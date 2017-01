Telemeaua şi vinurile româneşti „fac” lobby pentru atragerea investitorilor străini

În cadrul Tîrgului Internaţional pentru Industrie Alimentară, Agricultură şi Horticultură „Săptămîna Verde”, desfăşurat la Berlin, în perioada 18 - 27 ianuarie, România participă, la standul de 165 de metri pătraţi, cu o serie de produse tradiţionale în vederea promovării imaginii ţării în lume. „La ediţia din acest an, am încercat să punem accentul pe produsele tradiţionale româneşti. Participanţii la tîrg prezintă mai multe produse, de la miere şi brînzeturi, la vin sau mezeluri. De asemenea, la standul României participă şi un grup folcloric”, a declarat ministrul Agriculturii, Dacian Cioloş. Prezent în Berlin la acest important eveniment din domeniul alimentar şi agricol din Europa, Cioloş a explicat faptul că România are acum o mare oportunitate pentru atragerea investitorilor străini. „Există un interes din ce în ce mai mare pentru investitori în privinţa agriculturii din România, probabil şi datorită fondurilor europene de care vom beneficia în perioada următoare”, a precizat Dacian Cioloş. La eveniment participă 1.601 expozanţi din 55 de ţări, standurile fiind organizate pe o suprafaţă de 115.000 mp.