AUSTRIA

Turişti blocaţi

Cel puţin 40.000 de turişti nu pot părăsi Alpii austrieci, din cauza ninsorilor abundente, potrivit cotidianului austriac online oe24. Potrivit sursei, regiunea Vorarlberg din vest este ruptă de lume. În plus, mai multe regiuni din landurile Salzbourg şi Tirol sunt inaccesibile. Persoanele care nu pot pleca sunt obligate să plătească nopţile suplimentare. Turiştii care nu mai pot ajunge în staţiunile de schi nu vor obţine banii înapoi pentru rezervările la hotel, comentează cotidianul. Potrivit institutului austriac de meteorologie, precipitaţii-record s-au înregistrat, anul acesta, în munţii austrieci. Administraţiile regionale închid tot mai multe drumuri, din motive de securitate. Autorităţile au închis deja 53 dintre cele mai circulate 200 de drumuri.

SUA

Inundaţii în Texas

Mai multe oraşe din Texas, printre care Houston, au fost inundate în urma ploilor torenţiale provocate de un ciclon iar mii de persoane sunt private de electricitate. Intemperiile au lovit, luni, regiunile Harris şi Fort Bend. În mai multe regiuni s-au înregistrat, în ultimele ore, între 11 şi 15 litri de ploaie pe metru pătrat. Pe unele străzi din oraşele texane, printre care Houston, apa este atât de mare încât autorităţile au fost nevoite să le blocheze. Serviciul de urgenţe din Houston a efectuat, în ultimele 24 de ore, aproape 30 de operaţiuni de salvare. Intemperiile nu au făcut victime.

PAKISTAN

Atentat sângeros

O explozie s-a produs într-o staţie de autobuz din nord-vestul Pakistanului, la graniţa cu Afganistanul, provocând moartea a cel puţin 35 persoane şi rănirea altor 50, au anunţat, ieri, autorităţile. Deflagraţia s-a produs în zona bazarului Jamrood din Khyber, unul dintre cele şapte districte tribale unde se ascund liderii talibanilor şi al-Qaida şi unde au mai fost lansate atacuri în trecut. Potrivit unui martor, majoritatea victimelor sunt pasageri. Mulţi dintre cei răniţi au fost duşi la spital şi există temeri că bilanţul ar putea creşte.

INSULELE SOLOMON

Alertă de tsunami

Un cutremur de 6,6 grade pe Scara Richter s-a produs ieri seară, în arhipelagul Santa Cruz aparţinând Insulelor Solomon. Seismul a fost de mare adâncime şi a avut epicentrul la circa 150km est de Kirakira, cel mai mare oraş de pe insula Makira, cea mai mare din Insulele Solomon. Nu există informaţii despre eventuale victime sau pagube materiale dar autorităţile locale au emis alertă de tsunami. În anul 2007, valurile seismice provocate de un cutremur de 8,1 pe Scara Richter au omorât 52 de persoane şi au lăsat fără adăpost alte câteva mii.

ITALIA

Proteste... chinezeşti

Mii de comercianţi şi imigranţi chinezi au manifestat ieri, la Roma, faţă de lipsa de securitate din capitala italiană, după un furt în cursul căruia un compatriot de-al lor şi copilul său au fost ucişi săptămâna trecută. Cu lumânări şi flori albe în mâini, manifestanţii, circa 6.000, dintre care unii cu lacrimi în ochi, au defilat din Piaţa Vittorio, situată în apropiere de gara centrală, către locul unde au fost ucişi Zen Zhou, de 31 de ani şi fetiţa lui de şase luni. ”Suntem preocupaţi. Au avut loc mai multe incidente şi aici, multe tranzacţii se derulează în lichidităţi, ceea ce face din oamenii cartierului ţinte pentru delincvenţi”, a declarat Marco Weg, responsabil al asociaţiei comunităţii chineze Associna. Miercurea trecută, Zeng Zhou, administrator al unui bar şi al unei agenţii de fonduri către străinătate, se întorcea acasă pe jos, împreună cu soţia sa, Lia şi cu fetiţa lor, când doi tineri care circulau cu un scuter au încercat să-i smulgă femeii geanta care conţinea mai multe mii de euro. Întâmpinând rezistenţă, agresorii au deschis focul. Micuţa Joy a fost omorâtă cu un glonte în cap, iar tatăl său, cu un glonte în piept. Dublul asasinat a provocat o undă de şoc în Italia, unde atât populaţia italiană cât şi comunitatea chineză se tem de o amploare a criminalităţii. La Roma, unde trăiesc circa 50.000 de chinezi, ambasadorul Ding Wei s-a declarat şocat de această crimă. Duminică seara, preşedintele Italiei, Giorgio Napolitano, i-a făcut o vizită văduvei, pentru a-şi exprima solidaritatea, iar Partidul Democrat a trimis o mică delegaţie la manifestaţia de ieri.

INDIA

Sterilizare în masă

Poliţia din statul indian Bihar a arestat trei bărbaţi care se dădeau drept medici şi care au făcut, în două ore, operaţii de sterilizare pentru 53 de femei. Operaţiile de legare a trompelor au fost efectuate pe un câmp şi fără anestezie, în districtul Araria. Unele dintre femei au suferit complicaţii şi au fost duse la spital. Operaţiile au fost organizate de Societatea de Binefacere Jai Ambe. Societatea organiza tabere de planificare familială în Bihar, punând în pericol vieţile femeilor, a spus un oficial, precizând că au fost folosite substanţe medicale expirate. Grupul promisese femeilor sărace nouă dolari şi medicamente gratis, dacă veneau la operaţii. Motivul nu este cunoscut.

