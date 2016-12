GRECIA

Minoră româncă răpită

O minoră din România, aflată în Grecia, a fost răpită şi obligată să se prostitueze de către cinci cetăţeni pakistanezi, arestaţi marţi, ca presupuşi membri ai unei grupări de trafic de persoane, la Nea Kios, în regiunea Argolida din Pelopones. Cei cinci cetăţeni pakistanezi, a căror identitate nu este precizată, au vârste cuprinse între 21 şi 29 de ani, informează publicaţia ”Greek Reporter” în pagina online de joi. Poliţia locală a efectuat, în urma unui pont, o percheziţie la locuinţa unui suspect, unde a găsit-o pe românca în vârstă de 17 ani închisă într-o cameră, împotriva voinţei sale. Doi dintre suspecţi, în vârstă de 28, respectiv 29 de ani, au dus-o pe minoră cu forţa şi au sechestrat-o în casa lor din Nea Kios, unde au violat-o şi au obligat-o să se prostitueze, potrivit publicaţiei, care nu oferă alte amănunte. Cei cinci cetăţeni pakistanezi au fost acuzaţi de răpire şi trafic de fiinţe umane, iar doi dintre ei au fost acuzaţi suplimentar şi de formarea unei organizaţii criminale.

ITALIA

Româncă arestată

Aproximativ 18 kilograme de cocaină au fost depistate asupra unei românce şi a unui bulgar, pe un aeroport din Roma, în timp ce ei se întorceau din Brazilia. Cei doi au fost arestaţi pe aeroportul Leonardo da Vinci din Roma, în momentul în care reveneau după o călătorie în Brazilia. Ei au declarat că nu ştiu modalitatea în care cocaina a ajuns în posesia lor, deşi stupefiantele au fost găsite în compartimente speciale ale bagajelor lor. Cei doi tineri au fost acuzaţi de trafic de droguri. Conform poliţiei de frontieră italiene, de la începutul lui 2012, traficul de droguri s-a intensificat. În doar câteva zile, şapte persoane care veneau din Brazilia au fost arestate pe aeroport, sub acuzaţia de trafic de droguri, 30 de kilograme de cocaină fiind confiscate.

AUSTRIA

Români şi unguri prinşi după miros

Un miros neplăcut şi puternic a dat de gol trei imigranţi din Ungaria şi România, suspectaţi de comiterea unui furt, poliţiştii devenind bănuitori după ce au oprit joi, la Nickelsdorf, vehiculul în care se aflau şi care mirosea a bălegar. Cei trei bărbaţi au devenit suspecţi nu doar din cauza mirosului neplăcut, ci şi pentru că arătau a fi murdari. Poliţia a găsit în camioneta cu care se deplasau patru anvelope de tractor, un ax de tractor şi un utilaj de siloz, în valoare de aproximativ 9.000 de euro. Bărbaţii, a căror identitate şi cetăţenie nu este precizată, au făcut declaraţii contradictorii cu privire la originea părţilor mecanice murdare şi nu au putut dovedi că sunt proprietarii lor. Ei au fost arestaţi şi interogaţi în legătură cu un jaf care a avut loc la St Peter an der Au. Suspecţii, cu vârste între 29 şi 45 de ani, au devenit mai cooperanţi în timpul interogatoriului. Ei au arătat că au muncit acolo, la St Peter an der Au, dar nu au fost plătiţi de fermier şi de aceea au luat părţile mecanice cu ei, a anunţat poliţia. Imigranţii au mai declarat că ferma la care au muncit le datorează câte 3.500 de euro. De asemenea, ei au declarat că au fost nevoiţi să doarmă într-o cameră neîncălzită şi au trăit în condiţii insalubre. În prezent, poliţia efectuează investigaţii sub acuzaţia de exploatare a unor cetăţeni străini.

BULGARIA

Sinucidere la ambasadă

Un gardian al unei firme private s-a sinucis vineri, în curtea ambasadei nipone din Sofia. Gardianul, în vârstă de 23 de ani, s-a împuşcat mortal, din motive încă necunoscute. Ministerul bulgar de Interne a fost informat imediat.

