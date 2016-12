Telemedicină în caz de situaţii de criză!

În perioada 3-4 septembrie 2012, România găzduieşte, sub patronajul preşedintelui Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, workshop-ul de cercetare „Către o capabilitate multinaţională în domeniul telemedicinei destinată furnizării serviciilor medicale în cadrul răspunsului la dezastre şi managementului crizelor”, organizat în cadrul parteneriatului NATO-RUSIA, anunţă Ministerul Sănătăţii (MS). Evenimentul, organizat în cooperare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Afacerilor Externe, se desfăşoară la Palatul Parlamentului, prin programul Ştiinţă pentru Pace şi Securitate. Federaţia Rusă a prezentat, în 2010, o propunere de proiect în cadrul Comitetului Ştiinţă pentru Pace şi Securitate în format NATO-Rusia (NRC-SPS), privind crearea unui cadru de cooperare în domeniul telemedicinei.

PRIN DEZVOLTAREA LA NIVEL NAŢIONAL ŞI UTILIZAREA CURENTĂ A UNUI SISTEM COMPLEX DE TELEMEDICINĂ ÎN CADRUL ACŢIUNILOR DE RĂSPUNS LA URGENŢE MEDICALE ŞI ACŢIUNI DE PRIM-AJUTOR, ROMÂNIA A DEMONSTRAT POTENŢIALUL DE A CONTRIBUI LA DEZVOLTAREA UNOR CAPABILITĂŢI MULTINAŢIONALE ÎN DOMENIUL TELEMEDICINEI, SPUN SPECIALIŞTII MS.

În acest context, pe 10 noiembrie 2011, România şi-a asumat statutul de stat aliat lider de proiect, rolul de co-director din partea României fiind îndeplinit de către dr. Raed Arafat, subsecretar de stat în MS, care ocupă şi poziţia de preşedinte al grupului de lucru NATO în domeniul medicinei de urgenţă. Ulterior, propunerea româno-rusă a fost aprobată la nivel de experţi de către Grupul Independent de Evaluare Ştiinţifică, iar la nivel politic, de către Comitetul pentru Politici şi Parteneriate NATO. „Recunoaşterea relevanţei acestei iniţiative atât pentru NATO cât şi pentru Federaţia Rusă, şi confirmarea participării unor personalităţi recunoscute la nivel mondial în domeniul telemedicinei, din Federaţia Rusă şi state aliate NATO precum SUA, Franţa, Spania sau Germania, profilează evenimentul ca o iniţiativă româno-rusă importantă în cadrul parteneriatului NATO-Rusia, într-un domeniu necontroversat, pragmatic şi vizibil”, adaugă MS. La acţiune, care se desfăşoară cu un buget de aproximativ 50.000 euro (finanţată integral de NATO), participă aproximativ 40 de experţi din structurile NATO, Federaţia Rusă şi din statele aliate. Proiectul este conceput în trei etape, rezultatele unei acţiuni reprezentând startul acţiunii următoare, fiecare etapă urmând a parcurge procesul de aprobare NATO-SPS.

DEZVOLTAREA TELEMEDICINEI „România împreună cu statele membre NATO şi cu parteneri cum este Rusia vor utiliza platforma de ştiinţă pentru pace a NATO pentru a dezvolta un sistem internaţional, global, de telemedicină, care să faciliteze intervenţia la dezastre şi calamităţi şi în cadrul situaţiilor de criză pentru ajutorarea cetăţenilor, separat de aplicaţiile militare”, a declarat, ieri, dr. Raed Arafat, în cadrul workshop-ului. Subsecretarul de stat în MS a mai declarat că România are o experienţă de 9 ani în dezvoltarea sistemului de telemedicină. După Bucureşti şi Tg. Mureş, în prezent, în sistemul sanitar se testează al treilea nod de telemedicină care este la Iaşi, şi prin care sunt conectate 30 de spitale din zona Moldovei. „România în acest domeniu de telemedicină nu a intrat prin coincidenţă, ci a intrat pentru că are experienţă şi are ce oferi”, a declarat dr. Arafat.

DATE ÎN TIMP REAL La rândul său, ministrul Sănătăţii, dr. Vasile Cepoi, a declarat, în cadrul aceluiaşi eveniment, că „peste 1.000 de ambulanţe sunt dotate cu aparatura necesară pentru a transmite date în timp real şi sunt conectate la Unităţile de Primiri Urgenţe din spitalele judeţene de la nivel naţional în cadrul sistemului de telemedicină”. „De asemenea, peste 100 de spitale sunt conectate la centrele universitare regionale. Mai avem şi centrul din Delta Dunării necesar pentru creşterea accesului la asistenţă medicală a cetăţenilor din această zonă”, a spus ministrul. Evenimentul a fost deschis de primul ministru al României, Victor Ponta.