ISRAEL

Atac cu apă în Parlament

O parlamentară israeliană de dreapta a fost suspendată ieri din activitate, pentru o lună, după ce a aruncat un pahar cu apă într-un rival politic arabo-israelian. Anastasia Michaeli, din facţiunea ultranaţionalistă Israel Beiteinu, a fost somată la comisia de etică, după ce s-a depus o plângere oficială din partea lui Ghaled Majadele, din Partidul Laburist, precum şi din partea preşedintelui Parlamentului. Majadele vorbea în cursul unei şedinţe în comisia de educaţie, când a fost întrerupt de Michaeli. El i-a spus să tacă şi a continuat să vorbească. Michaeli şi-a strâns actele şi părea să iasă din sală, dar s-a întors, a luat o sticlă cu apă de pe masă, a umplut un pahar şi l-a aruncat în faţa lui Majadele. Michaeli, în vârstă de 36 de ani, a mai fost mustrată de Parlament, după ce a încercat să întrerupă brutal un discurs al lui Hanin Zoabi, legislator arabo-israelian care a participat la Flotila pentru Gaza din 2010.

POLONIA

Dezvăluiri

Procurorul militar polonez care a încercat să se sinucidă la finalul unei conferinţe de presă a spus că era ameninţat cu moartea. Colonelul Mikolaj Przybyl a declarat că se dăduseră bani pentru asasinarea sa. ”Am vrut să mă sinucid, dar am ţintit greşit. Glonţul a trecut prin obraz, pentru că m-am grăbit”, a spus el. Potrivit colonelului, fusese ameninţat în legătură cu anchete mai vechi. ”Am acceptat că mi-au distrus maşina, că au umblat la ea pentru ca eu să mor. S-a pus un premiu de 300.000 de dolari pentru uciderea mea. Mi-au ucis câinele. Însă nu am putut suporta că am fost acuzat de acţiuni ilegale”, a subliniat el. Procurorul Mikolaj Przybyl susţinea o conferinţă de presă privind un scandal legat de interceptări telefonice ale unor jurnalişti care s-au ocupat de dosarul prăbuşirii avionului fostului preşedinte Lech Kaczynski. După ce a rostit o pledoarie plină de emoţie, în care a respins acuzaţiile de ascultare a discuţiilor telefonice ale jurnaliştilor, el a cerut presei să părăsească sala, pentru a fi aerisită. ”Am auzit un zgomot surd şi ne-am întors în sală crezând că a căzut una dintre camere. Am văzut procurorul zăcând pe jos, nemisşcat, într-o baltă de sânge, cu arma de serviciu lângă el”, a declarat un jurnalist al TVN24. ”După câteva secunde, am observat că procurorul încă respira”, a adăugat el.

UNGARIA

Criză în transportul în comun

Compania de transport public din Budapesta, care se confruntă cu grave probleme financiare, ar putea da faliment, într-o lună şi jumătate, potrivit primarului capitalei, Istvan Tarlos. BKV Zrt, compania de transport public din Budapesta, este pe cale de a da faliment şi nu îşi va mai putea plăti datoriile, dacă Guvernul ungar nu intervine prin deblocarea fondurilor deja alocate acesteia, susţine Tarlos. Autorităţile capitalei ungare speră să primească de la stat 32 de miliarde de forinţi (128 de milioane de dolari), blocaţi de Ministerul Economiei, pentru a ajuta bugetul central. Oficialii guvernamentali au afirmat că suma necesară ar trebui strânsă de Budapesta, pentru a fi adăugată la bugetul operaţional anual de 150 de miliarde de forinţi al companiei de transport public. Potrivit primarului capitalei, BKV Zrt a acumulat datorii de aproximativ 65 de miliarde de forinţi. Compania se confruntă cu dificultăţi nu numai din punct de vedere financiar. Sute de vehicule din parcul auto învechit se strică în fiecare zi, iar vagoanele de metrou sunt evacuate în mod regulat atunci când se declanşează alarmele de fum. Primarul Budapestei a afirmat că a discutat deja problema cu oficiali guvernamentali şi a solicitat o întrevedere cu ministrul Economiei, Gyorgy Matolcsy, însă nu a fost înregistrat niciun progres. În speranţa de a rezolva situaţia, Istvan Tarlos l-a abordat pe premierul ungar, Viktor Orban, prezentându-i o serie de măsuri care includ externalizarea serviciilor de transport şi introducerea unei taxe pe trafic în capitală. Problema a evidenţiat şi decalajul dintre capitală şi restul oraşelor ţării, care consideră că nu li se acordă aceeaşi atenţie ca Budapestei. Aproximativ 20% din populaţia de 10 milioane de locuitori a Ungariei trăieşte în interiorul sau în jurul capitalei.

NORVEGIA

Vizitatori pentru Breivik

Începând de luni, autorul masacrului din vara lui 2011 din Norvegia, Anders Behring Breivik, are dreptul să primească vizitatori în închisoare, sub controlul poliţiei, scrie cotidianul ”Aftenposten”. De asemenea, el are dreptul să primească şi să scrie corespondenţă. Autorităţile au, însă, în continuare dreptul să îi refuze unele vizite lui Breivik, din motive de siguranţă. ”Mulţi oameni au contactat avocaţii apărării pentru a cere să îl viziteze pe Behring Breivik. De asemenea, multe cereri sunt transmise către penitenciar şi direct către Breivik”, a declarat avocatul acestuia, Tord Jordet. Potrivit lui Jordet, mulţi oameni care nu l-au cunoscut niciodată pe Breivik şi-au exprimat dorinţa de a-l vizita pe autorul masacrului din iulie în închisoare. El ar putea acorda astfel şi primele interviuri după fapta sa.