SUA

Focuri de armă

Un bărbat a împuşcat mortal trei persoane şi a rănit o a patra, înainte să se împuşte şi el, vineri, în oraşul Star din comitatul Montgomery, Carolina de Nord. Tragedia s-a petrecut în clădirea unei firme de mobilă unde atacatorul lucrase ca angajat. La şase dimineaţă, el a intrat în incinta firmei şi a început să îşi împuşte foştii colegi. Trei au fost găsiţi morţi, la sosirea poliţiei, iar un al patrulea a fost dus în stare gravă la spital. Atacatorul părăsise locul crimelor dar persoana rănită în atac a putut să le indice poliţiştilor identitatea lui şi adresa. Poliţiştii l-au găsit pe atacator acasă, cu mai multe răni pe care şi le provocase prin împuşcare. El a fost transportat la spital şi are şanse mari de supravieţuire. Şeriful comitatului a declarat că tragedia a fost generată de problemele de serviciu ale atacatorului. Crezând că va muri, acesta lăsase şi un bilet de adio, dar şeriful nu a făcut public continutul lui.

BELGIA

Pachet suspect

Cartierul european de la Bruxelles a fost închis parţial, vineri, începând cu ora locală 11, după descoperirea unui pachet suspect în faţa clădirii Consiliului European. Locuitorii din zonă, o parte din personalul Consiliului şi copiii de la o grădiniţă au fost evacuaţi. Autorităţile au impus un perimetru de securitate, iar geniştii au ajuns la faţa locului dar nu au găsit nimic suspect, reatează portalul 7sur7.

COREEA DE NORD

Rachete testate

Coreea de Nord a testat trei rachete balistice cu rază scurtă de acţiune, a anunţat, vineri, un purtător de cuvânt al Ministerului sud-coreean al Apărării. Potrivit lui, trei rachete balistice cu rază scurtă de acţiune KN-02 au fost lansate de pe coasta de est a Coreei de Nord. Este vorba de teste de rutină. KN-02 au rază de acțiune de 120 de kilometri. Coreea de Nord a făcut ultimul tir de rachete cu rază scurtă de acțiune în 19 decembrie, cu câteva ore înainte de anunțarea morții lui Kim Jong-Il.

ITALIA

Grevă spontană

O grevă spontană a şoferilor italieni de taxi a lăsat, vineri, zeci de pasageri blocaţi pe aeroportul internaţional Leonardo Da Vinci din Roma şi în principala staţie de tren, Termini. Şoferii de taxi au oprit motoarele maşinilor pentru a protesta faţă de planurile Guvernului de a deschide profesia lor pentru persoane din afară, într-un efort de a îmbunătăţi serviciile şi concurenţa din sectorul transporturilor. Şoferii şi-au parcat maşinile şi în apropiere de biroul premierului Mario Monti, blocând traficul din centrul istoric al Romei. O mişcare similară de protest a avut loc şi în al doilea oraş ca mărime al Italiei, Milano şi în alte localităţi din ţară. Sindicatele le-au cerut taximetriştilor să îşi reia activitatea şi să ia parte, în schimb, la o grevă de 24 de ore programată pentru 23 ianuarie. Monti, învestit în funcţie în noiembrie, a promis să stimuleze refacerea economică a Italiei, introducând reforme vizând liberalizarea mai multor profesii şi sectoare. Guvernul nu a prezentat încă detalii ale planurilor sale, dar informaţiile vehiculate în presă arată că taximetriştii, farmaciştii şi notarii se află printre categoriile vizate.

GERMANIA

Fără pauză de ţigară

Două federaţii germane ale întreprinderilor mici şi mijlocii şi-au exprimat dorinţa de a aboli pauzele de ţigară din timpul orelor de lucru, motivând costurile ridicate ale patronilor. Federaţiile au menţionat şi exemplul Suediei, unde numeroase firme nu permit aceste pauze în timpul lucrului. Federaţia UMW consideră că salariaţilor nu ar trebui să li se permită să fumeze decât în pauza de prânz şi că pauzele specifice pentru ieşire la fumat ar trebui desfiinţate. O iniţiativă legislativă în acest sens nu are şanse prea mari de a contribui la o bună atmosferă în întreprinderi, a menţionat Martina Perreng, membru al confederaţiei sindicale DGB. Pentru Partidul Social Democrat (SPD), de opoziţie, o interzicere a fumatului în faţa uşii, în timpul unor pauze mici ar însemna o discriminare masivă, a declarat Karl Lauterbach, expertul SPD pe probleme de Sănătate. În Germania este interzis fumatul în locurile publice, cu diferenţe în funcţie de regiuni, legea privind tutunul ţinând în mare măsură de conducerea landurilor.

