte la 51 numărul condamnaţilor la moarte executaţi de la începutul anului 2012. De la începutul anului 2012, 34 de persoane au fost deja executate prin spânzurare, între care două femei şi un sirian, condamnaţi pentru crime teroriste şi de drept comun. Înaltul comisar al ONU pentru Drepturile Omului Navi Pillay s-a declarat săptămâna trecută şocată de aceste execuţii şi a cerut Guvernului de la Bagdad să pună imediat în aplicare un moratoriu privind pedeapsa cu moartea. În 2011, 68 de persoane au fost executate în Irak.

ISRAEL

Victorie în Partidul Likud

Premierul israelian a câştigat alegerile primare din cadrul Likud, marele partid de dreapta din Israel, dar rivalul său Moshe Feiglin, susţinut de nucleul dur al formaţiunii care promovează colonizarea, a reuşit să mobilizeze un sfert dintre voturi. Benjamin Netanyahu a obţinut 75% din voturi în timp ce, potrivit apropiaţilor săi, obiectivul său era acela de a depăşi pragul de 80%. Nivelul de participare, de 48%, nu a fost nici el la nivelul aşteptărilor premierului israelian, care le-a cerut membrilor Likud să voteze masiv în favoarea sa. În pofida popularităţii sale în sondaje, Benjamin Netanyahu, reales pentru a cincea oară la conducerea Likud, a obţinut acelaşi scor la precedentele alegeri primare în faţa lui Moshe Feiglin.

FRANŢA

Atac cu făină

O femeie a aruncat cu făină, ieri, spre Francois Hollande, candidatul socialist în scrutinul prezidenţial din Franţa, la finalul unei manifestaţii privind spaţiile locative. Incidentul a avut loc în timp ce politicianul socialist, favorit în scrutinul prezidenţial, rostea un discurs. Femeia a fost evacuată imediat de forţele de ordine. Deocamdată, nu se cunosc motivele gestului, dar femeia a declarat că a ajuns la capătul răbdării pentru că în „Franţa nu se aplică legile”. Francois Hollande a comentat că nu s-a întâmplat mare lucru, evocând actul unei persoane iresponsabile.

ARGENTINA

Divergenţe de opinie

Argentina a respins tentativa britanică de militarizare a conflictului din Insulele Malvine (Falkland) şi regretă viitoarea sosire a prinţului William în „uniformă de cuceritor”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe argentinian. Oficialii de la Londra au anunţat trimiterea în această zonă a unei nave de război pentru o misiune de rutină, iar prinţul William va sosi în acelaşi timp cu membri ai forţelor armate ale ţării sale. Acest arhipelag, locuit de 3.000 de persoane, se află sub controlul Marii Britanii din anul 1833, după ce au fost alungate autorităţile argentiniene. Circa 1.000 de soldaţi britanici sunt dislocaţi în Insulele Falkland.

CANADA

Diplomaţi suspecţi

Încă doi diplomaţi ruşi au părăsit Canada în urma arestării unui canadian, pus sub acuzare în ianuarie că a transmis secrete unei puteri străine. Dmitri Gherasimov, ofiţer consular la biroul din Toronto, a plecat în cadrul unei schimbări de funcţie de rutină, a anunţat Ambasada rusă din Toronto. Ataşatul rus pe apărare din Ottawa, Serghei Jukov, s-a întors la Moscova în cadrul unei rotaţii normale de personal, a mai anunţat ambasada. Însă, potrivit publicaţiei „Globe and Mail”, Canada i-a scos pe cei doi de pe lista trimişilor recunoscuţi de Guvern. Ofiţerul din serviciile de informaţii ale marinei canadiene Jeffrey Paul Delisle a fost pus sub acuzare pentru că a transmis informaţii clasificate unei entităţi străine între iulie 2007 şi ianuarie. Potrivi presei locale, respectiva entitate ar fi fost Rusia. În ultimele luni, patru alţi membru ai Ambasadei ruse au părăsit Canada, dar Ministerul Afacerilor Externe a negat că plecările ar fi avut legătură cu scandalul de spionaj.

INDONEZIA

Cutremur

Un cutremur cu magnitudinea de 5,3 grade pe scara Richter s-a produs ieri în provincia Aceh din insula indoneziană Sumatra. Cutremurul a avut epicentrul la 349 de kilometri la nord-vest de insula Simeulu şi la o adâncime de 24 de kilometri sub nivelul mării. Indonezia este deseori zguduită de cutremure, fiind situată pe aşa-numita Centură de foc a Pacificului, unde se întâlnesc două plăci continentale, ceea ce provoacă frecvent mişcări seismice şi vulcanice. În Indonezia există 129 de vulcani active.

BULGARIA

Avioane de mâna a doua

Secretarul de Stat american, care va efectua o vizită la Sofia pe 5 februarie, ar urma să ofere gratis autorităţilor bulgare câteva avioane la mâna a doua de la armata americană. Acesta ar urma să fie un cadou, a titrat cotidianul „Trud”. Bulgaria va trebui însă să găsească bani pentru reparaţii şi pentru a le pune în serviciu. SUA ar urma să ofere patru avioane Block-25 fabricate în urmă cu 20 de ani, parte a rezervelor blocate ale armatei americane. Experţi susţin că, pentru a le pune în serviciu, Bulgaria va trebui să cheltuiască 15-20 de milioane de leva, 7,5-10 milioane de euro, pentru fiecare. De asemenea, au subliniat că obiectivul administraţiei americane este să extindă piaţa în Balcani pentru astfel de echipament. În afară de această sumă, va trebui dezvoltată o bază logistică şi va trebui format personal. De mai mulţi ani, piloţii bulgari se antrenează cu forţele aeriene americane, pe aceste avioane. Hillary Clinton a mai fost în Bulgaria, dar în calitate de Primă Doamnă, în octombrie 1998.

SENEGAL

Violenţe

Confruntări violente au avut loc, ieri, în campusul universităţii publice din Dakar, între forţele de ordine şi studenţii care protestează faţă de moartea unuia dintre ei în cursul unui miting desfăşurat marţi. Incidentele au izbucnit în momentul în care un grup de studenţi ai Universităţii Anta Diop (Ucad) au încercat să iasă din campus pentru a merge la morgă să ridice corpul colegului lor. Studentul a decedat din cauza rănilor suferite după ce vehiculul în care se afla a fost răsturnat în cursul dispersării protestelor faţă de candidatura şefului statului senegalez Abdoulaye Wade în scrutinul prezidenţial din februarie. Zeci de poliţişti care au ocupat poziţii la ieşirile din campusul universitar încercau să disperseze grupuri mici de studenţi care aruncau cu pietre.