JAPONIA

Remaniere guvernamentală

Premierul japonez, Yoshihiko Noda, a decis să demită, vineri, cinci miniştri, printre care şi controversatul titular de la Apărare, cu ocazia unei remanieri menite să obţină sprijinul opoziţiei pentru un proiect de majorare a taxei de consumaţie (TVA). Potrivit presei nipone, 12 dintre cei 17 membri ai Guvernului vor fi numiţi în aceleaşi funcţii, în special titularii de la Finanţe şi de la Externe. În schimb, ministrul Apărării, Yasuo Ichikawa şi ministrul Consumului şi Securităţii Publice, Kenji Yamaoka, amândoi victime ale unor moţiuni de cenzură votate în decembrie, în Senatul controlat de opoziţie, vor părăsi Guvernul. Ichikawa a fost extrem de criticat încă de la numirea în funcţie, în urmă cu patru luni, pentru ignoranţa mărturisită în materie de apărare. Recent, el a stârnit furia opoziţiei descriind violarea, în 1995, a unei fetiţe de 12 ani de către trei soldaţi americani de la baza de pe Insula Okinawa ca incident de orgie sexuală. La rândul său, Yamaoka a fost ţinta criticilor opoziţiei conservatoare din Senat deoarece a susţinut proiecte de investiţii considerate dubioase. Trei alte ministere - Educaţie, Justiţie şi Reformă Administrativă - îşi vor schimba titularul, potrivit presei

ARABIA SAUDITĂ

Protestatar ucis

Cel puţin o persoană a fost ucisă şi trei au fost rănite în ciocniri între forţele de securitate şi protestatarii şiiţi în estul Arabiei Saudite, spun activiştii. Issam Mohammed, de 22 de ani, a murit când trupele au tras în protestatari, după ce aceştia au aruncat cu pietre în forţele de ordine. Protestatarii cereau eliberarea deţinuţilor politici. Violenţele intervin în condiţiile în care premierul britanic, David Cameron, a sosit în Arabia Saudită, pentru prima sa vizită oficială. Cameron se va întâlni cu regele Abdullah şi cu ministrul de Interne, pentru a discuta despre securitate, comerţ şi cooperarea energetică, dar şi despre situaţia din Siria. Investiţiile saudite în Marea Britanie sunt de peste 62 miliarde de lire sterline. Circa 400 de persoane au fost arestate din martie, dintre care 70 au rămas în custodie, potrivit activiştilor.

MAREA BRITANIE

Cercetaţi pentru tortură

Serviciile britanice de informaţii sunt vizate de o nouă anchetă, fiind suspectate de extrădări ilegale şi torturarea suspecţilor de terorism în Libia, unde doi foşti opozanţi ai lui Gaddafi spun că au fost supuşi la rele tratamente. În acelaşi timp, poliţia şi autorităţile judiciare au spus că nu dispun de suficiente dovezi pentru a pune sub acuzare în două cazuri similare, legate de războiul din Afganistan şi de atacurile teroriste din 2001, din SUA. Anchetele vor fi lansate în urma acuzaţiilor că agenţi britanici au fost implicaţi în extrădarea, în 2004, în Libia, a lui Abdel Hakim Belhaj şi Sami al-Saadi. Belhaj a devenit liderul forţelor anti-Gaddafi din Libia. Cabinetul britanic de avocatură Leigh Day & Co, care îi reprezintă pe cei doi libieni, a declarat joi că clienţii săi îşi amintesc exact agenţi britanici intrând şi interogându-i în timp ce se aflau în detenţie la Tripoli. ”Există dovezi substanţiale care arată tortura practicată de serviciile britanice de securitate, cu cunoştinţa şi aprobarea unor miniştri britanici”, a spus Richard Stein, reprezentant al cabinetului.